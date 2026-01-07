Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🔍 Die „Donroe-Doktrin“ entschlüsseln: Pepe Escobar



Lass uns zum Punkt kommen. Der Angriff auf Venezuela hatte drei Hauptziele, abgesehen von der Beschlagnahme von Ölsicherheiten für ein bankrottes Imperium:



1️⃣ Bellum Judaica: Caracas' Unterstützung für Palästina und die… pic.twitter.com/0i6viNFvZi — Don (@Donuncutschweiz) January 7, 2026

🇺🇸🏦💵Steve Witkoff kommt dem Eingeständnis, dass die Ukraine absichtlich zerstört wurde, damit BlackRock sie nun für einen Hungerlohn übernehmen und vom Wiederaufbau profitieren kann, sehr nahe. pic.twitter.com/TsxYVf3uVJ — Don (@Donuncutschweiz) January 7, 2026

☝️⛓️Es versteht sich von selbst wo es Enden wird pic.twitter.com/CRSRc159bf — Don (@Donuncutschweiz) January 7, 2026

🔴„Hat sonst noch jemand das Gefühl, dass er sich über alles zu sehr im Klaren ist?“



„Geld ist im Grunde nur Papier, dem jemand einen Wert beigemessen hat, und wir haben dem alle zugestimmt.“



„Ich finde es faszinierend zu beobachten, wie Menschen durch ihren Tag hetzen,… pic.twitter.com/zx1cXqXFmE — Don (@Donuncutschweiz) January 7, 2026

Mel Gibson: ☝️„Ich habe drei Freunde. Alle drei hatten Krebs im Stadium 4… und alle drei… sind jetzt krebsfrei…“



„Was haben sie eingenommen…?“



„Ivermectin und Fenbendazol…“ pic.twitter.com/Utmn2iuBJA — Don (@Donuncutschweiz) January 7, 2026

🚨Maduro sagt, er sei ein "Kriegsgefangener": Warum das wichtig ist



Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro, der bei einer Razzia der US-Spezialkräfte gefangen genommen wurde, stand in einem New Yorker Gerichtssaal und plädierte auf nicht schuldig in Bezug auf Anklagen wegen… pic.twitter.com/ENvKEOKm95 — Don (@Donuncutschweiz) January 7, 2026

‼️💥Es ist bedenklich, was die EU vorhat und was auf uns zukommt. Hört euch an, was Orbán dazu zu sagen hat! pic.twitter.com/NGHbaW9Bdg — Don (@Donuncutschweiz) January 7, 2026

🚨 News & Infos – kurz & knapp 🚨..KEINE PAUSE🚨



📍Unsere bisherige 24-Stunden-Zusammenfassung mit bis zu 30 Meldungen wird ab sofort neu strukturiert:

📍Statt gebündelter Übersichten veröffentlichen wir jede Nachricht einzeln, sofort und aktuell.



📌 Alle neuen Meldungen… pic.twitter.com/XYHbRQGCwv — Don (@Donuncutschweiz) January 7, 2026

🚨🇺🇸🇻🇪Realitätscheck: Trumps Venezuela-Öl-Illusion wird 183 Milliarden Dollar kosten



Die Ereignisse des Wochenendes in Caracas haben eine heftige Debatte ausgelöst: Ist dies wirklich ein Krieg um Öl? Während das Weiße Haus eine neue Ära für US-Energiegiganten in Venezuela… pic.twitter.com/FSYmzq2Zaj — Don (@Donuncutschweiz) January 7, 2026

☝️ „Wie oft haben die Vereinigten Staaten bewaffnete Konflikte in verschiedenen Regionen der Welt angezettelt? Haben sie jemals ein einziges Problem gelöst? In Afghanistan, im Irak und in Libyen gibt es keinen Frieden, keine Demokratie, nicht einmal grundlegende bürgerliche Ruhe… pic.twitter.com/yOirKtzclk — Don (@Donuncutschweiz) January 7, 2026

‼️🇺🇸Im UN-Sicherheitsrat rechtfertigte das US-Regime seinen kriminellen Angriff auf Venezuela und die Entführung von Präsident Maduro mit folgenden Worten:



„Es kann nicht sein, dass die größten Energiereserven der Welt weiterhin unter der Kontrolle von Gegnern der Vereinigten… pic.twitter.com/zSobTaLwxo — Don (@Donuncutschweiz) January 7, 2026

🧨 Max Blumenthal warnt: Bürgerkrieg in Venezuela „sehr wahrscheinlich“



Der US-Journalist Max Blumenthal warnt vor einer gefährlichen Eskalation in Venezuela – ausgelöst durch externen Druck und innere Machtkämpfe.



