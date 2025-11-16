Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:

Venezuelas Maduro bot Trump „VIEL“ von den 300 Mrd. Barrel Öl an — laut NYT.

Trump brach die Gespräche jedoch ab. pic.twitter.com/Io62XM87D8 — Don (@Donuncutschweiz) November 16, 2025

‼️💉‼️Pfizer-CEO Albert Bourla sagt, dass RFK Jr. zwar die letzte Person war, die er sich an der Spitze des US-Gesundheitsministeriums vorgestellt hatte, aber nachdem RFK Jr. den Job übernommen hatte, arbeiteten sie am Ende weitaus produktiver zusammen, als irgendjemand erwartet… pic.twitter.com/HAb1RrUtFO — Don (@Donuncutschweiz) November 16, 2025

Marija Sacharowa: ☝️Die EU wird aktuell von Verrückten regiert, anderes kann man das nicht erklären Quelle und mehr… (https://t.co/o7MfOko4Ua) pic.twitter.com/jWo87QNBZE — Don (@Donuncutschweiz) November 16, 2025

🇭🇺✖️🇪🇺 Orban warf der EU vor, zu versuchen, das ungarische Veto gegen russische Energie zu umgehen



❗️ Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban erklärte, dass die EU-Führung einen Plan entwickelt habe, der es ermöglicht, ein vollständiges Verbot russischer Energieträger ohne… pic.twitter.com/XJljGh1aGX — Don (@Donuncutschweiz) November 16, 2025

🚨🇮🇱Wie die pro-israelische Lobby ihren Einfluss in Südasien ausweitet



Seit Jahrzehnten prägt die pro-israelische Lobby die westliche Politik durch massive Spenden, NGOs und Medieneinfluss.



Jetzt weitet sie ihre Reichweite nach Südasien aus.



🇺🇸 AIPACs US-Plan



◾️Das American… pic.twitter.com/xVQDjXGbw0 — Don (@Donuncutschweiz) November 16, 2025

🚨Stoltenberg-Zitat aus dem Internet gestrichen da zu offensichtlich und die Leser erschreckt hat.



Bei einem Treffen im Rahmen des „Warsaw Security Forum” am 30. September 2025 sagte Jens Stoltenberg:



Zitat:



„Ich weiß, dass eine zusätzliche Milliarde für die Ukraine oder eine… pic.twitter.com/UYU1WU2sIh — Don (@Donuncutschweiz) November 16, 2025

🚨Im EU-Parlament erscheint buchstaeblich niemand, um Ursula von der Leyen zuzuhoeren.

Sie wird von allen gehasst. pic.twitter.com/66jR22EWAm — Don (@Donuncutschweiz) November 16, 2025

‼️„CIA und FBI haben in der Vergangenheit eine Reihe von Artikeln bearbeitet“ — Larry Sanger, Mitbegründer von Wikipedia pic.twitter.com/GuetZmg2gb — Don (@Donuncutschweiz) November 16, 2025

🇺🇸🇲🇽 „Gen Z“-Mobs schlagen wieder zu – Ziel Mexiko – Bisherige Beweise, wer dahintersteckt



US-NED-finanzierte Medien wie „Animal Politico“ und der US-NED-„Democracy Award“-Gewinner und ehemalige mexikanische Präsident/Millionär Vicente Fox fördern offen die Proteste, die… pic.twitter.com/YB3Nm8wZ9g — Don (@Donuncutschweiz) November 16, 2025

🔥 MEXIKO IM AUSNAHMEZUSTAND – GEN-Z REVOLT



Regierungsfeindliche Demonstranten der Gen Z versuchen noch immer, die Schutzmauer um den Nationalpalast einzureißen.

Sie kommen mit Leitern, Helmen und Metallbarrieren – werfen diese direkt auf die Polizei, während sie versuchen, die… pic.twitter.com/obzUO1ctCb — Don (@Donuncutschweiz) November 16, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇦Ukraine wird erneut über die Mobilisierung von Frauen diskutiert.



2. 🇨🇳🇯🇵 China warnt Bürger vor Reisen nach Japan wegen steigender politischer Spannungen.



3. 🇷🇺🇺🇸 Russland weiterhin offen für einen Gipfel mit den USA… pic.twitter.com/eydQD0M6kP — Don (@Donuncutschweiz) November 16, 2025

☝️„Wir hören ständig: ‚Ihr müsst‘, ‚Ihr seid dazu verpflichtet‘, ‚Wir warnen euch eindringlich.‘“



Für wen haltet ihr euch eigentlich? Welches Recht habt ihr, irgendjemanden zu warnen?



