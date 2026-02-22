Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.
Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.
Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:
🇩🇪🇷🇺Weidel geht in den russischen Medien viral:— Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026
„Deutschland muss zu einer erschwinglichen und zuverlässigen Energieversorgung zurückkehren. Und das ist Russland. pic.twitter.com/BlkS22LVZZ
🔥🇺🇸🇮🇷Ein ehemaliger CIA-Analyst und Einsatzoffizier mit sehr guten Beziehungen.— Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026
Eine Quelle aus dem Weißen Haus teilte John Kiriakou mit, dass Trump beschlossen habe, den Iran am Montag oder Dienstag anzugreifen.
Laut seiner Quelle sind Vizepräsident JD Vance und DNI Tulsi… pic.twitter.com/HTggkHceuv
🚨🇺🇸Trump gibt versehentlich zu: „Ich habe im Grunde Syriens Sharaa an die Macht gebracht.“— Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026
Damit hat der Präsident einen Ausrutscher gemacht und zugegeben, was Washington jahrelang bestritten hat: die direkte Beteiligung der USA an der Einsetzung der neuen syrischen Regierung.… pic.twitter.com/jBvViIAozN
🚨 Matthew McConaughey sagt Hollywood-Schauspielern: Ihr seid geliefert.— Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026
„KI ist da – und sie wird eure Jobs übernehmen.“
Sein Rat?
„Sichert euch die Urheberrechte an eurem Abbild und eurer Stimme. Mit KI lässt sich zu viel Geld verdienen, um sie noch aufzuhalten.“
Warum… pic.twitter.com/OARQDhBN64
‼️🇮🇱Netanjahu erklärt den Krieg zur Verteidigung der gesamten westlichen Zivilisation— Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026
Israels Premier zieht die ultimative historische Parallele:
Wie einst die Makkabäer kämpfe man heute gegen Kräfte, die „uns vom Angesicht der Erde tilgen“ wollten.
☝️Doch er geht weiter:
Ohne… pic.twitter.com/5gOuP4tMej
🚨Netanjahu und die israelische Regierung haben die Familie von Tucker Carlson bedroht. pic.twitter.com/TmiqyYP5r6— Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026
⚡️ WELT IM UMBRUCH – Auszug von TOP SCHLAGZEILEN (22. FEB.)— Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026
1. 🇪🇺 X greift EU-Strafe an
Plattform legt offiziell Rechtsmittel gegen 140 Mio. € DSA-Bußgeld ein – erster großer juristischer Angriff auf Brüssels Digitalgesetz.
2. 🇸🇾 Syrien bittet Deutschland um Zurückhaltung… pic.twitter.com/yNPoWXJCPk
🔥Whitney Webb im ersten Interview 2026: „Epsteins Erpressungsmodell ist digitalisiert worden— Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026
Investigativjournalistin Whitney Webb erklärt: Die klassische sexuelle Erpressung, wie sie mit Jeffrey Epstein verbunden war, werde heute in dieser Form gar nicht mehr gebraucht.
👉… pic.twitter.com/nJoQT6NNCW
🇮🇷⚔️🇺🇸 Fast alle US E-3 AWACS-Einsätze signalisieren Vorbereitungen auf einen Angriff auf den Iran – ehemaliger USMC-Kapitän— Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026
Die Wahrscheinlichkeit, dass Trump keine Entscheidung zum Angriff auf den Iran trifft, "wird immer geringer", spekuliert der ehemalige US Marine… pic.twitter.com/M9QbSRHC1N
‼️Massenmörder und Kriegsverbrecher Blair in Trumps „Friedensrat“— Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026
Es sieht so aus, als sei Tony Blair fest entschlossen, seinen Status als einer der schlimmsten Menschen zu bestätigen.
In seiner Rede bedient er sich eines reinen Kolonialismus des 19. Jahrhunderts: Er stellt die… pic.twitter.com/KKBoFUDOhi
‼️💥Ein neues Start-up-Unternehmen im Silicon Valley wird bereits mit zehn Milliarden Dollar bewertet. Es nutzt künstliche Intelligenz, um Fachpersonal zu ersetzen.— Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026
📍Das Unternehmen trainiert KI, um Ärzte, Anwälte, Banker und sogar Weinempfehlungsgeber zu ersetzen.
📍Ganze… pic.twitter.com/f019diKTBI
☝️Korrektur, der Pädophile wurde wieder freigelassen pic.twitter.com/tdSir5oJbE— Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026
🇺🇸‼️Marc Rowan, ein ehemaliger Geschäftspartner von Jeffrey Epstein, schätzt den Wert der Küste des Gazastreifens auf 50 Milliarden Dollar. Sie müsse nur „erschlossen“ werden.— Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026
🚨Der einzige Faktor, der die Epstein-Klasse daran hindert, ihre soziopathische Vision in Gaza zu… pic.twitter.com/iz11Tde1Qv
🚨⚡️ Die Wahrheitsbombe von Wladimir Putin:— Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026
„Der Iran hat sich daran gehalten. Der Westen hat das Abkommen aufgekündigt.“
Und doch erwartet Europa, dass Iran loyal bleibt?
Genau. Regeln gelten für dich, nicht für mich.
West hat zuerst das Vertrauen missbraucht. 🔥 pic.twitter.com/NgHZV6POlc
pic.twitter.com/4a2CSVgsi3— Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026
⚠️ Kiew zieht die Daumenschrauben an – neue Strafen für Wehrdienstverweigerer geplant
Aktuell betrifft es die Ukraine.
