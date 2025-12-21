Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

🚨 Auf den Knochen der Toten? 🚨

Zuerst Bomben – dann Business.



Während in Gaza Zehntausende getötet wurden – ja, man kann es Völkermord nennen – durch israelische Angriffe mit US-Waffen und politischer Rückendeckung aus Washington, wird nun der nächste Akt präsentiert:



🇺🇸 Die… pic.twitter.com/CPW9pZtpFR — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

Viral🎥Es ist nicht nur um Trump.



Schau, wie Macron vom Präsidenten des französischen AIPAC wie eine Stoffpuppe durchgeschüttelt wird.



Der gesamte Westen ist besetzt. pic.twitter.com/m204BIqJXR — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

pic.twitter.com/RRmnpqvFlL

Tomasz Frölich im EU-Parlament



🔥 Meine Abrechnung mit von der Leyen 🔥



„Sie stehen für Korruption, Zensur, grüne Deindustrialisierung und geopolitische Bedeutungslosigkeit!“



Sie sind empört über Trumps Friedensplan. Aber wo war Ihr eigener… — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

🚨 ZUERST DIGITALE ID – JETZT ALTERSSCHRANKEN 🚨

Der nächste Schritt in Richtung Kontrollstaat.



In der Schweiz wurde die digitale ID zuerst als „freiwillig“ verkauft.

Unverbindlich. Harmlos. Modern.



Jetzt sagt Elisabeth Baume-Schneider:



„Ich bin offen für ein… pic.twitter.com/d6WBPHyJCu — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

🚨Laut Ed Dowd, einem ehemaligen Portfoliomanager bei BlackRock, wurden die Corona-Impfstoffe „entwickelt, um das Rentenproblem der Babyboomer zu lösen und anschließend 10 bis 15 Millionen jüngere, hauptsächlich männliche Menschen als Ersatzbevölkerung heranzuführen“.



„Wenn ich… pic.twitter.com/9Jg3hooghy — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

🚨 SCHOCKFUND NACH 43 MONATEN 🚨



Bei einem durch eine Impfung geschädigten Patienten wurden 43 Monate nach der letzten Pfizer-Impfung nachgewiesen:



❗️ mRNA des COVID-19-Impfstoffs

❗️ DNA-Plasmidfragmente

❗️ Spike-Protein

❗️ genomische Dysregulation



👉 Damit zerbricht die… pic.twitter.com/A83G8ByjYp — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

💬 Der tiefe Staat treibt die USA in einen direkten Krieg mit Russland – DNI Tulsi Gabbard



„Was ich in diesen Monaten gesehen habe, ist, dass jedes Mal, wenn sie Fortschritte machen und sich dieser Friedenshoffnung immer nähern, die Kriegstreiber im tiefen Staat aufstehen und… pic.twitter.com/nZFsdW15ME — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

☝️Dave Chappelle ist weltbekannt für seine scharfe Stand-up-Comedy.



Der Knaller ist, was er hier aktuell sagt.



Wenn ich jemals „Ich stehe zu Israel“ sage, dann sei das ein Code für „Sie haben mich erwischt“ und die Leute sollten mir danach nicht mehr zuhören.



☝️Er sagt, seine… pic.twitter.com/apr1sETZgz — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

‼️Die EU "ist in ihre letzten Stunden" und "die Schlussphase" eingetreten – ungarischer Premierminister Orban erklärt das es langsam aber sicher passiert pic.twitter.com/Vo77NVIRgO — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

EPSTEIN-AKTEN: DOJ LÖSCHT TRUMP-BEZUG? …und neue Bilder in einem 60 Sekunden Video. X erlaubt es nicht diesen Post einzubetten. Hier der Link

🚜🔥 BAUERN ZWINGEN BRÜSSEL IN DIE KNIE 🔥🚜



EU verschiebt Mercosur-Abkommen – nach massiven Protesten von Landwirten, die Brüssel erschüttert haben.