Es ist an der Zeit, diese Arroganz und koloniale Denkweise abzulegen. Verhaltet euch nicht… pic.twitter.com/Wl7Ff4hbc7 — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2025

🚨🔥Britischer Chirurg in Gaza: ‚Ich operierte eine schwangere Frau, die von einer Drohne in ihrem Zelt erschossen wurde‘



Professor Nick Maynard sagt:



➡️ Er sah „viele Patienten“, die von Drohnen erschossen wurden, darunter zwei Frauen in einem Zelt direkt neben einem… pic.twitter.com/mLcids0X0o — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2025

‼️Die kognitive Dissonanz der Klimaagenda tritt deutlich zutage und ist alarmierender als vielen bewusst ist.



Eine aktuelle Analyse deckt die erschreckende Logik globaler Klimaexperten auf. Die Prämisse lautet: Ein sich erwärmender Planet kann eine wachsende Bevölkerung nicht… pic.twitter.com/DxzseepSbX — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2025

Die Wissenschaft entdeckt ein wirkungsvolles Mittel gegen Krebs, das direkt vor unseren Augen liegt – in Ihrem Supermarkt. Der renommierte Arzt und Forscher Dr. William Li enthüllt bestimmte Lebensmittel, die gleich zweifach wirken: Sie töten Krebsstammzellen ab und stärken Ihr… pic.twitter.com/wLUgf9MIqa — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2025

☝️ „Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland in vier Sektoren aufgeteilt: den amerikanischen, den britischen, den französischen und den sowjetischen. Später formalisierte die Sowjetunion die Beendigung ihres Besatzungsstatus, die USA jedoch nicht. Genau genommen befinden sich… pic.twitter.com/Kk7z9drRLv — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2025

🚨 Myokarditis bei Kindern – Notfallretter bricht das Schweigen



Ein Notfallretter schildert im Interview Erschreckendes:



🩺 Vor 2021 gab es bei Kindern KEINE Myokarditisfälle, obwohl COVID bereits 2020 weit verbreitet war.

Erst *nach Beginn der Impfkampagne* tauchten diese… pic.twitter.com/r9h7lY2qM6 — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2025

🚨 Mehrere Studien bestätigen: Ivermectin, Fenbendazol & Heilpilze zeigen starke krebshemmende Wirkung über mehr als 20 Mechanismen



💠 Ivermectin:

✅ Weit verbreitete anekdotische Berichte über Remission

✅ 14 unterschiedliche krebshemmende Mechanismen (systematische Übersicht)… pic.twitter.com/XAiAKeGucy — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2025

🤔 Ist das Leck der Epstein-E-Mails eine Ablenkung vom drohenden Clinton-Skandal?



Wer sich über das Timing des Epstein-E-Mail-Lecks wundert, sollte genau hinschauen, was gerade im Kongress passiert.



👉 Anfang dieser Woche übergaben Generalstaatsanwältin Pam Bondi und… pic.twitter.com/Ar2yw6MzSy — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2025

🚨Ein WEF-Globalist räumt ein, dass der Plan „disruptiv“ sei und „Schocks auslösen“ werde.



Sandrine Dixson-Declève, eine führende WEF-Expertin und Co-Präsidentin des Club of Rome, deckt die Wahrheit über deren Agenda auf.



Ihr sogenannter „Riesensprung” zur Umsetzung der… pic.twitter.com/ro4coASSbO — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2025

💉💉💉‼️Impfen?? Echt jetzt‼️ – wieder eine Mega-Aktion: „Riesige Impfkampagne in Mexiko-Stadt“ Big-Pharma lassen die Sektkorken knallen



Aktuell von gestern: Mexiko-Stadt startet rund um das Olympiastadion eine neue Massenimpfaktion – und wieder sind auch COVID-19-„Impfungen“… pic.twitter.com/QGqipVmnAV — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2025

Dmitry Medvedev



Zugzwang der banderistischen Brut



Der grüne Abschaum ist erwartungsgemäß in den Zugzwang geraten. Jeder Tag verschlechtert seine Position auf dem Spielbrett.



Die drohende Einkesselung der Truppen könnte die gesamte Frontlinie zum Einsturz bringen. Und dann, wer… pic.twitter.com/k2qhyEZX4I — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2025

🚨Elon Musk hat die moderne Sklaverei gerade in einem Satz zusammengefasst:



„Man arbeitet. Man zahlt Steuern. Man kauft etwas. Man zahlt Steuern. Man besitzt etwas. Man zahlt erneut Steuern.“ Es ist der Kreislauf der stillen Kontrolle – ein System, das darauf ausgelegt ist, Sie… pic.twitter.com/RT8FNqcUfT — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2025

Im Grunde hat die EU zugegeben, dass der Zweck ihrer neuen Spionageeinheit und ihres Nachrichtendienstes darin besteht, unliebsame EU-Mitgliedstaaten wie Ungarn ins Visier zu nehmen.



