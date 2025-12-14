Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:

Der BlackRock-Kanzler wird eure Kinder für Konzerninteressen in den Tod schicken. December 14, 2025

🚨 Video „UKRAINE 2030": Dieses Video ist kein Zukunftsfilm. Es ist eine Ankündigung. von dem, was uns erwartet.



In diesem Video wird uns die Ukraine 2030 als Utopie verkauft.

Ich sehe darin vor allem eine Generalprobe für das, was auch uns erwartet.



🔹 Kein Bargeld mehr – December 14, 2025

📉 💵 Zolleinnahmen sinken und durchkreuzen Trumps Hoffnungen, mit Zöllen die Schulden abzubauen



📉 💵 Zolleinnahmen sinken und durchkreuzen Trumps Hoffnungen, mit Zöllen die Schulden abzubauen

Das monatliche Update des Finanzministeriums zu den Zolleinnahmen zeigt einen Rückgang von 600 Mio. US-Dollar zwischen Oktober und November – von 31,35 Mrd. auf 30,75 Mrd. US-Dollar.… December 14, 2025

🚨Edward Snowden warnt davor, dass die Infrastruktur für ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild ganz offen aufgebaut wird. Techkonzerne und Regierungen nehmen uns die Macht.



„Wenn Ihre Online-Aktivitäten, Ihre Einkäufe, Ihre Kontakte … in irgendeiner Weise von dem… pic.twitter.com/R1lrhdSBWD — Don (@Donuncutschweiz) December 14, 2025

🚨Netto-Null ist für die Konzerne ein Milliarden-profitables Geschäft.



Auf dem jährlichen Weltwirtschaftsforum in Davos räumte der Banker Bill Winters offen ein, dass Netto-Null ein „profitables Geschäft“ sei.



„Das ist ein großes Geschäft für uns … Wir werden im Jahr 2025… December 14, 2025

Die Aussage und nicht Beantwortung der Frage von Sekretär Rutte legt Folgendes offen:



📌 Analyse zum Rutte-Interview: NATO = USA (alles andere ist Fassade).



Man muss das Video nicht „interpretieren“, sondern es einordnen.



Die entscheidende Realität lautet:

👉 Ohne die USA gäbe… December 14, 2025

🚀💀 UN-Expertin Albanese enthüllt Israels brutales KI-System zur Verfolgung und Bombardierung von Familien



‼️Israel nutzt ein KI-Programm namens „Where's Daddy", um Männer zu verfolgen und zu bombardieren, wenn sie mit ihren Kindern zusammen sind. UN-Expertin Francesca Albanese… December 14, 2025

🔥 Orbán schlägt Alarm: Der Euro steht vor einem Vertrauensverlust!



Welche Folgen könnte das für den einzelnen Bürger in Europa haben?



🚨 Orbán warnt – und Europa hört wieder nicht zu.



„Wenn man russische Vermögenswerte anfasst, werden andere Länder aufhören, ihre Gelder in… December 14, 2025

🔥Putin hat eine Botschaft an die Bürger des Westens.



Ich möchte, dass die einfachen Bürger der westlichen Länder mir zuhören. Ihnen wird immer wieder eingeredet, all Ihre aktuellen Schwierigkeiten seien die Folge feindseliger Aktionen des „bösartigen" Russlands, und Sie müssten… December 14, 2025

🚨 **DIE BULGARISCHE REGIERUNG IST GESTÜRZT — SO SIEHT ECHTE MACHT AUS**



Nach nur wenigen Tagen massenhafter Nichtbefolgung ist die Regierung Bulgariens zurückgetreten.



☝️Keine Panzer.

☝️Keine Gewalt.

☝️Kein Chaos.

👉Nur Menschen — vereint — die sich weigern, zu gehorchen.



Das… December 14, 2025

☝️… und Bakdi hatte recht.



‼️💉Herzschäden durch Corona-Impfungen: Der Telegraph bestätigt die Risiken – Bhakdi hatte bereits zuvor vor Myokarditis und Todesfällen binnen zehn Jahren gewarnt.



Angesichts der Tatsache, dass der Telegraph aktuell einräumt (Artikel hier in Deutsch… December 12, 2025

🚨 Irans Raketenarsenal wieder voll – Israel fordert US-Eingreifen



Israels Geheimdienste schlagen Alarm:

Der Iran hat sein Arsenal an ballistischen Raketen nach dem 12-Tage-Krieg vollständig wiederhergestellt. Laut *Times of Israel* verfügt Teheran erneut über rund 2.000 schwere… December 12, 2025

🚨In einem 2:16-minütigen Clip enthüllte der ehemalige CIA- und Marine-Geheimdienstexperte Chase Hughes die eindeutigste Checkliste mit drei Anzeichen zur Erkennung koordinierter Einflusskampagnen („psychologische Operationen“).