👉 Widerstand aus Frankreich und Italien

👉 Massenproteste gegen Agrar-Dumping & ruinöse Konkurrenz

👉 Handelsabkommen auf… pic.twitter.com/8yYARo0a0A — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

🚨 MACHTDEMONSTRATION IM INDO-PAZIFIK 🚨

Russland & China rücken militärisch zusammen – Signal Richtung Taiwan



Während der Westen beschwichtigt, handeln Moskau und Peking:



✈️ Gemeinsame strategische Luftpatrouillen über dem Ostchinesischen Meer und dem Westpazifik

⚓️… pic.twitter.com/ejO5XTgyIm — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

🇺🇸 Donald Trump kündigte das bislang größte Militärhilfepaket für Taiwan an. Es umfasst Waffen im Wert von 11,1 Milliarden US-Dollar.



Dies ist bereits die zweite Tranche in diesem Jahr: Die erste wurde im November bewilligt und belief sich auf 330 Millionen US-Dollar.



Was ist… pic.twitter.com/fed6oQHxQW — Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025

🔥Tucker Carlson prangert zionistische christliche Geistliche an, die Religion missbrauchen, um ihre Anhänger einer Gehirnwäsche zu unterziehen und ihnen einzureden, die Ermordung von Kindern sei im Krieg akzeptabel.



Er warnt davor, dass diejenigen Einzelpersonen und Nationen,… pic.twitter.com/3qmEZ8Yrhp — Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025

'Satanismus, okkulte Dienste, Zauberer… das ist Unsinn' — Putin



'Wir müssen dagegen kämpfen, aber ohne die Menschenrechte zu verletzen' pic.twitter.com/wnBoLnnFkm — Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025

🇷🇺🇪🇺 Wer sind die „europäischen Ferkel”? Putin hat erklärt, was er damit meint.



Der Präsident sagte, dass ihm diese Bezeichnung nach einem Gespräch mit Militärangehörigen in den Sinn gekommen sei. Seiner Meinung nach ging es dabei nicht um bestimmte Politiker, sondern um eine… pic.twitter.com/4ml1shckiO — Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025

🇷🇺 Lawrow wirft der EU „Wahl-Neokolonialismus“ vor



Auf einer Sitzung der Regierungspartei Einiges Russland reagierte Außenminister Sergei Lawrow heute auf Aussagen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die US-Präsident Donald Trump öffentlich aufforderte, sich… pic.twitter.com/DVMUzALp9f — Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025

🇷🇺 Putin zur NATO-Erweiterung und zu gebrochenen Versprechen



🔸 Putin sagte, dass die Ausweitung der militärischen Infrastruktur der NATO entlang der russischen Grenzen ein legitimer Grund zur Besorgnis sei.



Er wies darauf hin, dass Russland einst kooperative Beziehungen zur… pic.twitter.com/TqCqClTvXd — Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025

🔥 Putin weist NBC-Reporter in die Schranken



Ein NBC-Reporter versucht, ein Drama zu inszenieren, indem er behauptet, Russland „lehne“ Trumps Friedensangebot für die Ukraine ab und sei damit für alle künftigen Opfer verantwortlich.



Putin widerspricht dieser Darstellung deutlich… pic.twitter.com/PxTevClGlP — Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025

LIVE: Wladimir Putin live – Jahresbilanz und Bürger-Fragestunde 2025 auf Deutsch Hier… (https://t.co/Gb9Debbdk6) pic.twitter.com/ldtCtx0aM3 — Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025

⚠️🚨 „IHR WURDET BETROGEN!“



🇭🇺 Ungarns Premierminister Viktor Orbán rechnet mit der EU-Kriegsstrategie ab:



„Es gibt die Illusion, man könne den Krieg in der Ukraine finanzieren, ohne Geld aus den Taschen der EU-Bürger zu nehmen.

Das war ein Betrug. Ihr wurdet betrogen.

Ich… pic.twitter.com/qUAxaolLk3 — Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025

🇺🇸🇺🇦 Trump unterzeichnet ein Verteidigungsgesetz über eine Billion Dollar, das 800 Millionen US-Dollar für die Ukraine beinhaltet.



