Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

💥„Die Trump-Regierung und ich möchten hier einen ganz klaren Punkt machen: …“



☝️„Der Globalismus ist gescheitert.“



„Warum setzen Sie auf Solar- und Windenergie? Warum sollte Europa zustimmen, diese Null zu erreichen, wenn Sie keine Batterien herstellen?"



☝️Sie haben ein… pic.twitter.com/zoyoAzTWEM — Don (@Donuncutschweiz) January 21, 2026

🚨Klaus Schwab gibt zu, die Kontrolle verloren zu haben. Auch die Erzählung, die ihm einst das Vertrauen der Öffentlichkeit sicherte, gerät zunehmend außer Kontrolle.



Laut Schwab habe diese Erzählung die Menschheit seit ihren Anfängen geleitet und sie in Richtung einer besseren… pic.twitter.com/dmsWQa98rf — Don (@Donuncutschweiz) January 21, 2026

🚨 Alarm am WEF!



☝️„Die globale Währungsordnung bricht zusammen“ – Ray Dalio



Der Gründer von Bridgewater warnt davor, dass Fiat-Währungen und auf US-Dollar lautende Schulden ihren Status als verlässliche Wertaufbewahrungsmittel verlieren könnten. Zentralbanken reagieren… pic.twitter.com/2JtcgfnX7W — Don (@Donuncutschweiz) January 21, 2026

💣 BOMBE AUS DEM WEF-UMFELD



Jahrelang hieß es:

❌ „Chemtrails sind Unsinn“

❌ „Verschwörungstheorie“



Jetzt sagen sie selbst:



🗣️ „Wir nennen es ungern Chemtrails.“

🗣️ „Wir nennen es Aerosolinjektion.“

🗣️ „Die Partikel bleiben ein Jahr in der Atmosphäre.“

🗣️ „Schwefeldioxid… pic.twitter.com/UJwi4Yng0n — Don (@Donuncutschweiz) January 21, 2026

🚨In Davos prahlte der US-Finanzminister Scott Bessent damit, welche Rolle die US-Sanktionen beim Zusammenbruch der iranischen Wirtschaft, der Anheizung der öffentlichen Wut und dem Ausbruch der jüngsten landesweiten Proteste gespielt haben.



Gegenüber Fox News erklärte Bessent:… pic.twitter.com/8bYgTjmPlZ — Don (@Donuncutschweiz) January 21, 2026

‼️Aktuell werden zwei Videos viral, die ein immer gleiches Muster der Macht zeigen:



☝️Video 1: Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, verweigert in Davos klare Antworten zu Bargeld und möglichen Einschränkungen auf 1000 Bargeld.

Keine Transparenz. Kein Dialog. Kein Respekt… pic.twitter.com/5AoQjqARNp — Don (@Donuncutschweiz) January 21, 2026

⚠️ Davos: „KI-Einwanderer“ – wenn Maschinen Rechte bekommen sollen ⚠️



Beim WEF zeichnet Yuval Noah Harari ein Zukunftsbild, das verstören sollte – und doch kaum Widerspruch auslöst:



👉 „KI-Einwanderer“ werden menschliche Arbeitsplätze übernehmen.



👉 Sie werden Kultur, Kunst,… pic.twitter.com/65pyOSb1qW — Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026

🚨US-Finanzminister Scott Bessent beim WEF:



„China ist ein großer Abnehmer von russischem und iranischem Öl, wie es auch schon bei venezolanischem Öl der Fall war.



Aber rate mal, Maria? Es gibt kein venezolanisches Öl mehr für sie. pic.twitter.com/5Ge7aqLXPw — Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026

⚠️ Davos: Wenn KI selbst entscheidet – Hararis Warnung ohne Konsequenzen ⚠️



Beim WEF erklärt Yuval Noah Harari etwas Beunruhigendes – und doch bleibt es folgenlos:



👉 KI sei kein Werkzeug, sondern ein Akteur, der selbst lernt, sich verändert und eigene Entscheidungen trifft.… pic.twitter.com/bcDEq1Bto6 — Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026

🔴Unvermeidlichen großen globalen Finanzreset.



