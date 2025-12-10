Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.
Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.
Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!
Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:
🚨 Putin gelobt, die Ziele der Sondermilitäroperation zu erreichen— Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025
💬 „Wir werden diese Angelegenheit sicherlich zu ihrem logischen Abschluss bringen und die Ziele der Sondermilitäroperation erreichen“, sagte Wladimir Putin bei einer Sitzung des Rates für Zivilgesellschaft und… pic.twitter.com/Rw7s5uoM0L
🚨Der russische Politanalyst Alexander Dugin kommentiert die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA.— Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025
☝️Laut seiner Einschätzung deutet das Dokument auf eine grundlegende strategische Verschiebung hin:
🇺🇸 USA als regionale statt globale Macht?
Dugin interpretiert die… pic.twitter.com/afjjbXKT4U
Der ehemalige britische Auslandsgeheimdienstler des MI6 und Diplomatieakteur Alastair Crooke sagt:— Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025
🇨🇳Wie die Mächtigen gefallen sind: Der Westen hat keine Macht mehr über China
📌 Die Vereinigten Staaten haben bisher angenommen, dass sie einen "enormen Einfluss" auf China… pic.twitter.com/eYmXkGLbk6
🔥„Ist die europäische Öffentlichkeit wirklich bereit, blind diesen selbstmörderischen Weg zu gehen, der Europa in den letzten 200 Jahren bereits mindestens dreimal in Ruinen verwandelt hat?”— Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025
Der russische Vertreter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, sagt ganz offen,… pic.twitter.com/LxZbLqixVK
🇨🇳Chinas friedliche Natur stürzt das kriegslüsterne US in die Tiefen der Neurose – Jeffrey Sachs— Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025
♦️ Die Vereinigten Staaten befinden sich „in einer tief neurotischen Stimmung“, witzelte Jeffrey Sachs im November bei der Gründer-Vorlesung der University of South Africa.
♦️ Und… pic.twitter.com/6PaFWshCmQ
Elon Musk hat gerade das in Worte gefasst, was Millionen Europäer fühlen, aber selten laut ausgesprochen hören wollen:— Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025
„Wann haben Sie das letzte Mal mit jemandem in Europa gesprochen, der wirklich optimistisch in die Zukunft blickt? Jahrzehnte. Oder … auch nur ein Jahr?“
Er… pic.twitter.com/hk82qlmIPq
‼️Tucker Carlson hat die Frage gestellt, die sich Millionen insgeheim stellen.— Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025
🍷„Sind schon ein bis zwei Gläser Wein tatsächlich schädlich für das Gehirn?”
👨⚕️Dr. Daniel Amen, Amerikas bekanntester Psychiater im Bereich der Hirnbildgebung, zögerte nicht.
☝️Vor vier Jahren… pic.twitter.com/inlV1pQ9eZ
🚨Trump: „Keine Frage – Russland hat die stärkere Verhandlungsposition.“— Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025
Während große Teile unserer Medienlandschaft weiterhin versuchen, das Bild einer militärisch und diplomatisch ausgeglichenen Lage aufrechtzuerhalten, spricht Trump genau das aus, was zahlreiche Analysten… pic.twitter.com/Rk0Sa9W5eR
🚨Katar: Warum soll Russland für Wiederaufbau der Ukraine zahlen, aber Israel nicht für Gaza? pic.twitter.com/uIzYXIiOmN— Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025
🔥Aktuell: Maduros 'TAGE SIND GEZÄHLT' — Trump pic.twitter.com/RA8eAC65Rz— Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025
☝️Der ehemalige CIA-Verhaltensexperte Chase Hughes nennt die zwei einfachsten und wirkungsvollsten Regeln, die je entwickelt wurden, um Psychopathen, Manipulatoren und toxische Menschen vollständig zu neutralisieren. Wenn Sie diese Regeln einmal kennen, werden Sie nie wieder auf… pic.twitter.com/v03OxTPkuQ— Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025
💉🤧Grippeimpfungen sind ein Komplettversagen: Sie erhöhen Ihr Risiko für Demenz um 38 %, für Alzheimer um 50 % und für Grippe um 27 %.— Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025
Die bislang größte Studie zum Zusammenhang zwischen Impfungen und Demenz (n = 13,3 Millionen) kommt zu dem Ergebnis, dass gängige Impfstoffe… pic.twitter.com/PGzeykmPWr
🔥 Orbán stellt sich offen gegen die EU-Sanktionslinie – Türkei öffnet neuen Gaskorridor für Ungarn— Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025
Der ungarische Premier Viktor Orbán hat verkündet, dass die Türkei eine sichere Route bereitstellen wird, um russisches Gas nach Ungarn zu liefern.
