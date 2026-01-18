Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

‼️🔥Tucker Carlson befragt Putins Top-Berater.

Wie wird dieser Krieg Ihrer Meinung nach enden? Komplettes Interview hier….https://t.co/2KCxQL7CO7 pic.twitter.com/dUgSwR6ASZ — Don (@Donuncutschweiz) January 18, 2026

‼️💥Putins oberster Berater warnt, Russland werde Deutschland und Großbritannien als Erstes mit Nuklearwaffen bombardieren. Das komplette Interview hier: https://t.co/2KCxQL7CO7 pic.twitter.com/VJrsiKFfi9 — Don (@Donuncutschweiz) January 18, 2026

🚨 Klaus Schwab warnt vor „Verlust von Wahrheit und Vertrauen“ – ausgerechnet er



Der WEF-Gründer Klaus Schwab erklärt, unsere Gesellschaft stehe vor einer „dramatischen Krise“, weil Wahrheit und Vertrauen verloren gegangen seien. Ohne diese beiden Säulen, so Schwab, ließen sich… pic.twitter.com/bDE6HDm8zr — Don (@Donuncutschweiz) January 18, 2026

🇺🇸🇮🇱Miriam Adelson, die zionistische Großspenderin von Präsident Trump, wich bei einer Rede vor dem Israelisch-Amerikanischen Rat einer direkten Frage aus, wie sie US-Politiker kauft, kontrolliert und beeinflusst. pic.twitter.com/sLqJxOYrr7 — Don (@Donuncutschweiz) January 18, 2026

Eine brisante Studie, die Impfbefürworter und Ungeimpfte vergleicht, wird nun veröffentlicht – und die Ergebnisse sind verblüffend. X erlaubt nicht diesen Post einzubetten. Hier kann man sich das Video anschauen.

☝️Dmitri Medwedew: Ich habe das gelesen.



Erstens bereiten sich die USA darauf vor, Grönland anzugreifen, und wählen dabei die Insel selbst, anstatt irgendeine atlantische Solidarität. Die „frechen” Europäer werden mit Zöllen für die Verteidigung im Rahmen der NATO bestraft.

2.… pic.twitter.com/SELQC1PfnB — Don (@Donuncutschweiz) January 18, 2026

🚨 USA rutschen in dunkle Zeiten – Minnesota als Warnsignal



Was in Minnesota passiert, ist kein Randereignis, sondern ein Symptom:

Aufstände, tödliche Gewalt bei ICE-Einsätzen, massive Bundespräsenz – und nun das nächste Alarmzeichen.



📋 DHS-Chefin Kristi Noem bestätigt:

ICE… pic.twitter.com/V0PoJZum2d — Don (@Donuncutschweiz) January 18, 2026

🔥 Viktor Orbán: „Die liberale Weltordnung geht zu Ende – das Zeitalter der Nationen beginnt“



Der ungarische Premier Viktor Orbán sagt offen, was viele Regierungen nur hinter verschlossenen Türen denken: Die liberale Weltordnung stirbt – und sie wird nicht reformiert, sondern… pic.twitter.com/8qcrE39dkh — Don (@Donuncutschweiz) January 17, 2026

🔥In Frankreich wird die Bevölkerung zur Hauptsendezeit für den Kriegsfall gerüstet. pic.twitter.com/Hqrz7t01yN — Don (@Donuncutschweiz) January 17, 2026

🚨Das hart erarbeitete Geld der EU-Steuerzahler wird aus dem Fenster geworfen und alle tolerieren es, bis auf…



193 Milliarden Euro wurden für die Unterstützung der Ukraine verbrannt, weitere 90 Milliarden wurden aufgenommen.



Dabei wurden Versprechungen wie „alles, was nötig… pic.twitter.com/n6ldBL4Vc6 — Don (@Donuncutschweiz) January 17, 2026

🚨 EU & UK: Meinungsfreiheit nur noch Fassade? – Eva Vlaardingerbroek bei Tucker Carlson



„Das Vereinigte Königreich verhaftet heute mehr Menschen wegen Regierungskritik als Putin oder Saudi-Arabien“, sagt Eva Vlaardingerbroek im Gespräch mit Tucker Carlson – und legt nach: Nicht… pic.twitter.com/Y7W9Msgp9G — Don (@Donuncutschweiz) January 17, 2026

