Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

🚨☝️🇺🇸Tucker Carlsons bringt es auf den Punkt: Wenn es für die USA unter Trump zur Normalität wird, ohne UN-Mandat in andere Staaten einzumarschieren, wird es zunehmend unglaubwürdig, Russland für den Einmarsch in die Ukraine moralisch zu verurteilen. Seit Generationen… pic.twitter.com/zqhKTJEBwY — Don (@Donuncutschweiz) January 9, 2026

Jim Carreys eindringliche Mahnung:



„Wir stehen auf, öffnen die Augen, und die Show beginnt … Aber ein paar Mal am Tag müssen wir innehalten und weitermachen. Das ist genauso real wie diese Gedanken. Ich bin größer als diese Gedanken. Ich bin größer als dieser Körper.“



„Jede… pic.twitter.com/8fiNCHWLG1 — Don (@Donuncutschweiz) January 9, 2026

🚨☝️Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Mainstream-Medien wie die New York Times auf subtile Weise **US-Aggression ermöglichen und normalisieren**.



Die Frage, die die NYT Trump stellt, lautet nämlich, ob er nicht glaube, dass seine Handlungen in Venezuela einen… pic.twitter.com/8WYCDCgMg3 — Don (@Donuncutschweiz) January 9, 2026

🚨 mRNA-„Impfung“ verursacht sofortige biologische Schäden



Eine neue Studie ergab, dass gesunde junge Erwachsene innerhalb von 48 Stunden nach der Einnahme eines mRNA-Boosters folgende Symptome zeigten:



🩸 D-Dimer-Spitzen → gefährliche Blutgerinnung

📉 Zusammenbruch der… pic.twitter.com/vTTs6OwGsc — Don (@Donuncutschweiz) January 9, 2026

🚨🇮🇱Eine brisante Untersuchung hat enthüllt, dass riesige Bot-Netzwerke eingesetzt werden, um die Social-Media-Präsenz von Benjamin Netanjahu künstlich zu verstärken. Dabei wird deutlich, dass etwa die Hälfte der politisch aktiven israelischen Accounts automatisiert und… pic.twitter.com/WZ2cIr5piq — Don (@Donuncutschweiz) January 9, 2026

Der ehemalige Mossad-Chef gibt zu, dass Israel in den meisten Ländern der Erde Bomben platziert hat.



„Mit Sprengfallen versehene und manipulierte Ausrüstung“, wie die Pager der Hisbollah, sei in „allen erdenklichen Ländern“ platziert worden.



Das ist Wahnsinn! Warum haben die… pic.twitter.com/rIsh1k2uCR — Don (@Donuncutschweiz) January 9, 2026

‼️🇮🇱☠️„Israel tötet Männer, Frauen und Kinder, und sie erhalten keine einzige Sanktion. Keine einzige Sanktion, um das zu stoppen.“



—Der australische Politiker Max Chandler-Mather pic.twitter.com/TSy3J3Zj3q — Don (@Donuncutschweiz) January 9, 2026

🚨⚡️ Wladimir Putins nukleare Warnung an Europa:



„Russland und die USA verfügen über Frühwarnsysteme. Europa hat keine. Sie sind wehrlos.“



Unsere taktischen Atomwaffen sind viermal so stark wie die von Hiroshima. Wir haben viel mehr davon. Viel mehr.



Wenn der Krieg ausbricht –… pic.twitter.com/Gc0Vo5mOsI — Don (@Donuncutschweiz) January 8, 2026

🔥„Der schwarze Winter kommt“: Traoré aus Burkina Faso warnt vor einem „kalten und blutigen“ Krieg pic.twitter.com/EhJn5o6WIa — Don (@Donuncutschweiz) January 7, 2026

🇺🇸‼️🚨 WICHTIG: Die von der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis erschossene Frau blockierte NICHT die Straße. Sie ließ die Autos tatsächlich durch.



Sie versuchte eine illegale U-Kurve zu fahren und wegzufahren, sie winkte die Autos vorbei und wollte wegfahren.



Die Agenten… pic.twitter.com/HTHvQuQVF8 — Don (@Donuncutschweiz) January 8, 2026

💥🇻🇪 „Wir kontrollieren ihre Ressourcen … und machen den Menschen Angst.



