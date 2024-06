Von Edward Slavsquat

ST. PETERSBURG INTERNATIONALES WIRTSCHAFTSFORUM 2024 BEGINNT! HYPE!!!!!

Es ist soweit. Wieder einmal. Leider geschieht es jedes Jahr.

Ich beziehe mich natürlich auf das Internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg, auf dem sich alljährlich die globalisierungsfeindlichsten Köpfe der Welt treffen.

Wie es Tradition ist, dürfen Sie den Veranstaltungsort ohne einen negativen PCR-Test nicht betreten. SPIEF hat ein hilfreiches Video veröffentlicht, falls Sie Fragen zu Ihrem Virenstatus haben:

ZUR ERINNERUNG: Ihre schicke digitale SPIEF-ID wird erst aktiviert, wenn Sie negativ auf das Virus getestet wurden!

Sie müssen auch ein Ticket kaufen.

Tickets kosten 19.860 $.

ZUR ERINNERUNG: BEGLEITPERSONEN SIND NICHT IM TICKETPREIS ENTHALTEN. TICKETS FÜR BEGLEITPERSONEN WERDEN SEPARAT VERKAUFT!

Lassen Sie uns nun untersuchen, was auf dieser Multipolaren Veranstaltung für traditionelle Werte erörtert werden wird.

Ganz oben auf der Tagesordnung steht der „Übergang zu einer multipolaren Weltwirtschaft“, d.h. die Schaffung eines „globalen Kohlenstoffregulierungssystems“, das den Weg für eine langfristige „nachhaltige Entwicklung“ ebnen soll:

Entwicklungsstrategien für Produktions- und Lieferketten werden unter Berücksichtigung der globalen Ziele des Pariser Abkommens und der nationalen Pläne zur Emissionsreduzierung und Anpassung an den Klimawandel erarbeitet. Angemessene Ansätze und das Tempo der Kohlenstoffregulierung unter den EAEU-, SCO- und BRICS-Mitgliedstaaten werden es ermöglichen, ein globales Kohlenstoffregulierungssystem aufzubauen, das auf einer gerechten Energiewende, einschließlich Übergangstechnologien, basiert und die Grundsätze des multilateralen Handelssystems und der Technologieneutralität einhält. Für die EAEU ist die Konvergenz der Ansätze zur Klimaregulierung eine langfristige Priorität. […] Werden marktbasierte Mechanismen zur Bepreisung von Kohlenstoff zur Erreichung der Klimaziele in den SCO-, EAEU- und BRICS-Ländern beitragen, und was ist ein fairer Preis für Kohlenstoff?