☝️Roger Waters von Pink Floyd spricht Klartext



„Amerika ist keine Demokratie. Man kann die Präsidentschaft kaufen. Donald Trump hat es getan:



Er hat sie sich mit Geld aus dem asiatisch-pazifischen Raum, von Oligarchen und Spendern erkauft. Die Tatsache, dass man Millionen über… pic.twitter.com/Jq34vZx5cC — Don (@Donuncutschweiz) January 17, 2026

🔥Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson lässt eine Bombe platzen und berichtet, was genau im Iran vorgefallen ist. pic.twitter.com/m86iZfMRke — Don (@Donuncutschweiz) January 17, 2026

‼️Ein erschreckender Clip zeigt, wie Peter Thiel versucht, die Demokratie für immer zu zerstören.



„Wir könnten niemals eine Wahl gewinnen, weil wir in der Minderheit sind“, sagte Thiel im Jahr 2010 bei einer Veranstaltung und fügte hinzu, dass Technologien wie PayPal und… pic.twitter.com/UFE908d0K7 — Don (@Donuncutschweiz) January 17, 2026

🚨Richter Napolitano: „Ist es allgemein bekannt, dass der Mossad und die CIA hinter all dem Chaos im Iran stecken?”



☝️Douglas Macgregor: „Da ist noch viel mehr …” pic.twitter.com/oTrrmXZiYE — Don (@Donuncutschweiz) January 16, 2026

🚨💉🇺🇸Albert Bourla erinnert uns daran, dass die Todesspritzen Trumps „Baby“ sind, und sagte, er verbringe jetzt viel Zeit in Washington. pic.twitter.com/gtlEUnxut1 — Don (@Donuncutschweiz) January 16, 2026

🇨🇳🇨🇦Sehen Sie sich das Gesicht von Scott Moe an, als der kanadische Premierminister Mark Carney sagt, dass sie in eine „Neue Weltordnung“ eintreten. pic.twitter.com/mGwKugJaAC — Don (@Donuncutschweiz) January 16, 2026

🇺🇸 Trump: „Selbst ein einziger Toter ist einer zu viel.” Wir sind besorgt über die Gewalt iranischer Sicherheitskräfte gegen Demonstranten.



Inzwischen in Gaza … pic.twitter.com/wHfCVR06dC — Don (@Donuncutschweiz) January 16, 2026

🔥🚨 Eine von den USA finanzierte Agentin spricht aktuell vor der UNO. Kann man ihr vertrauen? Das ist sehr fragwürdig.



Die iranische Aktivistin Masih Alinejad trat vor den Vereinten Nationen auf und beschuldigte Teheran, sie dreimal ermorden wollen. Was dabei oft verschwiegen… pic.twitter.com/WYvMnSvK5k — Don (@Donuncutschweiz) January 16, 2026

🚨Die CIA rekrutiert jetzt offen – per Video, weltweit.



In einem offiziellen Clip erklärt die CIA Schritt für Schritt, wie man anonym Kontakt mit dem US-Geheimdienst aufnimmt:

bar gekaufte Geräte, öffentliche WLANs, westliche VPNs, anonyme E-Mail-Konten, direkter Zugriff auf… pic.twitter.com/1Xttku7Xi4 — Don (@Donuncutschweiz) January 16, 2026

⚡️Jeffrey Sachs warnt: Iran-Krieg = Dritter Weltkrieg – Netanyahu ist für den Planeten brandgefährlich‼️



„Ein Krieg gegen den Iran macht einen Atomkrieg wahrscheinlicher“ – Jeffrey Sachs sagt klar: Der Iran ist nicht isoliert, Russland ist involviert, und ein Angriff könnte… pic.twitter.com/BCPyOqSo5R — Don (@Donuncutschweiz) January 16, 2026

🇺🇸🇮🇱‼️John Mearsheimer sagt, Israel sei entschlossen, im Nahen Osten ein Umfeld zu schaffen, in dem es keinerlei ernsthafte Bedrohungen mehr gebe, indem Staaten wie Syrien, Libanon und insbesondere der Iran geschwächt oder zerschlagen werden; dabei agierten die USA und Israel als… pic.twitter.com/DOek1KGWQc — Don (@Donuncutschweiz) January 16, 2026

