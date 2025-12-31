Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

Die größte Geschichte unserer Zeit – so wird es derzeit in vielen Kanälen dargestellt.

Konkret geht es um Francis Boyle, den renommierten Völkerrechtler und Mitautor der US-Biowaffengesetzgebung.



👉 Faktisch ist belegt:



* Francis Boyle starb am 30. Januar 2025.

* Er sollte als…

X erlaubt es nicht, diesen Post einzubetten. Hier der Link

‼️„Warum mussten die Fragen einen Tag vor der Pressekonferenz schriftlich eingereicht werden?

Sind Sie nicht in der Lage, ungeplante Fragen zu beantworten?“



Die Antwort von Ursula von der Leyen bleibt ausweichend. Keine inhaltliche Klärung, kein Eingehen auf den Kern –…

🚨☝️Hört auf, uns über „Völkermord” zu belehren! Somalias Sprecher kritisiert Israels Sprecher wegen Gaza, nachdem Netanjahu die Anerkennung Somalilands in Aussicht gestellt hat.



Dies folgt auf Äußerungen des israelischen Vertreters über den „Isaaq-Genozid" an Zivilisten in…

🚨John Mearsheimer sagt: „Es steht außer Frage, dass ein atomar bewaffneter Iran der Region Stabilität bringen würde. Hätte der Iran eine nukleare Abschreckung, würden die USA oder Israel ihn jetzt niemals mit einem Angriff bedrohen. Ein Naher Osten, in dem neben Israel auch…

🚨Lawrows Vize zu Kiews Drohnenangriff auf Putin-Residenz: "Hier ist der Stil der Briten erkennbar"



Am Montag, dem 29. Dezember, hat Russlands stellvertretender Außenminister, Alexander Gruschko, Stellung zu Kiews Drohnenangriff auf Putins Residenz im Gebiet Nowgorod bezogen.…

🚀 ELON MUSKS RADIKALE VISION: DAS ENDE DES GELDES



Elon Musk entwirft ein Zukunftsbild, das das heutige System vollständig infrage stellt:



„Langfristig wird Geld als Konzept verschwinden. In einer Welt, in der KI und Robotik alle menschlichen Bedürfnisse decken, wird Arbeit…

🇾🇪🇸🇦🇦🇪 Jemen spaltet die Saudi-VAE-Allianz: Was kommt als nächstes?



Ein tödlicher Angriff auf emiratische Schiffe im jemenitischen Hafen von Mukalla in der Provinz Hadramaut hat die Golfmonarchien erschüttert. Saudi-Arabien, das die VAE beschuldigt, seine Sicherheit zu bedrohen,…

🚨 WARNUNG VOR DER KI-ZUKUNFT 🚨



Der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt schlägt Alarm:



> „Innerhalb von fünf Jahren könnte KI unendliche Kontexte verarbeiten, Gedankengänge mit 1.000 Schritten durchführen und Millionen von Agenten gleichzeitig zusammenarbeiten lassen.“



Schmidt…

🚨Epsteins schattige Hand im 35 Milliarden Dollar schweren Gasimperium Israels enthüllt



Der investigative Journalist Murtaza Hussain hat enthüllt, wie Jeffrey Epstein heimlich die Fäden in Israels massivem Offshore-Energiegeschäft zog.



Hauptpunkte:



🌏 Am 23. März 2011 half…

📢 „Es ist im Moment wirklich beängstigend, ein weißes Mädchen zu sein.“



Ein junges Mädchen aus England beschreibt die Angst, die sie täglich empfindet:



> „Ich möchte mich einfach in meiner eigenen Gemeinschaft sicher fühlen.

> Ich möchte die Straßen entlanggehen können, so wie…

🚨💉Der frühere CDC-Direktor Dr. Robert Redfield reiht sich nun in die MASSIVE Liste von über 81.000 Ärzten, Wissenschaftlern, besorgten Bürgern und 240 Regierungsbeamten ein – dokumentiert in unserer von Experten begutachteten Studie –, die fordern, dass die COVID-19…

🚨🇮🇱🇬🇷🇨🇾Israel will seine eigene 'Mediterrane NATO' gründen

🚨MI6 VERSUCHT, PUTIN ZU TÖTEN, OHNE ES TRUMP ZU SAGEN — Larry Johnson, ehemaliger CIA-Agent

☝️Putin: „Europa zerstört seine Industrie – und schweigt.”



Russlands Präsident Wladimir Putin übt scharfe Kritik an Europas Wirtschafts- und Energiepolitik:



Energie sei in den USA drei- bis fünfmal billiger als in Europa, was dramatische Folgen habe: Unternehmen und ganze…

⚠️ GEORGE SOROS – EIN GESTÄNDNIS MIT DÉJÀ-VU ⚠️



Der Milliardär George Soros spricht offen darüber, dass er „sehr stark am Zusammenbruch des Sowjetsystems beteiligt“ gewesen sei – und bezeichnet dies selbst als sein „Debüt als politischer Philanthrop“.



Im Kontext aktueller…

🔥 PROF. JOHN MEARSHEIMER WARNT 🔥



„Die größte Bedrohung für die Meinungsfreiheit in den USA geht von Israels Unterstützern aus.“



Der renommierte US-Politologe John Mearsheimer sagt, Israel habe durch soziale Medien massiv an Ansehen verloren – besonders in den USA. Der…

🔥 Victor Gao warnt Washington 🔥



Der chinesische Jurist und Politikexperte Victor Gao richtet eine unmissverständliche Botschaft an den Westen.



☝️„Wenn du Krieg willst, wirst du Krieg bekommen.

Wenn du China zerstören willst, wirst du selbst zerstört.

Wenn du China in einen…

Schon gewusst?🚨‼️„Die Weltgesundheitsorganisation war ein kriminelles Unternehmen – nach dem Sherman Act und dem Clayton Act.“



Dr. David Martin sagt, die WHO sei seit ihrer Gründung keine neutrale Gesundheitsorganisation, sondern habe sich spätestens ab 1953 zu einem reinen…

‼️Tochter von Lord Rothschild bestätigt: „Kein König und keine Regierung führte Krieg ohne Unterstützung der Rothschilds“



Dame Hannah Rothschild, Tochter des verstorbenen Lord Jacob Rothschild, sprach kürzlich bei CNBC über das Vermächtnis ihrer Familie und unerwartete Fragen…

🤡💸 „Wir geben kein Geld aus“ – Trump, kurz nach 800 Mio. $ für die Ukraine



💬 „Wir geben kein Geld aus“, erklärte Donald Trump – nach der Unterzeichnung des NDAA für das Fiskaljahr 2026, das 800 Millionen Dollar für die Ukraine vorsieht:

400 Millionen Dollar pro Jahr in den…

🔥Die Überlebenden des Angriffs auf das Pentagon in Nigeria sehen aus wie IS-Kämpfer?



Filmmaterial von ABC.