Vizekaiser JD Vance legte eine Liste der US-Gründe für die Invasion seiner Nachbarn vor:



1. Es ermöglicht den USA, „die unglaublichen natürlichen Ressourcen Venezuelas zu kontrollieren”.



2. „Unseren… pic.twitter.com/pFYktkHpbE — Don (@Donuncutschweiz) January 8, 2026

💥Der ehemalige BlackRock-Fondsmanager Ed Dowd sagt:



„Denken Sie darüber nach, was Ihnen der Aktienmarkt sagt: Die wertvollsten Unternehmen sind KI-Unternehmen. Sie bauen das digitale Gefängnis. Das einzige Wachstum in den USA kommt vom Aufbau unserer zukünftigen Versklavung.“ pic.twitter.com/bjI7VDPYuM — Don (@Donuncutschweiz) January 8, 2026

💉⛪️Die Impfideologie ist die größte falsche Religion der Welt.



Kliniken, Krankenhäuser und Apotheken dienen ihr als Tempel.



Ihre Anhänger müssen sich etwas injizieren lassen, um ihren Glauben zu beweisen.



Wer dabei stirbt, tut dies „zum Wohle aller“.



Abweichler werden… pic.twitter.com/JzpqOdmkkL — Don (@Donuncutschweiz) January 8, 2026

‼️Diese Daten des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zeigen, wie Afghanistan während der US-Militärbesatzung zum weltweit größten Produzenten von Opium, aus dem Heroin hergestellt wird, wurde.



Nach dem Abzug der USA brach die Opiumproduktion in Afghanistan plötzlich… pic.twitter.com/YHF909CwpP — Don (@Donuncutschweiz) January 8, 2026

pic.twitter.com/pqLo6uJ1ZG



In Deutschland werden Massnahmen verabschiedet, die an finstere Zeiten erinnern. — Don (@Donuncutschweiz) January 8, 2026

🔥🇺🇸Tucker Carlson warnt, dass die Vereinigten Staaten auf dem Weg in einen Weltkrieg sind.



"Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass wir bald einen großen Krieg haben werden." pic.twitter.com/1stQtVoUNk — Don (@Donuncutschweiz) January 8, 2026

🚨🇺🇸🇬🇱JENSEITS VON RESSOURCEN: Der ECHTE Grund, warum Trump Grönland wollte



Trumps Bestreben, Grönland zu annektieren, könnte wie ein großes Interesse an Mineralien oder Handelsrouten aussehen, aber die Realität ist, dass es ein kalkulierter, langfristiger Schachzug zur… pic.twitter.com/lgg81AwlCb — Don (@Donuncutschweiz) January 8, 2026

🚨🚨⚡️ Präsident Putin sendet eine deutliche Botschaft:



„Wir betrachten die Wiederbewaffnung der NATO nicht als Bedrohung – Russland ist in Bezug auf die Gewährleistung seiner nationalen Sicherheit vollkommen autark.“ pic.twitter.com/hQGrSN6ovL — Don (@Donuncutschweiz) January 8, 2026

🔥„Fast die gesamte venezolanische Elite steht auf der Gehaltsliste der CIA“ – Scott Ritter



Der erfahrene Analyst Scott Ritter argumentierte, dass die USA Sanktionen einsetzten, um wirtschaftlichen Druck auszuüben, und dann die Aussicht auf deren Aufhebung nutzten, um wichtige… pic.twitter.com/KaOiAIbjHW — Don (@Donuncutschweiz) January 7, 2026

🚨Candace Owens widerlegte die Darstellung des FBI zum Attentat auf Charlie Kirk, indem sie ein Foto von ihm enthüllte, das ihn im Moment der Erschießung von hinten zeigt.



Darauf sind weder Blut noch eine Austrittswunde zu sehen.



Es handelt sich um das Filmmaterial, das Turning… pic.twitter.com/FSbnW3PbEO — Don (@Donuncutschweiz) January 7, 2026

☝️John Mearsheimer widerlegt Piers Morgans Behauptungen über Amerikas Außenpolitik zu ‚Freiheit und Demokratie‘



💬 „Ich denke, wenn man sich die Geschichte der amerikanischen Außenpolitik ansieht, ist es sehr schwer zu behaupten, dass unser Hauptziel der Schutz von Freiheit und… pic.twitter.com/liitN30fdl — Don (@Donuncutschweiz) January 7, 2026

