Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

Inzwischen ist offensichtlich, dass die US-Regierung unter Trump Pädophile schützt und seit der Veröffentlichung der Indizien keinerlei Untersuchungen angeordnet hat. Wie kann man eine solche „Regierung” noch unterstützen? X erlaubt nicht diesen Post einzubetten. Hier können Sie sich den Post anschauen.