Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

🚨Elliott Abrams war in Trumps erster Amtszeit Sonderberater für Venezuela.



„Viele Venezolaner werden ziemlich unglücklich sein, wenn Trump seinen Plan, das Land zu regieren, realisiert.“ pic.twitter.com/tI64kj66Wd — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

🔥 Geopolitischer Schlag gegen Russland & China – wie wird die Antwort sein



Was in Venezuela passiert, ist kein lokales Ereignis, sondern ein Testlauf gegen die Interessen von Russland und China. Mit ≈ 86–87 Mrd. USD gebundenem Kapital (China ~60 Mrd., Russland ~26–27 Mrd.)… pic.twitter.com/fDSfNzHVry — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

🔥Hier ist ein ECHTES Video aus Venezuela. pic.twitter.com/DvS9OpbNtb — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

❗️So etwas passiert nicht „einfach so“



Ein Präsident kann nicht ohne Weiteres von einem fremden Staat entführt werden – dafür ist er mehrfach gesichert: Leibgarde, Militär, Nachrichtendienste, gesicherte Zonen.

Dass keine Luftabwehr reagierte, keine Hubschrauber abgeschossen… pic.twitter.com/C6bvhkbW8X — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

🛢 Vier Länder dominieren die weltweiten Ölreserven



Die globalen Ölreserven sind stark konzentriert – an der Spitze steht Venezuela mit 303,2 Mrd. Barrel, doch US-Sanktionen und die jüngste Beschlagnahmung venezolanischer Öllieferungen unter der Trump-Regierung erschweren es… pic.twitter.com/4cPiywGAch — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

🇺🇸‼️Was die ehemalige Kommandeurin des US-Südkommandos **Laura Richardson** meinte, ist klar: Die heute als Sicherheitsberaterin tätige Ex-Generalin verwies darauf, dass Venezuelas gewaltige Öl-, Gas-, Gold-, Wasser- und Mineralressourcen der eigentliche strategische Antrieb sind… pic.twitter.com/VNgxzpHPT0 — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

🔥 Die Gefangennahme Maduros durch die USA markiert den Beginn des Dritten Weltkriegs – Dugin



Die Operation signalisiert, dass wir in einen neuen globalen Konflikt eingetreten sind“, erklärte der russische Philosoph Alexander Dugin. Er stellte außerdem fest, dass es das… pic.twitter.com/pd1SYU67hQ — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

🚨 Das Ziel der USA war es, Maduro loszuwerden und die Ressourcen Venezuelas zu ergreifen, so ein Ex-CIA-Offizier.



„Es geht darum, die Ölindustrie für US-Unternehmen zu sichern. Es geht darum, die Kontrolle über Venezuela wiederzuerlangen, wie wir es nach dem Ende des Zweiten… pic.twitter.com/B9lYdy2Tbp — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

🇺🇸Ex-CIA-Offizier kritisiert Washington: Völkerrecht gilt nur, wenn es den USA nützt



Die USA berufen sich zwar auf das Völkerrecht, behandelten es in der Praxis jedoch als bloßes „Gesetz der Bequemlichkeit“, sagt der ehemalige CIA-Geheimdienstoffizier Larry Johnson. „Wir… pic.twitter.com/cjBcDuMXx7 — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

🇺🇸🇻🇪 Die USA versuchen, ihr neokoloniales Protektorat über Venezuela zu errichten



📍 Der US-Angriff auf Venezuela könnte nur die erste Phase einer mehrteiligen Militäroperation gewesen sein, sagt Alexander Stepanov, leitender Forscher am Institut für Lateinamerikanische Studien… pic.twitter.com/1GlTfO1nVh — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

🇺🇸🔥Der Versuch der USA, die Kontrolle über Venezuela zu erlangen, wird sie am Ende teuer zu stehen kommen – ehemaliger CIA-Offizier pic.twitter.com/c5PypBZW1u — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

Delcy Rodríguez, Interimspräsidentin, erklärte, Venezuela sei von „Zionisten“ angegriffen worden, die das Land versklaven wollten, wies jede Einmischung der Trump-Regierung in die Nachfolgefrage zurück und betonte, das Land sei vollständig mobilisiert, während Nicolás Maduro der… pic.twitter.com/Dmzhqodi9Q — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

☝️Man sollte nicht vergessen, dass Maduro bei der Stimmabgabe bei den Präsidentschaftswahlen im letzten Jahr rief: „Es lebe das freie Palästina!“ Seine Gegnerin, Maria Corina Machado, sagte: „Israels Kampf ist unser Kampf.“ pic.twitter.com/JtrgpFLX96 — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

John Bolton erklärte, die Festnahme Maduros sei nur der Anfang, da nicht eine einzelne Person, sondern das gesamte venezolanische Machtgefüge beseitigt werden müsse – einschließlich jener Akteure, die Waffen, Justiz und kriminelle Netzwerke kontrollieren. pic.twitter.com/uHCWifv8Pz — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

🇺🇸Der "Friedens-Präsident" Trump droht mit Invasionen und Angriffen auf andere Länder: „Wir müssen es [in anderen Ländern] wieder tun. Wir können es auch wieder tun. Niemand kann uns aufhalten.“ pic.twitter.com/yZvTn3yv6C — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

CNN-Moderatorin Erin Burnett verkündet freudig, dass Venezuela und seine Bevölkerung „im Besitz der Vereinigten Staaten“ seien. pic.twitter.com/KjbCtIwB3X — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

🚨🇺🇸🇻🇪 US-Angriffe auf Venezuela: Was bisher bekannt ist



▫️ US-Beamte bestätigten, dass Militärangriffe gegen Venezuela gestartet wurden, berichtet Fox News



