Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.
Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.
Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:
💥„Die Trump-Regierung und ich möchten hier einen ganz klaren Punkt machen: …“— Don (@Donuncutschweiz) January 21, 2026
☝️„Der Globalismus ist gescheitert.“
„Warum setzen Sie auf Solar- und Windenergie? Warum sollte Europa zustimmen, diese Null zu erreichen, wenn Sie keine Batterien herstellen?"
☝️Sie haben ein… pic.twitter.com/zoyoAzTWEM
🚨Klaus Schwab gibt zu, die Kontrolle verloren zu haben. Auch die Erzählung, die ihm einst das Vertrauen der Öffentlichkeit sicherte, gerät zunehmend außer Kontrolle.— Don (@Donuncutschweiz) January 21, 2026
Laut Schwab habe diese Erzählung die Menschheit seit ihren Anfängen geleitet und sie in Richtung einer besseren… pic.twitter.com/dmsWQa98rf
🚨 Alarm am WEF!— Don (@Donuncutschweiz) January 21, 2026
☝️„Die globale Währungsordnung bricht zusammen“ – Ray Dalio
Der Gründer von Bridgewater warnt davor, dass Fiat-Währungen und auf US-Dollar lautende Schulden ihren Status als verlässliche Wertaufbewahrungsmittel verlieren könnten. Zentralbanken reagieren… pic.twitter.com/2JtcgfnX7W
💣 BOMBE AUS DEM WEF-UMFELD— Don (@Donuncutschweiz) January 21, 2026
Jahrelang hieß es:
❌ „Chemtrails sind Unsinn“
❌ „Verschwörungstheorie“
Jetzt sagen sie selbst:
🗣️ „Wir nennen es ungern Chemtrails.“
🗣️ „Wir nennen es Aerosolinjektion.“
🗣️ „Die Partikel bleiben ein Jahr in der Atmosphäre.“
🗣️ „Schwefeldioxid… pic.twitter.com/UJwi4Yng0n
🚨In Davos prahlte der US-Finanzminister Scott Bessent damit, welche Rolle die US-Sanktionen beim Zusammenbruch der iranischen Wirtschaft, der Anheizung der öffentlichen Wut und dem Ausbruch der jüngsten landesweiten Proteste gespielt haben.— Don (@Donuncutschweiz) January 21, 2026
Gegenüber Fox News erklärte Bessent:… pic.twitter.com/8bYgTjmPlZ
‼️Aktuell werden zwei Videos viral, die ein immer gleiches Muster der Macht zeigen:— Don (@Donuncutschweiz) January 21, 2026
☝️Video 1: Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, verweigert in Davos klare Antworten zu Bargeld und möglichen Einschränkungen auf 1000 Bargeld.
Keine Transparenz. Kein Dialog. Kein Respekt… pic.twitter.com/5AoQjqARNp
⚠️ Davos: „KI-Einwanderer“ – wenn Maschinen Rechte bekommen sollen ⚠️— Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026
Beim WEF zeichnet Yuval Noah Harari ein Zukunftsbild, das verstören sollte – und doch kaum Widerspruch auslöst:
👉 „KI-Einwanderer“ werden menschliche Arbeitsplätze übernehmen.
👉 Sie werden Kultur, Kunst,… pic.twitter.com/65pyOSb1qW
🚨US-Finanzminister Scott Bessent beim WEF:— Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026
„China ist ein großer Abnehmer von russischem und iranischem Öl, wie es auch schon bei venezolanischem Öl der Fall war.
Aber rate mal, Maria? Es gibt kein venezolanisches Öl mehr für sie. pic.twitter.com/5Ge7aqLXPw
⚠️ Davos: Wenn KI selbst entscheidet – Hararis Warnung ohne Konsequenzen ⚠️— Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026
Beim WEF erklärt Yuval Noah Harari etwas Beunruhigendes – und doch bleibt es folgenlos:
👉 KI sei kein Werkzeug, sondern ein Akteur, der selbst lernt, sich verändert und eigene Entscheidungen trifft.… pic.twitter.com/bcDEq1Bto6
🔴Unvermeidlichen großen globalen Finanzreset.— Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026
Ursula beim WEF
„1971 war das Jahr, in dem der US-Dollar vom Goldstandard entkoppelt wurde.”
