Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.
Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.
Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!
Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:
🚨 Auf den Knochen der Toten? 🚨— Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025
Zuerst Bomben – dann Business.
Während in Gaza Zehntausende getötet wurden – ja, man kann es Völkermord nennen – durch israelische Angriffe mit US-Waffen und politischer Rückendeckung aus Washington, wird nun der nächste Akt präsentiert:
🇺🇸 Die… pic.twitter.com/CPW9pZtpFR
Viral🎥Es ist nicht nur um Trump.— Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025
Schau, wie Macron vom Präsidenten des französischen AIPAC wie eine Stoffpuppe durchgeschüttelt wird.
Der gesamte Westen ist besetzt. pic.twitter.com/m204BIqJXR
pic.twitter.com/RRmnpqvFlL— Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025
Tomasz Frölich im EU-Parlament
🔥 Meine Abrechnung mit von der Leyen 🔥
„Sie stehen für Korruption, Zensur, grüne Deindustrialisierung und geopolitische Bedeutungslosigkeit!“
Sie sind empört über Trumps Friedensplan. Aber wo war Ihr eigener…
🚨 ZUERST DIGITALE ID – JETZT ALTERSSCHRANKEN 🚨— Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025
Der nächste Schritt in Richtung Kontrollstaat.
In der Schweiz wurde die digitale ID zuerst als „freiwillig“ verkauft.
Unverbindlich. Harmlos. Modern.
Jetzt sagt Elisabeth Baume-Schneider:
„Ich bin offen für ein… pic.twitter.com/d6WBPHyJCu
🚨Laut Ed Dowd, einem ehemaligen Portfoliomanager bei BlackRock, wurden die Corona-Impfstoffe „entwickelt, um das Rentenproblem der Babyboomer zu lösen und anschließend 10 bis 15 Millionen jüngere, hauptsächlich männliche Menschen als Ersatzbevölkerung heranzuführen“.— Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025
„Wenn ich… pic.twitter.com/9Jg3hooghy
🚨 SCHOCKFUND NACH 43 MONATEN 🚨— Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025
Bei einem durch eine Impfung geschädigten Patienten wurden 43 Monate nach der letzten Pfizer-Impfung nachgewiesen:
❗️ mRNA des COVID-19-Impfstoffs
❗️ DNA-Plasmidfragmente
❗️ Spike-Protein
❗️ genomische Dysregulation
👉 Damit zerbricht die… pic.twitter.com/A83G8ByjYp
💬 Der tiefe Staat treibt die USA in einen direkten Krieg mit Russland – DNI Tulsi Gabbard— Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025
„Was ich in diesen Monaten gesehen habe, ist, dass jedes Mal, wenn sie Fortschritte machen und sich dieser Friedenshoffnung immer nähern, die Kriegstreiber im tiefen Staat aufstehen und… pic.twitter.com/nZFsdW15ME
☝️Dave Chappelle ist weltbekannt für seine scharfe Stand-up-Comedy.— Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025
Der Knaller ist, was er hier aktuell sagt.
Wenn ich jemals „Ich stehe zu Israel“ sage, dann sei das ein Code für „Sie haben mich erwischt“ und die Leute sollten mir danach nicht mehr zuhören.
☝️Er sagt, seine… pic.twitter.com/apr1sETZgz
‼️Die EU "ist in ihre letzten Stunden" und "die Schlussphase" eingetreten – ungarischer Premierminister Orban erklärt das es langsam aber sicher passiert pic.twitter.com/Vo77NVIRgO— Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025
EPSTEIN-AKTEN: DOJ LÖSCHT TRUMP-BEZUG? …und neue Bilder in einem 60 Sekunden Video. X erlaubt es nicht diesen Post einzubetten. Hier der Link
🚜🔥 BAUERN ZWINGEN BRÜSSEL IN DIE KNIE 🔥🚜— Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025
EU verschiebt Mercosur-Abkommen – nach massiven Protesten von Landwirten, die Brüssel erschüttert haben.
