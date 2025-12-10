Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:

🚨 Putin gelobt, die Ziele der Sondermilitäroperation zu erreichen



💬 „Wir werden diese Angelegenheit sicherlich zu ihrem logischen Abschluss bringen und die Ziele der Sondermilitäroperation erreichen“, sagte Wladimir Putin bei einer Sitzung des Rates für Zivilgesellschaft und… pic.twitter.com/Rw7s5uoM0L — Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025

🚨Der russische Politanalyst Alexander Dugin kommentiert die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA.



☝️Laut seiner Einschätzung deutet das Dokument auf eine grundlegende strategische Verschiebung hin:



🇺🇸 USA als regionale statt globale Macht?

Dugin interpretiert die… pic.twitter.com/afjjbXKT4U — Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025

Der ehemalige britische Auslandsgeheimdienstler des MI6 und Diplomatieakteur Alastair Crooke sagt:



🇨🇳Wie die Mächtigen gefallen sind: Der Westen hat keine Macht mehr über China



📌 Die Vereinigten Staaten haben bisher angenommen, dass sie einen "enormen Einfluss" auf China… pic.twitter.com/eYmXkGLbk6 — Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025

🔥„Ist die europäische Öffentlichkeit wirklich bereit, blind diesen selbstmörderischen Weg zu gehen, der Europa in den letzten 200 Jahren bereits mindestens dreimal in Ruinen verwandelt hat?”



Der russische Vertreter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, sagt ganz offen,… pic.twitter.com/LxZbLqixVK — Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025

🇨🇳Chinas friedliche Natur stürzt das kriegslüsterne US in die Tiefen der Neurose – Jeffrey Sachs



♦️ Die Vereinigten Staaten befinden sich „in einer tief neurotischen Stimmung“, witzelte Jeffrey Sachs im November bei der Gründer-Vorlesung der University of South Africa.



♦️ Und… pic.twitter.com/6PaFWshCmQ — Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025

Elon Musk hat gerade das in Worte gefasst, was Millionen Europäer fühlen, aber selten laut ausgesprochen hören wollen:

„Wann haben Sie das letzte Mal mit jemandem in Europa gesprochen, der wirklich optimistisch in die Zukunft blickt? Jahrzehnte. Oder … auch nur ein Jahr?“



Er… pic.twitter.com/hk82qlmIPq — Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025

‼️Tucker Carlson hat die Frage gestellt, die sich Millionen insgeheim stellen.



🍷„Sind schon ein bis zwei Gläser Wein tatsächlich schädlich für das Gehirn?”



👨‍⚕️Dr. Daniel Amen, Amerikas bekanntester Psychiater im Bereich der Hirnbildgebung, zögerte nicht.

☝️Vor vier Jahren… pic.twitter.com/inlV1pQ9eZ — Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025

🚨Trump: „Keine Frage – Russland hat die stärkere Verhandlungsposition.“



Während große Teile unserer Medienlandschaft weiterhin versuchen, das Bild einer militärisch und diplomatisch ausgeglichenen Lage aufrechtzuerhalten, spricht Trump genau das aus, was zahlreiche Analysten… pic.twitter.com/Rk0Sa9W5eR — Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025

🚨Katar: Warum soll Russland für Wiederaufbau der Ukraine zahlen, aber Israel nicht für Gaza? pic.twitter.com/uIzYXIiOmN — Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025

☝️Der ehemalige CIA-Verhaltensexperte Chase Hughes nennt die zwei einfachsten und wirkungsvollsten Regeln, die je entwickelt wurden, um Psychopathen, Manipulatoren und toxische Menschen vollständig zu neutralisieren. Wenn Sie diese Regeln einmal kennen, werden Sie nie wieder auf… pic.twitter.com/v03OxTPkuQ — Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025

💉🤧Grippeimpfungen sind ein Komplettversagen: Sie erhöhen Ihr Risiko für Demenz um 38 %, für Alzheimer um 50 % und für Grippe um 27 %.



Die bislang größte Studie zum Zusammenhang zwischen Impfungen und Demenz (n = 13,3 Millionen) kommt zu dem Ergebnis, dass gängige Impfstoffe… pic.twitter.com/PGzeykmPWr — Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025

🔥 Orbán stellt sich offen gegen die EU-Sanktionslinie – Türkei öffnet neuen Gaskorridor für Ungarn



Der ungarische Premier Viktor Orbán hat verkündet, dass die Türkei eine sichere Route bereitstellen wird, um russisches Gas nach Ungarn zu liefern.



