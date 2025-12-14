Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.
Der BlackRock-Kanzler wird eure Kinder für Konzerninteressen in den Tod schicken. pic.twitter.com/QBjx2k3gT6— Don (@Donuncutschweiz) December 14, 2025
🚨 Video „UKRAINE 2030“: Dieses Video ist kein Zukunftsfilm. Es ist eine Ankündigung. von dem, was uns erwartet.— Don (@Donuncutschweiz) December 14, 2025
In diesem Video wird uns die Ukraine 2030 als Utopie verkauft.
Ich sehe darin vor allem eine Generalprobe für das, was auch uns erwartet.
🔹 Kein Bargeld mehr –… pic.twitter.com/FwK4zGALfT
📉 💵 Zolleinnahmen sinken und durchkreuzen Trumps Hoffnungen, mit Zöllen die Schulden abzubauen— Don (@Donuncutschweiz) December 14, 2025
Das monatliche Update des Finanzministeriums zu den Zolleinnahmen zeigt einen Rückgang von 600 Mio. US-Dollar zwischen Oktober und November – von 31,35 Mrd. auf 30,75 Mrd. US-Dollar.… pic.twitter.com/jrx4Ztx7Qc
🚨Edward Snowden warnt davor, dass die Infrastruktur für ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild ganz offen aufgebaut wird. Techkonzerne und Regierungen nehmen uns die Macht.— Don (@Donuncutschweiz) December 14, 2025
„Wenn Ihre Online-Aktivitäten, Ihre Einkäufe, Ihre Kontakte … in irgendeiner Weise von dem… pic.twitter.com/R1lrhdSBWD
🚨Netto-Null ist für die Konzerne ein Milliarden-profitables Geschäft.— Don (@Donuncutschweiz) December 14, 2025
Auf dem jährlichen Weltwirtschaftsforum in Davos räumte der Banker Bill Winters offen ein, dass Netto-Null ein „profitables Geschäft“ sei.
„Das ist ein großes Geschäft für uns … Wir werden im Jahr 2025… pic.twitter.com/IMtOGwenHl
Die Aussage und nicht Beantwortung der Frage von Sekretär Rutte legt Folgendes offen:— Don (@Donuncutschweiz) December 14, 2025
📌 Analyse zum Rutte-Interview: NATO = USA (alles andere ist Fassade).
Man muss das Video nicht „interpretieren“, sondern es einordnen.
Die entscheidende Realität lautet:
👉 Ohne die USA gäbe… pic.twitter.com/WelhWI7akx
🚀💀 UN-Expertin Albanese enthüllt Israels brutales KI-System zur Verfolgung und Bombardierung von Familien— Don (@Donuncutschweiz) December 14, 2025
‼️Israel nutzt ein KI-Programm namens „Where’s Daddy“, um Männer zu verfolgen und zu bombardieren, wenn sie mit ihren Kindern zusammen sind. UN-Expertin Francesca Albanese… pic.twitter.com/g9ZGzRclZK
🔥 Orbán schlägt Alarm: Der Euro steht vor einem Vertrauensverlust!— Don (@Donuncutschweiz) December 14, 2025
Welche Folgen könnte das für den einzelnen Bürger in Europa haben?
🚨 Orbán warnt – und Europa hört wieder nicht zu.
„Wenn man russische Vermögenswerte anfasst, werden andere Länder aufhören, ihre Gelder in… pic.twitter.com/omr0F1R0fc
🔥Putin hat eine Botschaft an die Bürger des Westens.— Don (@Donuncutschweiz) December 14, 2025
Ich möchte, dass die einfachen Bürger der westlichen Länder mir zuhören. Ihnen wird immer wieder eingeredet, all Ihre aktuellen Schwierigkeiten seien die Folge feindseliger Aktionen des „bösartigen” Russlands, und Sie müssten… pic.twitter.com/D9X6xFAEfK
🚨 **DIE BULGARISCHE REGIERUNG IST GESTÜRZT — SO SIEHT ECHTE MACHT AUS**— Don (@Donuncutschweiz) December 14, 2025
Nach nur wenigen Tagen massenhafter Nichtbefolgung ist die Regierung Bulgariens zurückgetreten.
