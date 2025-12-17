Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

🚨💉Die Arbeitskräfte wurden durch die „Impfstoffe” auf Basis von Messenger-RNA dezimiert.



Eine aktuelle Studie ergab, dass Auffrischungsimpfungen die Zahl der verlorenen Arbeitstage um 50 Prozent erhöhen. Gleichzeitig weist das VAERS-System Millionen von Menschen mit… pic.twitter.com/28yr5EB4ST — Don (@Donuncutschweiz) December 17, 2025

💉‼️Der ehemalige Pfizer-Vizepräsident und wissenschaftliche Leiter, Dr. Michael Yeadon, sagt:



„Die Person, die die Lipid-Nanopartikel ausgewählt hat, wusste, dass diese sich im Körper verteilen und in den Fortpflanzungsorganen von Frauen und Mädchen anreichern würden. Dort… pic.twitter.com/r795mEXwIl — Don (@Donuncutschweiz) December 17, 2025

🚨 Kaum jemand spricht darüber – aber es steht jetzt schwarz auf weiß 🚨



Ein äußerst beunruhigendes Bulletin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), veröffentlicht im Oktober und finanziert von der Gates-Stiftung, sorgt kaum für öffentliche Debatte – dabei hat es weitreichende… pic.twitter.com/tihYRKLVCG — Don (@Donuncutschweiz) December 17, 2025

☝️„Dies wurde der Sowjetunion in den 1990er Jahren öffentlich versprochen: keinen Zentimeter nach Osten. Nun, nach mehreren Expansionswellen, soll die Ukraine in die NATO aufgenommen werden. Das ist für uns nicht nur inakzeptabel, sondern stellt eine direkte Bedrohung dar. Nur… pic.twitter.com/bTKu0IkEKS — Don (@Donuncutschweiz) December 17, 2025

🦅Die CIA verwandelt Hollywood-Drehbücher in Propaganda für die Agentur – Whistleblower



Die CIA hat eine Abteilung innerhalb des Büros für Öffentlichkeitsarbeit, deren Aufgabe es ist, mit Hollywood-Studios zusammenzuarbeiten, sagt der ehemalige CIA-Offizier John Kiriakou.… pic.twitter.com/MLB5oROwJm — Don (@Donuncutschweiz) December 17, 2025

Orban: ⚠️„Europa wird vor unseren Augen umgestaltet.



☝️Die christliche Zivilisation wird verdrängt, Massenmigration wird willkommen geheißen und der demografische Wandel wird als Fortschritt gefeiert.



Wir haben schon vor langer Zeit davor gewarnt. Jetzt sieht Washington die… pic.twitter.com/GQczZApS5g — Don (@Donuncutschweiz) December 17, 2025

🇺🇸🇮🇱🕎Hanukkah im Weißen Haus: Trump als „jüdischer Präsident“ bestätigt – und es wird über eine dritte Amtszeit gesprochen.



Mark Levin bezeichnete Donald Trump dort als den „ersten jüdischen Präsidenten“ mit zwei nicht aufeinanderfolgenden Amtszeiten.



Ein weiteres Video… pic.twitter.com/OtdehwIdCE — Don (@Donuncutschweiz) December 17, 2025

🇮🇱 🌎 ZIONISTEN PLANEN WELTWEITE ZENSUR UND VERFOLGUNG



„Wir werfen ein Licht auf Sie, das Sie dank Google und SEO für den Rest Ihres Lebens begleiten wird.



Wenn Sie einen Job suchen, einen Ehepartner, eine Nanny oder irgendetwas anderes, wird unsere Arbeit immer dokumentiert… pic.twitter.com/1RDDfB2BxN — Don (@Donuncutschweiz) December 16, 2025

🚨 Whistleblowerin spricht im US-Fernsehen Klartext



Eine ehemalige Umweltspezialistin der US Air Force erhebt im Interview mit Newsmax schwere Vorwürfe:

Seit Jahren würden atmosphärische Eingriffe stattfinden – mit möglichen Folgen für Mensch, Umwelt und Landwirtschaft.



🗣 „Es… pic.twitter.com/yvP5pdBD58 — Don (@Donuncutschweiz) December 16, 2025

🚨Im Februar des vergangenen Jahres berichtete Max Blumenthal, dass Australien von einer Welle antijüdischer Vorfälle heimgesucht wurde, die mutmaßlich von „bezahlten Schauspielern“ verübt wurden. Zudem sprach ein israelischer Teenager anonyme Drohungen gegen australische… pic.twitter.com/Ws99zYvPe4 — Don (@Donuncutschweiz) December 16, 2025

🇺🇸🇮🇱🇵🇸 Aryeh Lightstone, Gaza-Taskforce und Abraham-Abkommen als Waffen gegen China und den Iran



Das Weiße Haus hat eine Gaza-Taskforce eingerichtet und Jared Kushner, Steve Witkoff und Aryeh Lightstone an die Spitze gestellt.



