Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:

☝️Tucker Carlson stellte Dr. Daniel Amen gerade die Frage, die Millionen beim Scrollen innehalten ließ:



Eine Mayo-Clinic-Studie zeigt:

→ Liebhaber gesunder Fette (Avocados, Nüsse, Lachs, Olivenöl, Blattgemüse) → 40 % NIEDRIGERES Alzheimer-Risiko

→ Kohlenhydratlastige Esser… pic.twitter.com/tgQKYzv41f — Don (@Donuncutschweiz) December 3, 2025

🚨China sendet eine deutliche Warnung an Washington



Peking hat die USA eindringlich davor gewarnt, jegliche militärische Aktionen gegen Venezuela zu ergreifen, während die amerikanischen Streitkräfte ihre Präsenz in der Karibik verstärken. Washington bezeichnet seine verstärkte… pic.twitter.com/6YTiYkCZI4 — Don (@Donuncutschweiz) December 3, 2025

Scott Ritter: Einen Frieden à la Brüssel und Kiew wird es nicht geben pic.twitter.com/lvI4eThvV6 — Don (@Donuncutschweiz) December 3, 2025

🔥Aktuell: US-NATO-Chef Mark Rutte der im Auftrag der USA handelt, sagt, dass die NATO-Länder ab nächstem Jahr jeden Monat über eine Milliarde Dollar zahlen müssen – also sehr viel Geld –, um offensive und defensive US-Waffen zu kaufen.



Diese Zahlungen sollen über das neue… pic.twitter.com/E0jgG3KHg3 — Don (@Donuncutschweiz) December 3, 2025

🚨 MADURO BEREITET SICH AUF DEN KRIEG VOR



Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat soeben größere Militärübungen inspiziert, während sich die US-Truppen in der Karibik immer weiter vorrücken.



Mit 11 amerikanischen Kriegsschiffen, 15.000 US-Soldaten und einem Kopfgeld von… pic.twitter.com/mCrarElRX5 — Don (@Donuncutschweiz) December 3, 2025

‼️Israelisch-Amerikanischer Rat löst Empörung aus: Carr überträgt Kriegslogik auf US-Innenpolitik



🔥 Elan Carrs Aussage sorgt für Empörung – „Tut hier, was Israel dort getan hat“



Der Geschäftsführer des Israelisch-Amerikanischen Rates, Elan Carr, hat eine Rede gehalten, die… pic.twitter.com/u75vrdHaFb — Don (@Donuncutschweiz) December 3, 2025

🇷🇺🔥 Putin mit Klartext-Warnung an Europa



Putin sagt offen, Russland wolle keinen Krieg – aber wäre „sofort bereit“, wenn Europa eskaliert. Und: Ein Krieg gegen Europa wäre kein Vergleich zur Ukraine, wo Russland laut ihm „chirurgisch“ vorging.

Gegen Europa gäbe es keine… pic.twitter.com/SQQjBg9I40 — Don (@Donuncutschweiz) December 3, 2025

🔍 EU-KORRUPTIONSSKANDAL EXPLODIERT — EX-AUSSENBEAUFTRAGTE MOGHERINI VERHAFTET



Brüssel steht unter Schock: Belgische Ermittler haben heute früh einen der heikelsten Korruptionsfälle in der Geschichte der EU offengelegt – und mitten im Zentrum steht niemand Geringeres als… pic.twitter.com/Au3RWlt2fn — Don (@Donuncutschweiz) December 2, 2025

Ein siebenjähriger Junge in einem vom Krieg erschütterten Serbien bastelte sich einen Wimbledon-Pokal aus Karton und schlief jede Nacht damit.



29 Jahre später – exakt 29 Jahre – stand derselbe Junge, nun 36, auf dem Centre Court von Roland-Garros und hielt den echten Pokal in… pic.twitter.com/MaGT1PtEN9 — Don (@Donuncutschweiz) December 2, 2025

Lara Logan hat eine der klarsten und stärksten Analysen des Jahres geliefert – und sie dauert nur zwei Minuten



☝️Ihr zentrales Argument: Viele der heutigen großen „Krisen“ folgen absichtlich immer demselben Muster.



