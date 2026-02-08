Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

⚡️ WELT IM UMBRUCH – TOP 20 SCHLAGZEILEN (08. FEB.)



📍 Irak solidarisiert sich mit Iran

Zehntausende Iraker bekunden öffentlich ihre Unterstützung für den Iran angesichts eines möglichen US-Angriffs.



📍 Copperfield & Epstein

Epstein-Akten: Missbrauchte Mädchen erhielten Tickets… pic.twitter.com/2IsDFVgCN6 — Don (@Donuncutschweiz) February 8, 2026

☝️🇮🇱Tucker Carlson hat seinen Anhängern verraten, dass Christen in Israel angeblich angespuckt und verfolgt werden.



Wenn der 7. Oktober nie stattgefunden hätte, würde niemand davon erfahren.



Das komplette Video ist hier zu finden … (https://t.co/5c5j00cE9Z) pic.twitter.com/mk2AswLTm7 — Don (@Donuncutschweiz) February 6, 2026

‼️Wer kontrolliert die Meinungsfreiheit in Europa?



Das Video analysiert und kritisiert die Maßnahmen der Europäische Kommission gegen X und dessen KI-System Grok im Rahmen des Digital Services Act (DSA). Im Zentrum steht der Vorwurf, dass gezielt Plattformen unter Druck gesetzt… pic.twitter.com/U479whCdwN — Don (@Donuncutschweiz) February 6, 2026

🚨 E-Mail an Epstein: „Ich habe viel über die Frage nachgedacht, die Sie Bill Gates gestellt haben: ‚Wie werden wir die armen Menschen los?‘ … und ich habe eine Antwort.“



Bill Gates hat diese Frage in einem TED-Talk beantwortet und dabei seinen Wunsch geäußert, die Bevölkerung… pic.twitter.com/fzxdZmGBcX — Don (@Donuncutschweiz) February 6, 2026

🔴Erschreckend!



Pam Bondi wurde von James O’Keefes Gruppe heimlich aufgenommen. (28. April 2025)



„Es gibt Zehntausende von Videos, und viele zeigen kleine Kinder …“



Warum hat das FBI noch niemanden verhaftet? pic.twitter.com/8wPvljtN6m — Don (@Donuncutschweiz) February 6, 2026

🗣 Rückblick: Pädophilie wurde im Westen als „normal“ erklärt, warnte Putin im Jahr 2023



💬 „Sie zerstören die Institution der Familie, ihre kulturelle und historische Identität, und verschiedene Perversionen in Bezug auf Kinder bis hin zur Pädophilie werden als neue Norm… pic.twitter.com/gvptt4Cvje — Don (@Donuncutschweiz) February 6, 2026

📌Neue Epstein-Dateien zeigen, dass Macrons Name mehr als 200 Mal vorkommt.



👉Eine schockierende Nachricht aus dem Jahr 2017, die Brunel zugeschrieben wird, behauptet: „Der neue französische Präsident mag junge Jungen.“ pic.twitter.com/PCPyLM6cSu — Don (@Donuncutschweiz) February 6, 2026

☝️Medwedew: Um Russland zu schaden, zerstört sich Europa selbst pic.twitter.com/PaDHC5xBt1 — Don (@Donuncutschweiz) February 6, 2026

🚨‼️Unglaublich. Das wird nur die Spitze des Eisbergs sein pic.twitter.com/YUdD7Pkl1K — Don (@Donuncutschweiz) February 6, 2026

☝️Orbán:



📺„In der EU darf heute nur eine Seite des Ukraine-Kriegs gezeigt werden.” Eine Brüsseler Verordnung verbietet alternative Standpunkte ausdrücklich.



Wer sind sie, dass sie den Bürgern vorschreiben, was sie glauben sollen? Europäer haben das Recht, alle Argumente zu… pic.twitter.com/UuwUx4dAXS — Don (@Donuncutschweiz) February 6, 2026

‼️🇩🇪🇷🇺„Merz bereitet sich auf Krieg vor“ – diese Aussage stammt von dem russischen Außenminister Lawrow und wurde exklusiv für RTs Rick Sanchez vor dem Tag der Diplomatischen Arbeitnehmer getätigt.



Deutschland habe die verfassungsmäßigen Beschränkungen für Militärausgaben… pic.twitter.com/gx8mZz8BYQ — Don (@Donuncutschweiz) February 6, 2026

⚡️ WELT IM UMBRUCH – AKTUELLE SCHLAGZEILEN (06. FEB.)



📍 Epstein/Thiel-Papiere brisant

US-Quelle: Neue Hinweise deuten darauf hin, dass Jeffrey Epstein und Peter Thiel (Palantir) mit einem Elitenzirkel Pläne zur Destabilisierung mehrerer Staaten im Nahen Osten und Nordafrika… pic.twitter.com/YiXr3gUwPf — Don (@Donuncutschweiz) February 6, 2026

‼️💉Mittlerweile liegen 13 Studien vor, die geimpfte mit ungeimpften Kindern vergleichen. Sie alle kamen zu demselben Ergebnis: Geimpfte Kinder sind deutlich kränker und haben ein höheres Risiko für die folgenden Erkrankungen:



Laut diesen Studien sind geimpfte Kinder häufiger… pic.twitter.com/hJ6lCm5A35 — Don (@Donuncutschweiz) February 5, 2026

‼️☝️„In Bezug auf den Zynismus und den Umfang dieses pädophilen, kannibalistischen, globalistischen Netzwerks fällt mir in der Geschichte nichts Vergleichbares ein“, sagt Alexander Dugin über den Fall Epstein.



