Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

🚨🇪🇺 „Wir werden mit der Pilotphase des digitalen Euro fortfahren und anschließend den offiziellen Start vornehmen.”



Die Finanzmafia wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest und teilt mit, dass sie sich auf eine digitale Zentralbankwährung im Jahr 2026 freuen können.… pic.twitter.com/ocqZJFg9aA — Don (@Donuncutschweiz) December 27, 2025

🎙️ John Mearsheimer sagt es brutal ehrlich: Europa ist nicht gescheitert – es hat gehorcht.



Warum haben sich die Europäer nicht durchgesetzt? Weil sie nie vorhatten, es zu tun.

Die NATO ist kein Club gleichberechtigter Partner. Sie ist ein Machtinstrument der USA. Das Gerede von… pic.twitter.com/o7klSk6HOX — Don (@Donuncutschweiz) December 27, 2025

🚨 News & Informationen – kurz & knapp 🚨



📍Unsere bisherige 24-Stunden-Zusammenfassung mit bis zu 30 Meldungen wird ab sofort neu strukturiert:

📍Statt gebündelter Übersichten veröffentlichen wir jede Nachricht einzeln, sofort und aktuell.



📌 Alle neuen Meldungen erscheinen… pic.twitter.com/g3uNAdG2LN — Don (@Donuncutschweiz) December 27, 2025

🧭 Alexander Dugin über die kommende multipolare Welt



Alexander Dugin sagt: Die unipolare Welt ist vorbei – die Zukunft ist multipolar. Bereits jetzt zeichnen sich vier Hauptpole ab: der Westen, Russland, China und Indien – jeweils als eigenständige Staaten-Zivilisationen. Doch… pic.twitter.com/2GsrmrBp1X — Don (@Donuncutschweiz) December 27, 2025

🎙️ Tucker Carlson sprengt das Narrativ: Propaganda ersetzt Realität – und wer die Frage stellt, warum die 9/11-Akten bis heute unter Verschluss sind, wird als „Hasser“ diffamiert.



Er sagt laut, was nicht gesagt werden darf: Propaganda schlägt Realität, solange sie oft genug… pic.twitter.com/dYlWxAguX5 — Don (@Donuncutschweiz) December 27, 2025

💥 „Ist radikaler Islam gefährlicher als OnlyFans? Das ist nicht einmal annähernd so“ — Carlson



✡️ Im Podcast The American Conservative bezeichnete Tucker Carlson die Panik „radikaler Islam = Bedrohung Nr. 1“ als eine „Operation“, und sagte, dass sie „von der israelischen… pic.twitter.com/x648pXmKlZ — Don (@Donuncutschweiz) December 27, 2025

🚨 Milliarden Steuergelder für Propaganda



Der angebliche ukrainische „Gamechanger“ entpuppt sich als teurer Bluff: Während Kiew Firepoint von einem 100-Mio.-$-Korruptionsskandal reinzuwaschen versucht, erklärt Ex-Präsident Petro Poroschenko offen, dass die… pic.twitter.com/jEKpauthcm — Don (@Donuncutschweiz) December 27, 2025

🚨 Heilung oder Herrschaft?



Was hier als medizinischer Fortschritt verkauft wird, zielt auf Überwachung und Gehorsam ab.



Statt Menschen zu heilen, geht es um Compliance: Medikamente mit digitalen Sensoren melden, ob sie eingenommen wurden. Albert Bourla bejubelt dies als Tool… pic.twitter.com/2WFIzXyyYl — Don (@Donuncutschweiz) December 27, 2025

🇮🇱🇺🇸Roseanne Barr warnt davor, dass Amerika mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen muss und letztendlich zusammenbrechen wird, wenn es sich von Israel abwendet.



„Amerika verdient, was ihm zuteilwird.“

Was soll das für sie bedeuten?



„Israel wird sich einfach Indien zuwenden… pic.twitter.com/vhFD0hDjnJ — Don (@Donuncutschweiz) December 26, 2025

🇮🇷🌍 Was macht den Iran in der globalen Politik so wichtig?