👉 Widerstand aus Frankreich und Italien
👉 Massenproteste gegen Agrar-Dumping & ruinöse Konkurrenz
👉 Handelsabkommen auf… pic.twitter.com/8yYARo0a0A
🚨 MACHTDEMONSTRATION IM INDO-PAZIFIK 🚨— Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025
Russland & China rücken militärisch zusammen – Signal Richtung Taiwan
Während der Westen beschwichtigt, handeln Moskau und Peking:
✈️ Gemeinsame strategische Luftpatrouillen über dem Ostchinesischen Meer und dem Westpazifik
⚓️… pic.twitter.com/ejO5XTgyIm
🇺🇸 Donald Trump kündigte das bislang größte Militärhilfepaket für Taiwan an. Es umfasst Waffen im Wert von 11,1 Milliarden US-Dollar.— Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025
Dies ist bereits die zweite Tranche in diesem Jahr: Die erste wurde im November bewilligt und belief sich auf 330 Millionen US-Dollar.
Was ist… pic.twitter.com/fed6oQHxQW
🔥Tucker Carlson prangert zionistische christliche Geistliche an, die Religion missbrauchen, um ihre Anhänger einer Gehirnwäsche zu unterziehen und ihnen einzureden, die Ermordung von Kindern sei im Krieg akzeptabel.— Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025
Er warnt davor, dass diejenigen Einzelpersonen und Nationen,… pic.twitter.com/3qmEZ8Yrhp
'Satanismus, okkulte Dienste, Zauberer… das ist Unsinn' — Putin— Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025
'Wir müssen dagegen kämpfen, aber ohne die Menschenrechte zu verletzen' pic.twitter.com/wnBoLnnFkm
🇷🇺🇪🇺 Wer sind die „europäischen Ferkel”? Putin hat erklärt, was er damit meint.— Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025
Der Präsident sagte, dass ihm diese Bezeichnung nach einem Gespräch mit Militärangehörigen in den Sinn gekommen sei. Seiner Meinung nach ging es dabei nicht um bestimmte Politiker, sondern um eine… pic.twitter.com/4ml1shckiO
🇷🇺 Lawrow wirft der EU „Wahl-Neokolonialismus“ vor— Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025
Auf einer Sitzung der Regierungspartei Einiges Russland reagierte Außenminister Sergei Lawrow heute auf Aussagen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die US-Präsident Donald Trump öffentlich aufforderte, sich… pic.twitter.com/DVMUzALp9f
🇷🇺 Putin zur NATO-Erweiterung und zu gebrochenen Versprechen— Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025
🔸 Putin sagte, dass die Ausweitung der militärischen Infrastruktur der NATO entlang der russischen Grenzen ein legitimer Grund zur Besorgnis sei.
Er wies darauf hin, dass Russland einst kooperative Beziehungen zur… pic.twitter.com/TqCqClTvXd
🔥 Putin weist NBC-Reporter in die Schranken— Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025
Ein NBC-Reporter versucht, ein Drama zu inszenieren, indem er behauptet, Russland „lehne“ Trumps Friedensangebot für die Ukraine ab und sei damit für alle künftigen Opfer verantwortlich.
Putin widerspricht dieser Darstellung deutlich… pic.twitter.com/PxTevClGlP
LIVE: Wladimir Putin live – Jahresbilanz und Bürger-Fragestunde 2025 auf Deutsch Hier… (https://t.co/Gb9Debbdk6) pic.twitter.com/ldtCtx0aM3— Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025
⚠️🚨 „IHR WURDET BETROGEN!“— Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025
🇭🇺 Ungarns Premierminister Viktor Orbán rechnet mit der EU-Kriegsstrategie ab:
„Es gibt die Illusion, man könne den Krieg in der Ukraine finanzieren, ohne Geld aus den Taschen der EU-Bürger zu nehmen.
Das war ein Betrug. Ihr wurdet betrogen.