‼️Trump genehmigt Hunderte Millionen US-Dollar für Militärausgaben in der Ukraine und setzt damit die Waffen- und Munitionslieferungen aus der Ära… pic.twitter.com/IynrLQCbKP — Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025

🚨Der zionistische Pastor John Hagee sagt in einer öffentlichen Rede, dass ein neuer Israel-Plan beinhalten würde, Land von Ägypten, Libanon, Syrien, Jordanien, Kuwait und Saudi-Arabien zu erobern.



Er behauptet, dass diese Vision innerhalb dieses Jahrtausends Realität werden… pic.twitter.com/fw8zYkUTn0 — Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025

🚨Der australische Premierminister bestätigt, dass die Regierung nach dem Terroranschlag in Australien landesweite Gesetze gegen Antisemitismus und Hassrede einführen wird.

Kritik wird kriminalisiert – und sie nennen es „Schutz“.

Wenn der Staat anfängt zu entscheiden, was… pic.twitter.com/0foApD5RNE — Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025

‼️MdEP über die EU: „Sie ist zu einem kriegslustigen Monster geworden, das völlig aus den Fugen geraten ist.“



Europa habe völlig den Weg verloren und die Europäische Union sei der Grund dafür, sagte der Europaabgeordnete Tom Vandendriessche im Europäischen Parlament.



„Was… pic.twitter.com/m2D8nk0Y3B — Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025

🚨Lawrow schießt extrem hart gegen die herrschende Elite der EU Quelle pic.twitter.com/6BBbx3xcsi — Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025

🔥Bilder von gestern: Ein Traktor, der zum Bulldozer umgebaut wurde, beschleunigt auf die Aufstandsbekämpfungspolizei im Chaos von Brüssel zu.



Das EU-Mercosur-Handelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten ist bei den Landwirten sehr umstritten.



Brüssel sieht aus wie eine… pic.twitter.com/EAC11clJUV — Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025

🔥„Es reicht uns“: Französische Bauern entfernen gestern weiterhin EU-Flaggen von Verwaltungsgebäuden im ganzen Land. Welche NATO-Medien berichten darüber? pic.twitter.com/VohSrF5Vdc — Don (@Donuncutschweiz) December 19, 2025

🚨 Kaum jemand spricht darüber – aber es steht jetzt schwarz auf weiß 🚨



Ein äußerst beunruhigendes Bulletin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), veröffentlicht im Oktober und finanziert von der Gates-Stiftung, sorgt kaum für öffentliche Debatte – dabei hat es weitreichende… pic.twitter.com/tihYRKLVCG — Don (@Donuncutschweiz) December 17, 2025

‼️'Putin nannte europäische Führer Podswinki, das bedeutet Ferkel, kleine neugeborene Schweine, die von ihrer Schweinemutter abhängig sind'



Professor Dugin gibt uns eine kostenlose Lektion im russischen 'Schweine-Vokabular'



Aber wer ist die Schweinemutter? 🐷 pic.twitter.com/rSNaSR3fbn — Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025

🔊 Ex-Spion prahlt mit Mossad-Einmischung in jeden Krieg der letzten fünf Jahrzehnte



♦️ Der berüchtigte israelische Geheimdienst war an "praktisch jedem bedeutenden Ereignis" beteiligt, das in den letzten 50 Jahren stattgefunden hat.



♦️ Das heißt, wenn man den Behauptungen des… pic.twitter.com/c87zzkYNjH — Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025

🚨Zelensky deutete an, dass Trump bald von dieser Welt scheiden werde und danach alles besser werden würde.



