Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

☝️„Stablecoins und Bitcoin: Der Weg in die größte Zentralisierung der Geldmacht aller Zeiten“— Don (@Donuncutschweiz) January 25, 2026
💬 Kurze Einordnung zu Stablecoins, Bitcoin und der Macht über Geld
Was oft als „Dezentralisierung“ verkauft wird, führt laut dieser Analyse zum Gegenteil: Das Zusammenspiel von… pic.twitter.com/TxRpJkhKYS
🚨💵🇺🇸Im Jahr 2009 erklärte George Soros der kanadischen Journalistin und damaligen „Young Global Leader“ des Weltwirtschaftsforums, Chrystia Freeland, die Notwendigkeit einer neuen, von China dominierten Weltordnung und betonte, dass ein „kontrollierter Niedergang“ des… pic.twitter.com/d0rAoOdZZb— Don (@Donuncutschweiz) January 25, 2026
🚨Die NATO muss akzeptieren, dass Russland ihr nicht erlauben wird, vor ihrer Haustür Fuß zu fassen – Orban pic.twitter.com/4i2eE4dLxx— Don (@Donuncutschweiz) January 25, 2026
🇺🇸 Jeffrey Sachs: Europa muss verstehen, dass die USA eine Bedrohung sind— Don (@Donuncutschweiz) January 25, 2026
Europa braucht eine echte, nicht heuchlerische Außenpolitik, und es muss verstehen, dass es sich in Diplomatie mit Russland engagieren sollte, glaubt Professor Jeffrey Sachs.
🗣 Die USA führten Europa in… pic.twitter.com/eXgoD5GPbT
🇺🇸🔥Catherine Austin Fitts warnt davor, dass die ICE damit beginnen könnte, Menschen ohne Haftbefehl festzunehmen und sogar US-Bürger ins Visier zu nehmen, um deren Eigentum zu beschlagnahmen, nachdem sie sie als inländische Terroristen gebrandmarkt haben.— Don (@Donuncutschweiz) January 25, 2026
Laut Fitts wird dabei… pic.twitter.com/BmygQU39R0
🇺🇸🔥James O’Keefe berichtete live aus Minneapolis, als er von Hunderten Demonstranten umzingelt und vertrieben wurde.— Don (@Donuncutschweiz) January 25, 2026
„Mein Team und ich befinden uns gerade in der Innenstadt von Minneapolis. Wir haben immer noch verdeckte Reporter in der Menge. Ich war heute Morgen am Tatort… pic.twitter.com/mYmcDoh15B
🚨🇷🇺 Russland hat keinen Millimeter nachgegeben – so der ehemalige CIA-Offizier.— Don (@Donuncutschweiz) January 23, 2026
Das Kreml-Treffen, das als „konstruktiv und äußerst offen“ beschrieben wurde, bedeutete laut dem ehemaligen CIA-Offizier Larry Johnson, dass es „starke Emotionen“ und wahrscheinlich „Frustration“… pic.twitter.com/3thbU3kEJP
‼️💉Pfizer ist ein kriminelles Unternehmen.— Don (@Donuncutschweiz) January 23, 2026
📌107 strafrechtliche Sanktionen seit 2000.
📌11 Milliarden Dollar an Strafen gezahlt.
📌Verurteilungen wegen irreführender Werbung, Betrug, Schmiergeldzahlungen, Bestechung und Sicherheitsverstößen.
📌Betrügerische Manipulation… pic.twitter.com/Suwh7IcT0G
🇺🇸🇷🇺🇪🇺 Die USA setzen die globale Blockade gegen Russland fort— Don (@Donuncutschweiz) January 23, 2026
▪️Frankreich hat ein Schiff mit russischem Öl im Mittelmeer beschlagnahmt, das beschuldigt wird, die illegalen einseitigen Sanktionen der USA und Europas zu "umgehen";
▪️Dies ist Teil einer wachsenden globalen… pic.twitter.com/iZi4efC630
💉Davos: Nach Bourla ist nun auch Stéphane Bancel, der Chef von Moderna, über die niedrige Impfrate frustriert. Er macht „Fehlinformationen” in den sozialen Medien für die sinkenden Impfraten verantwortlich und betont, dass bei der Sicherheit des Corona-mRNA-„Impfstoffs” keine… pic.twitter.com/61KZqMhq94— Don (@Donuncutschweiz) January 23, 2026
🔴Ich weiß nicht, ob das ein Ergebnis ist, aber auf jeden Fall ist es von atombombenartigem Ausmaß.— Don (@Donuncutschweiz) January 23, 2026
Die Zahlen häufen sich einfach immer weiter …
Die Forderungen wurden von den Brüsseler Bürokraten bereitwillig angenommen: 800 Milliarden Euro für die Ukraine, zuzüglich… pic.twitter.com/IxE38Y9mQG
💵Bill Gates gerät in Panik, als die Spenden für seine Projekte um 20 % sinken.— Don (@Donuncutschweiz) January 23, 2026
„Die größten Stifter für globale Gesundheit haben alle den Betrag, den sie spenden, reduziert. Wir waren besorgt, dass es noch schlimmer werden könnte“,
beschwerte sich der Milliardär beim WEF 2026. pic.twitter.com/6dv7tFk2Cj
🌏 Die große WEF-Migration: Warum BlackRocks Fink das Hauptquartier der Globalisten verlegen will— Don (@Donuncutschweiz) January 23, 2026