Während die ersten beiden weithin bekannt sind, wer… pic.twitter.com/kDljdEEp50 — Don (@Donuncutschweiz) December 16, 2025

☝️Hier spricht ein Jude:



„Israel ist nicht unsicher, weil es jüdisch ist. Juden sind wegen Israel unsicher.“ pic.twitter.com/w200X1pbrd — Don (@Donuncutschweiz) December 16, 2025

🚨🇺🇸Projekt Artichoke: Die finsteren Experimente der CIA zur Gedankenkontrolle und zur Schaffung unwissender Attentäter



In den frühen 1950er Jahren, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, startete die CIA das Projekt Artichoke – ein geheimes Programm, das aus der Paranoia… pic.twitter.com/3Hh64RiJaq — Don (@Donuncutschweiz) December 16, 2025

🔥Aktuell🔥: Der Chef des "Verteidigungsstabes" warnte, dass die „Söhne und Töchter“ Großbritanniens möglicherweise bereit sein müssten, (meinte wohl eher für Konzerne zu sterben) zukämpfen, nachdem der Chef des MI6 in einer separaten Rede ebenfalls vor der wachsenden Bedrohung… pic.twitter.com/smoxNr3U4O — Don (@Donuncutschweiz) December 16, 2025

🔥„Wenn es einen Krieg zwischen Europa und Russland gibt, wird Europa ihn nicht überleben“ – der ungarische Außenminister Szijjártó gibt eine düstere Vorhersage ab.



Szijjártó zufolge ist die Beschlagnahmung und Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte eine „kriegerische… pic.twitter.com/SBzRZHFEvl — Don (@Donuncutschweiz) December 16, 2025

‼️Als die Wahrheit durch die Lippen der Übersetzerin kam: (Es wird davon gesprochen, das es eine heimliche Botschaft war.)



Während der Pressekonferenz unterlief der Übersetzerin ein Fehler, als sie ein Wort falsch übersetzte. Infolgedessen übersetzte sie „Truppen” als… pic.twitter.com/qQ7RHmA5xe — Don (@Donuncutschweiz) December 16, 2025

100% False Flag….wird kommen. Wir können uns schon ausdenken was die Maßnahmen danach sein werden. pic.twitter.com/R4B553tc2i — Don (@Donuncutschweiz) December 16, 2025

Die UN-Generalversammlung hat am 15. Dezember 2025 mit großer Mehrheit eine Resolution angenommen, die das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung bekräftigt. Dabei stimmten 164 Länder dafür, 8 dagegen und 9 enthielten sich der Stimme.



Alle EU-Mitgliedstaaten… pic.twitter.com/Ggi3EhIBCV — Don (@Donuncutschweiz) December 16, 2025

**🔍 Strategische Signale nach dem Treffen Selenskyj – EU-Führung**



**📌 Kontext**

Gestern wurden im Rahmen eines Treffens zwischen **Wolodymyr Selenskyj und führenden Vertretern der Europäischen Union** Aussagen und Festlegungen öffentlich gemacht bzw. bekräftigt. Es handelte… pic.twitter.com/YzExvJYcbF — Don (@Donuncutschweiz) December 16, 2025

X weigert diesen Post auf Webseiten einzubetten. Klick hier um ihn anzusehen: https://twitter.com/Donuncutschweiz/status/2000589037346669002

📹 Kinder aus Gaza verwandeln Zerstörung in Momente der Freude und versuchen, in kurzen Abschnitten des Lebens ohne Bombardierungen Glück zu finden pic.twitter.com/H6ejmKYh0O — Don (@Donuncutschweiz) December 15, 2025

☝️Putin sagte: „Sehen Sie sich doch an, was der Westen mit seinem eigenen Volk macht!



„Sie zerstören die Institution der Familie, die historische Identität ihrer Kultur und verschiedene Perversionen im Umgang mit Kindern.“



Pädophilie wird als die neue Norm akzeptiert.“ pic.twitter.com/Y33RyxQCgr — Don (@Donuncutschweiz) December 15, 2025

Bilderberger und WEF-Liebling Yuval Noah Harari:



„Wenn die Sintflut kommt, werden die Wissenschaftler eine Arche Noah für die Elite bauen und den Rest dem Ertrinken überlassen.“



„Worauf vermutlich ein Großteil der Elite hofft.“ pic.twitter.com/Mbc4WvsqEw — Don (@Donuncutschweiz) December 15, 2025

🚨 Die CIA schuf das 'Kartell der Sonnen' — Jetzt ist es ein Vorwand für Krieg



Der investigative Journalist Max Blumenthal sagt, dass das berüchtigte Kartell der Sonnen ursprünglich von der CIA und der DEA während der Reagan-Ära geschaffen wurde, um Kokainrouten zu überwachen,… pic.twitter.com/UyAeYgE5x6 — Don (@Donuncutschweiz) December 15, 2025

Was wäre, wenn ein einfaches Küchengewürz Parasiten bei Kontakt lähmen könnte? In diesem beeindruckenden 39-Sekunden-Clip können Sie beobachten, wie sie sich unter dem Mikroskop verlangsamen und schließlich vollständig stoppen.