Zitat Orbán:
„Die Türkei wird… pic.twitter.com/Z0JyaoHzN5
🚨Hillary Clinton, als sie auf junge Menschen angesprochen wird, die gegen den Gaza-Krieg protestieren— Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025
Beim Doha Forum wurde Hillary Clinton vom Grayzone-Journalisten Aaron Maté mit ihren jüngsten Aussagen konfrontiert, in denen sie kritisiert hatte, dass junge Menschen sich… pic.twitter.com/eOIYtjBoJX
🇺🇸🇪🇺Eine europäische Warnung von Trump pic.twitter.com/S2Zs4r1b5n— Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025
Eine aktuelle Studie dokumentierte die vollständige Remission von Krebserkrankungen im Stadium IV durch die Anwendung von Fenbendazol. Bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom, Brust- oder Prostatakrebs verschwanden die Tumore, und das ganz ohne Chemotherapie.— Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025
Unverzüglich… pic.twitter.com/tXONw15zlv
Aktuell🚨 „Ich bin skeptisch gegenüber einigen Details, die wir in den Dokumenten aus den USA sehen“, sagte der deutsche BlackRock-Bundeskanzler Merz über den Friedensplan pic.twitter.com/cNDFwuDlLS— Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025
Orbán: "Die EU hat den Krieg gegen Russland bereits beschlossen" pic.twitter.com/is6HhyiBTT— Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025
Trump Jr: "50 Prozent aller Bugattis und Ferraris in Monaco haben ukrainische Kennzeichen" pic.twitter.com/AVwiOhQFtD— Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025
🚨🇺🇸Trump scheint bereit zu sein, seinen Warnungen Taten folgen zu lassen, da die Anzeichen mehren, dass eine militärische Reaktion auf Maduro im Raum steht.— Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025
Nach fünf Tagen in St. Thomas auf den Amerikanischen Jungferninseln wurde die USS Gerald R Ford CVN 78 gestern beim… pic.twitter.com/sZInDJhfwx
🇺🇸🇮🇱 The Guardian: Israel hat offensichtlich US-Streitkräfte auf gemeinsamer Basis ausspioniert— Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025
Laut The Guardian haben israelische Agenten systematisch Aktivitäten und Kommunikation von US-Streitkräften und internationalen Partnern überwacht, die im Civil-Military Coordination… pic.twitter.com/pCMqpMIJo5
🚨 Putin hat gerade eine Wahrheit ausgesprochen, die niemand zugeben will.— Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025
Während westliche Staats- und Regierungschefs posieren, Sanktionen verhängen und belehren – die private Realität sickert nun durch:
Amerikanische Unternehmen wollten Russland nie verlassen. Sie… pic.twitter.com/PN0CxOOnMp
🔥Das venezolanische Militär wächst unter US-Druck.— Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025
Tausende wurden in die Präsidentengarde und den militärischen Gegenspionagedienst aufgenommen.
„Verwandelt das gesamte Heimatland in einen Guerillakrieg, verwandelt das gesamte Heimatland in ein Gewehr.“
"Kämpft unter der… pic.twitter.com/pz4Zo7YvAk
🚨Das wichtigste Video zum Jahresende— Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025
– und warum es jeden Menschen auf diesem Planeten betrifft und was die kommende E‑ID damit zu tun hat
☝️Tokenisierung der Welt – Was aktuell passiert
Tom-Oliver Regenauer (Autor, Publizist und Journalist) macht deutlich: Unter Schlagworten… pic.twitter.com/8aUg00XzL0
🚨💥Ein Weiter Nagel in den Sarg. von Frankreich— Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025
🔥 Burkina Faso bricht mit Frankreich und schafft wirtschaftliche Fakten.
In Burkina Faso ist etwas passiert, das noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre: Alle Tankstellen von TotalEnergies wurden übernommen und in „Barka… pic.twitter.com/kND3HgQFGV
‼️🇪🇺 Die EU ist keine Regierung, sondern ein als Demokratie getarntes Regime.— Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025
Niemand hat für die Leute gestimmt, die die Europäische Union tatsächlich regieren – und genau das gefällt ihnen.