🔹 Bürgerkrieg realistisch: Rivalisierende Machtfraktionen,… pic.twitter.com/tMPobR8cpY — Don (@Donuncutschweiz) January 6, 2026

‼️🇪🇺Unglaubliche Peinliche Pressekonferenz



Ein X-Kommentator schreibt dazu:



„Das ist, um ehrlich zu sein, Hochverrat – selbst nach den extrem niedrigen Standards der EU".



Die EU ist nicht bereit, Trumps Aussage, die EU brauche Grönland und das wisse sie auch, zu widerlegen. pic.twitter.com/OShXwjJNWs — Don (@Donuncutschweiz) January 6, 2026

‼️🚨🇺🇸Banken als Waffen: Venezuelas interimistische Präsidentin Delcy Rodríguez hält eine Meisterklasse über den US-Sanktionskrieg.



💣Banken statt Bomben: Delcy Rodríguez zerlegt den US-Sanktionskrieg.



„Ich habe die US-Regierung noch nie gesehen, wie sie Leben sät – sie kommt… pic.twitter.com/x8Vq4n9wwg — Don (@Donuncutschweiz) January 6, 2026

‼️🇺🇸„Es ist besser, in den Krieg zu ziehen, als einen Holocaust ein zweites Mal zuzulassen. Mir ist durchaus bewusst, was passieren würde, wenn man militärische Gewalt gegen den Iran einsetzen müsste …“



– Lindsey Graham in einer Rede auf der israelischen AIPAC-Politikkonferenz… pic.twitter.com/KaS9b27ywm — Don (@Donuncutschweiz) January 6, 2026

🇺🇸 'Mit welchem Recht beansprucht die USA die Kontrolle über Dänemark?' — Miller offenbart es



💬 "Was ist die Grundlage ihres territorialen Anspruchs?" Miller bezeichnete Grönland als eine Kolonie Dänemarks."



Dann erklärte er Washingtons Position, als wäre es… pic.twitter.com/kiFWq1FFwO — Don (@Donuncutschweiz) January 6, 2026

☝️🇺🇸„Man kann den Vereinigten Staaten nichts glauben. Die Russen haben das selbst herausgefunden. Die Iraner wissen es, die Nordkoreaner wissen es und die Chinesen wissen es…“



—Der amerikanische Politikwissenschaftler John Mearsheimer pic.twitter.com/LLgJLZRXwW — Don (@Donuncutschweiz) January 6, 2026

🚨SCOTT RITTER: MADURO-„ENTFÜHRUNG“ WAR INSZENIERT



💬 Scott Ritter erklärt, die angebliche Entführung von Nicolás Maduro sei kein spontaner Militäreinsatz gewesen, sondern ein geplantes und inszeniertes Ereignis.

Die Bergung eines amtierenden Staatschefs aus feindlichem Gebiet… pic.twitter.com/EQXwL3Qak8 — Don (@Donuncutschweiz) January 6, 2026

🇺🇸‼️„Trump lügt total“ – Historiker entlarvt Mythos des Öldiebstahls



Venezuela entdeckte das Öl vor den Europäern und Amerikanern und betrieb seine erste Ölindustrie in den 1870er Jahren, sagt der venezolanische Historiker Miguel Tinker Salas.



💬 „Venezuela verstaatlichte… pic.twitter.com/Y4s86eEiPl — Don (@Donuncutschweiz) January 6, 2026

🚨Putins treffende Antwort auf Präsident Tokajew pic.twitter.com/kYW0x9vb0d — Don (@Donuncutschweiz) January 6, 2026

☝️Wenn in Ländern wie Iran oder Palästina „Tod den USA“ gerufen wird, richtet sich das nicht gegen das amerikanische Volk.



