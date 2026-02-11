Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

☝️Orban. Brüssel soll in ein Imperium umgewandelt werden.



Das ist gefährlich.



Das werden die Folgen sein. pic.twitter.com/sWpeilCa7R — Don (@Donuncutschweiz) February 11, 2026

‼️Eine aktuelle Studie ergab, dass Glyphosat bei Ratten selbst in „sicheren“ Dosen mehr als zehn verschiedene Krebsarten verursacht.



Die Regulierungsbehörden genehmigten die weltweite Verwendung von Glyphosat auf der Grundlage einer inzwischen zurückgezogenen, betrügerischen… pic.twitter.com/hPo40RZnLj — Don (@Donuncutschweiz) February 11, 2026

💥🇮🇱Dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog scheint das alles kalt zu lassen. Was denkt er wohl gerade? pic.twitter.com/F17HEWldSJ — Don (@Donuncutschweiz) February 11, 2026

🚨Epstein-Überlebende Teala Davies:



„Ich war erst 17. Ich war das perfekte Opfer.“

Ich war auf mich allein gestellt und brauchte Hilfe.



Jeffrey Epstein hat mich ausgenutzt. Er hat mich in eine verletzliche und abhängige Lage gebracht und mich missbraucht. Ich war erst 17 Jahre… pic.twitter.com/oR80LhPK4J — Don (@Donuncutschweiz) February 11, 2026

⚡️ WELT IM UMBRUCH – TOP SCHLAGZEILEN (11. FEB.)



📍 Netanjahu vor Trump-Treffen

Israels Premier trifft sich vor seinem Termin mit Trump mit Jared Kushner, Steve Witkoff und weiteren Vertrauten.



📍 340.000 Threads im Epstein-Archiv

Archiv nach Themen sortiert: 10.000 Personen,… pic.twitter.com/mp5ir3ebic — Don (@Donuncutschweiz) February 11, 2026

🎤 Annie Lennox (Grammy-Gewinnerin, Eurythmics) sagt:



„Es ist, als wäre der moralische Kompass entfernt worden – ersetzt durch Geschäft, Geld, Gier. Schau dir an, was Macht und Einfluss mit Menschen machen. Alles gerät außer Kontrolle. Lass nicht zu, dass du selbst den Halt… pic.twitter.com/XHJgPrh4Dv — Don (@Donuncutschweiz) February 10, 2026

🇷🇺🚨Sergej Lawrow hat auf die Behauptung reagiert, Jeffrey Epstein habe für den russischen Geheimdienst gearbeitet. Es gab sogar Behauptungen aus Großbritannien, er sei in den 1970er Jahren vom KGB angeworben worden.



Reporter: „Man sagt, dass das, was auch immer auf seiner Insel… pic.twitter.com/FRusY63SFF — Don (@Donuncutschweiz) February 10, 2026

☝️Alexander Dugin:



Der Fall Epstein markiert das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Der totale Zusammenbruch der westlichen liberalen Elite und die Enthüllung der niederträchtigen Methoden politischer Einflussnahme Israels, das unwiderruflich als historisches Opfer gelten… pic.twitter.com/LvBv3tX6Ou — Don (@Donuncutschweiz) February 10, 2026

🚨In durchgesickerten E-Mails aus dem Jahr 2013 schreiben Epstein und Bobby Kotick (CEO von Activision Blizzard, dem Unternehmen hinter Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Diablo und Overwatch):



„Wie können wir Kindern so früh wie möglich beibringen, ihr Geld für den… pic.twitter.com/7XDTYxusOz — Don (@Donuncutschweiz) February 10, 2026

🚨Wer kann diesen Massenmörder noch ernst nehmen?