Zitat Orbán:

„Die Türkei wird… pic.twitter.com/Z0JyaoHzN5 — Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025

🚨Hillary Clinton, als sie auf junge Menschen angesprochen wird, die gegen den Gaza-Krieg protestieren



Beim Doha Forum wurde Hillary Clinton vom Grayzone-Journalisten Aaron Maté mit ihren jüngsten Aussagen konfrontiert, in denen sie kritisiert hatte, dass junge Menschen sich… pic.twitter.com/eOIYtjBoJX — Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025

🇺🇸🇪🇺Eine europäische Warnung von Trump pic.twitter.com/S2Zs4r1b5n — Don (@Donuncutschweiz) December 9, 2025

Eine aktuelle Studie dokumentierte die vollständige Remission von Krebserkrankungen im Stadium IV durch die Anwendung von Fenbendazol. Bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom, Brust- oder Prostatakrebs verschwanden die Tumore, und das ganz ohne Chemotherapie.



Unverzüglich… pic.twitter.com/tXONw15zlv — Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025

Aktuell🚨 „Ich bin skeptisch gegenüber einigen Details, die wir in den Dokumenten aus den USA sehen“, sagte der deutsche BlackRock-Bundeskanzler Merz über den Friedensplan pic.twitter.com/cNDFwuDlLS — Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025

Orbán: "Die EU hat den Krieg gegen Russland bereits beschlossen" pic.twitter.com/is6HhyiBTT — Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025

Trump Jr: "50 Prozent aller Bugattis und Ferraris in Monaco haben ukrainische Kennzeichen" pic.twitter.com/AVwiOhQFtD — Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025

🚨🇺🇸Trump scheint bereit zu sein, seinen Warnungen Taten folgen zu lassen, da die Anzeichen mehren, dass eine militärische Reaktion auf Maduro im Raum steht.



Nach fünf Tagen in St. Thomas auf den Amerikanischen Jungferninseln wurde die USS Gerald R Ford CVN 78 gestern beim… pic.twitter.com/sZInDJhfwx — Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025

🇺🇸🇮🇱 The Guardian: Israel hat offensichtlich US-Streitkräfte auf gemeinsamer Basis ausspioniert



Laut The Guardian haben israelische Agenten systematisch Aktivitäten und Kommunikation von US-Streitkräften und internationalen Partnern überwacht, die im Civil-Military Coordination… pic.twitter.com/pCMqpMIJo5 — Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025

🚨 Putin hat gerade eine Wahrheit ausgesprochen, die niemand zugeben will.



Während westliche Staats- und Regierungschefs posieren, Sanktionen verhängen und belehren – die private Realität sickert nun durch:



Amerikanische Unternehmen wollten Russland nie verlassen. Sie… pic.twitter.com/PN0CxOOnMp — Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025

🔥Das venezolanische Militär wächst unter US-Druck.



Tausende wurden in die Präsidentengarde und den militärischen Gegenspionagedienst aufgenommen.



„Verwandelt das gesamte Heimatland in einen Guerillakrieg, verwandelt das gesamte Heimatland in ein Gewehr.“



"Kämpft unter der… pic.twitter.com/pz4Zo7YvAk — Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025

🚨Das wichtigste Video zum Jahresende

– und warum es jeden Menschen auf diesem Planeten betrifft und was die kommende E‑ID damit zu tun hat



☝️Tokenisierung der Welt – Was aktuell passiert



Tom-Oliver Regenauer (Autor, Publizist und Journalist) macht deutlich: Unter Schlagworten… pic.twitter.com/8aUg00XzL0 — Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025

🚨💥Ein Weiter Nagel in den Sarg. von Frankreich



🔥 Burkina Faso bricht mit Frankreich und schafft wirtschaftliche Fakten.



In Burkina Faso ist etwas passiert, das noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre: Alle Tankstellen von TotalEnergies wurden übernommen und in „Barka… pic.twitter.com/kND3HgQFGV — Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025

‼️🇪🇺 Die EU ist keine Regierung, sondern ein als Demokratie getarntes Regime.



Niemand hat für die Leute gestimmt, die die Europäische Union tatsächlich regieren – und genau das gefällt ihnen.



Die wahren Machthaber in Brüssel sind nicht gewählte Kommissare, die hinter… pic.twitter.com/yyMXjGYSg6 — Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025

🔥 Die Lage im Indopazifik spitzt sich gefährlich zu – und diesmal ist der Vorfall nicht theoretisch, sondern real.



