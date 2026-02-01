Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

☝️Der russische Denker Alexander Dugin sagt, dass die Theorie, Israel würde Trump mit Epstein-Vorwürfen erpressen, um einen Angriff auf den Iran durchzusetzen, kurzsichtig sei.



„Es wird etwas viel Gefährlicheres passieren.“



Was könnte er damit meinen? Quelle… pic.twitter.com/gbwWakxbHK — Don (@Donuncutschweiz) February 1, 2026

🚨 Rogan: „In den Epstein-Leaks hieß es, Bill Gates habe Antibiotika für Melinda besorgen wollen, weil er sich bei einer Prostituierten eine Geschlechtskrankheit eingefangen habe. Epstein könnte das aber auch nur geschrieben haben, um Druck auf Bill Gates bezüglich eines… pic.twitter.com/77uogqyxU9 — Don (@Donuncutschweiz) February 1, 2026

‼️🏦💵Jeffrey Epstein räumt in einem bisher unveröffentlichten Interview ein, dass die Wall Street ihre Arbeit absichtlich kompliziert darstellt, um dem kleinen Mann sein Geld abzunehmen.



„Sie wollen nicht, dass der kleine Mann versteht, was sie tun, weil sie so viel Geld… pic.twitter.com/iJYuUAeKdn — Don (@Donuncutschweiz) February 1, 2026

🚨Der chinesische Künstler und Dissident Ai Weiwei ist nach zehn Jahren erstmals wieder nach China zurückgekehrt.



Der chinesische Dissident Ai Weiwei:



Der Westen kann China überhaupt nicht beschuldigen, denn man muss sich nur die eigene Bilanz in Bezug auf internationale… pic.twitter.com/Tn66yDUj7p — Don (@Donuncutschweiz) February 1, 2026

🔴 NEU AUFGETAUCHTES VIDEO – EPSTEIN ÜBER DAS BANKENSYSTEM



In einem neu veröffentlichten Video erklärt Jeffrey Epstein offen das Prinzip des Teilreserve-Bankwesens: Aus 1 Dollar Einlage könnten Banken 8–9 Dollar verleihen, obwohl dieses Geld real nicht existiere – die… pic.twitter.com/M6ZcGEY93Q — Don (@Donuncutschweiz) February 1, 2026

🔴 NEUES LICHT AUF DIE EPSTEIN-AKTEN



Vor zwei Jahren sagte Wladimir Putin etwas, das heute – nach den neu veröffentlichten Epstein-Akten – eine beklemmende neue Bedeutung bekommt:



Er warf den westlichen Eliten ein „kannibalenhaftes Verhalten“ vor, sagte, sie hätten sich daran… pic.twitter.com/8kNPKSFXiR — Don (@Donuncutschweiz) February 1, 2026

⚡️ WELT IM UMBRUCH – AKTUELLE SCHLAGZEILEN



📍 Gaza: Tote unter Trümmern

Bei der israelischen Bombardierung der Sheikh-Radwan-Polizeistation in Gaza-Stadt wurden über ein Dutzend Palästinenser getötet; Suchteams bergen weiterhin Leichen aus den Trümmern.



📍 London stellt sich… pic.twitter.com/j3AYJsuq79 — Don (@Donuncutschweiz) February 1, 2026

☝️Russland war zu keinem Zeitpunkt isoliert – Gabriele Krone-Schmalz zu Gast bei Monika Gruber pic.twitter.com/Izcwpz5inm — Don (@Donuncutschweiz) January 30, 2026

☝️🚨John Mearsheimer: Der Plan war, iranische Demonstranten als Bodentruppen einzusetzen, mit den USA zusammenzuarbeiten und das Regime zu stürzen. Als die Proteste scheiterten und das Militär Trump warnte: Wir können das Regime nicht stürzen. pic.twitter.com/vzepY64TB9 — Don (@Donuncutschweiz) January 30, 2026

‼️Yanis Varoufakis erklärt, dass es bei Trumps Friedensrat nie um einen Waffenstillstand ging, sondern vielmehr um einen ausgeklügelten PR-Gag, der es Netanjahu ermöglichen sollte, den Völkermord mit anderen Mitteln fortzusetzen:



🔴durch Aushungern, eine brutale medizinische… pic.twitter.com/UjkYoI5xfa — Don (@Donuncutschweiz) January 30, 2026