Gemeint ist der Widerstand gegen US-Imperialismus, militärische Besatzung und systematische Ausbeutung. Es ist ein politischer Slogan, entstanden aus… pic.twitter.com/SHOTKEyVoK — Don (@Donuncutschweiz) January 6, 2026

🇺🇸 US-Interventionen in Lateinamerika – vom Zweiten Weltkrieg bis heute



👉 Die Vereinigten Staaten haben über Jahrzehnte hinweg wiederholt militärische Interventionen und große CIA-Operationen in ganz Lateinamerika durchgeführt – von Guatemala und Kuba bis nach Chile, Nicaragua,… pic.twitter.com/rF0PLnzjoc — Don (@Donuncutschweiz) January 6, 2026

🚨🇺🇸Trumps milliardenschwere Verbündete kontrollieren nun X, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Truth und Twitch.



Sie besitzen Fox News, CBS, WaPo, WSJ und NY Post – sowie mehr als 185 lokale Fernsehsender und Nachrichten in 100 Märkten.



Sie kontrollieren die KI, die Sie um… pic.twitter.com/4c9Fw1Yrle — Don (@Donuncutschweiz) January 5, 2026

🚨BRANDAKTUELL



💬 Jeffrey Sachs erklärt auf einer Dringlichkeitssitzung der Vereinten Nationen von heute zu Venezuela:

„Seit 1967 haben die USA weltweit 70 Regimewechsel-Operationen durchgeführt.“ pic.twitter.com/jfT7dzTnJn — Don (@Donuncutschweiz) January 5, 2026

💉💥Laut einer neuen Studie war die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die sich im letzten Winter gegen Grippe impfen ließen, an Grippe erkrankten, um 26,9 % höher als bei Ungeimpften.



„Der Grippeimpfstoff im letzten Winter war nicht besonders wirksam. Tatsächlich lag seine… pic.twitter.com/uNlHNWb3mD — Don (@Donuncutschweiz) January 5, 2026

‼️ORBÁN WARNT VOR UNRUHEN IN WESTEUROPA



💬 Viktor Orbán sagt, Europas Bürger würden nicht hinnehmen, für einen 800-Milliarden-Euro-Ukraine-Plan ruiniert zu werden – soziale Unruhen seien unvermeidlich. pic.twitter.com/4MyScu9hRV — Don (@Donuncutschweiz) January 5, 2026

🇻🇪🛢🇺🇸 Venezuelas Öl stehlen? Nachgedacht



Trump hat einen ehrgeizigen Plan skizziert, um den Ölreichtum Venezuelas für die USA zu erobern. Die Regierung drängt bereits US-Unternehmen, sich auf ein Comeback im Land vorzubereiten.



Abgesehen von der Prahlerei ähnelt dieses… pic.twitter.com/deNRttoYjR — Don (@Donuncutschweiz) January 5, 2026

☝️ „Unter welchem ​​Vorwand haben sie Jugoslawien, den Irak, Syrien und Libyen bombardiert? Gab es Sanktionen des Sicherheitsrates? Nein. Sie haben es einfach beschlossen und getan. Das ist alles, was es zum Völkerrecht zu sagen gibt: Sie tun, was sie wollen.“ – Präsident Putin pic.twitter.com/LOdGsst0N3 — Don (@Donuncutschweiz) January 5, 2026

🇺🇸🇻🇪 US-Intervention in Venezuela könnte zum Auslöser eines 'neuen Krieges in Lateinamerika' werden



Die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro und seiner Frau durch das US-Militär ist ein "gefährlicher Präzedenzfall in den globalen Beziehungen, der die… pic.twitter.com/22iLw573jh — Don (@Donuncutschweiz) January 5, 2026

🇺🇸🇻🇪🇨🇳🇷🇺🇮🇷 Der US-Krieg gegen Venezuela ist Teil eines größeren Krieges gegen den Multipolarismus



▪️Der Neokonservative Lindsey Graham lobt den US-Aggressionskrieg gegen Venezuela, kann aber nicht anders, als sich über das GROSSE GANZE zu rühmen, das viele Analysten nicht… pic.twitter.com/pjeQ8KenvC — Don (@Donuncutschweiz) January 5, 2026

Norwegen verfügt über Europas größtes Seltene-Erden-Vorkommen – wird es aber nicht abbauen, da sich darüber im alten Wald seltene Käfer und Moose befinden. pic.twitter.com/96er0qx0a3 — Don (@Donuncutschweiz) January 5, 2026

pic.twitter.com/dcdNsU9IE4

Nach Venezuela offenbar Kuba: Rubios Worte lassen eine neue Eskalationsstufe erkennen.