Ich… pic.twitter.com/qUAxaolLk3
🇺🇸🇺🇦 Trump unterzeichnet ein Verteidigungsgesetz über eine Billion Dollar, das 800 Millionen US-Dollar für die Ukraine beinhaltet.— Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025
‼️Trump genehmigt Hunderte Millionen US-Dollar für Militärausgaben in der Ukraine und setzt damit die Waffen- und Munitionslieferungen aus der Ära… pic.twitter.com/IynrLQCbKP
🚨Der zionistische Pastor John Hagee sagt in einer öffentlichen Rede, dass ein neuer Israel-Plan beinhalten würde, Land von Ägypten, Libanon, Syrien, Jordanien, Kuwait und Saudi-Arabien zu erobern.— Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025
Er behauptet, dass diese Vision innerhalb dieses Jahrtausends Realität werden… pic.twitter.com/fw8zYkUTn0
🚨Der australische Premierminister bestätigt, dass die Regierung nach dem Terroranschlag in Australien landesweite Gesetze gegen Antisemitismus und Hassrede einführen wird.— Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025
Kritik wird kriminalisiert – und sie nennen es „Schutz“.
Wenn der Staat anfängt zu entscheiden, was… pic.twitter.com/0foApD5RNE
‼️MdEP über die EU: „Sie ist zu einem kriegslustigen Monster geworden, das völlig aus den Fugen geraten ist.“— Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025
Europa habe völlig den Weg verloren und die Europäische Union sei der Grund dafür, sagte der Europaabgeordnete Tom Vandendriessche im Europäischen Parlament.
„Was… pic.twitter.com/m2D8nk0Y3B
🚨Lawrow schießt extrem hart gegen die herrschende Elite der EU Quelle pic.twitter.com/6BBbx3xcsi— Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025
🔥Bilder von gestern: Ein Traktor, der zum Bulldozer umgebaut wurde, beschleunigt auf die Aufstandsbekämpfungspolizei im Chaos von Brüssel zu.— Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025
Das EU-Mercosur-Handelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten ist bei den Landwirten sehr umstritten.
Brüssel sieht aus wie eine… pic.twitter.com/EAC11clJUV
🔥„Es reicht uns“: Französische Bauern entfernen gestern weiterhin EU-Flaggen von Verwaltungsgebäuden im ganzen Land. Welche NATO-Medien berichten darüber? pic.twitter.com/VohSrF5Vdc— Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025
🚨 Kaum jemand spricht darüber – aber es steht jetzt schwarz auf weiß 🚨— Don (@Donuncutschweiz) December 17, 2025
Ein äußerst beunruhigendes Bulletin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), veröffentlicht im Oktober und finanziert von der Gates-Stiftung, sorgt kaum für öffentliche Debatte – dabei hat es weitreichende… pic.twitter.com/tihYRKLVCG
‼️'Putin nannte europäische Führer Podswinki, das bedeutet Ferkel, kleine neugeborene Schweine, die von ihrer Schweinemutter abhängig sind'— Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025
Professor Dugin gibt uns eine kostenlose Lektion im russischen 'Schweine-Vokabular'
Aber wer ist die Schweinemutter? 🐷 pic.twitter.com/rSNaSR3fbn
🔊 Ex-Spion prahlt mit Mossad-Einmischung in jeden Krieg der letzten fünf Jahrzehnte— Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025
♦️ Der berüchtigte israelische Geheimdienst war an "praktisch jedem bedeutenden Ereignis" beteiligt, das in den letzten 50 Jahren stattgefunden hat.
♦️ Das heißt, wenn man den Behauptungen des… pic.twitter.com/c87zzkYNjH
🚨Zelensky deutete an, dass Trump bald von dieser Welt scheiden werde und danach alles besser werden würde.— Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025
Die Vereinigten Staaten betrachten uns jedoch nach wie vor nicht als NATO-Mitglied. Noch nicht! Alles in unserem Leben befindet sich im Zustand des „Noch nicht“.… pic.twitter.com/ZVA77hoU6m
🌍🔥⚠️Putin zur aktuellen Weltlage: Warnung vor Eskalation und Verantwortungslosigkeit— Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025
Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte aktuell, die internationale Lage bleibe hochgradig angespannt:
„Die globale geopolitische Lage ist nach wie vor angespannt und hat in einigen… pic.twitter.com/wE9raHomxn
🧑🌾 Bauernproteste in Brüssel – Polizei setzt Tränengas ein— Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025
Am 17. Dezember 2025 haben Landwirte in Brüssel große Proteste organisiert, bei denen Straßen blockiert wurden, um gegen den geplanten EU-Mercosur-Freihandelsvertrag zu demonstrieren. 🇪🇺🚜
Die Polizei reagierte mit… pic.twitter.com/Oj7nXn0Jhn
🔥 Putin kündigt Einsatz der Hyperschallrakete Oreshnik bis Ende 2025 an— Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025
Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte am 17. Dezember 2025, dass das neue Hyperschall-Raketensystem Oreshnik noch vor Ende des Jahres in den Kampfeinsatz gehen soll – möglicherweise bereits… pic.twitter.com/H4S706U4S1
🚨Der Präsident der Republik Belarus, Alexander Lukaschenko, forderte in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender Newsmax die Ukraine auf, den „schlafenden Bären“ nicht zu wecken.— Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025
„Ich sage Ihnen das als alter Politiker: Wenn man neben diesem ›schlafenden Bären‹… pic.twitter.com/Ez02KFMUoS
⚠️ Prof. Sucharit Bhakdi: Warnung vor allen mRNA-Injektionen— Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025
Sucharit Bhakdi beschreibt, wie nicht nur die mRNA-Covid-Injektionen, sondern sämtliche mRNA-Injektionen durch die Bildung von DNA-RNA-Hybriden „das Buch des Lebens in Brand setzen“.
