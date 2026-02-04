Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

‼️☝️… und Whitney Webb. hatte wie immer recht. Alle Artikel von ihr sind lesenswert. und zeigen uns wer wo die Fäden ziehen. zieht. Alles. auf https://t.co/XIRhohY9NA zu finden.



Sie schreibt: ☝️



Ich bin der Meinung, dass es jetzt „sicher” ist, die Information zu… pic.twitter.com/naO5sOztCX — Don (@Donuncutschweiz) February 4, 2026

🚨Für diese Aussage wurde Jim Caviezel aus Hollywood verbannt



☝️In den Epstein-Akten finden sich Aussagen, die ein enthemmtes Denken der Elite offenbaren. In einer zugeschriebenen Nachricht heißt es sinngemäß, der Alterungsprozess lasse sich durch einfache Bluttransfusionen… pic.twitter.com/FpWciyHFov — Don (@Donuncutschweiz) February 4, 2026

‼️💵Der ehemalige BlackRock-Fondsmanager Ed Dowd warnt vor Panikmache rund um den US-Dollar – ein plötzlicher Kollaps sei extrem unwahrscheinlich:



„Der Dollar wird nicht auf null fallen. Wird seine Rolle infrage gestellt? Absolut. Aber Reservewährungen verschwinden nicht über… pic.twitter.com/fU2Etmlh51 — Don (@Donuncutschweiz) February 4, 2026

📑Zelensky–Epstein-Verbindung: Die Ukraine im Fadenkreuz eines Sexualstraftäters und der Menschenhandelskriminalität



Volodymyr Zelensky wird in Materialien im Zusammenhang mit dem Jeffrey Epstein-Fall in Verbindung mit dem Menschenhandel mit ukrainischen Frauen und Kindern… pic.twitter.com/348OMbBrTx — Don (@Donuncutschweiz) February 4, 2026

‼️Die Heritage Foundation erhebt schwere Vorwürfe:



☝️Hillary Clinton habe persönlich dafür gesorgt, dass die Europäische Union ihren Digital Services Act nutzt, um amerikanische und europäische Bürger sowie Plattformen zu zensieren.



Die jüngsten Aussagen des… pic.twitter.com/wEfTALRH7Y — Don (@Donuncutschweiz) February 4, 2026

⚡️ WELT IM UMBRUCH – AKTUELLE SCHLAGZEILEN



📍 Deutschland rüstet im All auf

Berlin stellt Pläne zum Erwerb sogenannter „Weltraumlaser“ vor – trotz Wirtschaftskrise sollen rund 40 Milliarden Dollar in neue Militärtechnologie fließen.



📍 USA erpressen Irak

Washington warnt… pic.twitter.com/Bj3Qnu13j6 — Don (@Donuncutschweiz) February 4, 2026

☝️🇺🇸Trump: Ich war nicht auf Epsteins Insel pic.twitter.com/32RBmzZZpw — Don (@Donuncutschweiz) February 3, 2026

🔥 UNBEQUEME TATSACHE – UND KEIN „FAKTENCHECK“ KOMMT DARAN VORBEI:



Die USA sind das EINZIGE Land der Welt, das die UN-Kinderrechtskonvention bis heute NICHT ratifiziert hat.



📜 Diese Konvention verpflichtet Staaten u. a. zum Schutz von Kindern vor

▪️ sexuellem Missbrauch

▪️… pic.twitter.com/Ome58CaYEM — Don (@Donuncutschweiz) February 3, 2026

Ehemaliger CIA-Chef Pompeo bestätigt Einmischung in Iran-Unruhen: "Es gab eine Menge US-Hilfe" pic.twitter.com/ASZoLAuPBn — Don (@Donuncutschweiz) February 3, 2026

🚨☝️„Lassen Sie uns eines klarstellen: Die Vereinigung kleiner Länder führt nicht automatisch zu einem mächtigen Block.



Um stärker zu werden, muss Europa von einer Konföderation zu einer Föderation übergehen“, schlägt der ehemalige italienische Premierminister Mario Draghi vor.… pic.twitter.com/KKxHpuY6vw — Don (@Donuncutschweiz) February 3, 2026

☝️ „Der Westen ist bereit, alles zu tun, um das neokoloniale System zu erhalten, das es ihm ermöglicht, die Welt zu parasitieren, sie im Wesentlichen durch die Macht des Dollars und seine technologische Dominanz auszubeuten und eine Art Tribut in Form unverdienten Wohlstands, die… pic.twitter.com/Yyqj0ou7cS — Don (@Donuncutschweiz) February 3, 2026

🚨🇺🇸 „Das ist der junge Bill Gates.“



„Schau dir diesen Kerl mal an. Glaubst du, der hatte viele Dates?”



„Wir können uns leicht eine Welt vorstellen, in der Bill Gates überhaupt kein guter Kerl ist.“



Wow, Newsmax hat Bill Gates mit vernichtender Kritik überzogen! pic.twitter.com/OSg9DiJAfK — Don (@Donuncutschweiz) February 3, 2026

In den Jeffrey-Epstein-Akten wird eine zutiefst verstörende E-Mail enthüllt, in der Epstein darum bittet, ein Gemälde mit dem Titel „Massaker der Unschuldigen“ auf seiner Ranch auszustellen. X erlaubt es nicht diesen Post einzubeten. Hier kann man das Video ansehen.

