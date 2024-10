Mit Unterstützung von Bill Gates, Big Pharma und Facebook finanziert die CDC eine Initiative, um Minderheitengemeinschaften durch engagierte „Influencer“ für Impfungen zu mobilisieren.

Mit Hilfe von Bill Gates, Big Pharma und Facebook finanziert die CDC eine Initiative, die Minderheitengemeinschaften dabei helfen soll, „Influencer“ zu engagieren, um Impfungen voranzutreiben

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Das CDC-Programm „Partnering for Vaccine Equity“ bietet ein Toolkit für Gemeinden, das ihnen dabei hilft, Influencer in den sozialen Medien zu finden und zu bezahlen, um die Impfbereitschaft in ethnischen und rassischen Minderheitengemeinschaften zu erhöhen.

Die Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) haben in Zusammenarbeit mit der CDC-Stiftung ein Toolkit finanziert, um gemeindebasierte Organisationen darin zu schulen, wie sie Influencer einstellen können, um „Impfmythen“ in farbigen Gemeinden zu bekämpfen.

Zu den Spendern der CDC Foundation gehören die Weltgesundheitsorganisation, die Bill & Melinda Gates Foundation und Impfstoffhersteller wie Pfizer, Merck und Johnson & Johnson.

Das Toolkit, das erstmals im Jahr 2022 eingeführt wurde, ist Teil einer Reihe von Ressourcen, die vom CDC-Programm „Partnering for Vaccine Equity“ (P4VE) erstellt wurden und sich an ethnische und rassische Minderheiten richten, um die Impfstoffaufnahme durch die Finanzierung von „Partnerschaften“ mit den CDC zu erhöhen.

Der Vaccine Resource Hub von P4VE wird durch einen Zuschuss von über 80 Millionen US-Dollar von der CDC und dem US-amerikanischen Gesundheitsministerium finanziert. Er umfasst Toolkits, digitale Materialien ohne Markenzeichen und Botschaften in über 50 Sprachen.

Gemeinschaftsorganisationen können den „Influencer Guide“ nutzen, um mit Influencern in Kontakt zu treten, die die Botschaften der Organisationen in ihrem eigenen Stil verbreiten können.

Der Leitfaden empfiehlt, auf mittelgroße Influencer abzuzielen – solche, die nicht übermäßig berühmt sind und vorzugsweise „selbstgemacht“ sind –, da sie in den sozialen Medien oft als glaubwürdiger und vertrauenswürdiger angesehen werden als große Marken oder Prominente.

Diese Influencer können effektiv als Botschafter mit großer Reichweite fungieren, um Impfungen in Gemeinschaften ethnischer Minderheiten zu fördern.

Um ihren Online-Einfluss zu maximieren, empfiehlt der Leitfaden, dass Gemeinschaftsorganisationen zunächst geeignete Kandidaten mit einem relevanten Hintergrund ermitteln, die in der Vergangenheit keine „unangemessenen“ Beiträge verfasst haben.

Sobald sie die richtigen Influencer identifiziert haben, können Organisationen die Influencer bitten, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihre Botschaft zu verbreiten, z. B. über die Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen für Menschen in marginalisierten Gemeinschaften.

Der Leitfaden enthält Ratschläge zur Verhandlung von Honoraren mit Influencern.

Auf Instagram erhalten Influencer mit 1.000 bis 10.000 Followern in der Regel 10 bis 100 US-Dollar pro Beitrag, wobei die Sätze mit steigender Followerzahl steigen. Instagram-Influencer mit über einer Million Followern erhalten in der Regel 10.000 US-Dollar und mehr pro Beitrag.

Bei TikTok beginnen die Preise bei 5 bis 25 US-Dollar pro Beitrag und können für Personen mit über einer Million Follower auf 2.500 US-Dollar und mehr pro Beitrag steigen.

Der Leitfaden empfiehlt Organisationen, ein Gleichgewicht zwischen der Kontrolle darüber, was der Influencer sagen darf – wobei sichergestellt werden muss, dass der Beitrag nicht wie ein Skript klingt – und der Möglichkeit, die Persönlichkeit des Influencers zum Ausdruck zu bringen, zu finden.

Nach der Unterzeichnung eines Vertrags können Organisationen dem Influencer Inhalte zum Posten zur Verfügung stellen.

„Am besten“, so der Leitfaden, “ist es, den Influencer zu bitten, die von Ihrer Organisation bereitgestellten Gesprächsthemen zu verwenden, anstatt sich an ein genaues Skript zu halten, das gezwungen oder werblich klingen kann.“

Wessen Interessen fördert P4VE?

Das „Influencer Guide“-Toolkit aus dem Ressourcenzentrum ist nur ein Beispiel für viele verschiedene Programme, die von P4VE gesponsert werden. P4VE hat Investitionen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar erhalten, um die „Impfgerechtigkeit“ bei COVID-19- und Grippeimpfungen unter ethnischen Minderheiten zu fördern.