Man nimmt etwas Natürliches oder Unvermeidbares…

→ erklärt es… pic.twitter.com/Vcd4AUQk4u — Don (@Donuncutschweiz) December 2, 2025

Ehemaliger MI6-Offizier Alastair Crooke, enthüllt brisante Details über das neue Russland-China-Finanzsystem



Ein ehemaliger Geheimdienstoffizier erklärt in wenigen Sätzen, warum Russland und China bereits jetzt in der Lage wären, ein völlig neues globales Finanzsystem zu starten… pic.twitter.com/6DH2h71Q0X — Don (@Donuncutschweiz) December 2, 2025

🇺🇸🇭🇳 Trump fördert NED-Soros Einmischung in Honduras



▪️ Obwohl Trump vorgibt, die National Endowment for Democracy (NED) aufgelöst zu haben und „gegen“ George Soros zu sein (während er Soros' rechten Hand, Scott Bessent, als Finanzminister einstellt), tritt Trump nun offen als… pic.twitter.com/l9aJdvNwTp — Don (@Donuncutschweiz) December 2, 2025

☝️ „Ein Friedensprozess darf nicht nur eine einwöchige, zweiwöchige oder einjährige Waffenruhe sein, die den NATO-Staaten lediglich die Möglichkeit gibt, aufzurüsten und Munition zu horten. Wir brauchen die Voraussetzungen für einen langfristigen, nachhaltigen und dauerhaften… pic.twitter.com/6xbj6EUaZL — Don (@Donuncutschweiz) December 2, 2025

Kann ein KI-gesteuerter Roboter dazu gebracht werden, einen Menschen zu erschießen?



Ein Blogger versuchte, die Maschine dazu zu bringen, das erste Gesetz von Asimov zu brechen.



Der Roboter weigerte sich, bis er aufgefordert wurde, einen Killerroboter zu spielen. Daraufhin wurde… pic.twitter.com/2VhifBViB6 — Don (@Donuncutschweiz) December 1, 2025

🔥🇷🇺 Russland kritisiert die Aussage der NATO mit präventiven Angriffen



💬 "Wir betrachten die Aussage von Giuseppe Cavo Dragone über die Möglichkeit präventiver Angriffe auf Russland als äußerst unverantwortliches Schritt, der die Bereitschaft der Allianz zeigt, sich weiterhin… pic.twitter.com/Hj0oKzQNBw — Don (@Donuncutschweiz) December 1, 2025

Netanjahu: "Prozess gegen mich schürt Zwietracht in Israel" pic.twitter.com/WbmBHiITYy — Don (@Donuncutschweiz) December 1, 2025

🇩🇪‼️LNG-Kosten „bringen Deutschland um“ nach russischem Gasstopp – Ökonom



Steve Hanke analysiert die wahren Kosten von Europas Energiewende – und die Zahlen sind brutal für Deutschland.



🔊 Laut Hanke „bringt der Stopp des russischen Gases Deutschland um“, da das Land jetzt fast… pic.twitter.com/7Pg394PL5c — Don (@Donuncutschweiz) December 1, 2025

🪖 Ex-Bush-Beamter bestätigt, dass neurotaktische Waffen und Gedankenkontrolle bereits eingesetzt werden



Catherine Fitts, ehemaliger Beamter der Bush-Verwaltung, behauptet, dass fortschrittliche neurotaktische Waffen erfolgreich Menschen in "unnatürliche Verhaltensweisen"… pic.twitter.com/3RufsMFZ6k — Don (@Donuncutschweiz) December 1, 2025

🧠 Parkinson, Übergewicht, Gelenkschmerzen, Brain Fog — und warum viele es erst merken, wenn es zu spät ist



> *Ein Gespräch über das Gehirn, chronische Entzündung und wie man „den Müll rausbringt“, bevor es zu spät ist.*



Der Arzt im Gespräch sagt etwas Radikales:



Es geht nicht… pic.twitter.com/JJhoVezBv7 — Don (@Donuncutschweiz) December 1, 2025

Neil Oliver – 27. November 2025.

Vier Minuten, die man nicht mehr vergisst.



Nicht „Verschwörungstheorie“.

Mustererkennung — laut ausgesprochen.