☝️ „Wir stehen kurz vor der Entwicklung eines Krebsimpfstoffs und einer neuen Generation immunmodulatorischer Medikamente. Ich gehe davon aus, dass sie bald effektiv in der personalisierten Therapie eingesetzt werden können.“ – Präsident Putin pic.twitter.com/cfaHcvOjK4 — Don (@Donuncutschweiz) January 30, 2026

💥Piers Morgan und Max Blumenthal kritisierten den ehemaligen IDF-Sprecher Jonathan Conricus scharf für seine zentrale Rolle bei der Zerstörung des Al-Shifa-Krankenhauses im Gazastreifen durch Israel.



„Du bist ein waschechter Kriegsverbrecher … Und in einer gerechten Welt… pic.twitter.com/lpw7r6BaRT — Don (@Donuncutschweiz) January 30, 2026

‼️🚨Hier sieht man Conricus, einen der Hauptverantwortlichen für den Gaza-Holocaust, wie er Waffen im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza platziert, um die Zerstörung des gesamten medizinischen Sektors in Gaza zu rechtfertigen.



Kurz darauf entführte die israelische Armee (IDF)… pic.twitter.com/VdwSCZBiWY — Don (@Donuncutschweiz) January 30, 2026

💥‼️Catherine Austin Fitts schlägt Alarm: „Trump wurde ins Weiße Haus gebracht, um Konservative dazu zu bewegen, ein Kontrollsystem zu unterstützen. Niemand steht auf unserer Seite.“



Der Ausschnitt stammt aus einem Gespräch mit Miles Franklin vom 26. Januar 2026, das auf YouTube… pic.twitter.com/gDqYiaz4lv — Don (@Donuncutschweiz) January 30, 2026

⚡️ WELT IM UMBRUCH – AKTUELLE SCHLAGZEILEN



📍 Gaza: Digitale Lager

Israel errichtet große Lager im Süden Gazas – ausgestattet mit Überwachungs- und Gesichtserkennungstechnologie zur Kontrolle der Bevölkerung.



📍 Siedlergewalt eskaliert

Israelische Siedler setzen… pic.twitter.com/BTI686dltt — Don (@Donuncutschweiz) January 30, 2026

🚨🇺🇸📉 US-Insolvenzen erreichen 15-Jahres-Hoch



Die Ära des leichten Geldes ist vorbei. Die Zahl der Insolvenzen großer US-Unternehmen stieg im Jahr 2025 auf 749. Dies entspricht einem jährlichen Anstieg von 9 % und ist der höchste Stand seit 15 Jahren. Dies ist das vierte Jahr… pic.twitter.com/oBso3ItJNn — Don (@Donuncutschweiz) January 29, 2026

💥Jeden Tag stellt Trump die Behauptung auf, Kuba würde fallen.



Gestern hat Kuba Fidel Castro, José Martí und den kubanischen Stolz unterstützt. pic.twitter.com/VkB8SSZOZ1 — Don (@Donuncutschweiz) January 29, 2026

🚨🇺🇸 Peter Schiff sagt: „Der Dollar wird zusammenbrechen und durch Gold ersetzt werden.“



Wir steuern auf eine Wirtschaftskrise zu, die die Finanzkrise von 2008 wie ein harmloses Sonntagsfest aussehen lassen wird. pic.twitter.com/cf4yrSUWD6 — Don (@Donuncutschweiz) January 29, 2026

🔴Die großen Pharmakonzerne wollen uns weismachen, dass Alzheimer unheilbar ist. Ein Hirnchirurg nennt jedoch drei Substanzen, die Alzheimer bekämpfen – und das ohne Nebenwirkungen.



An erster Stelle steht Curcumin, das die Mitochondrienfunktion steigert und die… pic.twitter.com/DamJwrvBxq — Don (@Donuncutschweiz) January 29, 2026

‼️☝️Scott Ritter, ein ehemaliger US-Marine und Geheimdienstoffizier:



„Wenn ich im Iran die Entscheidungsgewalt hätte, wäre die Abraham Lincoln bereits versenkt, die amerikanischen Stützpunkte wären zerstört, Israel ausgelöscht und ich würde massive Operationen gegen die Kurden… pic.twitter.com/MgskUc05P1 — Don (@Donuncutschweiz) January 29, 2026

🇻🇪 💪🏻Kollision der Souveränität: Venezuela widersetzt sich dem US-Plan für seine Zukunft



Die amtierende venezolanische Präsidentin Delcy Rodriguez hat Ultimaten der USA offen abgelehnt und Respekt für die Souveränität des Landes gefordert.



