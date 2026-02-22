Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🇩🇪🇷🇺Weidel geht in den russischen Medien viral:



„Deutschland muss zu einer erschwinglichen und zuverlässigen Energieversorgung zurückkehren. Und das ist Russland. pic.twitter.com/BlkS22LVZZ — Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026

🔥🇺🇸🇮🇷Ein ehemaliger CIA-Analyst und Einsatzoffizier mit sehr guten Beziehungen.



Eine Quelle aus dem Weißen Haus teilte John Kiriakou mit, dass Trump beschlossen habe, den Iran am Montag oder Dienstag anzugreifen.



Laut seiner Quelle sind Vizepräsident JD Vance und DNI Tulsi… pic.twitter.com/HTggkHceuv — Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026

🚨🇺🇸Trump gibt versehentlich zu: „Ich habe im Grunde Syriens Sharaa an die Macht gebracht.“



Damit hat der Präsident einen Ausrutscher gemacht und zugegeben, was Washington jahrelang bestritten hat: die direkte Beteiligung der USA an der Einsetzung der neuen syrischen Regierung.… pic.twitter.com/jBvViIAozN — Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026

🚨 Matthew McConaughey sagt Hollywood-Schauspielern: Ihr seid geliefert.



„KI ist da – und sie wird eure Jobs übernehmen.“

Sein Rat?



„Sichert euch die Urheberrechte an eurem Abbild und eurer Stimme. Mit KI lässt sich zu viel Geld verdienen, um sie noch aufzuhalten.“



Warum… pic.twitter.com/OARQDhBN64 — Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026

‼️🇮🇱Netanjahu erklärt den Krieg zur Verteidigung der gesamten westlichen Zivilisation



Israels Premier zieht die ultimative historische Parallele:

Wie einst die Makkabäer kämpfe man heute gegen Kräfte, die „uns vom Angesicht der Erde tilgen“ wollten.



☝️Doch er geht weiter:

Ohne… pic.twitter.com/5gOuP4tMej — Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026

🚨Netanjahu und die israelische Regierung haben die Familie von Tucker Carlson bedroht. pic.twitter.com/TmiqyYP5r6 — Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026

⚡️ WELT IM UMBRUCH – Auszug von TOP SCHLAGZEILEN (22. FEB.)



1. 🇪🇺 X greift EU-Strafe an

Plattform legt offiziell Rechtsmittel gegen 140 Mio. € DSA-Bußgeld ein – erster großer juristischer Angriff auf Brüssels Digitalgesetz.



2. 🇸🇾 Syrien bittet Deutschland um Zurückhaltung… pic.twitter.com/yNPoWXJCPk — Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026

🔥Whitney Webb im ersten Interview 2026: „Epsteins Erpressungsmodell ist digitalisiert worden



Investigativjournalistin Whitney Webb erklärt: Die klassische sexuelle Erpressung, wie sie mit Jeffrey Epstein verbunden war, werde heute in dieser Form gar nicht mehr gebraucht.



👉… pic.twitter.com/nJoQT6NNCW — Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026

🇮🇷⚔️🇺🇸 Fast alle US E-3 AWACS-Einsätze signalisieren Vorbereitungen auf einen Angriff auf den Iran – ehemaliger USMC-Kapitän



Die Wahrscheinlichkeit, dass Trump keine Entscheidung zum Angriff auf den Iran trifft, "wird immer geringer", spekuliert der ehemalige US Marine… pic.twitter.com/M9QbSRHC1N — Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026

‼️Massenmörder und Kriegsverbrecher Blair in Trumps „Friedensrat“



Es sieht so aus, als sei Tony Blair fest entschlossen, seinen Status als einer der schlimmsten Menschen zu bestätigen.



In seiner Rede bedient er sich eines reinen Kolonialismus des 19. Jahrhunderts: Er stellt die… pic.twitter.com/KKBoFUDOhi — Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026

‼️💥Ein neues Start-up-Unternehmen im Silicon Valley wird bereits mit zehn Milliarden Dollar bewertet. Es nutzt künstliche Intelligenz, um Fachpersonal zu ersetzen.