Die wahren Machthaber in Brüssel sind nicht gewählte Kommissare, die hinter… pic.twitter.com/yyMXjGYSg6
🔥 Die Lage im Indopazifik spitzt sich gefährlich zu – und diesmal ist der Vorfall nicht theoretisch, sondern real.— Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025
Am Samstag kam es über den Gewässern südlich Japans zu einem hochbrisanten Zwischenfall, dessen Details erst am Sonntag bestätigt wurden:
Chinesische… pic.twitter.com/i5LY7LJl9J
🔥 Oxford Union schockiert: Mikhaila Peterson Fuller erzählt, wie Fleisch ihr Leben rettete 🔥— Don (@Donuncutschweiz) December 7, 2025
▪️Mit 7 Jahren: juvenile rheumatoide Arthritis in 37 Gelenken.
▪️Mit 17: Hüfte & Sprunggelenk ersetzt.
16 Jahre Immunsuppressiva, Depressionen, chronische Erschöpfung – Ärzte sahen… pic.twitter.com/qf1FvJShTg
Aktuell‼️🔥 Netanjahu inszeniert Geschichtspolitik – und der deutsche Kanzler steht daneben und nickt 🔥— Don (@Donuncutschweiz) December 7, 2025
Während Netanjahu Deutschland erneut in eine „moralische Pflicht“ presst, präsentiert er ein Narrativ, das weniger mit historischer Verantwortung zu tun hat als mit aktueller… pic.twitter.com/pm4Repo7xg
🔥Aktuell🇮🇱🇩🇪 HERZOG ZU MERZ: „WIR VERTEIDIGEN EUROPA!“ – WAS BITTE?— Don (@Donuncutschweiz) December 7, 2025
Bei seinem Besuch in Israel bekam der designierte deutsche Kanzler Merz vom israelischen Präsidenten Isaac Herzog eine klare Botschaft zu hören:
👉 Israel sei es, das Europa vor dem Iran verteidige.
👉 Die in… pic.twitter.com/MIfjpTzZye
🇶🇦 Katarischer Premierminister auf dem Doha Forum zu Tucker Carlson:— Don (@Donuncutschweiz) December 7, 2025
Die viel diskutierten Beziehungen Katars zur Hamas begannen nicht auf eigene Initiative, sondern auf ausdrücklichen Wunsch der USA – vor über 13 Jahren.
Er erklärt:
🔹 Die USA baten Katar, den Kontakt zu Hamas… pic.twitter.com/dTkzrcCqkC
🇮🇱 Max Blumenthal über Israels Waffenindustrie— Don (@Donuncutschweiz) December 7, 2025
Eine der wichtigsten Industrien Israels ist der Waffenexport – in einem Land so groß wie New Jersey, aber trotzdem unter den Top 7 der größten Waffenexporteure der Welt.
Blumenthal erklärt den entscheidenden Vorteil Israels… pic.twitter.com/QFq4t6kOhp
🚨 Bill Gates verkündet aus Katar neue KI-Impfstoffpläne – und wieder sollen die Ärmsten zuerst „profitieren“ (dienen wohl eher als Testfeld)?— Don (@Donuncutschweiz) December 7, 2025
Bill Gates stellt seine neuen Projekte vor:
👉 Mit künstlicher Intelligenz will er Impfstoffe gegen HIV und Malaria entwickeln.
👉 KI… pic.twitter.com/Cd9koLHkfB
Aktuell⚠️ Doha Forum: Die Welt redet von „Pausen“, während ein Volk um sein Überleben ringt ⚠️— Don (@Donuncutschweiz) December 7, 2025
Die Aussage aus Doha trifft ins Mark:
„Das ist kein Waffenstillstand – das ist eine Pause.“
Eine Pause, während Menschen weder sicher sind, noch frei reisen können, noch irgendeine… pic.twitter.com/sFwtTjvVAV
🚨Aktuell: ⚠️ Kaja Kallas unter Beschuss – und sie schaut weg? ⚠️— Don (@Donuncutschweiz) December 7, 2025
In einem Interview wurde EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas von Christiane Amanpour mit einer klaren Frage konfrontiert:
👉 Die USA kritisieren in ihrem aktuellen Strategiedokument Teile Europas scharf – darunter… pic.twitter.com/sx0hNhW8k1
☝️Die Menschheit wurde mit zwei biologischen Waffen angegriffen.— Don (@Donuncutschweiz) December 5, 2025
1. Hergestelltes SARS-CoV-2-Virus (Kooperation zwischen den USA und China im Rahmen des GoF-Projekts)
2. mRNA-Gentherapie-„Gegenmaßnahmen“ (DARPA)
Milliarden Menschen leiden bereits unter diesen synergistischen… pic.twitter.com/ahIV0hkwaS
🔥 1. PIERS MORGAN ENTSCHULDIGT SICH LIVE BEI DJOKOVIC – EIN MOMENT, DER UNTER DIE HAUT GEHT— Don (@Donuncutschweiz) December 5, 2025
Das könnte die eindringlichste Entschuldigung sein, die wir dieses Jahr sehen.