Dies ist die erste öffentliche… pic.twitter.com/VQgzvRRNzT — Don (@Donuncutschweiz) January 29, 2026

☝️Netanjahu hat die Handykamera seines Smartphones mit Klebeband abgeklebt. pic.twitter.com/74zQmhFqHS — Don (@Donuncutschweiz) January 29, 2026

🚨Viral: Was sieht man?!



USA vs. Iran vor der UN: Diplomatie oder Diktat?



🇺🇸 Die US-Position: Washington erklärt sich zu Gesprächen mit dem Iran bereit – aber nur unter Bedingungen.

Kernforderung: Null Urananreicherung im Iran.

Der "US-Vertreter" appelliert direkt an Teheran,… pic.twitter.com/leWSNYNQfR — Don (@Donuncutschweiz) January 29, 2026

🖕 Eine US-Blockade Venezuelas gegen den Iran? Versuchen Sie es und sehen Sie, was passiert!



Washington erwägt Berichten zufolge eine „Marineblockade“ des Iran, um dessen Ölexporte zu unterbinden.



„Die Vorteile einer solchen Operation sind klar: Wenn es unmöglich ist, das… pic.twitter.com/rA2xHHjYQD — Don (@Donuncutschweiz) January 29, 2026

☝️💥Putin über den Dollar: Was machen die USA da? Ihr bringt euch selbst um. pic.twitter.com/slOXX9iij2 — Don (@Donuncutschweiz) January 29, 2026

‼️💉💵Pfizer-Chef Albert Bourla prahlt offen damit, dass das gesamte Geld, das sein Unternehmen mit dem Coronavirus verdient hat, nun in die Krebsforschung investiert wird.



Er sagt, Pfizer habe es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt vor Krebs zu retten, so wie es die Welt vor… pic.twitter.com/bUtCcY1QDO — Don (@Donuncutschweiz) January 29, 2026

🚨„Das ist sehr, sehr besorgniserregend.“



Der Epidemiologe Nicolas Hulscher schlägt Alarm wegen einer neuen Mikronadelpflaster-Implantattechnologie – finanziert von Bill Gates –, die sowohl mRNA als auch permanente Quantenpunkt-QR-Codes in den Körper einbringt. pic.twitter.com/nr9jiXwAIj — Don (@Donuncutschweiz) January 29, 2026

🔥🇺🇸🔥Tucker Carlson sprach über Anzeichen eines Zusammenbruchs der USA vor dem Hintergrund der Unruhen in Minneapolis pic.twitter.com/TkvTa7ZF9v — Don (@Donuncutschweiz) January 29, 2026

⚡️ WELT IM UMBRUCH – AKTUELLE SCHLAGZEILEN



📍 Gaza: Lager-Vorwürfe eskalieren

Israel bereitet laut *The Cradle* ein streng überwachtes Lager im Süden Gazas vor – Kritiker sprechen von einem Konzentrationslager zur Vertreibung von Palästinensern.



📍 Dollar vor dem Kollaps?… pic.twitter.com/vgjOEHOtxw — Don (@Donuncutschweiz) January 29, 2026

🚨Der „12-Tage-Krieg“ war kein Zufall – und sicher kein Abschluss.



👉 Testlauf statt totaler Krieg

Getestet wurde Irans reale Stärke: Reaktionsfähigkeit, Abschreckung, Eskalationsschwelle.



👉 Kalibrierung der Machtverhältnisse

USA und Israel wollten wissen, wie weit sie gehen… pic.twitter.com/QmT67Lg14Z — Don (@Donuncutschweiz) January 28, 2026

🇪🇺 Kallas: „Die alten Beziehungen zwischen der EU und den USA sind beendet.



Die Leiterin der europäischen Diplomatie erklärte öffentlich das Ende dieser Beziehungen und stellte fest, dass Europa nicht mehr zu den Hauptinteressen der Amerikaner gehört. pic.twitter.com/eM8BuaNvDT — Don (@Donuncutschweiz) January 28, 2026