🇮🇱Norman Finkelstein sagt: „Netanjahu will nicht, dass die Hamas entwaffnet wird. Die Hamas war nie das Problem. Seit dem 8. Oktober hat Israel ganz klar gemacht, worum es geht: ‚Wir werden Gaza ethnisch säubern. Oder, falls es uns nicht gelingt, werden wir eine Massenpanik… pic.twitter.com/QP3jdDL1Uq — Don (@Donuncutschweiz) January 16, 2026

💥💉💥Impfpflicht in der Schweiz. Hier wird bestätigt, dass es nicht um Gesundheit geht, sondern um Beugung gegenüber dem Staat und Geldeinnahmen.



Beim St. Galler Gesundheitsdirektor treffen kistenweise Briefe und E-Mails mit Reaktionen von Leuten ein, die die Impfpflicht und… pic.twitter.com/ZptvGH3sVF — Don (@Donuncutschweiz) January 16, 2026

☝️Putin an Slowenien, Frankreich, Tschechien, Portugal, Norwegen, Schweden, Österreich, Schweiz, Italien: Ohne Respekt kein Dialog. pic.twitter.com/oxOLRj3y5J — Don (@Donuncutschweiz) January 16, 2026

⚡️ WELT IM UMBRUCH – DIESE MELDUNGEN SOLLTEST DU NICHT IGNORIEREN



📍Washington hält beim Iran-Schlag inne, Truppen werden verlegt und ein regionaler Flächenbrand wird einkalkuliert.

📍Anti-ICE-Proteste eskalieren in US-Städten, Agenten ziehen Waffen, Zäune fallen.

📍Grönland… pic.twitter.com/GTBXRXrXcx — Don (@Donuncutschweiz) January 16, 2026

‼️🇮🇱🇧🇪„Sie versprechen, Russlands Kriegsverbrechen in der Ukraine nicht ungestraft zu lassen, aber Sie verlieren kein Wort über Israels Kriegsverbrechen im Gazastreifen. Warum erteilen Sie Netanjahu damit eine Lizenz zum Töten?“



—Der belgische Europaabgeordnete Marc Botenga pic.twitter.com/IdMuyuX261 — Don (@Donuncutschweiz) January 15, 2026

‼️Larry Fink hat gerade das ausgesprochen, was er eigentlich nicht preisgeben wollte.



Jeder Vermögenswert, jede Währung, jede Transaktion wird tokenisiert, verfolgt und über digitale Geldbörsen geleitet, die Sie nicht kontrollieren. Sie verheimlichen es nicht länger.



Das ist… pic.twitter.com/PCyi3VV0Zs — Don (@Donuncutschweiz) January 15, 2026

🚨 DIE WAHRHEIT ENTHÜLLT: „Das Militär hat die mRNA-Injektionen erfunden, nicht Pfizer oder Moderna, auch nicht die Operation Warp Speed.“

– Dr. Peter McCullough, MD



Das war kein „Wunder“ der Pharmaindustrie, sondern ein Militärplan des DARPA aus dem Jahr 2012, also ein… pic.twitter.com/hwGeoXzOWN — Don (@Donuncutschweiz) January 15, 2026

🚨„Zwischen 2007 und 2012 bohrten Wissenschaftler tief in das grönländische Eis, um die Klimageschichte der letzten Zwischeneiszeit vor rund 125.000 Jahren zu entschlüsseln.“



Ihre Erkenntnisse relativieren die heutige Klimapanik.



Damals war Grönland etwa 8 °C wärmer als heute.… pic.twitter.com/rKLYsYtIJ0 — Don (@Donuncutschweiz) January 15, 2026

💥💉☠️Die Injektion von mRNA-Impfstoffen gegen das Coronavirus (SARS-CoV-2) kann Jahre nach der Impfung zum plötzlichen Tod führen, indem sie das Herz durch tödliche Mikronarben dauerhaft schädigt.