▫️ Der Angriff war ursprünglich für Weihnachten geplant, wurde aber aufgrund von Wetterbedingungen verschoben, so CBS



▫️… — Don (@Donuncutschweiz) January 3, 2026

🔥Krasse Bilder: Aktuell⚡️⚡️Ein Zivilist fährt durch Caracas, während überall LUFTANGREIFE ausbrechen👉 UP-DATES AUF -kurz und knapp-Telegram-News (https://t.co/EgqzdcHdG2) pic.twitter.com/Eoa44nTOPe — Don (@Donuncutschweiz) January 3, 2026

🦅 Operation Mockingbird endete nie: CIA kontrolliert Medien, Kongress & Gerichte – Ex-CIA-Offizier



Das geheime Projekt der CIA, Mockingbird, zur Kontrolle der Medien zur politischen Manipulation läuft nach wie vor auf Hochtouren, behauptet der ehemalige CIA-Offizier Kevin… pic.twitter.com/GaMh9VoJ01 — Don (@Donuncutschweiz) January 2, 2026

☝️Alastair Crooke, ein ehemaliger britischer Diplomat und Geheimdienstmitarbeiter, erklärt:



„Während westliche Eliten öffentlich von Frieden sprechen, setzen politische und finanzielle Machtzentren in Europa und den USA bewusst auf einen langwierigen Ukraine-Krieg. Sie haben… pic.twitter.com/BkiDZiRUdO — Don (@Donuncutschweiz) January 2, 2026

🚨 Zur Erinnerung: In einer neuen, von Fachkollegen begutachteten Studie wurden bei allen gegen COVID-19 Geimpften prionenartige Amyloid-Mikrogerinnsel gefunden.



Diese anomalen Strukturen sammeln sich zu den massiven weißen Faserklumpen, die derzeit weltweit aus Leichen entfernt… pic.twitter.com/mg5R8J5HlO — Don (@Donuncutschweiz) January 2, 2026

🥇Asien ist und bleibt das Zentrum der weltweiten Geburtenrate.



Der Kontinent ist für die weltweit höchste Geburtenrate verantwortlich, was vor allem auf dicht besiedelte Länder mit einer relativ jungen Bevölkerung zurückzuführen ist.



Mit großem Abstand liegt 🇮🇳 Indien an der… pic.twitter.com/Jf5wbdfSmc — Don (@Donuncutschweiz) January 2, 2026

‼️Der israelische Cybersicherheits-Milliardär Shlomo Kramer sagt: "Es ist an der Zeit, den ersten Zusatzartikel einzuschränken."



"Wir müssen alle sozialen Plattformen kontrollieren… Und die Kontrolle darüber übernehmen, was dort gesagt wird." pic.twitter.com/civacDIokN — Don (@Donuncutschweiz) January 2, 2026

🇻🇪 MADURO: „Unser unfehlbarer Bunker ist Gott – genug Kriege“



Nicolás Maduro spricht nach Monaten massiven Drucks und militärischer Drohungen über seinen inneren Halt:

Sein Schutz sei Gott, der Allmächtige – und das Volk Venezuelas als größtes Schild und stärkste Energie. Er… pic.twitter.com/BXYPFIZ6c9 — Don (@Donuncutschweiz) January 2, 2026

☝️Hey Grok! Nimm den Kriminellen aus dem Bild! pic.twitter.com/bf5S1XGIiG — Don (@Donuncutschweiz) January 2, 2026

🇺🇸🇷🇺🇺🇦 Die NYT gibt zu, dass die USA hinter den Angriffen auf die russische Ölproduktion und die Schiffe der „Schattenflotte” stecken.



In ihrem Artikel „Die Trennung: Im Inneren der zerfallenden US-Ukraine-Partnerschaft” gibt die NYT zu, dass die USA, während sie vorgaben,… pic.twitter.com/duFWA3Ulwr — Don (@Donuncutschweiz) January 2, 2026

"Auf, dass der Imperialismus nicht durchkommt und 2026 besser wird als 2025!" – Ibrahim Traoré pic.twitter.com/hIKf4kBpsf — Don (@Donuncutschweiz) January 2, 2026

🚨Darum hat die Trump-Regierung am 23. Dezember 2025 ein Visum- und Einreiseverbot gegen Thierry Breton verhängt. pic.twitter.com/mKyg4IP557 — Don (@Donuncutschweiz) January 2, 2026

🚨Viral 2026📺📉 Vertrauensverlust der Medien – und jetzt der Offenbarungseid



Ein CBS-Anchorman sagt es selbst: Die Menschen vertrauen den Medien nicht mehr.

Nicht nur CBS – allen Traditionsmedien.



Jahrzehntelang wurden reale Sorgen ignoriert: Irakkrieg, NAFTA, Russiagate,… pic.twitter.com/7EStQrkgVO — Don (@Donuncutschweiz) January 2, 2026

🚨 News & Infos – kurz & knapp 🚨..KEINE PAUSE🚨



📍Unsere bisherige 24-Stunden-Zusammenfassung mit bis zu 30 Meldungen wird ab sofort neu strukturiert:

📍Statt gebündelter Übersichten veröffentlichen wir jede Nachricht einzeln, sofort und aktuell.



📌 Alle neuen Meldungen… pic.twitter.com/P63SE9QuUU — Don (@Donuncutschweiz) January 1, 2026

„Netanjahu ist ein finsterer Hurensohn.“

Weil er die USA in endlose Kriege verwickelt hat… Der Irakkrieg geht auf Netanjahu zurück… Bis heute versucht er, uns gegen den Iran aufzuhetzen.“



—Prof. Jeffrey Sachs pic.twitter.com/85OTa061G5 — Don (@Donuncutschweiz) December 31, 2025