Kann aber bei Ausbreitung des Krieges auch bald dich betreffen
Das ukrainische Parlament bereitet eine deutliche Verschärfung der…
🚨☠️„Friedensrat“ von Trump— Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026
General Jeffers sitzt neben Tony Blair, dem Kriegsverbrecher und korruptionsbelasteten Aushängeschild der Vereinigten Arabischen Emirate sowie neben Larry Ellison, der den Dayton-Plan zur Befriedung des besetzten Westjordanlandes nach der Zweiten… pic.twitter.com/BSe8Da1LxC
🔥 BRISANT: Les Wexner spricht über Jeffrey Epstein – und nennt die Familie Rothschild— Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026
In einer aktuellen Aussage erklärte Les Wexner, dass Jeffrey Epstein direkt für die Rothschild family gearbeitet habe.
Wexner äußerte sich im Rahmen seiner Befragung zu Epsteins… pic.twitter.com/B12bHwFc64
☝️Jeffrey Sachs:— Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026
„1963 wusste Präsident Kennedy, dass Israel mit Hochdruck an Atomwaffen arbeitete, und er versuchte mit aller Kraft, dies zu verhindern. Dabei stieß er nicht nur auf den Widerstand Ben-Gurions, der ihn in die Irre führte, sondern auch auf den der CIA und des… pic.twitter.com/Y49fkbXSQs
📍Werden weiter folgen? pic.twitter.com/Gn50OZ6vEz— Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026
🇺🇸 Oberst Douglas Macgregor: „Ich glaube nicht, dass es zum jetzigen Zeitpunkt irgendeine Chance auf eine Einigung mit den Iranern gibt, weil wir bei den von Benjamin Netanjahu genannten Punkten keine Kompromisse eingehen können. Das sind Netanjahus Bedingungen.“— Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026
„Wir sind… pic.twitter.com/bJizdrwGgA
💵 Die Rothschild-Bank beauftragte Epstein, die Steueruntersuchung des DOJ zu regeln— Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026
Die Edmond de Rothschild Bank beauftragte Jeffrey Epstein und die Anwältin Kathy Ruemmler, einen Vergleich mit dem DOJ auszuhandeln, um Amerikanern dabei zu helfen, Steuern zu hinterziehen.
👉… pic.twitter.com/aXWlU4BvNh
🚨 KI-Identität ohne Ausweg – Jetzt wird es ernst— Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026
🚨Der India AI Impact Summit 2026 in Neu-Delhi zeigt, wohin die Reise geht.
Fingerabdruck. Gesicht. Iris. Stimme.
KI erkennt „Lebendigkeit“, prüft jeden Authentifizierungsversuch in Echtzeit und fordert zusätzliche… pic.twitter.com/ulLnEewmeP
🚨💰 Tschüss, SWIFT?— Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026
BRICS baut sein eigenes grenzüberschreitendes Zahlungssystem auf — und es ist darauf ausgelegt, bis zu 20.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten.
👉 Das Ziel? Umfassende Abwicklungen in nationalen Währungen und die Integration von digitalen… pic.twitter.com/gJH7MaCG1A
‼️🇩🇪Merz: 'Wir werden MEHR Migranten brauchen' pic.twitter.com/lcse4nCWwv— Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026
🚨☝️Oberst Douglas Macgregor:— Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026
„Netanjahu ist entschlossen, seine Kontrolle über Washington zu nutzen, um eine dauerhafte israelische politische Hegemonie über die Region zu errichten und ein Großisrael zu schaffen.“
Im Krieg gegen den Iran würden amerikanische Leben für… pic.twitter.com/M8MDSOCAmG
🚨 Epstein hatte Zugang zu den am stärksten klassifizierten Räumen der USA – Jahre nach seiner Verurteilung— Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026
Kürzlich veröffentlichte Dokumente zeigen, dass Jeffrey Epstein 2018 Steve Bannon eine Nachricht schickte: "Ich gehe morgen zu einem SCIF-Gespräch."
Ein SCIF – Sensitive… pic.twitter.com/3bN8aNmG9X
⚡️ WELT IM UMBRUCH – TOP SCHLAGZEILEN (19. FEB.)— Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026
📍 Niger mobilisiert gegen Frankreich
„Unser Land steht vor Bedrohungen unserer Souveränität“ – Jugend wird auf möglichen Krieg vorbereitet.
📍 USS *Gerald R. Ford* vor Israels Küste
US-Flugzeugträger nimmt Kurs auf das östliche… pic.twitter.com/xJUbwzokqd
🚨 Matthew Cassel zeigt, wie die Besatzung das Leben der Palästinenser im Westjordanland beeinträchtigt – jeder Tag ist dort eine Geduldsprobe. pic.twitter.com/oslasCNaTZ— Don (@Donuncutschweiz) February 18, 2026
💥Der Begriff „Eliten“ ist falsch.— Don (@Donuncutschweiz) February 18, 2026
👍Die neue Bezeichnung lautet „Raubtierklasse“. pic.twitter.com/2U7ujWT9hp
Der ehemalige CIA-Offizier John Kiriakou sagte: „Ich habe mit Doug MacGregor über die Hyperschallraketen des Iran gesprochen. Ich fragte ihn: ‚Kann sich ein Flugzeugträger gegen eine Hyperschallrakete verteidigen?‘ Er antwortete: ‚Nein, es gibt keine Verteidigung gegen eine… pic.twitter.com/ZH4fZz1otW— Don (@Donuncutschweiz) February 18, 2026