P4VE wurde 2021 mit zusätzlichen COVID-19-Mitteln ins Leben gerufen und zielt in erster Linie darauf ab, Gemeinschaftsorganisationen zu finanzieren, die die Botschaft der CDC für Impfungen verbreiten. Allein im Jahr 2021 wurden über 156 Millionen US-Dollar an über 500 Organisationen verteilt, die sich an rassische und ethnische Minderheiten in den USA richten, um Impfungen zu fördern.

Die Arbeit von P4VE wurde von mehreren gemeinnützigen Organisationen verwaltet, darunter die CDC Foundation und das Urban Institute, die P4VE-Gelder hauptsächlich an gemeindebasierte Organisationen verteilten.

Neben dem Betrieb des P4VE Resource Hub, der Ressourcen wie den „Influencer Guide“ erstellt, besteht die Rolle der CDC Foundation bei P4VE darin, mit 31 Gemeinschaftsorganisationen zusammenzuarbeiten, um die Impfstoffaufnahme in ihren Gemeinden zu erhöhen.

Sie arbeitet auch mit fünf ungenannten Partnern aus den Bereichen digitales Marketing und Medien zusammen, um „Fehlinformationen über Impfstoffe in den sozialen Medien zu bekämpfen und die digitale Gesundheitskompetenz in Gemeinden zu fördern, in denen es Unterschiede bei den Impfungen gibt“.

Die CDC Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die vom Kongress gegründet wurde, um Ressourcen aus dem Privatsektor in die CDC und CDC-Programme zu leiten. Von ihrer Gründung im Jahr 1995 bis 2023 hat die Stiftung 2,2 Milliarden US-Dollar von privaten und staatlichen Spendern für ihre nationalen und internationalen Programme gesammelt.

Die Programme reichen von Gesundheitskommunikation zur Stärkung des Vertrauens in öffentliche Gesundheitseinrichtungen über „Datenmodernisierung“ zur Verbesserung der Gesundheitsüberwachung in den USA bis hin zu Sicherheitsinitiativen im Bereich „globale Gesundheit“ – wie die Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates Foundation beim Aufbau von Labors zur Krankheitsüberwachung in Afrika oder bei der Entwicklung von Impfpflastern.

Die CDC Foundation arbeitet mit anderen großen Stiftungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zusammen und erhält auch finanzielle Unterstützung von diesen, darunter die Public Health Foundation, die Robert Wood Johnson Foundation, die Rockefeller Foundation, die Pew Charitable Trusts und Gavi sowie die meisten US-Bundesstaaten.

Sie erhält auch direkt Geld von Unternehmen wie Merck und Pfizer oder von deren philanthropischen Einrichtungen, wie der Moderna Charitable Foundation, der Johnson & Johnson Foundation und der GlaxoSmithKline Foundation sowie von Merck for Mothers.

Die Muttergesellschaft von Facebook, Meta, und Google sind ebenfalls als Spender für die CDC Foundation aufgeführt.

Die CDC hat seit 2021 Hunderte Millionen Dollar an Zuschüssen für die Erstellung von „kulturell zugeschnittenem“ Pro-Impfstoff-Material und für die Ausbildung von „einflussreichen Botschaftern“ zur Förderung von COVID-19- und Grippeimpfstoffen in farbigen Gemeinden im ganzen Land ausgegeben.

Im März 2021 stellte die Biden-Regierung außerdem 3 Milliarden US-Dollar für die CDC bereit, um lokale Initiativen zur „Stärkung des Impfvertrauens“ zu unterstützen.

Solche Zuschüsse waren an die Bedingung geknüpft, dass die Zuschussempfänger die Regierung bei der Durchsetzung von „bundesstaatlichen Anordnungen im Zusammenhang mit Quarantäne und Isolation“ unterstützen, wodurch sie praktisch zu Vollstreckern der Empfehlungen und bundesstaatlichen Anordnungen der US-Gesundheitsbehörden wurden.

Die Zuschussempfänger sind außerdem verpflichtet, Daten auf Gemeindeebene zu sammeln und an die CDC weiterzugeben.

Da die Finanzierung für COVID-19-Maßnahmen versiegt, verlagern Projekte wie P4VE ihre Strategie ausdrücklich, um die gleiche Arbeit der Kultivierung nichtstaatlicher „vertrauenswürdiger Botschafter“ zur Förderung von Impfstoffen fortzusetzen, während die Zielgruppen um Kinder und andere „prioritäre Bevölkerungsgruppen“ erweitert werden, um die Fortsetzung des Programms in der Zeit nach der COVID-19-Pandemie zu rechtfertigen.