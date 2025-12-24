Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:

🚨 Russland führt flächendeckende biometrische Kontrolle bei Einreise ein 🚨



Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew bestätigte ein Pilotprojekt am Flughafen Scheremetjewo, bei dem biometrische Daten aller Einreisenden erfasst werden –… pic.twitter.com/7T950DDDjl — Don (@Donuncutschweiz) December 24, 2025

‼️🚨 Das war der Moment, in dem in Moskau die Alarmglocken schrillten



Beim NATO-Gipfel in Bukarest im Jahr 2008 grinste George W. Bush, als er die Ukraine offen für ihre Unterstützung der blutigen NATO-Kriege in Afghanistan und im Irak lobte – und zugleich ankündigte, dass Kiew… pic.twitter.com/w4oDAYZo73 — Don (@Donuncutschweiz) December 24, 2025

Wusstest du das?⁉️🔥Ukraine-Krieg und US-NATO-Puppe Rutte. Unglaublich für was sie in den Krieg ziehen‼️ Komplettes Video… (https://t.co/oorZ4GnmUw) pic.twitter.com/kTlDgBhGfH — Don (@Donuncutschweiz) December 24, 2025

🚨 GESTÄNDNIS AUS DER NATO-SPITZE🚨



Der ehemalige NATO-Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer räumt ein, was seit Jahren geleugnet wird:

☝️Das NATO-Versprechen von 2008 in Bukarest, Georgien und die Ukraine künftig aufzunehmen, war eine „Fehlkalkulation“. Eine Entscheidung, die… pic.twitter.com/Yges2w3OCM — Don (@Donuncutschweiz) December 24, 2025

🔥2025 war schlimm, aber 2026 wird 'VIEL SCHLIMMER' werden – Italiens Premierminister Meloni. pic.twitter.com/g8KPXS57R3 — Don (@Donuncutschweiz) December 24, 2025

Greta Thunberg wurde in London erneut verhaftet, als sie ein Schild mit der Aufschrift „Ich unterstütze die Gefangenen von Palestine Action” hochhielt. Ich widersetze mich dem Völkermord.“ pic.twitter.com/wRTZvSvAoT — Don (@Donuncutschweiz) December 23, 2025

🚨EU-SUBVENTIONEN ALS POLITISCHES STEUERUNGSINSTRUMENT



Der EU-Abgeordnete Dirk Gotink beschreibt in einem Video, wie Fördergelder der Europäischen Kommission vergeben werden – und was dafür erwartet wird.



NGOs erhalten Geld erst, wenn sie ein Arbeitsprogramm vorlegen.

Dieses… pic.twitter.com/AjAc3sZTei — Don (@Donuncutschweiz) December 23, 2025

‼️ARZT SCHLÄGT ALARM: AUFFÄLLIGE GEHIRNBEFUNDE NACH COVID-IMPFUNG



Xavier Huelmo ist praktizierender Arzt und arbeitet mit bildgebenden Verfahren. In einem Video zeigt er die CT-Aufnahmen des Gehirns eines 24-jährigen Patienten, der nach der COVID-Impfung über Schwindel klagte.… pic.twitter.com/RiVGTrJFie — Don (@Donuncutschweiz) December 23, 2025

Aus dem Archiv:🚨WikiLeaks-Gründer Julian Assange erklärte Megyn Kelly, dass seine Organisation nie belastendes Material über Präsident Trump veröffentlicht habe, da es „nichts an Drecksmaterial über Donald Trump zu veröffentlichen gibt“.



Assange ist wahrscheinlich der… pic.twitter.com/GyS961ZZHM — Don (@Donuncutschweiz) December 23, 2025

🇺🇸‼️Trump über Grönland: „Wir müssen es haben“



Präsident Trump hat seine Absicht bekräftigt, Grönland zu kontrollieren, und kommentierte die Ernennung von Jeff Landry zum US-Sondergesandten für Grönland.



"Dänemark hat kein Geld ausgegeben. Sie haben keinen militärischen… pic.twitter.com/xqdN0tcLjR — Don (@Donuncutschweiz) December 23, 2025

🚨Viral: Neu veröffentlichte Aufnahmen aus Epsteins Gefängniszelle an seinem letzten Lebenstag 👀



Was hat er da in der Hand⁉️

Es sieht aus, als halte er ein Handy – und als würde er mit jemandem telefonieren.



Schaut euch auch an, was auf dem Boden liegt.

Wurde ihm das Material… pic.twitter.com/RI8gVG1tya — Don (@Donuncutschweiz) December 23, 2025

‼️Einer der Gründe warum er eingesperrt wurde? ☝️GENAU DAVOR WARNTE REINER FÜLLMICH – UND GENAU DAS PASSIERT JETZT



Reiner Füllmich warnte vor einer globalen Machtverschiebung, die nicht demokratisch legitimiert ist:

Entscheidungen würden zunehmend nicht mehr von Staaten, sondern… pic.twitter.com/9Set4Y66Gu — Don (@Donuncutschweiz) December 22, 2025

💉🔥Wir haben festgestellt, dass die mRNA-Technologie langfristige genetische Schäden und biochemisches Chaos verursacht.