Diese Hybride schädigen laut… pic.twitter.com/mot9dE4sGK
🇻🇪🇺🇸Während die Gerüchte über einen möglichen Krieg immer lauter werden, erklärt der venezolanische Präsident Nicolás Maduro, dass weder er noch sein Land jemals kapitulieren würden.— Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025
☝️Maduro wirft der Regierung unter Präsident Trump vor, zu versuchen, in Venezuela eine… pic.twitter.com/bdt72Se5B7
🚨‼️Tucker Carlson behauptet, ein Kongressabgeordneter habe ihm mitgeteilt, die Vereinigten Staaten steuerten auf einen Krieg mit Venezuela zu.— Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025
Ihm wurde mitgeteilt, dass die Abgeordneten bereits darüber informiert wurden, dass ein Krieg bevorsteht. pic.twitter.com/a2H7rms0ep
🇩🇪🇷🇺 BlackRockkanzler Merz kündigt eine Zwangsmobilmachung an, sollte Deutschland nicht genügend Freiwillige für die Armee zur Bekämpfung Russlands rekrutieren können.— Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025
🇩🇪🇷🇺 German BlackRockcancler Merz announces FORCED mobilization if Germany fails to gather enough volunteers… pic.twitter.com/TiYcI3P1wM
‼️'Putin nannte europäische Führer Podswinki, das bedeutet Ferkel, kleine neugeborene Schweine, die von ihrer Schweinemutter abhängig sind'— Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025
Professor Dugin gibt uns eine kostenlose Lektion im russischen 'Schweine-Vokabular'
Aber wer ist die Schweinemutter? 🐷 pic.twitter.com/rSNaSR3fbn
⚠️ Grenze oder Genlabor? Neue US-Pläne werfen massive Fragen auf— Don (@Donuncutschweiz) December 17, 2025
Berichten zufolge planen die USA eine drastische Ausweitung der Grenzkontrollen:
Ausländische Touristen sollen künftig ihre DNA abgeben, um überhaupt einreisen zu dürfen. Was bisher Passkontrolle war, könnte zu… pic.twitter.com/TlQncBkSav
🚨Unter dem Schutz von Whistleblowern (10 USC § 1034) sagte Oberstleutnant Theresa Long, Fliegerärztin der US-Armee, vor den Abgeordneten von Idaho aus.— Don (@Donuncutschweiz) December 17, 2025
Die wichtigsten Punkte aus ihrer geschützten Aussage sind:
📍Lebensversicherungsdaten modellieren normalerweise einen… pic.twitter.com/XMWqIKxOKW
🚨🌏 Warren Buffett bereitet sich auf einen Dollar-Zusammenbruch vor – Alex Jones— Don (@Donuncutschweiz) December 17, 2025
Alex Jones warnt, dass globale Eliten versuchen, den Markt zu stürzen und einen Notverkauf einzuleiten. Jones fügt hinzu, dass der legendäre Investor und CEO von Berkshire Hathaway, Warren Buffett,… pic.twitter.com/GinpgJuiK6