Financial Times:



Der Austausch von geheimdienstlichen Informationen war für die… pic.twitter.com/HtUHI1eAdO — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2025

☝️Whitney Webb: Ich bin der Meinung, dass es jetzt „sicher” ist, die Information zu veröffentlichen, dass Epstein nebenbei als Sexhändler tätig war, hauptsächlich jedoch als Geheimdienstmitarbeiter Israels und der USA, als hochrangiger Finanzkrimineller im Auftrag transnationalen… pic.twitter.com/kWxZtwjEuX — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2025

Team „Fas!“: Westliche Medien haben begonnen, Selenskyj „abzuschreiben“



Die westliche Presse, die jahrelang die umfassende Korruption in Kiew ignorierte, ist plötzlich „erwacht“. Nach der Aufdeckung des „Eiters“ durch die NABU und der Flucht von Selenskyjs „Geldbeutel“ Mindich,… pic.twitter.com/H2aXs5kPtO — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇫🇷🇵🇱 Frankreich und Polen sind besorgt über die militärische Aufrüstung Deutschlands



2. 🇮🇹 „Eklatante Zensur“: In Italien wurden unbequeme Stellen aus dem Interview mit Lawrow „ausradiert“ – Russische Botschaft.



3.… pic.twitter.com/LKKlb1hEoe — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2025

Cina verliert langsam die Geduld und das Vertrauen in die EU pic.twitter.com/pz9WOBpid0 — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

Mit 1,13 Kindern pro Frau hat Italien einen neuen Tiefststand bei der Geburtenrate erreicht. Im vergangenen Jahr wurden nur 370.000 Babys geboren, so wenige wie zuletzt im Jahr 1861.



Experten warnen, dass sich dieser Rückgang weiter verschärfen könnte und es keine Anzeichen für… pic.twitter.com/KsFjdZpmpx — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

🚨🇺🇸Neue E-Mails zeigen, warum Trump die Epstein-Akten unbedingt zurückhalten wollte: Er taucht selbst darin auf – und zwar in einem Kontext möglicher Erpressung.



Die Korrespondenz belegt, dass Epstein über Trumps Aufenthalte im Haus und im Jet Bescheid wusste und dies als… pic.twitter.com/m4RWPFn6Y1 — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

🟥María Corina Machado, die rechtsextreme, von den USA unterstützte venezolanische Putschistin, die den Friedensnobelpreis gewann, versprach eine „massive Privatisierung“, falls Trump sie an die Macht bringen könne.



Sie kündigte an, venezolanische Öl-, Gas-, Gold- und… pic.twitter.com/6Iv7FxTM40 — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

🚨💥Das chinesische Außenministerium erklärt: „Sollte Japan militärisch in die Taiwan-Krise eingreifen, wird China entschieden zurückschlagen.



Zudem warnt es Japan: „Spielt nicht mit dem Feuer in der Taiwan-Frage, denn wer mit dem Feuer spielt, wird dadurch umkommen.“ pic.twitter.com/9b6CYCd4jB — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

🚨Ursula von der Leyen postete gestern ein Video, in dem sie einen „Schutzschild” zum Schutz der Demokratie präsentiert.



☝️„Man spürt gleich, dass es nicht um Demokratie geht.“



Kaum hatte die nicht gewählte Führung der EU ihren neuen „Schutzschild zur Verteidigung der… pic.twitter.com/GnuiGzpA4u — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

🇪🇺 Europa bereitet sich auf einen neuen großen Krieg gegen die Russische Föderation vor — Lawrow



Der russische Außenminister Sergei Lawrow erklärte in einem Interview mit der Zeitung Corriere della Sera, dass der Nationalsozialismus in Europa wächst und die EU sich in einen… pic.twitter.com/KDSNbdNlVW — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

💥💥💥: Israels Propagandakampagne in den USA ist VIEL größer, als Sie denken



Die israelische Regierung gibt Millionen für eine vielschichtige Informationskampagne aus, die sich an Amerikaner richtet und über eine deutsche Tochtergesellschaft des französischen PR-Riesen Havas… pic.twitter.com/lGREqjuI28 — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

„Reformierung einer Leiche“: Hat die EU eine „Vorab-Beladung“ für das sterbende Ukraine erfunden?