☝️Keine Panzer.
☝️Keine Gewalt.
☝️Kein Chaos.
👉Nur Menschen — vereint — die sich weigern, zu gehorchen.
Das… pic.twitter.com/YHxXm3uT6n
☝️… und Bakdi hatte recht.— Don (@Donuncutschweiz) December 12, 2025
‼️💉Herzschäden durch Corona-Impfungen: Der Telegraph bestätigt die Risiken – Bhakdi hatte bereits zuvor vor Myokarditis und Todesfällen binnen zehn Jahren gewarnt.
Angesichts der Tatsache, dass der Telegraph aktuell einräumt (Artikel hier in Deutsch… pic.twitter.com/DOfHfQgOo1
🚨 Irans Raketenarsenal wieder voll – Israel fordert US-Eingreifen— Don (@Donuncutschweiz) December 12, 2025
Israels Geheimdienste schlagen Alarm:
Der Iran hat sein Arsenal an ballistischen Raketen nach dem 12-Tage-Krieg vollständig wiederhergestellt. Laut *Times of Israel* verfügt Teheran erneut über rund 2.000 schwere… pic.twitter.com/rWPZEN4xlS
🚨In einem 2:16-minütigen Clip enthüllte der ehemalige CIA- und Marine-Geheimdienstexperte Chase Hughes die eindeutigste Checkliste mit drei Anzeichen zur Erkennung koordinierter Einflusskampagnen („psychologische Operationen“).— Don (@Donuncutschweiz) December 12, 2025
Er erklärt, dass man wahrscheinlich Zeuge eines… pic.twitter.com/raYR98LzEj
🇯🇵 Warum baut Japan ein CIA-ähnliches Spionageimperium in der Nähe der russischen Grenzen auf?— Don (@Donuncutschweiz) December 12, 2025
Japan ist in Eile, einen zentralisierten Geheimdienst einzurichten, der bis 2026 starten soll — und der ganze Aufruhr dreht sich um Machtspiele und regionale Paranoia.
🔴 Treibende… pic.twitter.com/ibM1XELw0F
🚨Der Bilderberger und WEF-Liebling Yuval Noah Harari. sagt uns, wie die Zukunft aussehen könnte.— Don (@Donuncutschweiz) December 12, 2025
„Stellen Sie sich Nordkorea in 20 Jahren vor, wenn jeder ein biometrisches Armband tragen muss.“
Man hört sich eine Rede des großen Führers im Radio an und die Leute wissen, was… pic.twitter.com/sZcWlIq4AG
🚨Max Blumenthal von The Grayzone:— Don (@Donuncutschweiz) December 12, 2025
‼️Das Kapern venezolanischer Öltanker wurde erstmals 2019 von Juan Guaidós CIA-unterstütztem Umfeld ins Spiel gebracht.
The Grayzone hat ein Dokument erhalten, das ein FBI-Interview mit dem mutmaßlichen US-Geheimdienst-Asset Timothy Roen… pic.twitter.com/FT2NFMRezO
🚨🔥Putin über die Gefahren der Künstlichen Intelligenz— Don (@Donuncutschweiz) December 12, 2025
„Man darf nicht zulassen, dass eine *verlorene Generation* junger Menschen entsteht, die nicht mehr denken will und stattdessen nur KI benutzt.“
Einige seiner zentralen Aussagen:
😝 Identität als Argument:
Ein… pic.twitter.com/IV9JIL21y5
"Gescheiterte Politiker" – Sachs rechnet mit Merz, Starmer und Macron ab pic.twitter.com/LCiSa0I1hk— Don (@Donuncutschweiz) December 12, 2025
🚨Joe Rogan und Russel Crowe enthüllen den wahren Grund, warum die USA Gaddafi töteten— Don (@Donuncutschweiz) December 12, 2025
Während der westlichen Öffentlichkeit beigebracht wurde, den verstorbenen Muammar Gaddafi „auf eine bestimmte Weise“ zu betrachten – als einen bösen und korrupten Diktator – zeichnen viele… pic.twitter.com/6LO0AFf0mW