Unsere Studie ist die erste, die das als „Impfstoff-induzierter Herzstillstand… pic.twitter.com/HCzDDFx7Vw — Don (@Donuncutschweiz) January 15, 2026

🚨🇺🇸🇮🇷 Der 17-jährige US-Plan zur Beherrschung des Iran



Das Brookings-Papier von 2009 "Welcher Weg nach Persien?" liest sich wie ein strategisches Handbuch zur langfristigen Kontrolle des Iran durch die USA. Das Ziel ist Dominanz – politisch, militärisch und regional – erreicht… pic.twitter.com/VMjaw5t7Z5 — Don (@Donuncutschweiz) January 15, 2026

🚨‼️Von der Leyen, Merz, Kallas – ist das ihr Ernst?



Der Ökonom Jeffrey Sachs erklärt offen, er könne die heutige europäische Führung nicht mehr nachvollziehen. Er verspottet Figuren wie Kaja Kallas und Ursula von der Leyen als intellektuell unseriös und warnt: Diese politische… pic.twitter.com/xTAF2mzOY8 — Don (@Donuncutschweiz) January 15, 2026

🔥Tucker Carlson sagt, er habe Informationen, dass Russland aktiv darüber nachdenkt, Atomwaffen gegen Europa einzusetzen. pic.twitter.com/eHCcai3XpA — Don (@Donuncutschweiz) January 15, 2026

🇷🇺 Sergei Lawrow wirft dem Westen vor, den geforderten Ukraine-Waffenstillstand nur als taktische Atempause zu nutzen, um Kiew militärisch neu aufzurüsten, das bestehende Regime zu stabilisieren und Europa gezielt auf eine größere Konfrontation mit Russland vorzubereiten. pic.twitter.com/KQRsj0UhuC — Don (@Donuncutschweiz) January 15, 2026

Laut dem iranischen Außenminister sollen Agenten des israelischen Mossad Demonstranten und Polizisten töten und Kämpfe im Iran anzetteln, um Trump in einen Konflikt zu verwickeln. Moderatoren im Mainstream glauben ihm nicht. pic.twitter.com/Q5GNQ9v8tT — Don (@Donuncutschweiz) January 15, 2026

🇬🇧 Ich wurde vom Reisen ins Vereinigte Königreich ausgeschlossen.



Es wurde kein Grund angegeben. Es gibt kein Recht auf Berufung. Es gab kein ordentliches Gerichtsverfahren.



Ich habe lediglich eine E-Mail erhalten, in der die britische Regierung mich als „nicht förderlich für… pic.twitter.com/Xof0VgjqIX — Don (@Donuncutschweiz) January 15, 2026

🇮🇱Der ehemalige hochrangige israelische Sicherheitsbeamte Sagiv Assulin ist der Meinung, dass die USA „Symbole des iranischen Regimes“ wie das Parlament, den Obersten Gerichtshof und das Hauptquartier der Revolutionsgarden angreifen sollten, während Trump seine Streitkräfte für… pic.twitter.com/87N7A0KD9A — Don (@Donuncutschweiz) January 15, 2026

🇺🇸🇮🇱Der ehemalige US-Außenminister und CIA-Direktor Mike Pompeo sagt:



„Wir müssen sicherstellen, dass die Geschichte richtig erzählt wird, damit in den Geschichtsbüchern nicht nur von den Opfern aus Gaza die Rede ist …“



Die Opfer waren die Israelis. pic.twitter.com/5Bnl4Snvpg — Don (@Donuncutschweiz) January 14, 2026

💸 'Er hat kein Geld': Epsteins vernichtender Brief enthüllt den wahren Grund, warum Trump die Akten verstecken will



👉 Während seine Regierung die Welt mit Aggressionen und Drohungen gegen Venezuela, den Iran, Kuba und Grönland ablenkt, enthüllt ein Brief von Epstein aus dem… pic.twitter.com/dHY7oYRUpF — Don (@Donuncutschweiz) January 14, 2026

🇷🇺🇩🇪Putin reagiert auf geplante Aufstellung von US-Raketen in Deutschland pic.twitter.com/don2U7T9Lx — Don (@Donuncutschweiz) January 14, 2026

🇺🇸🚨 Senator Rand Paul sagt, dass sich das Justizministerium unter Trump weigert, Anthony Fauci strafrechtlich zu verfolgen.



„Ich habe ihnen Strafanzeigen geschickt, aber sie unternehmen einfach nichts.“



„Er sollte nicht ungestraft davonkommen, weil er gelogen hat, und er… pic.twitter.com/XOQOzvgqM3 — Don (@Donuncutschweiz) January 14, 2026