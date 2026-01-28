Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

Nun liegen uns eindeutige Beweise dafür vor, dass die mRNA-Impfungen gegen SARS-CoV-2 die Fortpflanzungsfähigkeit der Menschheit stark beeinträchtigt haben. Leider lässt uns X diesen Post nicht einbetten. Sie können ihn hier anschauen.

🏅 Israel verleiht US-Beamten Medaillen für die Überwachung von Amerikanern



Der leitende Anwalt des US-Justizministeriums, Leo Terrell, der den Vorsitz der "Task Force zur Bekämpfung von Antisemitismus" der Trump-Administration innehat, erhielt in Jerusalem bei einer Gala… pic.twitter.com/UGVA78NOvI — Don (@Donuncutschweiz) January 28, 2026

‼️🇺🇸Bill O’Reilly hat gerade das aus seiner Sicht wichtigste Detail der Minnesota-Saga enthüllt.



… Er beweist damit, dass die Medien sich weigern, darüber zu berichten.



Hören Sie gut zu.



Es beginnt mit einem Milliardär, der in Shanghai lebt. O'Reilly: „Nun, hier ist… pic.twitter.com/zK11kYxPKh — Don (@Donuncutschweiz) January 28, 2026

‼️🇺🇸Ein ICE-Agent in Minneapolis sagt zu einem amerikanischen Bürger: "Wenn du deine Stimme erhebst, werde ich deine Stimme auslöschen." pic.twitter.com/Kx4R1NLZid — Don (@Donuncutschweiz) January 28, 2026

🔴Großbritannien hat die bislang größte landesweite Einführung von KI-Gesichtserkennungskameras angekündigt.



Künftig sollen Gesichtserkennungstechnologie und KI-Systeme der Polizei zur Überwachung und Kontrolle der Gesellschaft eingesetzt werden.



☝️Aus diesem Grund wurde sowohl… pic.twitter.com/lqV5BsWO8L — Don (@Donuncutschweiz) January 27, 2026

💵Der US-Dollar hat in den letzten 12 Monaten mehr als 10% seines Wertes verloren pic.twitter.com/i9GcLwHJF0 — Don (@Donuncutschweiz) January 27, 2026

☝️Catherine Austin Fitts warnt vor einem „zentralbanklichen Reset“ – und einem stillen Staatsstreich bis 2030



Catherine Austin Fitts sagt: Wir befinden uns mitten in einem Zentralbank-Reset. Solche Resets gab es historisch alle 80–120 Jahre – doch dieser ist anders. Neue… pic.twitter.com/WM7y7WCBWR — Don (@Donuncutschweiz) January 27, 2026

🔴☠️Den vorliegenden Daten zufolge hat Israel in 2.700 Familien alle Mitglieder getötet, sodass in über 6.000 Familien nur noch ein einziger Überlebender übrig ist.



Die tatsächliche Zahl der Todesopfer ist natürlich weitaus höher. pic.twitter.com/2e4thzKnef — Don (@Donuncutschweiz) January 27, 2026

🙅 „Kein Rückzieher“: Die russischen Regionen Saporischschja, Cherson und die Krim sind nicht verhandelbar, sagt der ehemalige CIA-Offizier.



Russland hat deutlich gemacht, dass die Regionen Saporischschja und Cherson „dauerhaft und für immer“ ein unveräußerlicher Teil der… pic.twitter.com/yeCcg5fQwJ — Don (@Donuncutschweiz) January 27, 2026

❌ „Keine militärischen Ziele“: Ehemalige spanische Soldaten entlarven Gräueltaten der Ukraine gegen Zivilisten



Ein ehemaliger spanischer Soldat, der mit russischen Streitkräften gekämpft hat, deckt die brutale Realität auf: Ukrainische Truppen verfolgen eine Politik der… pic.twitter.com/hpEkcFk01e — Don (@Donuncutschweiz) January 27, 2026

☝️🇷🇺Peskow: Europäer haben Trump nichts entgegenzusetzen und werden von ihm über's Knie gelegt pic.twitter.com/G0zKbzI0aX — Don (@Donuncutschweiz) January 26, 2026

☝️💉‼️Der verstorbene Dr. Vladimir Zelenko sagte: „Im Jahr 2015 argumentierte Bill Gates, dass die Weltbevölkerung aufgrund der ‚globalen Erwärmung‘ durch den Einsatz von Impfstoffen um 10 bis 15 % reduziert werden müsse.