Am Samstag kam es über den Gewässern südlich Japans zu einem hochbrisanten Zwischenfall, dessen Details erst am Sonntag bestätigt wurden:

Chinesische… pic.twitter.com/i5LY7LJl9J — Don (@Donuncutschweiz) December 8, 2025

🔥 Oxford Union schockiert: Mikhaila Peterson Fuller erzählt, wie Fleisch ihr Leben rettete 🔥



▪️Mit 7 Jahren: juvenile rheumatoide Arthritis in 37 Gelenken.

▪️Mit 17: Hüfte & Sprunggelenk ersetzt.

16 Jahre Immunsuppressiva, Depressionen, chronische Erschöpfung – Ärzte sahen… pic.twitter.com/qf1FvJShTg — Don (@Donuncutschweiz) December 7, 2025

Aktuell‼️🔥 Netanjahu inszeniert Geschichtspolitik – und der deutsche Kanzler steht daneben und nickt 🔥



Während Netanjahu Deutschland erneut in eine „moralische Pflicht“ presst, präsentiert er ein Narrativ, das weniger mit historischer Verantwortung zu tun hat als mit aktueller… pic.twitter.com/pm4Repo7xg — Don (@Donuncutschweiz) December 7, 2025

🔥Aktuell🇮🇱🇩🇪 HERZOG ZU MERZ: „WIR VERTEIDIGEN EUROPA!“ – WAS BITTE?



Bei seinem Besuch in Israel bekam der designierte deutsche Kanzler Merz vom israelischen Präsidenten Isaac Herzog eine klare Botschaft zu hören:



👉 Israel sei es, das Europa vor dem Iran verteidige.

👉 Die in… pic.twitter.com/MIfjpTzZye — Don (@Donuncutschweiz) December 7, 2025

🇶🇦 Katarischer Premierminister auf dem Doha Forum zu Tucker Carlson:

Die viel diskutierten Beziehungen Katars zur Hamas begannen nicht auf eigene Initiative, sondern auf ausdrücklichen Wunsch der USA – vor über 13 Jahren.

Er erklärt:



🔹 Die USA baten Katar, den Kontakt zu Hamas… pic.twitter.com/dTkzrcCqkC — Don (@Donuncutschweiz) December 7, 2025

🇮🇱 Max Blumenthal über Israels Waffenindustrie



Eine der wichtigsten Industrien Israels ist der Waffenexport – in einem Land so groß wie New Jersey, aber trotzdem unter den Top 7 der größten Waffenexporteure der Welt.



Blumenthal erklärt den entscheidenden Vorteil Israels… pic.twitter.com/QFq4t6kOhp — Don (@Donuncutschweiz) December 7, 2025

🚨 Bill Gates verkündet aus Katar neue KI-Impfstoffpläne – und wieder sollen die Ärmsten zuerst „profitieren“ (dienen wohl eher als Testfeld)?



Bill Gates stellt seine neuen Projekte vor:

👉 Mit künstlicher Intelligenz will er Impfstoffe gegen HIV und Malaria entwickeln.

👉 KI… pic.twitter.com/Cd9koLHkfB — Don (@Donuncutschweiz) December 7, 2025

Aktuell⚠️ Doha Forum: Die Welt redet von „Pausen“, während ein Volk um sein Überleben ringt ⚠️



Die Aussage aus Doha trifft ins Mark:

„Das ist kein Waffenstillstand – das ist eine Pause.“

Eine Pause, während Menschen weder sicher sind, noch frei reisen können, noch irgendeine… pic.twitter.com/sFwtTjvVAV — Don (@Donuncutschweiz) December 7, 2025

🚨Aktuell: ⚠️ Kaja Kallas unter Beschuss – und sie schaut weg? ⚠️



In einem Interview wurde EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas von Christiane Amanpour mit einer klaren Frage konfrontiert:



👉 Die USA kritisieren in ihrem aktuellen Strategiedokument Teile Europas scharf – darunter… pic.twitter.com/sx0hNhW8k1 — Don (@Donuncutschweiz) December 7, 2025

☝️Die Menschheit wurde mit zwei biologischen Waffen angegriffen.



