Neue Studie von israelischen Forscher: Natürliche Immunität „stärker und länger“ als Impfstoff-Immunität

Eine neue israelische Studie zeigt, dass genesene Patienten in der Regel bessere Ergebnisse erzielen als Patienten, die nur geimpft werden – obwohl der Impfstoff die natürliche Immunität verstärken kann.

Eine neue israelische Studie über die Immunität gegen Coronaviren legt nahe, dass Menschen, die früher mit dem Virus infiziert waren, von einer deutlich stärkeren und länger anhaltenden Immunität profitieren als von der Immunität, die allein durch die Impfung entsteht.

In der Studie, einer retrospektiven Beobachtungsstudie, die von Maccabi Healthcare Services, der Universität Tel Aviv und dem Universitätskrankenhaus Ashdod durchgeführt wurde, wurden Israelis aus drei Gruppen miteinander verglichen: Personen, die geimpft wurden und nie infiziert waren (SARS-CoV-2-Naive), Personen, die zuvor infiziert waren und nicht geimpft wurden, und Personen, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren und nach ihrer Genesung geimpft wurden.

Die Forscher stellten fest, dass die natürliche Immunität stärker und länger anhaltend ist als die Impfung, wiesen aber auch darauf hin, dass eine einzige Impfstoffdosis denjenigen, die sich von SARS-CoV-2 erholt haben, wahrscheinlich einen zusätzlichen Schutz vor der Delta-Variante bieten kann.

Für die Studie analysierten die Forscher anonymisierte elektronische Gesundheitsdatensätze, eine Datenbank mit Aufzeichnungen über 2,5 Millionen Menschen in Israel, die den Zeitraum vom 1. März 2020 bis zum 14. August 2021 abdecken.

In der Studie wurden die Probanden in Kategorien eingeteilt, die auf dem Impfstatus und früheren Infektionen basieren, wobei demografische Faktoren wie Alter, Geschlecht, Wohnort sowie der Zeitpunkt der Infektion oder Impfung berücksichtigt wurden.

In der ersten Analyse, die nur die natürliche Immunität mit der geimpften Immunität unter den SARS-CoV-2-Naiven verglich, wurden zwei Kohorten von jeweils 16 215 Personen untersucht, wobei Alter, Geschlecht, Wohnort und Zeitpunkt der Infektion oder Impfung gleichmäßig vertreten waren.

Dieses Modell ergab insgesamt 256 Infektionsfälle, 238 waren „Durchbruchsinfektionen“ bei den Geimpften und COVID-Naiven, 19 waren Reinfektionen bei der ungeimpften, zuvor infizierten Gruppe. Unter Berücksichtigung von Komorbiditäten hatten geimpfte COVID-naive Personen ein 13-mal höheres Infektionsrisiko als die zuvor Infizierten.

Von 199 symptomatischen Fällen traten 191 bei den Geimpften auf, nur 8 bei den zuvor Infizierten. Nach Bereinigung um Komorbiditäten stellten die Forscher fest, dass die Geimpften ein 27-mal höheres Risiko hatten, einen symptomatischen Fall des Virus zu erleiden, als die zuvor Infizierten, die ein Risiko für eine symptomatische Reinfektion hatten.

Insgesamt wurden neun Krankenhausaufenthalte gemeldet, acht davon in der Gruppe der geimpften COVID-naiven Personen und einer in der Gruppe der zuvor Infizierten. In keiner der beiden Kohorten wurden Todesfälle gemeldet.

Die Forscher verglichen auch zwei Gruppen mit jeweils 14.029 Personen: eine Gruppe, in der die Probanden zuvor infiziert, aber nie geimpft worden waren, und eine Gruppe, in der sie infiziert und später mit einer einzigen Dosis geimpft worden waren.

Dieses Modell ergab, dass die Impfung mit einer einzigen Dosis des Impfstoffs das Risiko einer erneuten Infektion fast um die Hälfte senkte, wobei die zuvor infizierte, geimpfte Gruppe einen Risikofaktor von 0,53 im Vergleich zur ungeimpften, wiederhergestellten Gruppe aufwies.

Bei der Verringerung des Risikofaktors für symptomatische Erkrankungen schien der Impfstoff jedoch etwas weniger Wirkung zu zeigen.

Sechzehn Personen aus der Gruppe der Geimpften meldeten eine symptomatische Reinfektion, verglichen mit 23 Personen aus der ungeimpften Gruppe. Ein ungeimpfter Patient wurde ins Krankenhaus eingewiesen, während keiner der Patienten, die sich erholt hatten und geimpft waren, ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Unter Berücksichtigung von Komorbiditäten ergab die Studie, dass die wiedergeimpften und geimpften Probanden ein Risiko von 0,65 bzw. 65 % des Risikos der nicht geimpften wiedergeimpften Probanden hatten, einen symptomatischen Fall des Virus zu entwickeln.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass bei der Untersuchung der Auswirkungen der Delta-Variante „die natürliche Immunität einen länger anhaltenden und stärkeren Schutz vor einer Infektion, einer symptomatischen Erkrankung und einem Krankenhausaufenthalt aufgrund der Delta-Variante von SARS-CoV-2 bietet als die durch die Zweidosis-Impfung mit BNT162b2 induzierte Immunität“.

Allerdings, so fügten sie hinzu, scheint eine einzige Dosis des Impfstoffs den Schutz der zuvor infizierten Personen zu verstärken.

„Bemerkenswert ist, dass Personen, die zuvor mit SARS-CoV-2 infiziert waren und eine Einzeldosis des Impfstoffs BNT162b2 erhielten, einen zusätzlichen Schutz gegen die Delta-Variante erhielten. Der langfristige Schutz durch eine dritte Dosis, die kürzlich in Israel verabreicht wurde, ist noch unbekannt.

Die Forscher schlugen vor, dass der stärkere und länger anhaltende Schutz, den die zuvor Infizierten genossen, „durch die umfassendere Immunreaktion auf die SARS-CoV-2-Proteine erklärt werden könnte als durch die Immunaktivierung gegen die Spike-Proteine durch den Impfstoff“, fügten aber hinzu: „Dies bleibt eine Hypothese.“

Die Studie scheint die vom israelischen Gesundheitsministerium Anfang des Jahres erhobenen Daten zu bestätigen, die die Wahrscheinlichkeit einer Reinfektion während der vierten Welle der Pandemie mit der Wahrscheinlichkeit von Durchbruchsinfektionen unter den Geimpften verglichen.

Nach Angaben von Channel 13 ergaben die dem Gesundheitsministerium im Juli vorgelegten Daten, dass bei den Geimpften eine 6,72-mal höhere Wahrscheinlichkeit einer Virusdiagnose bestand als bei den zuvor Infizierten, wobei jedoch nicht zwischen geimpften Patienten, die COVID-naiv oder zuvor infiziert waren, unterschieden wurde und auch Komorbiditäten nicht berücksichtigt wurden.

Eine frühere Studie, die in Cleveland, Ohio, durchgeführt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass eine Impfung gegen das Coronavirus für genesene SARS-CoV-2-Patienten wahrscheinlich wenig bis gar keinen Nutzen hat.