Ursula beim WEF



„1971 war das Jahr, in dem der US-Dollar vom Goldstandard entkoppelt wurde.”



„Von diesem Moment an brach das gesamte globale Währungssystem praktisch zusammen.“



Es war eine Warnung, unsere Abhängigkeit von… pic.twitter.com/CT5fudJMaI — Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026

⚠️ Davos – wenn die Elite über die Welt der Abwesenden entscheidet ⚠️Beim WEF räumt Larry Fink, CEO von BlackRock und Co-Vorsitzender des World Economic Forum, etwas Erstaunliches ein:



👉 Die Menschen, die von den Entscheidungen in Davos am stärksten betroffen sind, werden… pic.twitter.com/XJUG7eEdRp — Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026

⚠️ Davos: 90 Milliarden Euro für einen Krieg ohne Exit-Strategie ⚠️



In Davos erklärte Ursula von der Leyen, die Ukraine müsse „aus einer Position der Stärke“ verhandeln – deshalb hätten die Europäer beschlossen, 90 Milliarden Euro für 2026 und 2027 bereitzustellen. Finanziert… pic.twitter.com/bLUcSTFIvj — Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026

In Davos räumte Larry Fink, Co-Vorsitzender des WEF und CEO von BlackRock, der alles Tokenisieren will, offen ein, dass die globalen „Eliten“ das Vertrauen der Öffentlichkeit verloren haben. Sie sind nun in einem Zeitalter des Populismus und des „tiefen institutionellen… pic.twitter.com/Ruo1eG7rRY — Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026

⚠️ Davos – Selbstregulierung statt staatlicher Kontrolle?



Beim Weltwirtschaftsforum in Davos erklärte Roy Jakobs, CEO von Philips, die staatliche Regulierung sei zu langsam, um mit der rasanten Einführung von KI im Gesundheitswesen Schritt zu halten – deshalb müsse sich die… pic.twitter.com/R5IK7iEHbo — Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026

🔴Davos: Scheich Al-Thani, Gouverneur der Zentralbank von Katar, fördert unter dem Deckmantel der Effizienz die Einführung digitaler Währungen.



„Das wird auch dazu beitragen, das Ziel einer bargeldlosen Wirtschaft zu erreichen.“ pic.twitter.com/3hzzKbBQtB — Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026

☝️„Wenn dich einer der Hunde im Gespann plötzlich beißt, musst du ihn erschießen. Natürlich haben wir nicht vor, auf Amerikaner zu schießen, aber einer solchen Hündin kann man nicht mehr vertrauen“, sagte die grönländische Politikerin Tilly Martinussen zu Trumps Plänen, Grönland… pic.twitter.com/aLMbLD5R0S — Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026

🚨🇺🇸🇺🇸Der eigentliche Grund, warum die USA die NATO nicht verlassen werden



Der ehemalige NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spekulierte kürzlich, dass die USA die Allianz verlassen könnten, um die Kontrolle über Grönland zu erlangen, und bezeichnete dies als eine ernsthafte… pic.twitter.com/dxsX7l8OTz — Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026

⚠️ WICHTIG – Das passiert nicht nur in den USA ⚠️



Was The Pulse jetzt aufdeckt, ist mehr als ein amerikanisches Problem. In den USA entsteht mit Palantir eine neue staatliche Daten- und Überwachungsarchitektur: Karten, Profile, „Vertrauensscores“, Gesichtsscans – aufgebaut unter… pic.twitter.com/i3uiIKnLe2 — Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026

Larry Fink eröffnet das WEF – und spricht von „Vielfalt“ und „Zuhören“.



Gesagt hat es Larry Fink, der Chef von BlackRock – jenem Vermögensverwalter, der offen von der Tokenisierung aller Vermögenswerte spricht und damit eine vollständige Finanzialisierung der realen Welt… pic.twitter.com/p7FukXptPJ — Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026

🔴„Ein Moment der Unsicherheit – aber auch der Möglichkeit.“



So eröffnet Børge Brende, Präsident und CEO des World Economic Forum, das diesjährige Treffen.