„Von diesem Moment an brach das gesamte globale Währungssystem praktisch zusammen.“
Es war eine Warnung, unsere Abhängigkeit von… pic.twitter.com/CT5fudJMaI
⚠️ Davos – wenn die Elite über die Welt der Abwesenden entscheidet ⚠️Beim WEF räumt Larry Fink, CEO von BlackRock und Co-Vorsitzender des World Economic Forum, etwas Erstaunliches ein:— Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026
👉 Die Menschen, die von den Entscheidungen in Davos am stärksten betroffen sind, werden… pic.twitter.com/XJUG7eEdRp
⚠️ Davos: 90 Milliarden Euro für einen Krieg ohne Exit-Strategie ⚠️— Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026
In Davos erklärte Ursula von der Leyen, die Ukraine müsse „aus einer Position der Stärke“ verhandeln – deshalb hätten die Europäer beschlossen, 90 Milliarden Euro für 2026 und 2027 bereitzustellen. Finanziert… pic.twitter.com/bLUcSTFIvj
In Davos räumte Larry Fink, Co-Vorsitzender des WEF und CEO von BlackRock, der alles Tokenisieren will, offen ein, dass die globalen „Eliten“ das Vertrauen der Öffentlichkeit verloren haben. Sie sind nun in einem Zeitalter des Populismus und des „tiefen institutionellen… pic.twitter.com/Ruo1eG7rRY— Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026
⚠️ Davos – Selbstregulierung statt staatlicher Kontrolle?— Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026
Beim Weltwirtschaftsforum in Davos erklärte Roy Jakobs, CEO von Philips, die staatliche Regulierung sei zu langsam, um mit der rasanten Einführung von KI im Gesundheitswesen Schritt zu halten – deshalb müsse sich die… pic.twitter.com/R5IK7iEHbo
🔴Davos: Scheich Al-Thani, Gouverneur der Zentralbank von Katar, fördert unter dem Deckmantel der Effizienz die Einführung digitaler Währungen.— Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026
„Das wird auch dazu beitragen, das Ziel einer bargeldlosen Wirtschaft zu erreichen.“ pic.twitter.com/3hzzKbBQtB
☝️„Wenn dich einer der Hunde im Gespann plötzlich beißt, musst du ihn erschießen. Natürlich haben wir nicht vor, auf Amerikaner zu schießen, aber einer solchen Hündin kann man nicht mehr vertrauen“, sagte die grönländische Politikerin Tilly Martinussen zu Trumps Plänen, Grönland… pic.twitter.com/aLMbLD5R0S— Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026
🚨🇺🇸🇺🇸Der eigentliche Grund, warum die USA die NATO nicht verlassen werden— Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026
Der ehemalige NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spekulierte kürzlich, dass die USA die Allianz verlassen könnten, um die Kontrolle über Grönland zu erlangen, und bezeichnete dies als eine ernsthafte… pic.twitter.com/dxsX7l8OTz
⚠️ WICHTIG – Das passiert nicht nur in den USA ⚠️— Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026
Was The Pulse jetzt aufdeckt, ist mehr als ein amerikanisches Problem. In den USA entsteht mit Palantir eine neue staatliche Daten- und Überwachungsarchitektur: Karten, Profile, „Vertrauensscores“, Gesichtsscans – aufgebaut unter… pic.twitter.com/i3uiIKnLe2
Larry Fink eröffnet das WEF – und spricht von „Vielfalt“ und „Zuhören“.— Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026
Gesagt hat es Larry Fink, der Chef von BlackRock – jenem Vermögensverwalter, der offen von der Tokenisierung aller Vermögenswerte spricht und damit eine vollständige Finanzialisierung der realen Welt… pic.twitter.com/p7FukXptPJ
🔴„Ein Moment der Unsicherheit – aber auch der Möglichkeit.“— Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026
So eröffnet Børge Brende, Präsident und CEO des World Economic Forum, das diesjährige Treffen.
Er spricht von Aufbruch statt Rückzug.
Von Dialog als „Notwendigkeit“.
Von Harmonie, Musik, Vielfalt.
Klingt schön.