Vor unseren Augen wird der Mythos des Fortschritts, sowohl… pic.twitter.com/jSABspjABd — Don (@Donuncutschweiz) February 5, 2026

🔍 Wo fand Epstein all die Kinder, die sie folterten?



Jeffrey Epstein und sein Kreis innerhalb der globalistischen Elite sind berüchtigt für ihre Gräueltaten.



Dennoch bleibt eine beunruhigende Frage: Wo beschafften sie ihre Opfer? Eine beträchtliche Anzahl kam nicht aus den… pic.twitter.com/7p2bykBPmq — Don (@Donuncutschweiz) February 5, 2026

🇺🇸🚨Peter A. McCullough



Biolabore sind ein großes Geschäft.



☝️Erschaffe das nächste Pandemievirus und die dazugehörige Notfallmaßnahme – sei es ein Impfstoff, eine Therapie oder Schutzausrüstung – und eines davon wird große Macht besitzen und unvorstellbaren Reichtum… pic.twitter.com/rHXDucKv71 — Don (@Donuncutschweiz) February 5, 2026

🔴DER WESTEN OHNE GOTT: DÄMONISCHE ELITEN, VERSCHWINDENDE AKTEN – UND DIE KI ALS ERSATZ FÜR DEN MENSCHEN



☝️Alexander Dugin sagt: Was jahrzehntelang als „Verschwörung“ verhöhnt wurde, liege nun offen in freigegebenen Akten – Hinweise auf monströse Verbrechen westlicher Eliten,… pic.twitter.com/Tc2htsqv0v — Don (@Donuncutschweiz) February 5, 2026

🚨 Epstein-verbundener Biohacker beschäftigte sich in einem ukrainischen Labor mit gruseligen Experimenten zu „Designerbabys“



▫️ Der selbsternannte Biohacker Bryan Bishop suchte den Sexhändler Jeffrey Epstein auf, um Finanzierung für das „Designerbaby“-Projekt zu erhalten, das… pic.twitter.com/meueLMz7y6 — Don (@Donuncutschweiz) February 5, 2026

Inzwischen ist offensichtlich, dass die US-Regierung unter Trump Pädophile schützt und seit der Veröffentlichung der Indizien keinerlei Untersuchungen angeordnet hat. Wie kann man eine solche „Regierung” noch unterstützen? X erlaubt nicht diesen Post einzubetten. Hier können Sie sich den Post anschauen.

🚨 Lawrow zerlegt den Westen



Russlands Außenminister Sergej Lawrow spricht Klartext:

Nicht ein geheimer „Deep State“ sei das Hauptproblem – sondern eine Kultur der Lüge in der westlichen Politik, vor allem in Europa.



👉 Europäische Eliten hätten nichts aus ihren eigenen Fehlern… pic.twitter.com/ddXUgJWE1h — Don (@Donuncutschweiz) February 5, 2026

‼️☝️Trump: 'Es stört mich, dass jemand hinter Bill Clinton her ist.'

'Ich mag Bill Clinton.' pic.twitter.com/zsR1Vh4hYv — Don (@Donuncutschweiz) February 5, 2026

‼️Das geht in Großbritannien viral. Wie lange wird die Bevölkerung noch zuschauen, wie ihre Freiheit und ihre Rechte zugrunde gerichtet werden?



Welche Länder sind noch fremdgesteuert? pic.twitter.com/d7AfJuFTvT — Don (@Donuncutschweiz) February 4, 2026

☝️🇩🇪Warum wird Friedrich Merz in den Epstein-Files erwähnt – und weshalb taucht sein Name als neues europäisches Mitglied der Trilaterale Kommission auf?



In den neu veröffentlichten Epstein-Akten wird der Name von Friedrich Merz im Zusammenhang mit der Trilateralen Kommission… pic.twitter.com/XXcIGJH8dV — Don (@Donuncutschweiz) February 4, 2026

🚨🔥Scott Ritter lässt eine Bombe platzen: Ein Krieg gegen den Iran ist nicht zu gewinnen. Israel will innerhalb weniger Tage einen Regimewechsel erzwingen. Dabei würden US-Basen zerstört und Tausende Amerikaner könnten sterben. Trump weiß, dass ihn das politisch ruinieren würde. pic.twitter.com/roLiYCibE0 — Don (@Donuncutschweiz) February 4, 2026

☝️🇷🇺Sacharowa zu den bisher veröffentlichten Epstein-Akten pic.twitter.com/5zV9a8494S — Don (@Donuncutschweiz) February 4, 2026

☝️💉Warum nehmen manche Menschen durch die „Impfung” gegen das Coronavirus keinen Schaden?



Andere Chargen hingegen verursachen Massenverletzungen und Todesfälle. Andere sind harmlose Blindgänger.



🔥 Heiße Chargen: DNA-Plasmide, mRNA-Überladung, Schwermetalle



🧊 Falsche… pic.twitter.com/vNnEo2H1UO — Don (@Donuncutschweiz) February 4, 2026