Sie schaltet Tausende von Genen auf eine Weise ein und aus, die Krebs, Blutgerinnung, Entzündungen, Mitochondrienversagen und Immunfunktionsstörungen… pic.twitter.com/cUjegmzHyy — Don (@Donuncutschweiz) December 22, 2025

Uschakow: Änderungen am Friedensplan durch Ukraine und EU sind "ziemlich unkonstruktiv" pic.twitter.com/H2RN8CyeQn — Don (@Donuncutschweiz) December 22, 2025

Orbán: Europäische Elite treibt Konflikt mit Russland voran – nur Bürger können Frieden erzwingen pic.twitter.com/xzAJzC4GE5 — Don (@Donuncutschweiz) December 22, 2025

☠️ RÜCKBLICK: Norwegisches Fernsehen berichtet, dass Israel Soldaten ermutigt, Palästinenser zu erschießen



Lange vor der Ära von Benjamin Netanyahu und lange vor dem 7. Oktober 2023 zitierte ein norwegischer Fernsehbericht von 1990 Amnesty International, die Israel beschuldigte,… pic.twitter.com/4lHSdvdkYw — Don (@Donuncutschweiz) December 22, 2025

🚨 „Kohäsive Führung“ – wenn Macht moralisch verpackt wird



Klaus Schwab verabschiedet sich von den *Global Shapers* – und hinterlässt ein altbekanntes Narrativ:

„Führung muss kohäsiv sein.“



Klingt harmlos. Ist es nicht.



„Kohäsiv“ bedeutet hier nicht Vielfalt oder offene… pic.twitter.com/phHWLkkiFZ — Don (@Donuncutschweiz) December 22, 2025

🇪🇺Abgeordneten des Europäischen Parlaments☝️Die schlechteste Politikerin in der Europäischen Union ist pic.twitter.com/x9RoJxrUQE — Don (@Donuncutschweiz) December 22, 2025

Der verzweifelte Netanjahu bedroht westliche Nationen wie ein Mafioso! pic.twitter.com/3D2isu7Uw1 — Don (@Donuncutschweiz) December 22, 2025

🔥Das Fieberthermometer des Geldes fängt an zu glühen.



☝️Silber erreicht mit 69 $ ein neues Allzeithoch.



☝️Gold erreicht derweil ein neues Allzeithoch von 4.400 US-Dollar.



Wer von euch hat Edelmetalle in seiner Sammlung? pic.twitter.com/SWuFkpNdyO — Don (@Donuncutschweiz) December 22, 2025

Bald geht der Krieg weiter🔥Aus Israel meldet Lindsey Graham, er habe neue "Geheimdienstinformationen" erhalten, die darauf hindeuten, dass der Iran „wieder einmal nichts Gutes im Schilde führt“. Auch Europa soll jetzt im Visier sein. pic.twitter.com/I0BHHtgU2V — Don (@Donuncutschweiz) December 22, 2025

🇺🇸🚨Die Idee der Nationalen

Sicherheitsstrategie: Der Ökonom Jeffrey Sachs….und das wird zum Untergang der USA führen. pic.twitter.com/DkNTF7BnDV — Don (@Donuncutschweiz) December 22, 2025

🇮🇱🇮🇷 Israel gerät wegen iranischer Raketenübungen in Panik und wendet sich an die USA



👉 Der israelische Generalstabschef, Generalleutnant Eyal Zamir, rief den Chef des US-Zentralkommandos, Admiral Brad Cooper, an, um sich über die Raketenübungen der IRGC zu beschweren, die laut… pic.twitter.com/1Q50aduPBI — Don (@Donuncutschweiz) December 22, 2025

Kein Zweifel: Ein Zusammenbruch der Ukraine wäre eine Katastrophe nicht nur für Ungarn. Stabilität im Nachbarland ist von entscheidender Bedeutung. Ungarn liefert 44 % des ukrainischen Stroms und 58 % des Gases. Der Krieg schwächt die Ukraine derweil Tag für Tag. Nur Frieden kann… pic.twitter.com/ETFXcmsHZ0 — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

🇭🇺🇩🇪 ORBÁN RUFT FRIEDEN – UND HOLT DEN KRIEG INS LAND



Ungarns Premier Viktor Orbán inszeniert sich als Friedenspolitiker und Kritiker des Ukraine-Krieges.

Gleichzeitig eröffnet er in Szeged ein neues Hybrid-Werk von Rheinmetall – einem der wichtigsten Waffenlieferanten für die… pic.twitter.com/CfwYRWxhRx — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

🚨 HISTORISCHER PRÄZEDENZFALL: Catherine Austin Fitts sagt vor niederländischem Gericht aus – Vorwurf Verbrechen gegen die Menschlichkeit 🚨



Catherine Austin Fitts hat vor einem Gericht in den Niederlanden ausgesagt. Das Gericht hat zugestimmt, einen brisanten Präzedenzfall zu… pic.twitter.com/SiHEGNIc7s — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

"Herr Merz, was tun Sie für unser Volk?" – Jahrestag des Magdeburg-Anschlags



und:



"Geh nach Hause! Wir wollen dich hier nicht" – Magdeburger rechnen mit Merz ab pic.twitter.com/FNKvp9dbbw — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

Viral…🚨 Großbritannien rutscht in den offenen Polizeistaat! 🚨



Was gerade in UK vorbereitet wird, ist ein massiver Angriff auf den Rechtsstaat:



❌ Geschworenengerichte sollen abgeschafft werden

❌ Richter sollen Menschen zu bis zu 2 Jahren Haft verurteilen können – ohne… pic.twitter.com/44GeKIJEQQ — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025