🚨🇪🇺 „Wir werden mit der Pilotphase des digitalen Euro fortfahren und anschließend den offiziellen Start vornehmen.”— Don (@Donuncutschweiz) December 27, 2025
Die Finanzmafia wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest und teilt mit, dass sie sich auf eine digitale Zentralbankwährung im Jahr 2026 freuen können.… pic.twitter.com/ocqZJFg9aA
🎙️ John Mearsheimer sagt es brutal ehrlich: Europa ist nicht gescheitert – es hat gehorcht.
Warum haben sich die Europäer nicht durchgesetzt? Weil sie nie vorhatten, es zu tun.
Die NATO ist kein Club gleichberechtigter Partner. Sie ist ein Machtinstrument der USA. Das Gerede von… pic.twitter.com/o7klSk6HOX
🚨 News & Informationen – kurz & knapp 🚨
📍Unsere bisherige 24-Stunden-Zusammenfassung mit bis zu 30 Meldungen wird ab sofort neu strukturiert:
📍Statt gebündelter Übersichten veröffentlichen wir jede Nachricht einzeln, sofort und aktuell.
📌 Alle neuen Meldungen erscheinen… pic.twitter.com/g3uNAdG2LN
🧭 Alexander Dugin über die kommende multipolare Welt
Alexander Dugin sagt: Die unipolare Welt ist vorbei – die Zukunft ist multipolar. Bereits jetzt zeichnen sich vier Hauptpole ab: der Westen, Russland, China und Indien – jeweils als eigenständige Staaten-Zivilisationen. Doch
🎙️ Tucker Carlson sprengt das Narrativ: Propaganda ersetzt Realität – und wer die Frage stellt, warum die 9/11-Akten bis heute unter Verschluss sind, wird als „Hasser" diffamiert.

Er sagt laut, was nicht gesagt werden darf: Propaganda schlägt Realität, solange sie oft genug
Er sagt laut, was nicht gesagt werden darf: Propaganda schlägt Realität, solange sie oft genug… pic.twitter.com/dYlWxAguX5
💥 „Ist radikaler Islam gefährlicher als OnlyFans? Das ist nicht einmal annähernd so" — Carlson
✡️ Im Podcast The American Conservative bezeichnete Tucker Carlson die Panik „radikaler Islam = Bedrohung Nr. 1" als eine „Operation", und sagte, dass sie „von der israelischen
🚨 Milliarden Steuergelder für Propaganda
Der angebliche ukrainische „Gamechanger" entpuppt sich als teurer Bluff: Während Kiew Firepoint von einem 100-Mio.-$-Korruptionsskandal reinzuwaschen versucht, erklärt Ex-Präsident Petro Poroschenko offen, dass die
🚨 Heilung oder Herrschaft?
Was hier als medizinischer Fortschritt verkauft wird, zielt auf Überwachung und Gehorsam ab.
Statt Menschen zu heilen, geht es um Compliance: Medikamente mit digitalen Sensoren melden, ob sie eingenommen wurden. Albert Bourla bejubelt dies als Tool… pic.twitter.com/2WFIzXyyYl
🇮🇱🇺🇸Roseanne Barr warnt davor, dass Amerika mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen muss und letztendlich zusammenbrechen wird, wenn es sich von Israel abwendet.

„Amerika verdient, was ihm zuteilwird."

Was soll das für sie bedeuten?

„Israel wird sich einfach Indien zuwenden
„Amerika verdient, was ihm zuteilwird.“
Was soll das für sie bedeuten?
„Israel wird sich einfach Indien zuwenden… pic.twitter.com/vhFD0hDjnJ
🇮🇷🌍 Was macht den Iran in der globalen Politik so wichtig?
Irans erstklassige Lage in Südwestasien macht es zu einem globalen Spielveränderer – indem es Handel, Energie und Politik über Kontinente hinweg verbindet. Mit riesigen Ressourcen und strategischen Wasserwegen hält
☝️Russlands Außenministerium warnt vor Reisen nach Deutschland
🚨Aktuell freigegebene Dokumente zeigen: Der Ukraine-Krieg war vorhersehbar – Washington ignorierte Russlands Warnungen bewusst.— Don (@Donuncutschweiz) December 26, 2025
Gesprächsprotokolle des US-National Security Archive zeigen, dass Wladimir Putin die USA bereits zwischen 2001 und 2008 eindringlich vor den Folgen… pic.twitter.com/82G16SJ89Z
🇷🇺🤖Putin über Künstliche Intelligenz
🕵️♂️📱 Blackwater-Gründer warnt vor WhatsApp-Überwachung – Ironie des Tages
Ausgerechnet der Gründer der berüchtigten Söldnerfirma Blackwater, der sein Vermögen damit gemacht hat, Gewalt an den Meistbietenden zu vermieten, zeigt sich nun empört über die Datensammelpraktiken von
🇻🇪🇺🇸 Venezuela: USA drohen offen mit militärischer Gewalt
Der venezolanische Verteidigungsminister erklärte im Staatsfernsehen, dass die USA am 14. August 2025 die größte Truppenentsendung im Karibischen Meer seit einem Jahrzehnt angeordnet haben, darunter ein nuklear
🇺🇸🇬🇱 Die USA setzen ihre Bestrebungen in Richtung Grönland fort
▪️ Dies fügt sich in die bereits wachsende faktische Blockade ein, die die USA und ihre Stellvertreter gegen russische, iranische und zunehmend auch chinesische Seeschifffahrt verhängen – insbesondere gegen
🇷🇺🇺🇸☝️ Dieser historische Clip ist unbedingt sehenswert:
Darin äußert sich Präsident Putin zu einem möglichen NATO-Beitritt Russlands. George W. Bush lacht dabei. Außerdem wird erklärt, warum Moskau die NATO als antirussischen Block und nicht als „Verteidigungsbündnis"
🇺🇸🇳🇬 Ein weiterer neuer Krieg, gestartet vom „Friedenspräsidenten" – diesmal das ölreiche Nigeria
US-Präsident Donald Trump prahlt damit, erneut ein „zufällig" ölreiches Land bombardiert zu haben – Nigeria – und behauptet, Terroristen getroffen zu haben, die Christen töten
‼️🇮🇱Aktuell verbreitet Netanjahu wieder Fake News.
So behauptet er, der Iran entwickle Interkontinentalraketen mit einer geschätzten Reichweite von 8.000 Kilometern. Mit zusätzlichen 3.000 Kilometern könnten diese Städte wie New York City, Washington, Boston und Miami erreicht
Aktuell🔥Der Gazastreifen, wie er von Israel aus gesehen wird: Zerstörungsgrade, die seit den Bombardierungen von Hiroshima und Nagasaki nicht mehr gesehen wurden
🇮🇱☠️Netanjahu und Katz: In Gaza machen wir weiter wie bisher – ebenso in Syrien und im Libanon
Putin: Wir, die wir in Russland im unendlichen Fluss der Zeit durch das 20. und 21. Jahrhundert gelebt haben, erkennen dankbar an, was von unseren Vorgängern, unseren Vorfahren, geleistet wurde. Wir lebten wie alle Menschen – überall und zu allen Zeiten –, erfüllt von den Sorgen