☝️😆🤡Zum Jahresende noch eine tolle satirische Aussage der nicht gewählten Ursula von der Leyen, die das absolut ernst meint. pic.twitter.com/2MyjT4ic9t— Don (@Donuncutschweiz) December 12, 2025
MLRS-Angriffe an der kambodschanisch-thailändischen Grenze 🚀— Don (@Donuncutschweiz) December 12, 2025
In den letzten Tagen sind mehrere BM-21 Mehrfachraketenwerfer-Salven (MLRS) aus kambodschanischen Streitkräften gegen Standorte auf thailändischer Seite abgefeuert worden. Die thailändische Armee bestätigt, dass an… pic.twitter.com/VT1RVbBVQj
🔥🇺🇲🇮🇱 Der Weltjüdische Kongress drohte 'antizionistischen' Kandidaten in den USA:— Don (@Donuncutschweiz) December 11, 2025
"Wir werden euch ins Visier nehmen"
"Jeder Kandidat, dessen Plattform Antisemitismus beinhaltet, den werden wir ANGREIFEN' — Ronald S. Lauder, Präsident des Weltjüdischen Kongresses pic.twitter.com/Zfykj3zZSR
🇹🇭🇰🇭 Thai-kambodschanischer Konflikt— Don (@Donuncutschweiz) December 11, 2025
Die thailändische Armee berichtet von „englischsprachigen Ausländern”, die an der Steuerung von FPV-Drohnen im Stil der Ukraine beteiligt sind. Dazu zählen auch fiberoptisch gesteuerte Drohnen.
Es ist ausgeschlossen, dass Kambodscha ein… pic.twitter.com/hVvHq1ISjo
💥Aktuell‼️Der von den USA geführte NATO-Chef Rutte ruft Europa dazu auf, auf einen Krieg vorbereitet zu sein, „wie ihn unsere Großeltern und Urgroßeltern ertragen mussten”. pic.twitter.com/tVM7xke3zm— Don (@Donuncutschweiz) December 11, 2025
☝️Die Antwort der Nobelpreisträgerin Machado auf diese Frage sollte jedem zeigen, von wem sie gesteuert wird. pic.twitter.com/PurxsgXMJR— Don (@Donuncutschweiz) December 11, 2025
🔥 MACGREGOR: „Die NATO zerfällt“ – und Europa steht auf einem politischen Vulkan— Don (@Donuncutschweiz) December 11, 2025
Douglas Macgregor spricht das aus, was immer weniger Regierungen noch überspielen können: Die NATO bröckelt – und Europa kocht.
Während Washington die Bühne meidet, brennt es im Inneren der… pic.twitter.com/xvukhT98S8
💉Haben ihr bemerkt, dass eure geimpften Freunde oder Familienmitglieder sich seit der Impfung verwandelt haben?— Don (@Donuncutschweiz) December 11, 2025
Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen Corona-Impfungen und neuropsychiatrischen Störungen.
Psychose tritt 440-mal häufiger auf. Demenz 140-mal… pic.twitter.com/B4layu6rIJ
💥Die politischen Figuren, Ursula von der Leyen und Kaja Kallas müssen verstehen, dass sie zur Verantwortung gezogen werden — Lawrow pic.twitter.com/ISmEH0UWtV— Don (@Donuncutschweiz) December 11, 2025
🇺🇸🇪🇺 Es gibt keine Spaltung zwischen den USA und der EU…— Don (@Donuncutschweiz) December 11, 2025
Der US-Präsident Donald Trump „streitet“ sich mit den Europäern nicht wirklich – genauso wenig, wie er tatsächlich mit dem WWE-Chef Vince McMahon mitten in einer Live-Show „gekämpft“ hat (kein KI-Beispiel).
Das alles ist… pic.twitter.com/XUTiGz2wkb
🚨🔥 DAS ALLES WOLLEN SIE RUSSLAND WEGNEHMEN – UND WIR ZAHLEN AM ENDE DEN PREIS!— Don (@Donuncutschweiz) December 11, 2025
Seit 2022 haben die westlichen Staaten Vermögenswerte im Wert von über 300 Milliarden Dollar eingefroren – eine Summe, die das gesamte BIP mehrerer EU-Mitglieder übertrifft.