Irans erstklassige Lage in Südwestasien macht es zu einem globalen Spielveränderer – indem es Handel, Energie und Politik über Kontinente hinweg verbindet. Mit riesigen Ressourcen und strategischen Wasserwegen hält… pic.twitter.com/faAzZuzqBe — Don (@Donuncutschweiz) December 26, 2025

☝️Russlands Außenministerium warnt vor Reisen nach Deutschland pic.twitter.com/zpj5uztSwy — Don (@Donuncutschweiz) December 26, 2025

🚨Aktuell freigegebene Dokumente zeigen: Der Ukraine-Krieg war vorhersehbar – Washington ignorierte Russlands Warnungen bewusst.



Gesprächsprotokolle des US-National Security Archive zeigen, dass Wladimir Putin die USA bereits zwischen 2001 und 2008 eindringlich vor den Folgen… pic.twitter.com/82G16SJ89Z — Don (@Donuncutschweiz) December 26, 2025

🕵️‍♂️📱 Blackwater-Gründer warnt vor WhatsApp-Überwachung – Ironie des Tages



Ausgerechnet der Gründer der berüchtigten Söldnerfirma Blackwater, der sein Vermögen damit gemacht hat, Gewalt an den Meistbietenden zu vermieten, zeigt sich nun empört über die Datensammelpraktiken von… pic.twitter.com/vtkVPX0nIx — Don (@Donuncutschweiz) December 26, 2025

🇻🇪🇺🇸 Venezuela: USA drohen offen mit militärischer Gewalt



Der venezolanische Verteidigungsminister erklärte im Staatsfernsehen, dass die USA am 14. August 2025 die größte Truppenentsendung im Karibischen Meer seit einem Jahrzehnt angeordnet haben, darunter ein nuklear… pic.twitter.com/usgai2RHhl — Don (@Donuncutschweiz) December 26, 2025

🇺🇸🇬🇱 Die USA setzen ihre Bestrebungen in Richtung Grönland fort



▪️ Dies fügt sich in die bereits wachsende faktische Blockade ein, die die USA und ihre Stellvertreter gegen russische, iranische und zunehmend auch chinesische Seeschifffahrt verhängen – insbesondere gegen… pic.twitter.com/lmZVg9JDrj — Don (@Donuncutschweiz) December 26, 2025

🇷🇺🇺🇸☝️ Dieser historische Clip ist unbedingt sehenswert:



Darin äußert sich Präsident Putin zu einem möglichen NATO-Beitritt Russlands. George W. Bush lacht dabei. Außerdem wird erklärt, warum Moskau die NATO als antirussischen Block und nicht als „Verteidigungsbündnis“… pic.twitter.com/0J4uwxby2w — Don (@Donuncutschweiz) December 26, 2025

🇺🇸🇳🇬 Ein weiterer neuer Krieg, gestartet vom „Friedenspräsidenten“ – diesmal das ölreiche Nigeria



US-Präsident Donald Trump prahlt damit, erneut ein „zufällig“ ölreiches Land bombardiert zu haben – Nigeria – und behauptet, Terroristen getroffen zu haben, die Christen töten… pic.twitter.com/rcTbVIBxoM — Don (@Donuncutschweiz) December 26, 2025

‼️🇮🇱Aktuell verbreitet Netanjahu wieder Fake News.



So behauptet er, der Iran entwickle Interkontinentalraketen mit einer geschätzten Reichweite von 8.000 Kilometern. Mit zusätzlichen 3.000 Kilometern könnten diese Städte wie New York City, Washington, Boston und Miami erreicht… pic.twitter.com/KbqH43NZ3x — Don (@Donuncutschweiz) December 26, 2025

Aktuell🔥Der Gazastreifen, wie er von Israel aus gesehen wird: Zerstörungsgrade, die seit den Bombardierungen von Hiroshima und Nagasaki nicht mehr gesehen wurden pic.twitter.com/pFmYPIpb31 — Don (@Donuncutschweiz) December 26, 2025

🇮🇱☠️Netanjahu und Katz: In Gaza machen wir weiter wie bisher – ebenso in Syrien und im Libanon pic.twitter.com/So2gQVn65w — Don (@Donuncutschweiz) December 26, 2025