Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

Der Google-CEO sagt, dass sie ihr eigenes KI-System nicht vollständig verstehen. Via Plandemia (https://t.co/Tw95CIMIFW): 🔴👉👉 Unbedingt lesen: Etwas Großes geschieht….https://t.co/XgYMZTWmmN pic.twitter.com/DnjI7NWWtt — Don (@Donuncutschweiz) February 13, 2026

🚨EPSTEIN-FILES: Pilotin verschwunden – Akten gelöscht



Die frühere Epstein-Vertraute Nadia Marcinkova, die als Pilotin des „Lolita Express“ galt, soll nach ihrer Vernehmung im Epstein-Komplex im Jahr 2024 verschwunden sein.



▪️ Bei Befragungen berief sie sich 42 Mal auf ihr… pic.twitter.com/vXQ2ak5mls — Don (@Donuncutschweiz) February 13, 2026

🚨Der Vater von Epsteins Freund betreibt eine Kinderhilfsorganisation in der Ukraine



Der Investor Keith Frankel erkundigte sich offenbar nach einer Art "Leichensäcken" in einer E-Mail, die er 2010 an Jeffrey Epstein schickte und die im Rahmen der Veröffentlichung der… pic.twitter.com/dDqNUxmGfa — Don (@Donuncutschweiz) February 13, 2026

☝️🇺🇸"Größter Betrug der Geschichte" – Trump entzieht "Klimaschutz" wichtigste Grundlage pic.twitter.com/BIjbV26EmF — Don (@Donuncutschweiz) February 13, 2026

‼️💉Hunderte von Studien weisen mittlerweile darauf hin, dass die „Impfstoffe” gegen das Coronavirus zu den größten krebserregenden Belastungen in der Geschichte gehören.



Sie:



1. Sie erhöhen das Risiko für sieben wichtige Krebsarten.

2. Stören Tausende wichtiger Gene.

3.… pic.twitter.com/68UiYzmtPU — Don (@Donuncutschweiz) February 13, 2026

☝️Ron Paul:



„Wir nähern uns einer Zeit, in der Schlimmes passieren wird. Man kann nicht ewig Geld drucken und die Menschen belügen. Alles basiert auf einer Lüge.



Es ist Betrug. Es ist Falschgeld … Und ich beobachte vor allem zwei Dinge: die steigende Verschuldung und den… pic.twitter.com/AJJZHVfJ8z — Don (@Donuncutschweiz) February 13, 2026

‼️☠️Es gibt Codewörter, die darauf hindeuten, dass Epstein und seine Komplizen möglicherweise Menschenfleisch gegessen haben pic.twitter.com/uISETkZCPy — Don (@Donuncutschweiz) February 13, 2026

☝️Putin:

Russland wird Europa nicht angreifen. Das ist für uns schlichtweg einfach lächerlich. Es gibt Gauner, die ihren Bevölkerungen erzählen, Russland werde angeblich angreifen und sie müssten daher aufrüsten.



Man fragt sich, ob sie dem militärisch-industriellen Komplex… pic.twitter.com/5Qgwvaebzc — Don (@Donuncutschweiz) February 13, 2026

🚨 WHO immer noch ahnungslos über die Ursprünge von COVID, während Epstein-Dokumente nach Pandemievorbereitungen stinken



Der Chef der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, beklagt, dass einige Länder, die behaupten, "Informationen" über die Ursprünge von COVID-19 zu haben, diese noch… pic.twitter.com/itttbZ7DR2 — Don (@Donuncutschweiz) February 12, 2026

☝️Alexander Dugin:



🚨Die Epstein-Listen haben gerade alles enthüllt:



Der Westen ist ein satanisches "Elite"-Imperium, das in Echtzeit zusammenbricht pic.twitter.com/SkGONOs4a5 — Don (@Donuncutschweiz) February 12, 2026

🚨Hollywood kann einpacken. Hier eine kleine Auswahl von KI-Videos, die momentan viral gehen. Mehr hier… (https://t.co/3g7Q9eAcEI) pic.twitter.com/IgVtSJqeIJ — Don (@Donuncutschweiz) February 12, 2026

☝️Der Professor kritisiert Bill Gates, Mark Zuckerberg, Google und Facebook. Er behauptet, ihre Geschichten über ihren Werdegang zum Milliardär würden nicht zusammenpassen.



„Das ist wirklich seltsam. Ein 19-Jähriger bricht sein Studium in Harvard ab und wird Milliardär?“ pic.twitter.com/s5qi3oazge — Don (@Donuncutschweiz) February 12, 2026

🚨☝️Von 9/11 bis zum Völkermord in Gaza und der Aufdeckung der Straflosigkeit der Elite beschreibt Pepe Escobar ein System, das einen langsamen, aber sichtbaren Niedergang erlebt.



Pepe Escobar sagt: „Jetzt erleben wir in Echtzeit die vollständige militärische, geoökonomische,… pic.twitter.com/FZARl7Xf7q — Don (@Donuncutschweiz) February 12, 2026

🔥Epstein-Akten🔥„ES IST DAS HERZ DES SYSTEMS“ – Spaniens Europaabgeordnete Irene Montero greift die Mächtigen an



„Dass die Mächtigen Pädophile oder Vergewaltiger sind, ist kein Fehler des Systems – es ist das Herz des Systems.“



Mit dieser Aussage erhebt Irene Montero einen… pic.twitter.com/0VStmTLT2q — Don (@Donuncutschweiz) February 12, 2026

📢 Catherine Austin Fitts warnt vor dem „Going Direct“-Reset.