Piers Morgan sitzt Novak Djokovic gegenüber – und sagt die Worte, die vor drei Jahren unvorstellbar… pic.twitter.com/62T8R3zVFg
🇷🇺☝️Putins Besuch in Indien war von einem TV-Interview geprägt, in dem er eine berechtigte Frage stellte und eine Erklärung von den USA verlangte. pic.twitter.com/pCYVrTPaRj— Don (@Donuncutschweiz) December 5, 2025
🇩🇪🔥 „Misshandelt und gefoltert“? Andrew Bridgen schlägt Alarm zu Reiner Fuellmich!— Don (@Donuncutschweiz) December 5, 2025
Der britische Abgeordnete Andrew Bridgen hat Reiner Fuellmich im Gefängnis besucht – und seine Aussagen sind erschütternd:
👉 Fuellmich sei absichtlich isoliert und gefoltert worden, behauptet… pic.twitter.com/0TecbdrwLo
🔥 ZELENSKYJS ENDGAME – DIE ZEICHEN STEHEN AUF ZUSAMMENBRUCH— Don (@Donuncutschweiz) December 5, 2025
Der frühere US-Oberst Douglas Macgregor schlägt Alarm:
➡️ *„Ukrainische Truppen kapitulieren reihenweise.“*
➡️ *„Hochrangige Kommandeure gehen direkt in russische Gefangenschaft.“*
Und das, was Macgregor über die… pic.twitter.com/x9X2R0v7TM
Der CEO von NVIDIA verblüfft Joe Rogan mit einer atemberaubenden Vorhersage über KI.— Don (@Donuncutschweiz) December 4, 2025
Huang: „In der Zukunft, vielleicht in zwei oder drei Jahren, werden wahrscheinlich 90 % des weltweiten Wissens durch KI generiert werden.“
ROGAN: „Das ist verrückt.“
HUANG: „Ich weiß, aber es… pic.twitter.com/Yy8GXEwXh8
🚨Der führende Physiker und Nobelpreisträger 2022, Dr. John F. Clauser, sagt:— Don (@Donuncutschweiz) December 4, 2025
☝️„Ich kann mit voller Überzeugung sagen, dass es keine echte Klimakrise gibt und der Klimawandel keine extremen Wetterereignisse verursacht.“
Nur wenige Tage, nachdem Clauser diese Aussagen gemacht… pic.twitter.com/bZ5TEaul4u
Ex-Google-Chef Eric Schmidt warnt: „KI könnte zur neuen Religion werden“— Don (@Donuncutschweiz) December 4, 2025
In einem aktuellen Gespräch bezeichnet Eric Schmidt die Entwicklung künstlicher Intelligenz als „epochale Veränderung“, vergleichbar mit wissenschaftlichen Revolutionen. Er betont, dass Menschen erstmals… pic.twitter.com/cCOZ5ZdTZy
Ein Wortwechsel, den kein Medium wiederholen wollte – bis jetzt:— Don (@Donuncutschweiz) December 4, 2025
John Wertheim: „Sie waren nicht gegen Impfungen, wollten sie nur nicht selbst erhalten?“
Novak Djokovic: „Genau. Die Leute nennen mich einen Impfgegner. Ich bin weder Impfgegner noch Impfbefürworter. Ich trete für… pic.twitter.com/xzsPeRM9JT
💉‼️Im Gespräch wird deutlich, warum der große mRNA-Hype gerade zusammenbricht:— Don (@Donuncutschweiz) December 4, 2025
1️⃣ Pfizer & Moderna: mRNA-Grippe gescheitert
Beide Firmen haben ihre mRNA-Grippeimpfstoffe in Phase 3 nicht durchgebracht.
Sogar der FDA-Kommissar hat Pfizer die Freigabe verweigert. Quelle hier… pic.twitter.com/IdPGl36xXU
🇷🇺☝️Aktuelle Erklärungen von Yuri Ushakov, Putins Berater:— Don (@Donuncutschweiz) December 3, 2025
„Wenn europäische Staats- und Regierungschefs Gespräche führen wollen, sind sie in Moskau willkommen.“ Er betonte, dass die Europäer jeglichen Kontakt ablehnen. pic.twitter.com/61LLndqT3Q