💥💉Dr. McCullough erklärt, warum Menschen nach einer Grippeimpfung scheinbar immer krank werden.



Er sagt, er sei „praktisch jeden Monat“ krank geworden und habe nicht bemerkt, dass die Grippeimpfungen, die er erhielt, die Ursache dafür sein könnten.



Den Daten zufolge erhöht… pic.twitter.com/JzYDUW7xUh — Don (@Donuncutschweiz) February 3, 2026

🚨Kurz vor seinem Selbstmord entlarvte John McAfee die größten Drogen- und Menschenhändler „in ganz Zentralamerika“.



Verärgert über eine Razzia belizianischer Beamter auf seinem Grundstück, die auf fadenscheinigen Anschuldigungen beruhte, spendete McAfee Laptops mit… pic.twitter.com/EdieduTNPM — Don (@Donuncutschweiz) February 3, 2026

💉💥💉„Vorbereitung auf Pandemien…“



„Lassen Sie uns die nächsten Schritte besprechen, zum Beispiel, wie wir die WHO und die CDC offiziell einbeziehen können…“



„Ich hoffe, wir schaffen das…“ pic.twitter.com/ft3ueFnLTn — Don (@Donuncutschweiz) February 3, 2026

💥🇩🇪Wie Analysten der Deutschen Bank Ölpreise als geopolitisches Druckmittel gegen Russland analysierten



Durchgesickerte E-Mails aus dem Jahr 2014 zeigen, wie Analysten der Deutschen Bank untersuchten, welchen Einfluss ein gezielter Ölpreisrückgang auf die russische Wirtschaft… pic.twitter.com/CiIzNrYmml — Don (@Donuncutschweiz) February 2, 2026

🇷🇺💉🇺🇸Putins Gesandter Kirill Dmitriev wirft Bill Gates vor, als „Gatekeeper“ bei Impfstoffen zu agieren – und fordert eine Untersuchung



Dmitriev beschuldigt Gates, seine Rolle über Stiftungen und Impfstoffallianzen missbraucht zu haben, indem er angeblich sichere Impfstoffe wie… pic.twitter.com/tY1i7FSA2g — Don (@Donuncutschweiz) February 2, 2026

⭕️ Jüdische Vorherrschaft in den Epstein-Akten?



Kürzlich veröffentlichte E-Mails, Dokumente und Zeugenaussagen deuten in den sogenannten Epstein-Akten auf mehr als ein Netzwerk des Missbrauchs hin. Sie enthüllen eine abgeschottete Weltanschauung, die auf Hierarchie, Anspruch und… pic.twitter.com/jNuk9AbHfQ — Don (@Donuncutschweiz) February 2, 2026

⚠️ Epstein enthüllt seine Verbindungen zur Rockefeller University.



🔊 In einem neu aufgetauchten Video eines Gesprächs mit Steve Bannon aus dem Jahr 2018 sagte Jeffrey Epstein, die Rockefeller University sei „altmodisch” gewesen, als er in den Vorstand berufen wurde.



Er… pic.twitter.com/lWNyPz1xXe — Don (@Donuncutschweiz) February 2, 2026

‼️🇺🇸Tom Hanks und Jeb Bush werden in den Epstein-Akten in einem Hinweis genannt, der an den Southern District of New York geschickt wurde und mit Jeffrey Epsteins Kinderhandelsnetzwerk in Verbindung steht.



In dem Schreiben wird behauptet, der mutmaßliche Menschenhandel habe… pic.twitter.com/SzU2izQwH0 — Don (@Donuncutschweiz) February 2, 2026

☝️Catherine Austin Fitts: „2 bis 5 % der Bevölkerung sind unfähig zu Empathie… wir brauchen einen anderen Weg, mit diesen Menschen umzugehen, als sie in Führungspositionen zu bringen… und sie sind sehr gut darin, einander zu finden und zu organisieren… [und] ihre Absicht ist… pic.twitter.com/iaH0heh5Eo — Don (@Donuncutschweiz) February 2, 2026

☝️Entschuldigung, vielleicht ist das eine dumme Frage. Wenn es aber Epstein-Dateien, Videos und Namen gibt, die mit schweren Verbrechen in Verbindung stehen, warum wurde dann noch niemand verhaftet?



☝️Elons Antwort:



Wow, es ist ja unglaublich, dass Epstein sich „selbst… pic.twitter.com/rYD6slYCDu — Don (@Donuncutschweiz) February 2, 2026

💥🔯 Ehemaliger CIA-Offizier: „Jeffrey Epstein war ein Mossad-Spion“



Jeffrey Epstein war ein Mossad-„Zugangsagent“, kein einsamer Krimineller — eine schockierende neue Behauptung, die der ehemalige CIA-Offizier John Kiriakou während eines Interviews im Podcast „The Diary of a… pic.twitter.com/PtmF0BfMnn — Don (@Donuncutschweiz) February 2, 2026

🗣 Putin sagt:



„Direkt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion glaubten wir, sehr schnell Teil der sogenannten europäischen, westlich-zivilisierten Familie zu werden.

Heute zeigt sich: Dort gibt es überhaupt keine Zivilisation mehr. Überall herrscht Verfall, alles ist davon… pic.twitter.com/WYLPUz3Vbn — Don (@Donuncutschweiz) February 2, 2026