> „Die Mächtigen haben endlich begriffen, dass das Volk ihnen auf die Schliche gekommen ist.“



Seit Jahrzehnten ziehen sie die Leine —… pic.twitter.com/GrWf5A9kKr — Don (@Donuncutschweiz) December 1, 2025

🇺🇸 💣 Operation Southern Spear: Die USA entscheiden, dass die Karibik wieder ihren „Schutz“ braucht



Der Start der US-Operation Southern Spear markiert ein neues und alarmierendes Kapitel in den Karibik-Spannungen, die sich seit Mitte 2025 aufgebaut haben. Washington nennt es… pic.twitter.com/whETAKYVyw — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2025

🇮🇳🇺🇸 RÜCKBLICK: Indien ist kein Verbündeter der USA: Amerikanischer Ökonom



💬 ‚Indien ist eine Supermacht. Indien wird seine ganz eigenen, sehr charakteristischen Interessen haben,‘ sagte der amerikanische Ökonom Jeffrey Sachs und wies die Vorstellung zurück, dass die USA Indien… pic.twitter.com/UhoqnfSiV6 — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2025

☝️„Man darf der Ukraine keinen einzigen Euro aus dem Geld der Europäer schicken. Dieses Geld landet höchstwahrscheinlich nicht beim Volk, sondern in den Taschen der Militärmafia – eines tief verwurzelten korrupten Netzwerks.“

— Péter Szijjártó, Außenminister Ungarns pic.twitter.com/p76B1ihXdi — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2025

‼️Unfassbar Frau Frau von der Lügen👉 "Bürger werden ausgeraubt für US-Waffen" pic.twitter.com/5mlPocoXwn — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2025

✡️ Israel ist eine „GRÖSSERE BEDROHUNG als der Iran“ — Oxford Union



Laut The Telegraph hat die Oxford Union — der 202 Jahre alte Debattentempel der britischen Elite — „überwältigend“ dafür gestimmt, dass Israel eine größere Gefahr für die regionale Stabilität darstellt als der… pic.twitter.com/FzebV97FH9 — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2025

🚨Toilettenpapier-Affäre auf der COP30: Der globale Zensurplan der UN prallt auf brutale Realität.



Unglaublich: Die gleichen Eliten, die die Kontrolle über die Weltenergie für 100 Jahre planen, scheitern an grundlegender Sanitärlogistik.



Marc Moranos Bericht aus dem COP30-Chaos… pic.twitter.com/d8lqGDyGsy — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2025

👉 Zelensky könnte nach Griechenland fliehen, während die Ukraine zusammenbricht – ehemaliger Geheimdienstoffizier



💬 „Die Russen haben nahezu die gesamte Fähigkeit der Ukraine, Strom zu erzeugen, lahmgelegt. Das wird enormen politischen Druck auf Zelensky ausüben“, sagte der… pic.twitter.com/xh9Tg0iBOg — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇦 Der Ukraine gehen die Soldaten aus – bald wird es „keine mehr geben“, warnt Roger Waters, Mitbegründer von Pink Floyd



2. 🇺🇸🎥Die Überlebenden von Jeffrey Epstein haben ein eindringliches Video veröffentlicht, in dem… pic.twitter.com/7JMsSLETlV — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2025

Ernst Wolff über Orban, der in den USA sehr gut vernetzt ist. Komplettes Video… (https://t.co/3SMn6Ddn2J) pic.twitter.com/mm4TCrs9Yl — Don (@Donuncutschweiz) November 16, 2025

☝️RFK Jr. Enthüllt Big Pharmas Würgegriff auf die Medien pic.twitter.com/hkzlPqMxsA — Don (@Donuncutschweiz) November 16, 2025

Einige PR-Firmen verdienen daran, Wikipedia-Artikel zu schreiben — sagt Gründer Larry Sanger.

Er schätzt den Markt auf *über eine Milliarde Dollar pro Jahr* –

„fast wie Schutzgeld für den eigenen Ruf“. pic.twitter.com/MjzKShEAqM — Don (@Donuncutschweiz) November 16, 2025

💉 Die USA und Europa leiden weiterhin unter COVID-Impfstoffen – ehemaliger BlackRock-Insider



💬 „Leider deutet die Arbeit, die ich zu den ‚Covid-Impfstoffen‘ gemacht habe, darauf hin, dass weiterhin Schäden entstehen… Die Zahl der Behinderten in den USA steigt weiter – jetzt… pic.twitter.com/HItn26ZAiY — Don (@Donuncutschweiz) November 16, 2025