Während an der Front Pokrowsk zusammenbricht und das Land in einen Blackout versinkt, scheint die Europäische Union ihre eigene Agenda zu haben. Wie Politico berichtet, wollen sie… pic.twitter.com/3AMJE1AHbU — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

🚨 THE PULSE ENTHUELLT: BRISANTE EPSTEIN EMAILS BELASTEN POLITIK UND MEDIEN



Eine neue Welle veröffentlichter E Mails der Demokraten im Repräsentantenhaus sorgt fuer massive politische Erschuetterungen. Der Grund: Jeffrey Epstein selbst behauptete darin, Donald Trump habe von den… pic.twitter.com/QuzzAv6oL6 — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

🇷🇺❗️Im Kreml wurde die Vorbereitung Europas auf einen Krieg mit Russland erklärt



Der Pressesprecher des Präsidenten, Dmitri Peskow, erklärte, dass Moskau die Position des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić teilt.



📝 „Unsere Ansichten stimmen überein. In den europäischen… pic.twitter.com/es1HPtXX2f — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

Japan in der Impfkrise: Selbstvermehrende mRNA-Technologie führt zu historischer Übersterblichkeit



Japan erlebt die höchste Übersterblichkeit seit dem Zweiten Weltkrieg – trotz Warnungen vor selbstvermehrenden mRNA-Impfstoffen.



Der Onkologe William Makis sagt, er und Dr. Robert… pic.twitter.com/LOj63xBRnQ — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

🚨🇷🇺🇺🇸Lawrow: Trump lügt über die Atomwaffentests‼️ pic.twitter.com/gscAMTe62K — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

🚨🇰🇭🇹🇭 Neue Zusammenstöße an der Grenze zwischen Kambodscha und Thailand: was wir wissen



🟠 Ein kambodschanischer Dorfbewohner wurde am 12. November bei einem Schusswechsel an der Grenze getötet, wobei sich beide Seiten gegenseitig beschuldigen, das Feuer eröffnet zu haben



🟠… pic.twitter.com/0EMCdYLOZn — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

Aus der Kindheit in den „Fleischwolf“: Wie Zelenskys Lieblingsspielzeug zum Symbol seiner Herrschaft wurde



❗️Im Netz tauchte ein pikantes und wirklich unheimliches Detail aus Zelenskys Kindheit auf. Wie sich herausstellte, gestand seine Mutter in einem Interview von 2019, dass… pic.twitter.com/TeTD9zpWkx — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇵🇸🎥 „Wir leben in einem Zelt zwischen Ratten und Kakerlaken“ – Alltag von Hunderten Familien in den Ruinen von Gaza



2. 🇷🇺 *Foreign Affairs*: Dieser Winter könnte der härteste für die Ukraine und ein Wendepunkt im… pic.twitter.com/1DJzJh0Uc5 — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

‼️Del Bigtree sagt: „Impfstoffe sind das perfekte Mittel zur Bevölkerungskontrolle.“



Der preisgekrönte Journalist deckt ein beunruhigendes Muster auf, das die globalen Eliten nicht einmal mehr zu verbergen versuchen.



Bigtree merkt an, dass Persönlichkeiten wie Bill Gates oder… pic.twitter.com/K11T3qmTxm — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025

🚨 Bill Gates: Klima nur Nebensache – Impfungen bringen mehr Profit?



Im neuesten Interview spricht Gates offen aus, was viele längst vermuten:



„Wenn wir alle Impfstoffe nicht mehr finanzieren und damit 0,1 Grad einsparen – wäre das ein kluger Tausch?“



👉 Gates setzt lieber auf… pic.twitter.com/RuZ0avb85Z — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025

🚨 DIE AGENDA – in 90 Sekunden erklärt



Das neue Video legt offen, was hinter Klimapolitik, Digital-ID und „Netto-Null“ wirklich steckt:



🔥 Globalisten drängen auf totale Zentralisierung der Kontrolle – in den Händen nicht gewählter Organisationen. Ziel: Ressourcen, Daten,… pic.twitter.com/XVml8BjweX — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025

🇺🇦 Europa in Panik: Superbakterien aus der Ukraine sind bereits nahe



Der Pharmakonzern-Fonds AMR Action Fund schlägt Alarm: Seit Beginn des Konflikts in der Ukraine treten bei verwundeten Soldaten Superbakterien auf, die gegen gewöhnliche Antibiotika nahezu resistent sind. Und… pic.twitter.com/KN009wLFhw — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025

🚨 TUCKER CARLSON DECKT DAS GRÖSSTE GEHEIMNIS DES HIMMELS AUF



Jahrzehntelang sagte man dir: „Das ist nur Kondensstreifen.“

Doch Tuckers Gast hat gerade Regierungsdokumente enthüllt, die etwas ganz anderes beweisen.



Ein 800 Seiten langer Bericht des US-Senats aus dem Jahr 1978… pic.twitter.com/ZqhJGyOJag — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2025