Allein Belgien hält über… pic.twitter.com/MH6NpEbmuq
Trump stiehlt Venezuelas Öl: „Wir werden das Öl der beschlagnahmten venezolanischen Öltanker behalten.“ pic.twitter.com/E0gl4bIv17— Don (@Donuncutschweiz) December 11, 2025
Ausnahmsweise muss man CNN wohl recht geben👏🏻 Faktencheck zu Trumps „acht beendeten Kriegen“— Don (@Donuncutschweiz) December 11, 2025
Präsident Donald Trump betont weiterhin, dass die Beendigung von „acht Kriegen“ eine zentrale diplomatische Errungenschaft sei. Doch die Realität sieht etwas anders aus:
🇰🇭🇹🇭… pic.twitter.com/hCuXnFdeGQ
🇬🇧🇺🇦 🔥Erster britischer Soldat in der Ukraine gefallen— Don (@Donuncutschweiz) December 11, 2025
Premierminister Starmer musste nun erstmals den Tod eines britischen Soldaten in der Ukraine eingestehen.
Die Formulierung: „tragischer Unfall außerhalb der Frontlinie“.
Doch die eigentlichen Fragen bleiben unbeantwortet:… pic.twitter.com/We2nehoisK
‼️☝️„Wir müssen und wollen“: Der deutsche BlackRock-Kanzler führte die rechtliche Begründung für den Diebstahl russischer Vermögenswerte an pic.twitter.com/l02SUsZXEa— Don (@Donuncutschweiz) December 11, 2025
‼️Dodge von Elon Musk, warum es plötzlich ruhig wurde und was wirklich hinter den Kulissen passiert ist.— Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025
Außerdem sind fast alle YouTube-Kanäle wieder da….und warum…. Komplettes Video hier… (https://t.co/Sk9jZ5UX14) pic.twitter.com/X9aFKwxIUZ
🧄🔬 Ein einziger Tropfen frischer Knoblauchsaft unter dem Mikroskop…— Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025
Und was in den nächsten 47 Sekunden passiert, ist wirklich beeindruckend.
Seht zu, wie die Natur selbst arbeitet: Die kraftvollen Schwefelverbindungen im Knoblauch reagieren sofort auf Mikroorganismen – keine… pic.twitter.com/WY6vy1UIz9
‼️Heute blockiert Australien soziale Medien für Kinder unter 16 Jahren, irgendwie…— Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025
Das Verbot blockiert Konten, aber man braucht kein Konto, um auf TikTok zu scrollen oder YouTube zu schauen
'Es blockiert Konten, nicht soziale Medien' – ein Kind im australischen Fernsehen… pic.twitter.com/o11wzQlhGk
☄️☄️Australien verbietet ab morgen Social Media für alle unter 16 – und der Premierminister lässt das per Videobotschaft direkt im Klassenzimmer verkünden.— Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025
Jetzt sollen Jugendliche „Sport treiben, Instrumente lernen“ und „weniger scrollen“. Schön gedacht – aber seit wann schreibt… pic.twitter.com/riTU9XHl19
🇹🇭🇰🇭 Thailändisch-kambodschanischer Konflikt geht in den dritten Tag— Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025
Thailand meldet einen Angriff mit einer kambodschanischen BM-21-Grad-Rakete auf ein Krankenhaus innerhalb der Konfliktzone.
In den sozialen Medien kursieren derzeit verschiedene Videos aus Kambodscha, die den… pic.twitter.com/iFSIrURu0p
🚨Dr. Paul Marik, einer der meistzitierten Intensivmediziner der Welt, hielt einer der eindrucksvollste 2-minütige Botschaft zum Thema Krebs, die Sie dieses Jahr sehen werden.— Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025
Die wichtigsten Momente aus dem Clip.
📍Die Krebsraten steigen rasant – aber der größte Teil des… pic.twitter.com/TOscaWZkr9
Dr. John Campbell:— Don (@Donuncutschweiz) December 10, 2025
„Laut einer aktuellen italienischen Studie haben Menschen, die mindestens eine Dosis des Corona-Impfstoffs erhalten haben, ein um 34 Prozent höheres Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, ein um 54 Prozent höheres Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, und ein um 62… pic.twitter.com/RHfGnEzVF2