Wenn die Logik des US-Außenministers gilt, dann wäre nach „Regimewechsel per Sonderoperation“ auch für andere Großmächte der Weg frei: Hätte Russland damit… — Don (@Donuncutschweiz) January 5, 2026

‼️🇺🇸„USAID steckt überall in diesen Drogennetzwerken“ – Ex-US-Außenministeriumsbeamter



💬 Mike Benz erhebt schwere Vorwürfe: USAID habe zwei CIA-eigene Tarnflugzeuge für die Söldnerarmee der CIA in Kambodscha und Laos gekauft, um Drogen aus Kambodscha nach Vietnam zu… pic.twitter.com/4u3KgFv55n — Don (@Donuncutschweiz) January 5, 2026

„Was ist die rechtliche Befugnis der USA, Venezuela zu regieren?“ –



Marco Rubio stottert sich durch mehrere Anläufe und entscheidet sich schließlich für die Begründung:



„Wir haben Gerichtsbeschlüsse.“ 🤡 pic.twitter.com/wtvbSYmJy2 — Don (@Donuncutschweiz) January 5, 2026

🇷🇺☝️Unvergessliches Zitat von Präsident Putin (2015) geht aktuell viral:



„Die USA wollen keine Verbündeten – sie wollen Vasallen… Respekt vor Russland ist der einzige Weg zu normalen Beziehungen.“



Diese Worte hallen heute lauter denn je wider. pic.twitter.com/7v9cBg2f8f — Don (@Donuncutschweiz) January 5, 2026

🇻🇪 Wie viel Gold hat Venezuela?



👉 Nach dem US-Angriff auf Venezuela am 3. Januar richtet sich die Aufmerksamkeit auf den enormen Mineralreichtum des südamerikanischen Landes, einschließlich Gold.



Wichtige Fakten zu Venezuelas Goldreserven ab 2026:



🔴 Gesamtgewicht: 161 Tonnen… pic.twitter.com/8hbcf3LWvd — Don (@Donuncutschweiz) January 5, 2026

🇺🇸: DEMOKRATIE SPÄTER – DRUCK JETZT



💬 Marco Rubio erklärt Wahlen in Venezuela für „verfrüht“ – und macht klar, was Priorität hat: Sanktionen, Beschlagnahmungen, militärischer Druck und US-Sicherheitsinteressen.

Demokratie werde zwar beschworen, sei aber nachrangig, solange… pic.twitter.com/PKM2fz5YJG — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

🇺🇸☝️Jeffrey Sachs warnt, die USA zerstörten gezielt das Völkerrecht, ein Zugriff auf Grönland sei realistisch und Europa werde am Ende wohl dankbar abnicken: „Danke, USA“ – Prinzipien eingeschlossen. pic.twitter.com/zy9KawrNqO — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

pic.twitter.com/VaB7VtG0xP

Ein entsetzlicher Clip geht viral. Die Besatzungsarmee versucht, palästinensische Fischer im offenen Meer vor Gaza zu ermorden, während diese darum kämpfen, ihre Familien zu ernähren. Ein Verbrechen wird live übertragen. — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

pic.twitter.com/RhPOaX2MSZ

☝️🤡„Wenn Europa Russland nicht besiegen kann, wie wollen wir dann China besiegen?“ – fragt Kaja Kallas, und schon der Tonfall ihrer Stimme lässt erahnen, auf welchem intellektuellen Niveau diese geopolitische Logik angesiedelt ist. — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

🇺🇸❗️🇩🇰 „Bald“: Trumps Umfeld deutet Anschluss Grönlands an



⚡️ Donald Trumps politische Beraterin und Ehefrau des stellvertretenden Stabschefs des Weißen Hauses für politische Angelegenheiten, Katie Miller, veröffentlichte in den sozialen Netzwerken einen provokativen Beitrag:… pic.twitter.com/Sn2kcRkUeg — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026

‼️"Riesige Mengen an Reichtümern aus dem Boden holen" – Trump kündigt US-Kontrolle über Venezuela an pic.twitter.com/xSZ2hOvnHu — Don (@Donuncutschweiz) January 4, 2026