Er erklärt, dass man wahrscheinlich Zeuge eines… December 12, 2025

🇯🇵 Warum baut Japan ein CIA-ähnliches Spionageimperium in der Nähe der russischen Grenzen auf?



Japan ist in Eile, einen zentralisierten Geheimdienst einzurichten, der bis 2026 starten soll — und der ganze Aufruhr dreht sich um Machtspiele und regionale Paranoia.



🔴 Treibende… December 12, 2025

🚨Der Bilderberger und WEF-Liebling Yuval Noah Harari. sagt uns, wie die Zukunft aussehen könnte.



„Stellen Sie sich Nordkorea in 20 Jahren vor, wenn jeder ein biometrisches Armband tragen muss.“



Man hört sich eine Rede des großen Führers im Radio an und die Leute wissen, was… December 12, 2025

🚨Max Blumenthal von The Grayzone:



‼️Das Kapern venezolanischer Öltanker wurde erstmals 2019 von Juan Guaidós CIA-unterstütztem Umfeld ins Spiel gebracht.



The Grayzone hat ein Dokument erhalten, das ein FBI-Interview mit dem mutmaßlichen US-Geheimdienst-Asset Timothy Roen… December 12, 2025

🚨🔥Putin über die Gefahren der Künstlichen Intelligenz



„Man darf nicht zulassen, dass eine *verlorene Generation* junger Menschen entsteht, die nicht mehr denken will und stattdessen nur KI benutzt.“



Einige seiner zentralen Aussagen:



😝 Identität als Argument:

Ein… December 12, 2025

"Gescheiterte Politiker" – Sachs rechnet mit Merz, Starmer und Macron ab December 12, 2025

🚨Joe Rogan und Russel Crowe enthüllen den wahren Grund, warum die USA Gaddafi töteten



Während der westlichen Öffentlichkeit beigebracht wurde, den verstorbenen Muammar Gaddafi „auf eine bestimmte Weise" zu betrachten – als einen bösen und korrupten Diktator – zeichnen viele… December 12, 2025

☝️😆🤡Zum Jahresende noch eine tolle satirische Aussage der nicht gewählten Ursula von der Leyen, die das absolut ernst meint. December 12, 2025

MLRS-Angriffe an der kambodschanisch-thailändischen Grenze 🚀



In den letzten Tagen sind mehrere BM-21 Mehrfachraketenwerfer-Salven (MLRS) aus kambodschanischen Streitkräften gegen Standorte auf thailändischer Seite abgefeuert worden. Die thailändische Armee bestätigt, dass an… December 12, 2025

🔥🇺🇲🇮🇱 Der Weltjüdische Kongress drohte 'antizionistischen' Kandidaten in den USA:



"Wir werden euch ins Visier nehmen"



"Jeder Kandidat, dessen Plattform Antisemitismus beinhaltet, den werden wir ANGREIFEN' — Ronald S. Lauder, Präsident des Weltjüdischen Kongresses December 11, 2025

🇹🇭🇰🇭 Thai-kambodschanischer Konflikt



Die thailändische Armee berichtet von „englischsprachigen Ausländern”, die an der Steuerung von FPV-Drohnen im Stil der Ukraine beteiligt sind. Dazu zählen auch fiberoptisch gesteuerte Drohnen.



Es ist ausgeschlossen, dass Kambodscha ein… December 11, 2025

💥Aktuell‼️Der von den USA geführte NATO-Chef Rutte ruft Europa dazu auf, auf einen Krieg vorbereitet zu sein, „wie ihn unsere Großeltern und Urgroßeltern ertragen mussten". December 11, 2025

☝️Die Antwort der Nobelpreisträgerin Machado auf diese Frage sollte jedem zeigen, von wem sie gesteuert wird. December 11, 2025

🔥 MACGREGOR: „Die NATO zerfällt“ – und Europa steht auf einem politischen Vulkan



Douglas Macgregor spricht das aus, was immer weniger Regierungen noch überspielen können: Die NATO bröckelt – und Europa kocht.



Während Washington die Bühne meidet, brennt es im Inneren der… December 11, 2025

💉Haben ihr bemerkt, dass eure geimpften Freunde oder Familienmitglieder sich seit der Impfung verwandelt haben?



Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen Corona-Impfungen und neuropsychiatrischen Störungen.



Psychose tritt 440-mal häufiger auf. Demenz 140-mal… December 11, 2025

💥Die politischen Figuren, Ursula von der Leyen und Kaja Kallas müssen verstehen, dass sie zur Verantwortung gezogen werden — Lawrow December 11, 2025

🇺🇸🇪🇺 Es gibt keine Spaltung zwischen den USA und der EU…



Der US-Präsident Donald Trump „streitet“ sich mit den Europäern nicht wirklich – genauso wenig, wie er tatsächlich mit dem WWE-Chef Vince McMahon mitten in einer Live-Show „gekämpft“ hat (kein KI-Beispiel).



Das alles ist… December 11, 2025

🚨🔥 DAS ALLES WOLLEN SIE RUSSLAND WEGNEHMEN – UND WIR ZAHLEN AM ENDE DEN PREIS!



Seit 2022 haben die westlichen Staaten Vermögenswerte im Wert von über 300 Milliarden Dollar eingefroren – eine Summe, die das gesamte BIP mehrerer EU-Mitglieder übertrifft.

Allein Belgien hält über… December 11, 2025

Trump stiehlt Venezuelas Öl: „Wir werden das Öl der beschlagnahmten venezolanischen Öltanker behalten." December 11, 2025

Ausnahmsweise muss man CNN wohl recht geben👏🏻 Faktencheck zu Trumps „acht beendeten Kriegen“



Präsident Donald Trump betont weiterhin, dass die Beendigung von „acht Kriegen“ eine zentrale diplomatische Errungenschaft sei. Doch die Realität sieht etwas anders aus:



🇰🇭🇹🇭… December 11, 2025

🇬🇧🇺🇦 🔥Erster britischer Soldat in der Ukraine gefallen



Premierminister Starmer musste nun erstmals den Tod eines britischen Soldaten in der Ukraine eingestehen.

Die Formulierung: „tragischer Unfall außerhalb der Frontlinie“.



Doch die eigentlichen Fragen bleiben unbeantwortet:… December 11, 2025

‼️☝️„Wir müssen und wollen": Der deutsche BlackRock-Kanzler führte die rechtliche Begründung für den Diebstahl russischer Vermögenswerte an December 11, 2025

‼️Dodge von Elon Musk, warum es plötzlich ruhig wurde und was wirklich hinter den Kulissen passiert ist.



Außerdem sind fast alle YouTube-Kanäle wieder da….und warum…. Komplettes Video hier… (https://t.co/Sk9jZ5UX14) December 10, 2025

🧄🔬 Ein einziger Tropfen frischer Knoblauchsaft unter dem Mikroskop…

Und was in den nächsten 47 Sekunden passiert, ist wirklich beeindruckend.

Seht zu, wie die Natur selbst arbeitet: Die kraftvollen Schwefelverbindungen im Knoblauch reagieren sofort auf Mikroorganismen – keine… December 10, 2025

‼️Heute blockiert Australien soziale Medien für Kinder unter 16 Jahren, irgendwie…



Das Verbot blockiert Konten, aber man braucht kein Konto, um auf TikTok zu scrollen oder YouTube zu schauen



'Es blockiert Konten, nicht soziale Medien' – ein Kind im australischen Fernsehen… December 10, 2025

☄️☄️Australien verbietet ab morgen Social Media für alle unter 16 – und der Premierminister lässt das per Videobotschaft direkt im Klassenzimmer verkünden.

Jetzt sollen Jugendliche „Sport treiben, Instrumente lernen" und „weniger scrollen". Schön gedacht – aber seit wann schreibt… December 10, 2025

🇹🇭🇰🇭 Thailändisch-kambodschanischer Konflikt geht in den dritten Tag



Thailand meldet einen Angriff mit einer kambodschanischen BM-21-Grad-Rakete auf ein Krankenhaus innerhalb der Konfliktzone.



In den sozialen Medien kursieren derzeit verschiedene Videos aus Kambodscha, die den… December 10, 2025

🚨Dr. Paul Marik, einer der meistzitierten Intensivmediziner der Welt, hielt einer der eindrucksvollste 2-minütige Botschaft zum Thema Krebs, die Sie dieses Jahr sehen werden.



Die wichtigsten Momente aus dem Clip.



📍Die Krebsraten steigen rasant – aber der größte Teil des… December 10, 2025