1. Hergestelltes SARS-CoV-2-Virus (Kooperation zwischen den USA und China im Rahmen des GoF-Projekts)



2. mRNA-Gentherapie-„Gegenmaßnahmen“ (DARPA)



Milliarden Menschen leiden bereits unter diesen synergistischen… pic.twitter.com/ahIV0hkwaS — Don (@Donuncutschweiz) December 5, 2025

🔥 1. PIERS MORGAN ENTSCHULDIGT SICH LIVE BEI DJOKOVIC – EIN MOMENT, DER UNTER DIE HAUT GEHT



Das könnte die eindringlichste Entschuldigung sein, die wir dieses Jahr sehen.



Piers Morgan sitzt Novak Djokovic gegenüber – und sagt die Worte, die vor drei Jahren unvorstellbar… pic.twitter.com/62T8R3zVFg — Don (@Donuncutschweiz) December 5, 2025

🇷🇺☝️Putins Besuch in Indien war von einem TV-Interview geprägt, in dem er eine berechtigte Frage stellte und eine Erklärung von den USA verlangte. pic.twitter.com/pCYVrTPaRj — Don (@Donuncutschweiz) December 5, 2025

🇩🇪🔥 „Misshandelt und gefoltert“? Andrew Bridgen schlägt Alarm zu Reiner Fuellmich!



Der britische Abgeordnete Andrew Bridgen hat Reiner Fuellmich im Gefängnis besucht – und seine Aussagen sind erschütternd:



👉 Fuellmich sei absichtlich isoliert und gefoltert worden, behauptet… pic.twitter.com/0TecbdrwLo — Don (@Donuncutschweiz) December 5, 2025

🔥 ZELENSKYJS ENDGAME – DIE ZEICHEN STEHEN AUF ZUSAMMENBRUCH



Der frühere US-Oberst Douglas Macgregor schlägt Alarm:

➡️ *„Ukrainische Truppen kapitulieren reihenweise.“*

➡️ *„Hochrangige Kommandeure gehen direkt in russische Gefangenschaft.“*



Und das, was Macgregor über die… pic.twitter.com/x9X2R0v7TM — Don (@Donuncutschweiz) December 5, 2025

Der CEO von NVIDIA verblüfft Joe Rogan mit einer atemberaubenden Vorhersage über KI.



Huang: „In der Zukunft, vielleicht in zwei oder drei Jahren, werden wahrscheinlich 90 % des weltweiten Wissens durch KI generiert werden.“



ROGAN: „Das ist verrückt.“



HUANG: „Ich weiß, aber es… pic.twitter.com/Yy8GXEwXh8 — Don (@Donuncutschweiz) December 4, 2025

🚨Der führende Physiker und Nobelpreisträger 2022, Dr. John F. Clauser, sagt:



☝️„Ich kann mit voller Überzeugung sagen, dass es keine echte Klimakrise gibt und der Klimawandel keine extremen Wetterereignisse verursacht.“



Nur wenige Tage, nachdem Clauser diese Aussagen gemacht… pic.twitter.com/bZ5TEaul4u — Don (@Donuncutschweiz) December 4, 2025

Ex-Google-Chef Eric Schmidt warnt: „KI könnte zur neuen Religion werden“



In einem aktuellen Gespräch bezeichnet Eric Schmidt die Entwicklung künstlicher Intelligenz als „epochale Veränderung“, vergleichbar mit wissenschaftlichen Revolutionen. Er betont, dass Menschen erstmals… pic.twitter.com/cCOZ5ZdTZy — Don (@Donuncutschweiz) December 4, 2025

Ein Wortwechsel, den kein Medium wiederholen wollte – bis jetzt:



John Wertheim: „Sie waren nicht gegen Impfungen, wollten sie nur nicht selbst erhalten?“



Novak Djokovic: „Genau. Die Leute nennen mich einen Impfgegner. Ich bin weder Impfgegner noch Impfbefürworter. Ich trete für… pic.twitter.com/xzsPeRM9JT — Don (@Donuncutschweiz) December 4, 2025

💉‼️Im Gespräch wird deutlich, warum der große mRNA-Hype gerade zusammenbricht:



1️⃣ Pfizer & Moderna: mRNA-Grippe gescheitert

Beide Firmen haben ihre mRNA-Grippeimpfstoffe in Phase 3 nicht durchgebracht.

Sogar der FDA-Kommissar hat Pfizer die Freigabe verweigert. Quelle hier… pic.twitter.com/IdPGl36xXU — Don (@Donuncutschweiz) December 4, 2025