Der Kontakt mit Kurkuma führt innerhalb von Minuten… pic.twitter.com/PsTka9KGkn — Don (@Donuncutschweiz) December 15, 2025

📌GLENN GREENWALD ENTHÜLLT: WIE BOYKOTTE KRIMINALISIERT WERDEN



„In 37 US-Bundesstaaten ist es Voraussetzung für einen Staatsvertrag, dass man einen Treueeid unterschreibt, in dem man erklärt, einen Boykott Israels nicht zu unterstützen und sich niemals daran beteiligt zu haben.“… pic.twitter.com/ajJFBrzePD — Don (@Donuncutschweiz) December 15, 2025

🚀💀 UN-Expertin Albanese enthüllt Israels brutales KI-System zur Verfolgung und Bombardierung von Familien



‼️Israel nutzt ein KI-Programm namens „Where’s Daddy“, um Männer zu verfolgen und zu bombardieren, wenn sie mit ihren Kindern zusammen sind. UN-Expertin Francesca Albanese… pic.twitter.com/Xov6pI5BsI — Don (@Donuncutschweiz) December 15, 2025

💥🇺🇸**Jetzt geben sie es zu – nach Hunderttausenden Toten.**



Amanda Sloat, Bidens oberste Europa-Beamtin, bestätigt nun offen das, wofür man jahrelang diffamiert und zum Schweigen gebracht wurde:



👉 Die NATO-Frage spielte eine zentrale Rolle.

👉 Ukrainische Neutralität hätte… pic.twitter.com/kQnVzxJMtm — Don (@Donuncutschweiz) December 15, 2025

Die Aussage und nicht Beantwortung der Frage von Sekretär Rutte legt Folgendes offen:



📌 Analyse zum Rutte-Interview: NATO = USA (alles andere ist Fassade).



Man muss das Video nicht „interpretieren“, sondern es einordnen.



Die entscheidende Realität lautet:

👉 Ohne die USA gäbe… pic.twitter.com/uyixamxmXE — Don (@Donuncutschweiz) December 15, 2025

🇮🇱/🇦🇺 NEU: Einer der Schützen in Sydney, der pakistanische Staatsbürger Naveed Akram, war kein schiitischer Muslim; er war ein salafistischer Sunnit, wie aus der Tatsache hervorgeht, dass er aus Büchern von salafistischen Gelehrten wie Ibn Uthaymeen und Ibn Baaz lernte.



Dies… pic.twitter.com/PLGJRs9MIp — Don (@Donuncutschweiz) December 15, 2025

War zu erwarten: 🇮🇱🇮🇷 Der israelische Geheimdienst behauptet, der Iran sei der Hauptverdächtige beim Anschlag am Bondi Beach. pic.twitter.com/4ZjRDMBCmU — Don (@Donuncutschweiz) December 15, 2025

‼️Wie konnten so viele einflussreiche Personen und Organisationen eine 'Pandemie' vorhersehen, bevor sie tatsächlich eintrat? pic.twitter.com/lZUmNAunGc — Don (@Donuncutschweiz) December 14, 2025

⚠️ Chargennummer des Pfizer-mRNA-Impfstoffs, beginnend mit „E“, bedeutet „extremes Todesrisiko“.



96 der 100 Chargen mit den meisten Todesfällen beginnen mit „E“.



Laut den Leitlinien der FDA zur Gentherapie dauert es 15 Jahre, bis die langfristigen Folgen von Injektionen mit… — Don (@Donuncutschweiz) December 14, 2025

🚨 Maduro zu enthaupten würde einen Aufruhr der Hölle auslösen — Ex-CIA-Analyst



Der ehemalige CIA-Offizier Larry Johnson warnt, dass die chirurgische Entfernung von Maduro einen unkontrollierbaren Aufruhr von bewaffneten Anhängern und militärischen Loyalisten auslösen würde —… pic.twitter.com/LuqgzroXQx — Don (@Donuncutschweiz) December 14, 2025

Haben Sie mit hartnäckigem Bauchfett zu kämpfen, das einfach nicht verschwinden will?



In diesem aufschlussreichen 58-Sekunden-Clip stellt der renommierte Kardiologe Dr. Pradip Jamnadas, der seit über 30 Jahren Patienten dabei hilft, ihre Herzgesundheit und ihren Stoffwechsel zu… pic.twitter.com/ZeFHVfJyw9 — Don (@Donuncutschweiz) December 14, 2025

‼️„Wir werden nicht für die Ukraine sterben“: Tausende Menschen gingen in Paris auf die Straße, um gegen die Kriegshetze der NATO pic.twitter.com/pfqikvVeba — Don (@Donuncutschweiz) December 14, 2025