Die Vereinigten Staaten betrachten uns jedoch nach wie vor nicht als NATO-Mitglied. Noch nicht! Alles in unserem Leben befindet sich im Zustand des „Noch nicht“.… pic.twitter.com/ZVA77hoU6m — Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025

🌍🔥⚠️Putin zur aktuellen Weltlage: Warnung vor Eskalation und Verantwortungslosigkeit



Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte aktuell, die internationale Lage bleibe hochgradig angespannt:



„Die globale geopolitische Lage ist nach wie vor angespannt und hat in einigen… pic.twitter.com/wE9raHomxn — Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025

🧑‍🌾 Bauernproteste in Brüssel – Polizei setzt Tränengas ein



Am 17. Dezember 2025 haben Landwirte in Brüssel große Proteste organisiert, bei denen Straßen blockiert wurden, um gegen den geplanten EU-Mercosur-Freihandelsvertrag zu demonstrieren. 🇪🇺🚜

Die Polizei reagierte mit… pic.twitter.com/Oj7nXn0Jhn — Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025

🔥 Putin kündigt Einsatz der Hyperschallrakete Oreshnik bis Ende 2025 an



Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte am 17. Dezember 2025, dass das neue Hyperschall-Raketensystem Oreshnik noch vor Ende des Jahres in den Kampfeinsatz gehen soll – möglicherweise bereits… pic.twitter.com/H4S706U4S1 — Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025

🚨Der Präsident der Republik Belarus, Alexander Lukaschenko, forderte in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender Newsmax die Ukraine auf, den „schlafenden Bären“ nicht zu wecken.



„Ich sage Ihnen das als alter Politiker: Wenn man neben diesem ›schlafenden Bären‹… pic.twitter.com/Ez02KFMUoS — Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025

⚠️ Prof. Sucharit Bhakdi: Warnung vor allen mRNA-Injektionen



Sucharit Bhakdi beschreibt, wie nicht nur die mRNA-Covid-Injektionen, sondern sämtliche mRNA-Injektionen durch die Bildung von DNA-RNA-Hybriden „das Buch des Lebens in Brand setzen“.



Diese Hybride schädigen laut… pic.twitter.com/mot9dE4sGK — Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025

🇻🇪🇺🇸Während die Gerüchte über einen möglichen Krieg immer lauter werden, erklärt der venezolanische Präsident Nicolás Maduro, dass weder er noch sein Land jemals kapitulieren würden.



☝️Maduro wirft der Regierung unter Präsident Trump vor, zu versuchen, in Venezuela eine… pic.twitter.com/bdt72Se5B7 — Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025

🚨‼️Tucker Carlson behauptet, ein Kongressabgeordneter habe ihm mitgeteilt, die Vereinigten Staaten steuerten auf einen Krieg mit Venezuela zu.



Ihm wurde mitgeteilt, dass die Abgeordneten bereits darüber informiert wurden, dass ein Krieg bevorsteht. pic.twitter.com/a2H7rms0ep — Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025

🇩🇪🇷🇺 BlackRockkanzler Merz kündigt eine Zwangsmobilmachung an, sollte Deutschland nicht genügend Freiwillige für die Armee zur Bekämpfung Russlands rekrutieren können.



🇩🇪🇷🇺 German BlackRockcancler Merz announces FORCED mobilization if Germany fails to gather enough volunteers… pic.twitter.com/TiYcI3P1wM — Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025

⚠️ Grenze oder Genlabor? Neue US-Pläne werfen massive Fragen auf



Berichten zufolge planen die USA eine drastische Ausweitung der Grenzkontrollen:

Ausländische Touristen sollen künftig ihre DNA abgeben, um überhaupt einreisen zu dürfen. Was bisher Passkontrolle war, könnte zu… pic.twitter.com/TlQncBkSav — Don (@Donuncutschweiz) December 17, 2025

🚨Unter dem Schutz von Whistleblowern (10 USC § 1034) sagte Oberstleutnant Theresa Long, Fliegerärztin der US-Armee, vor den Abgeordneten von Idaho aus.



Die wichtigsten Punkte aus ihrer geschützten Aussage sind:



📍Lebensversicherungsdaten modellieren normalerweise einen… pic.twitter.com/XMWqIKxOKW — Don (@Donuncutschweiz) December 17, 2025