BlackRock-CEO und neuer WEF-Ko-Vorsitzender Larry Fink strebt danach, die Tentakel des WEF auszubreiten. Er sagt, es sei für den globalistischen Club an der Zeit, „etwas Neues zu… pic.twitter.com/U39tl7i5aB
☝️Elon Musk prognostiziert, dass Roboter die Menschen in nicht allzu ferner Zukunft zahlenmäßig übertreffen und jedes menschliche Bedürfnis und jeden Wunsch erfüllen werden.— Don (@Donuncutschweiz) January 23, 2026
Larry Fink fragt: „Wie finden Menschen in dieser Welt einen Sinn?“
Elon Musk: „Wissen Sie … nichts ist… pic.twitter.com/LjXBuMLEUS
🚨Auf dem Weltwirtschaftsforum enthüllte Jared Kushner seinen sogenannten „Masterplan“ für die Zukunft des Gazastreifens. Er beschrieb eine Mega-Smart-City, deren Wirtschaft auf Industriezonen und billigen Arbeitskräften basiert und die über eine exklusive Küstenlinie für den… pic.twitter.com/rWQ7DgeR2h— Don (@Donuncutschweiz) January 23, 2026
‼️💉💉Beim Weltwirtschaftsforum zeigte sich Pfizer-Chef Albert Bourla öffentlich frustriert über die wachsende Zahl von Impfverweigerern, die er als eine „neue Religion“ bezeichnete.— Don (@Donuncutschweiz) January 22, 2026
Bourla erklärte, er sei zutiefst besorgt und zunehmend frustriert über das, was er als… pic.twitter.com/fJRLL4eLpd
🔴Davos 2026: Die globalistische "Elite" spricht offen darüber, wie Informationen besessen und als Waffe eingesetzt werden— Don (@Donuncutschweiz) January 22, 2026
Beim Weltwirtschaftsforum 2026 stand nicht Demokratie oder Transparenz im Mittelpunkt, sondern Macht durch Informationshoheit.
Im Fokus: Palantir-CEO Alex… pic.twitter.com/UMSAv3Bjzy
‼️"Ich glaube, dass die Registrierung in sozialen Medien nicht mehr anonym sein sollte. Hinter jedem Beitrag, hinter jedem Autor, sollte eine lebende, echte Person stehen, die eindeutig identifiziert werden kann, damit es keine Manipulation, Mobbing, Betrug, Kriminalität oder… pic.twitter.com/DDDxVw3kys— Don (@Donuncutschweiz) January 22, 2026
☝️Alexander Dugin: Über den wahren Gegner Washingtons— Don (@Donuncutschweiz) January 22, 2026
Eine systematische, groß angelegte Dämonisierung Chinas nimmt in den USA stetig zu. China ersetzt zunehmend Russland als wichtigsten geopolitischen Gegner Washingtons.
Russland wird entweder nicht mehr als ernsthafte… pic.twitter.com/I1VtWuGiHz
„Dinge wie Staub, der in der Luft schwebt – woher auch immer COVID kommt“‼️— Don (@Donuncutschweiz) January 22, 2026
Was für Staub könnte er gemeint haben? pic.twitter.com/K0uYs66hrJ
Davos: Der französische Zentralbanker François Villeroy de Galhau sieht in der „Privatisierung des Geldes” eine Bedrohung für die nationale Souveränität, insbesondere wenn sie von US-Unternehmen ausgeht. Seine Lösung? Digitale Währungen der Zentralbanken. pic.twitter.com/R3IwcX9nzr— Don (@Donuncutschweiz) January 22, 2026
🇺🇸🇪🇺🇨🇦🇬🇱🇷🇺🇨🇳Über den angeblichen "Tumult" im Westen und seinen wahren Zweck— Don (@Donuncutschweiz) January 22, 2026
US-Politikpapiere sprechen seit vielen Jahren über die Notwendigkeit, die Volkswirtschaften, die Industrie und die militärische Macht ihrer "Verbündeten" zu konsolidieren, um einem aufstrebenden China…
🚨 Ex-BlackRock-Manager Ed Dowd: Gold & Silber schlagen Bitcoin— Don (@Donuncutschweiz) January 22, 2026
☝️Ed Dowd sagt klar: Die Metalle senden ein Warnsignal.
Gold und Silber spiegeln Unsicherheit, Vertrauensverlust und Angst vor dem Kommenden wider – und genau deshalb würden sie Teil eines neuen Währungssystems… pic.twitter.com/JTwL1Dyxo9
💥Donald Trump: „Die NATO ist nichts ohne Amerika.“ Meloni☝️: „Perfekt! Dann schließen wir eure Basen, lassen eure Handelsabkommen platzen und boykottieren zur Sicherheit auch noch McDonald’s.“ Meloni lässt die Bombe platzen wie ein Boss! pic.twitter.com/2IIdzaxpAb— Don (@Donuncutschweiz) January 21, 2026
☝️Wenn Larry Fink (CEO von BlackRock) beim World Economic Forum von Tokenisierung, gemeinsamer Blockchain und Demokratisierung spricht, sollte man genau hinhören.— Don (@Donuncutschweiz) January 21, 2026
Eine einheitliche, tokenisierte Finanzinfrastruktur bedeutet nicht Freiheit, sondern neue Abhängigkeit. Wer die… pic.twitter.com/zYWNOl4jy1