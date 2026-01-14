Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.
🇷🇺🇮🇷⚡ Der russische Präsident Wladimir Putin wurde gefragt: „Was wäre, wenn Israel Khamenei morgen einfach töten würde? Wie würden Sie und Russland reagieren?“— Don (@Donuncutschweiz) January 14, 2026
Putin antwortete: „Ich will eine solche Möglichkeit gar nicht erst diskutieren“, was darauf hindeutet, dass ein… pic.twitter.com/t2PjHnW4SV
‼️☝️Jeffrey Sachs:— Don (@Donuncutschweiz) January 14, 2026
Laut Sachs verbreiten die Mainstream-Medien gezielt Lügen und verschweigen die Zerstörung der iranischen Wirtschaft durch die USA und Israel, um einen Regimewechsel zu erzwingen. Er warnt offen: Scheitert dieser Plan, erwartet er direkte, unverhüllte… pic.twitter.com/U3a8hhQBbq
Sowohl Zitronengras als auch Löwenzahnwurzel zerstören selektiv menschliche Krebszellen im Reagenzglas und hemmen das Wachstum menschlicher Tumore bei Mäusen um ca. 95 %, ohne dabei gesunde Zellen zu schädigen.— Don (@Donuncutschweiz) January 14, 2026
Gängige ungiftige Pflanzen, die in Tiermodellen das Tumorwachstum… pic.twitter.com/pkXVm7tLGf
☝️Catherine Austin Fitts— Don (@Donuncutschweiz) January 14, 2026
Die Strategie ist jetzt, dass wir die Welt unter uns aufteilen werden. China wird Asien beaufsichtigen. Die Vereinigten Staaten wollen Groenland, Teile Kanadas, den Panamakanal und Lateinamerika. Im Grunde haben wir eine Regierung, die den gesamten… pic.twitter.com/4J9e55uid0
🚨☝️JOHN MEARSHEIMER: Israel drängt die USA in einen Krieg mit dem Iran, um die Weltöffentlichkeit abzulenken, damit sie die ethnische Säuberung der Palästinenser leichter durchführen können. pic.twitter.com/rluYXhkn17— Don (@Donuncutschweiz) January 14, 2026
🚨Ein forensischer Experte im Iran sorgt für eine Sensation, indem er behauptet, dass die Todesfälle unter den Demonstranten nicht von der iranischen Regierung verursacht wurden.— Don (@Donuncutschweiz) January 14, 2026
Seiner Analyse zufolge deuten die Verletzungen der Opfer auf gezielte Kopfschüsse aus großer… pic.twitter.com/pR1HMxBaNb
‼️💥„Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Israel Atomwaffen gegen den Iran und andere einsetzen wird.“— Don (@Donuncutschweiz) January 13, 2026
„Das ist eine Erpressung auf globaler Ebene“, sagte der russische Philosoph Dugin gegenüber Press TV.
Sie sind zu schrecklichen Dingen fähig und haben das bereits bewiesen. pic.twitter.com/41JRXdaHAv
🇮🇷 Ehemaliger Geheimdienstler und britischer Diplomat prognostiziert einen neuen „Enthauptungsschlag“ gegen den Iran.— Don (@Donuncutschweiz) January 13, 2026
Alastair Crooke argumentiert, dass sich die Wahrscheinlichkeit daraus ergibt, dass sich der innenpolitische Druck sowohl in Israel als auch in den Vereinigten… pic.twitter.com/E0YQjIdwvy
🚨 Gazas Zeltlager sind jetzt unbewohnbar, da ein Wintersturm eintrifft – 127.000 von 135.000 Zelten unbrauchbar— Don (@Donuncutschweiz) January 13, 2026
Das Regierungsmedienbüro in Gaza berichtet von einer katastrophalen Unterbringungskrise nach der Zerstörung von ~90% der Gebäude durch Israel und einer 500-tägigen… pic.twitter.com/OrODTPQ32p
Putin☝️Angesichts der Hysterie der europäischen Führungselite glaube ich, dass sie selbst nicht an das glauben, was sie sagen. Sie können ihren eigenen Behauptungen, Russland werde die NATO angreifen, selbst nicht trauen. Aber sie überzeugen ihre eigene Bevölkerung davon.— Don (@Donuncutschweiz) January 13, 2026
Was… pic.twitter.com/d4p0BeP44N
🇺🇸🇬🇱 'Unsinkbarer US-Flugzeugträger' in der Arktis: Die strategische Logik hinter dem US-Interesse an Grönland— Don (@Donuncutschweiz) January 13, 2026
👉 Washingtons Besessenheit mit Grönland sollte in erster Linie "durch das Prisma der globalen Konfrontation mit China" betrachtet werden, wobei die Kontrolle über die… pic.twitter.com/arFxfkmPK2
🚨 Alexander Dugin: „Israel ist die eigentliche Bedrohung für Europa – nicht Russland“— Don (@Donuncutschweiz) January 13, 2026
Der russische Philosoph Alexander Dugin warnt, dass Israel Europa in globale Konflikte gegen seine eigenen natürlichen Verbündeten hineinzieht.
Europa sei abhängig von Energie aus der… pic.twitter.com/1QUtGlMNDq
🔥🇮🇱Candace Owens sagt, sollte ihr oder Tucker Carlson etwas zustoßen, sei Israel zu 100 % beteiligt gewesen.— Don (@Donuncutschweiz) January 13, 2026
Sie und Tucker Carlson seien von der israelischen Likud-Partei als der „neue Feind, der aus dem Westen aufsteigt“ bezeichnet worden.