„Der Iran steht kurz vor dem Bau einer Atombombe“ – diese Behauptung hält sich seit 1995 und wird trotzdem immer wieder ernst genommen. pic.twitter.com/sJbZcv4bL7 — Don (@Donuncutschweiz) February 10, 2026

🚨 🇪🇺 Europas Kriegstreiber planen Berichten zufolge, die Ukraine schnell in den Block aufzunehmen



Der sogenannte „umgekehrte Erweiterungsprozess“ würde der Ukraine den Zugang zu Teilen des EU-Beitrittsprozesses im Jahr 2027 ermöglichen, bevor sie offiziell alle… pic.twitter.com/mblIwfQZUK — Don (@Donuncutschweiz) February 10, 2026

Die Zorro Ranch – Epsteins wahres Haus des Schreckens. X erlaubt es nicht, diesen Post einzubetten. Hier kann man ihn ansehen

☝️Olaf Scholz: "Ohne den US- und britischen Putsch wäre Iran heute ein tolles westliches Land" pic.twitter.com/KwoD2KnpAX — Don (@Donuncutschweiz) February 10, 2026

☝️Putin warnt:



Sollte dies scheitern, schließe ich nicht aus, dass sie versuchen könnten, das System zum Zusammenbruch zu bringen. Oder, Gott bewahre, auf die bekannte Formel zurückzugreifen: „Krieg löscht alles aus.“ pic.twitter.com/z4humZVxEg — Don (@Donuncutschweiz) February 10, 2026

‼️Eine radikale Idee wurde am Rande des WEF geäußert‼️



Es ist an der Zeit, die Grundlagen unserer Existenz genau zu erfassen. So denkt also die sogenannte „Elite“:



Natur gilt nicht mehr als Gemeingut, sondern als „Naturkapital“, das bewertet, bilanziert und in finanzielle… pic.twitter.com/1HVg7H1V2J — Don (@Donuncutschweiz) February 10, 2026

🔴Tom Lausen: Man wird ein virtuelles Ereignis erschaffen, um letztendlich die Leute dann freiwillig da reinzukriegen pic.twitter.com/yASG2DZQrE — Don (@Donuncutschweiz) February 10, 2026

🇺🇸 ‼️Die US-Regierung erklärt: „Wir werden die Täter in den Epstein-Akten nicht strafrechtlich verfolgen und ihre Namen nicht veröffentlichen.“



Die Trump-Regierung gibt an, dies zu tun, um „Juden zu schützen” und „weiteren Schaden zu verhindern”.



„Sie schützen Pädophile.“ pic.twitter.com/PcyujbWUlL — Don (@Donuncutschweiz) February 10, 2026

‼️🇺🇸Die Abgeordnete Lauren Boebert ist außer sich vor Wut, als sie den Lesesaal des Justizministeriums verlässt, nachdem sie ungeschwärzte Epstein-Akten eingesehen hat.



„Ich glaube nicht, dass jeder, der dort über den Handel mit minderjährigen Mädchen gesprochen hat, selbst ein… pic.twitter.com/CRrfp1rtkU — Don (@Donuncutschweiz) February 10, 2026

⚡️ WELT IM UMBRUCH – TOP 20 SCHLAGZEILEN (10. FEB.)



📍 Trump & Epstein (2006)

Neu freigegebene Gerichtsdokumente zeigen: Donald Trump rief den Polizeichef von Palm Beach wegen Epstein an und bezeichnete Ghislaine Maxwell als „böse“ und Epsteins „Handlanger“.



📍 US-Schifffahrt… pic.twitter.com/L4JbAkUkvR — Don (@Donuncutschweiz) February 10, 2026

🇺🇸🇦🇺 Die USA verwandeln Australiens Stirling-Basis in eine Startrampe für einen möglichen Konflikt mit China



Die USA finanzieren einen massiven Bauaufwand auf der HMAS Stirling-Basis der Royal Australian Navy auf Garden Island in Westaustralien und propagieren gleichzeitig das… pic.twitter.com/n9wsIA9Cj6 — Don (@Donuncutschweiz) February 9, 2026

‼️🇩🇪🇪🇺Bystron: Medien bekommen für AfD-Diffamierung Geld von Brüssel



Am Sonntag hat das Medium "Deutschland-Kurier" ein Interview mit dem AfD-Politiker und EU-Abgeordneten Petr Bystron veröffentlicht. Das Gesprächsthema war ein neuer Bericht des Justizausschusses des… pic.twitter.com/qLlDPalFKD — Don (@Donuncutschweiz) February 9, 2026

🎥Viral: 👉Der Top-Streamer Asmondgold erfuhr aus den Epstein-Dateien von dem Schlüsselwort "Jerky (Trockenfleisch)". Es scheint sich dabei um ein geheimes Wort für Kinder zu handeln, die auf dem Speiseplan stehen und verspeist werden sollen.