Im Jahr 2020 sagte derselbe Gates, dass sieben Milliarden… pic.twitter.com/3tReobKNfd — Don (@Donuncutschweiz) January 26, 2026

☝️ „Die Sorgen um die Demokratie in Russland sind stark übertrieben – wie Mark Twain einst über seinen angeblichen Tod sagte.

Schauen Sie sich die traditionellen parlamentarischen Demokratien in Europa an. Beobachten Sie, wie dort Macht gebildet wird und wie viele… pic.twitter.com/gQSW46Pgi4 — Don (@Donuncutschweiz) January 26, 2026

⚠️🇺🇸 Warnung von Douglas Macgregor



☝️Douglas Macgregor warnt, dass die USA auf die Anwendung des Insurrection Act in bestimmten Regionen zusteuern.



Grund sei eine gezielt verzerrte Darstellung von ICE-Einsätzen durch Politiker und Medien, die rechtmäßige Durchsetzung von… pic.twitter.com/LRSdWjNfQ0 — Don (@Donuncutschweiz) January 26, 2026

⚡️🇪🇺 Die EU ist eine Veranstaltung von 27 Schimpansen. die versuchen eine Gorilla zu sein



Michael Lüders geht in den russischen Medien viral. pic.twitter.com/Cc5sgfW65X — Don (@Donuncutschweiz) January 26, 2026

🚨‼️💉Zur Erinnerung und für alle, die es bisher nicht wissen



In einem viel beachteten Vortrag erklärte der Pathologe Prof. Dr. Arne Burkhardt, er habe bei Obduktionen das Spike-Protein nicht nur an der Injektionsstelle, sondern auch in zahlreichen Organen gefunden, darunter im… pic.twitter.com/o47GjicbOH — Don (@Donuncutschweiz) January 26, 2026

🇺🇸💥💉Angesichts verstärkter Kritik von RFK Jr. und dem US-Gesundheitsministerium erklärt Moderna-Chef Stéphane Bancel, dass das Unternehmen die Impfstoffstudien einschränkt.



„Wir gehen nicht davon aus, in absehbarer Zeit in neue Phase-III-Studien für Impfstoffe zu investieren,… pic.twitter.com/oC0hYs2ppX — Don (@Donuncutschweiz) January 26, 2026

☝️Lula warnt: Trump will neue UN schaffen – mit ihm als einzigen Eigentümer pic.twitter.com/sWJoUcTzUN — Don (@Donuncutschweiz) January 25, 2026

💥💥💥 Israel nutzt Marionettenbanden, um Gaza weiter zu zerstören



Trotz Trumps angepriesenen Gaza-Friedensplans kämpft Israel immer noch innerhalb des Streifens — diesmal über seine Stellvertreter.



Verschiedene Anti-Hamas-Gruppen erhalten seit geraumer Zeit umfangreiche… pic.twitter.com/NGPkv0WWDU — Don (@Donuncutschweiz) January 25, 2026

🇺🇸Ein internes Pentagon-Memo legt offen, dass die USA Künstliche Intelligenz zur zentralen Grundlage ihrer künftigen Militärstrategie machen wollen – von Entscheidungsfindung über Aufklärung bis hin zur Kriegsführung, getragen von staatlich-privaten Akteuren und riesigen… pic.twitter.com/qE7D35PUcu — Don (@Donuncutschweiz) January 25, 2026