Fast… pic.twitter.com/HmExL4HQPt
🎭 Der Bankster predigt – und Europa zahlt die Rechnung— Don (@Donuncutschweiz) January 19, 2026
Mario Draghi nimmt den Karlspreis entgegen – und hält eine Rede, die tief blicken lässt.
Er spricht von „Ehre“, von „Europa“, von „Feinden“.
Von inneren und äußeren Feinden – so vielen wie „niemals zuvor“.
📌 Übersetzung… pic.twitter.com/09Ulto6sUQ
🚨„Wir wollen nicht so reich sein wie die Amerikaner. Man sieht doch, wie gierig sie geworden sind – selbst ihre Freunde versuchen sie zu übergehen. Wir würden uns niemals verkaufen. Wir wissen, was den indigenen Völkern Alaskas und den amerikanischen Ureinwohnern widerfahren… pic.twitter.com/FFYudrLw0m— Don (@Donuncutschweiz) January 19, 2026
☝️ Russlands größter Fehler in seinen Beziehungen zum Westen war es, ihm zu sehr zu vertrauen. Der Fehler des Westens war es, dieses Vertrauen als Schwäche zu deuten und auszunutzen.- Präsident Putin pic.twitter.com/oBoJwNrmZq— Don (@Donuncutschweiz) January 19, 2026
The EU handed all of their weapons to Ukraine. As a result, the EU now has to buy weapons from the US to defend Greenland against the US. The EU is buying energy from the US after they blew up NordStream. The EU is also paying tariffs to the US. Who's leading the EU?— Kim Dotcom (@KimDotcom) January 18, 2026
🚨☝️Oberst Douglas Macgregor rechnet ab – scharfe Warnung an Trump— Don (@Donuncutschweiz) January 19, 2026
Oberst Douglas Macgregor kritisiert das außenpolitische Chaos in Washington und richtet eine unmissverständliche Botschaft an Donald Trump:
„Er ist der Präsident. Seine Aufgabe ist es, die übergeordneten… pic.twitter.com/6nNirdtzu9
🔥Momentan wird es noch zur Aufspürung von Illegalen eingesetzt. Wer wird der Nächste sein?— Don (@Donuncutschweiz) January 19, 2026
‼️Die ICE verwendet ein Palantir-basiertes Überwachungsinstrument, das Stadtviertel kartiert und sogenannten „zielreichen Umgebungen“ mithilfe von Daten des US-Gesundheitsministeriums… pic.twitter.com/XGC9n9APM4
🚨Clinton spricht es offen aus: Regierungen weltweit ziehen die Schrauben an, weil sie fürchten, dass sich die Massen zusammenschliessen und das System ins Wanken bringen.— Don (@Donuncutschweiz) January 18, 2026
„Wir verlieren die totale Kontrolle”, wenn wir die sozialen Medien nicht zensieren”,
sagte Hillary Clinton… pic.twitter.com/qgZfVyBvzi
‼️☝️Yanis Varoufakis: Dunkle Kräfte sind am Werk und treiben uns in eine postmoderne Version des Mittelalters.— Don (@Donuncutschweiz) January 18, 2026
Hier ist Yanis Varoufakis mit einer Nachricht, die eigentlich zum Lachen wäre, wenn sie nicht so beängstigend wäre. Heute Morgen standen zwei Polizisten vor meiner Tür… pic.twitter.com/S0LKL31kIm
🚨EILMELDUNG: Die Bank von England wurde angewiesen, sich auf einen Börsencrash vorzubereiten, sollte die Existenz außerirdischen Lebens von den Vereinigten Staaten verkündet werden.— Don (@Donuncutschweiz) January 18, 2026
Helen McCaw, die als leitende Analystin für Finanzsicherheit bei der britischen Zentralbank… pic.twitter.com/RNWlMncWVf
🍿 Netflix vereinfacht die Dialoge absichtlich, da den Zuschauern die Handlung sonst zu kompliziert ist.— Don (@Donuncutschweiz) January 18, 2026
Matt Damon hat im Podcast von Joe Rogan darüber gesprochen. Demnach fordert Netflix die Drehbuchautoren ausdrücklich auf, wichtige Handlungspunkte in den Dialogen mehrfach zu… pic.twitter.com/C94wVSDydl