Laut Owens rufen sie zu direkter… pic.twitter.com/JjfMVwX0Q8
🔥Israelische Medien:— Don (@Donuncutschweiz) January 13, 2026
☝️„Wenn das iranische Regime fällt, werden wir überall im Land zuschlagen, so wie wir es in Syrien getan haben, als Assad die Macht verlor.“ pic.twitter.com/6z39G6nvFd
⚠️ Der ehemalige CIA-Direktor James Woolsey gibt beiläufig zu, dass die Vereinigten Staaten sich in ausländische Wahlen einmischen. pic.twitter.com/qW5I2ZAOvg— Don (@Donuncutschweiz) January 13, 2026
🚨☝️Die Pläne der Vereinigten Staaten zur Annexion Grönlands mögen auf den ersten Blick überraschen und den Eindruck erwecken, es handele sich lediglich um übertriebene Äußerungen von Präsident Trump.— Don (@Donuncutschweiz) January 12, 2026
Tatsächlich hegten die USA bereits in den 1860er Jahren ähnliche Pläne, als… pic.twitter.com/feqwbbe8aL
🚨Palantir-CEO prahlt: 'Wir erschrecken Feinde – und töten sie manchmal'— Don (@Donuncutschweiz) January 12, 2026
Alex Karp erzählt Aktionären, dass sein mit der CIA verbundenes Überwachungs- und Datenanalyse-Unternehmen "es richtig gut macht" im Dienste des Westens – "besonders", fügte er hinzu, "an Orten, über die… pic.twitter.com/6bJPshkLf1
‼️Trump bekommt einen Realitätscheck von Big Oil über Venezuela— Don (@Donuncutschweiz) January 12, 2026
Donald Trump versuchte, Venezuela als das nächste große Ölprojekt zu verkaufen, und lud US-Ölkonzerne ein, 100 Milliarden US-Dollar in den angeschlagenen Energiesektor des Landes zu investieren.
Exxon war nicht… pic.twitter.com/ktymQ4z8SW
‼️Die Venezuela-Intervention im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Petrodollars sei ein „rücksichtsloser, illegaler Akt” ohne Strategie.— Don (@Donuncutschweiz) January 12, 2026
Der Analyst Pepe Escobar erklärt Mario Nawfal, dass die US-Operation keine Aussicht auf Erfolg hatte: Die Umstrukturierung der… pic.twitter.com/wkXsB6qKKC
☝️ „Es besteht keine Chance, die ‚Oreshnik‘ abzuschießen. Sollten westliche Experten daran zweifeln, lassen Sie uns ein Hightech-Duell des 21. Jahrhunderts austragen.— Don (@Donuncutschweiz) January 12, 2026
Sie suchen sich ein Ziel aus – sagen wir Kiew –, konzentrieren dort ihre gesamte Luft- und Raketenabwehr und… pic.twitter.com/030AcWGolt
🔥Es gab eine massive Teilnahme an der pro-islamischen Republik-Kundgebung auf dem Revolutionsplatz in Teheran und weiter Bilder der regierungsfreundlichen Kundgebungen von heute aus dem gesamten Iran. pic.twitter.com/t4Vxz7EB2T— Don (@Donuncutschweiz) January 12, 2026
🚨☝️Kennedy an die Deutschen: "Regierung macht Ärzte zu Vollstreckern von Staatspolitik" pic.twitter.com/lx1G8mnUfV— Don (@Donuncutschweiz) January 12, 2026
🚨Viktor Orbán wirft Brüssel vor, Europa bewusst in Einwanderungsländer zu verwandeln, Migration nicht zu stoppen, sondern zu steuern, und die christliche Zivilisation nicht zu verlieren, sondern aktiv zu ersetzen – doch Heimatliebe, christlicher Glaube und der Überlebensinstinkt… pic.twitter.com/KG1pAFMIP9— Don (@Donuncutschweiz) January 12, 2026
🚨🔥Der US-Europa-Kommandeur Alexus Grynkewich warnt, dass Moskau, Peking, Teheran und Pjöngjang ihre Zusammenarbeit gezielt vertiefen – nicht aus Ideologie, sondern weil sich ihre Interessen im gemeinsamen Widerstand gegen die USA zunehmend bündeln. pic.twitter.com/V3G10uVo7S— Don (@Donuncutschweiz) January 12, 2026
📢 ALEXANDER DUGIN :— Don (@Donuncutschweiz) January 12, 2026
Alexander Dugin beschreibt den Globalismus als eine Phase totaler Perversion und Zerstörung der Menschheit, sieht Donald Trump zwar als aufrichtigen Patrioten, der sein Land retten will, jedoch als Geisel globalistischer Kräfte gefangen – während er den Iran… pic.twitter.com/8lQ3vXgzZE
‼️🔥Ein Überlebender der argentinischen Waldbrände sagt, er sei von den Geschehnissen nicht mehr schockiert. Es sei hundertprozentig vorsätzlich, eine gezielte Landnahme, motiviert durch den Wert ihrer Bodenschätze, so der Überlebende.— Don (@Donuncutschweiz) January 12, 2026
Die Drahtzieher würden sich nicht länger im… pic.twitter.com/rKMzr79BMj
🇦🇷🇮🇱🔥 Ein Argentinier, der von den Patagonien-Bränden betroffen ist, sagt:— Don (@Donuncutschweiz) January 12, 2026
"Sie haben unser Paradies niedergebrannt. Sie haben alles ruiniert. Sie versuchen, Patagonien an die Juden zu verkaufen. Der Ort ist voller Israelis. Sie kaufen das Land auf. Niemand unternimmt etwas." pic.twitter.com/hj2VhCvpdv