Er spricht von Aufbruch statt Rückzug.

Von Dialog als „Notwendigkeit“.

Von Harmonie, Musik, Vielfalt.



Klingt schön.

Fast… pic.twitter.com/HmExL4HQPt — Don (@Donuncutschweiz) January 20, 2026

🎭 Der Bankster predigt – und Europa zahlt die Rechnung



Mario Draghi nimmt den Karlspreis entgegen – und hält eine Rede, die tief blicken lässt.



Er spricht von „Ehre“, von „Europa“, von „Feinden“.

Von inneren und äußeren Feinden – so vielen wie „niemals zuvor“.

📌 Übersetzung… pic.twitter.com/09Ulto6sUQ — Don (@Donuncutschweiz) January 19, 2026

🚨„Wir wollen nicht so reich sein wie die Amerikaner. Man sieht doch, wie gierig sie geworden sind – selbst ihre Freunde versuchen sie zu übergehen. Wir würden uns niemals verkaufen. Wir wissen, was den indigenen Völkern Alaskas und den amerikanischen Ureinwohnern widerfahren… pic.twitter.com/FFYudrLw0m — Don (@Donuncutschweiz) January 19, 2026

☝️ Russlands größter Fehler in seinen Beziehungen zum Westen war es, ihm zu sehr zu vertrauen. Der Fehler des Westens war es, dieses Vertrauen als Schwäche zu deuten und auszunutzen.- Präsident Putin pic.twitter.com/oBoJwNrmZq — Don (@Donuncutschweiz) January 19, 2026

The EU handed all of their weapons to Ukraine. As a result, the EU now has to buy weapons from the US to defend Greenland against the US. The EU is buying energy from the US after they blew up NordStream. The EU is also paying tariffs to the US. Who's leading the EU? — Kim Dotcom (@KimDotcom) January 18, 2026

🚨☝️Oberst Douglas Macgregor rechnet ab – scharfe Warnung an Trump



Oberst Douglas Macgregor kritisiert das außenpolitische Chaos in Washington und richtet eine unmissverständliche Botschaft an Donald Trump:



„Er ist der Präsident. Seine Aufgabe ist es, die übergeordneten… pic.twitter.com/6nNirdtzu9 — Don (@Donuncutschweiz) January 19, 2026

🔥Momentan wird es noch zur Aufspürung von Illegalen eingesetzt. Wer wird der Nächste sein?



‼️Die ICE verwendet ein Palantir-basiertes Überwachungsinstrument, das Stadtviertel kartiert und sogenannten „zielreichen Umgebungen“ mithilfe von Daten des US-Gesundheitsministeriums… pic.twitter.com/XGC9n9APM4 — Don (@Donuncutschweiz) January 19, 2026

🚨Clinton spricht es offen aus: Regierungen weltweit ziehen die Schrauben an, weil sie fürchten, dass sich die Massen zusammenschliessen und das System ins Wanken bringen.



„Wir verlieren die totale Kontrolle”, wenn wir die sozialen Medien nicht zensieren”,

sagte Hillary Clinton… pic.twitter.com/qgZfVyBvzi — Don (@Donuncutschweiz) January 18, 2026

‼️☝️Yanis Varoufakis: Dunkle Kräfte sind am Werk und treiben uns in eine postmoderne Version des Mittelalters.



Hier ist Yanis Varoufakis mit einer Nachricht, die eigentlich zum Lachen wäre, wenn sie nicht so beängstigend wäre. Heute Morgen standen zwei Polizisten vor meiner Tür… pic.twitter.com/S0LKL31kIm — Don (@Donuncutschweiz) January 18, 2026

🚨EILMELDUNG: Die Bank von England wurde angewiesen, sich auf einen Börsencrash vorzubereiten, sollte die Existenz außerirdischen Lebens von den Vereinigten Staaten verkündet werden.



Helen McCaw, die als leitende Analystin für Finanzsicherheit bei der britischen Zentralbank… pic.twitter.com/RNWlMncWVf — Don (@Donuncutschweiz) January 18, 2026