Dies ähnelt dem Stichwort „Pizza und… pic.twitter.com/eP65UUtgJM — Don (@Donuncutschweiz) February 9, 2026

🚨☝️Wer die wahren Hintergründe der jüngsten Unruhen im Iran verstehen will, findet in diesem Video die vollständige Erklärung pic.twitter.com/5e2f1MjoZf — Don (@Donuncutschweiz) February 9, 2026

⚠️„Es gibt noch eine weitere Verbindung zu Pizzagate …“ Ben Swann



Die satanistische Künstlerin Marina Abramović wurde von Selenskyj zur Unterstützung von Kindern und Schulen ernannt. pic.twitter.com/3l4nFC6FJw — Don (@Donuncutschweiz) February 9, 2026

Die achte Front – Israels Krieg gegen die Realität pic.twitter.com/lmjLnnC2Ks — Don (@Donuncutschweiz) February 9, 2026

🚨Mit Ausgaben von fast einer Viertelbillion Dollar (213,5 Milliarden US-Dollar) war das Jahr 2025 unterdessen mit Abstand das größte BRI-Jahr aller Zeiten – fast doppelt so viel wie in jedem vorherigen Jahr.



Afrika war der größte Einzelempfänger dieser Ausgaben im Rahmen der… pic.twitter.com/3ZFiVAHqrC — Don (@Donuncutschweiz) February 9, 2026

☝️„Die USA haben sich mit ihren barbarischen Flächenbombardements, dem Einsatz von Napalm und chemischen Waffen unauslöschlich in das Gedächtnis der koreanischen und vietnamesischen Völker eingebrannt. Bis heute besetzen sie Deutschland, Japan, Südkorea und andere Länder und… pic.twitter.com/tZhmZi3u54 — Don (@Donuncutschweiz) February 9, 2026

‼️☝️Orban: Zensur ist heute bereits Alltag in der EU‼️ pic.twitter.com/INZmJjdyxv — Don (@Donuncutschweiz) February 9, 2026

🔴Lawrow antwortet frecher EU-Journalistin auf ihre lächerliche Propaganda Quelle (https://t.co/FRWOqrQh0z) pic.twitter.com/AiuzTypqk9 — Don (@Donuncutschweiz) February 9, 2026

Eine Lösung für die Ukraine lag bereits auf dem Tisch: Die USA schlugen sie vor, Russland stimmte zu.



📢 Lawrow über die Ukraine-Frage und das Treffen Putin–Trump



Russlands Außenminister Sergej Lawrow erklärte, dass die entscheidenden Vorschläge bereits im Herbst gemacht wurden… pic.twitter.com/R7tbo7qBJZ — Don (@Donuncutschweiz) February 9, 2026

🇹🇭🇨🇳 Thailand entgeht einem Desaster, da die von den USA unterstützte Opposition die jüngsten Wahlen verliert.



▪️Die von den USA unterstützten Oppositionsparteien, die von zwei korrupten Milliardären angeführt werden, sind bei den gestrigen Wahlen überraschend gescheitert und… — Don (@Donuncutschweiz) February 9, 2026

🚨Der iranische Außenminister Araghchi über Israel



„Das israelische Expansionsprojekt erfordert die militärische, technologische, wirtschaftliche und soziale Schwächung der Nachbarländer, damit das israelische Regime dauerhaft die Oberhand behält“, sagte er.



Im Rahmen dieses… pic.twitter.com/hi3hssRgmr — Don (@Donuncutschweiz) February 9, 2026