„Alle 80 bis 120 Jahre führen die Zentralbanker einen Reset durch. Wir befinden uns mitten in einem solchen Reset. Er heißt ‚Going Direct Reset‘ … veröffentlicht über das BlackRock Investment Institute … Und Trumps… pic.twitter.com/XygaOBKmdE — Don (@Donuncutschweiz) February 12, 2026

Wow! Ich habe gerade eine Nachricht von einem ziemlich bekannten dreimaligen Trump-Wähler erhalten.



„Ich habe für Trump gestimmt. Nachdem ich Pam Bondi heute gesehen habe, habe ich endgültig genug.“



Ich glaubte an Recht und Ordnung. Ich glaubte an Verantwortlichkeit. Ich ging… pic.twitter.com/QeEWhMPGms — Don (@Donuncutschweiz) February 12, 2026

☝️🇺🇸‼️Trump behauptet, es gebe kein Völkerrecht, sondern nur seine eigenen Moralvorstellungen.



Doch wie kann man moralisch handeln, wenn man den Mann beherbergt, der für den Tod von 400.000 Kindern in Gaza verantwortlich ist?



Wie kann man moralisch handeln, wenn Epsteins… pic.twitter.com/JIBIMwPQ1k — Don (@Donuncutschweiz) February 12, 2026

🚨‼️🇺🇸Die Abgeordnete Nancy Mace sagt, sie habe die Klientenliste von Epstein gesehen. Sie ist schockiert und warnt, dass die Namen darauf die ganze Welt erschüttern werden. pic.twitter.com/67IsWQvMWL — Don (@Donuncutschweiz) February 12, 2026

🇺🇸 Pam Bondi schwor, pädophile „MONSTER“ ins Gefängnis zu bringen, bevor sie sich Trump anschloss. Doch jetzt verteidigt sie Pädophilie und schwärzt ihr Namen



Was ist mit ihr passiert? pic.twitter.com/4QAhPiDfrx — Don (@Donuncutschweiz) February 12, 2026

⚡️ WELT IM UMBRUCH – TOP SCHLAGZEILEN (12. FEB.)



📍 Nancy Mace zu Epstein-Liste

US-Abgeordnete warnt vor „welterschütternden Namen“ aus Politik und Medien – wirft dem Justizministerium Vertuschung vor.



📍 Johnson will Schwärzungen beibehalten

US-Sprecher Mike Johnson plädiert… pic.twitter.com/aLG5MATuZy — Don (@Donuncutschweiz) February 12, 2026

🗣Angestellter plaudert ein wenig über König Charles III. von Großbritannien.



☝️König Charles III. von Großbritannien, der noch nie in seinem Leben gearbeitet hat, will den "Great Reset" und die Kontrolle über den „Pöbel”. pic.twitter.com/gonxFFFxfi — Don (@Donuncutschweiz) February 11, 2026

🇺🇸🇨🇭 Donald Trump sagt, nur weil ihm die Art und Weise, wie der Schweizer Präsident sprach, nicht gefiel, erhöhte er die Zölle:



"Die Schweiz zahlte keine Zölle, und wir hatten ein Handelsdefizit von 42 Milliarden Dollar.



Also verhängte ich einen Zollsatz von 30 % gegen sie.… pic.twitter.com/h9RP2Xqtn0 — Don (@Donuncutschweiz) February 11, 2026

🚨🇺🇸Tucker Carlson behauptet, Mike Pompeo habe die Strafverfolgung von Julian Assange vorangetrieben, weil dieser E-Mails veröffentlicht habe, die mit dem „Pizzagate“-Skandal in Verbindung gebracht wurden – ein Thema, das damals von Politik und Medien als reine… pic.twitter.com/IxlpWYCCes — Don (@Donuncutschweiz) February 11, 2026

‼️Epstein betrieb einen globalen Kinderhandelsring.



Der Abgeordnete Jared Moskowitz hat nun bestätigt, was viele befürchtet hatten.



Die Beweislage deutet auf einen weltweiten Sexhandelsring hin.



Ausländische Netzwerke suchten aktiv nach jungen Kindern für Epstein.



Männer und… pic.twitter.com/UaW52zPcud — Don (@Donuncutschweiz) February 11, 2026

🚨"Fotzenfritz" und Mikro aus: Sonneborn zerlegt EU-Cybermobbing-Plan



Am Dienstag stellte die EU-Kommission ihren neuen Aktionsplan gegen Cybermobbing vor. Dieser sieht schärfere Regeln im Internet vor, unter anderem zum "Schutz junger Menschen".



In einer provokanten Rede… pic.twitter.com/kxkG8uXeQu — Don (@Donuncutschweiz) February 11, 2026

‼️🇺🇸So bewegt war sie, nachdem sie die ungeschwärzten Akten gesehen hatte.



Kash Patel hat gelogen.

Pam Bondi hat gelogen.



Alle haben gelogen. pic.twitter.com/9nY6wnkdmc — Don (@Donuncutschweiz) February 11, 2026

✡️💻 Epstein beauftragte Zionisten, sein Wikipedia-Profil zu bereinigen



Jeffrey Epstein beauftragte den „Illusionsforscher“ Al Seckel, der in einer Beziehung mit Ghislaine Maxwells Schwester Isabel war, seine Online-Reputation nach seiner Verurteilung wegen Sexhandel mit… pic.twitter.com/KzjgcoMaKW — Don (@Donuncutschweiz) February 11, 2026