📍Das Unternehmen trainiert KI, um Ärzte, Anwälte, Banker und sogar Weinempfehlungsgeber zu ersetzen.



📍Ganze… pic.twitter.com/f019diKTBI — Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026

☝️Korrektur, der Pädophile wurde wieder freigelassen pic.twitter.com/tdSir5oJbE — Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026

🇺🇸‼️Marc Rowan, ein ehemaliger Geschäftspartner von Jeffrey Epstein, schätzt den Wert der Küste des Gazastreifens auf 50 Milliarden Dollar. Sie müsse nur „erschlossen“ werden.



🚨Der einzige Faktor, der die Epstein-Klasse daran hindert, ihre soziopathische Vision in Gaza zu… pic.twitter.com/iz11Tde1Qv — Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026

🚨⚡️ Die Wahrheitsbombe von Wladimir Putin:



„Der Iran hat sich daran gehalten. Der Westen hat das Abkommen aufgekündigt.“

Und doch erwartet Europa, dass Iran loyal bleibt?



Genau. Regeln gelten für dich, nicht für mich.

West hat zuerst das Vertrauen missbraucht. 🔥 pic.twitter.com/NgHZV6POlc — Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026

pic.twitter.com/4a2CSVgsi3



⚠️ Kiew zieht die Daumenschrauben an – neue Strafen für Wehrdienstverweigerer geplant



Aktuell betrifft es die Ukraine.

Kann aber bei Ausbreitung des Krieges auch bald dich betreffen



Das ukrainische Parlament bereitet eine deutliche Verschärfung der… — Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026

🚨☠️„Friedensrat“ von Trump



General Jeffers sitzt neben Tony Blair, dem Kriegsverbrecher und korruptionsbelasteten Aushängeschild der Vereinigten Arabischen Emirate sowie neben Larry Ellison, der den Dayton-Plan zur Befriedung des besetzten Westjordanlandes nach der Zweiten… pic.twitter.com/BSe8Da1LxC — Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026

🔥 BRISANT: Les Wexner spricht über Jeffrey Epstein – und nennt die Familie Rothschild



In einer aktuellen Aussage erklärte Les Wexner, dass Jeffrey Epstein direkt für die Rothschild family gearbeitet habe.



Wexner äußerte sich im Rahmen seiner Befragung zu Epsteins… pic.twitter.com/B12bHwFc64 — Don (@Donuncutschweiz) February 20, 2026

☝️Jeffrey Sachs:



„1963 wusste Präsident Kennedy, dass Israel mit Hochdruck an Atomwaffen arbeitete, und er versuchte mit aller Kraft, dies zu verhindern. Dabei stieß er nicht nur auf den Widerstand Ben-Gurions, der ihn in die Irre führte, sondern auch auf den der CIA und des… pic.twitter.com/Y49fkbXSQs — Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026

🇺🇸 Oberst Douglas Macgregor: „Ich glaube nicht, dass es zum jetzigen Zeitpunkt irgendeine Chance auf eine Einigung mit den Iranern gibt, weil wir bei den von Benjamin Netanjahu genannten Punkten keine Kompromisse eingehen können. Das sind Netanjahus Bedingungen.“



„Wir sind… pic.twitter.com/bJizdrwGgA — Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026

💵 Die Rothschild-Bank beauftragte Epstein, die Steueruntersuchung des DOJ zu regeln



Die Edmond de Rothschild Bank beauftragte Jeffrey Epstein und die Anwältin Kathy Ruemmler, einen Vergleich mit dem DOJ auszuhandeln, um Amerikanern dabei zu helfen, Steuern zu hinterziehen.



👉… pic.twitter.com/aXWlU4BvNh — Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026

🚨 KI-Identität ohne Ausweg – Jetzt wird es ernst



🚨Der India AI Impact Summit 2026 in Neu-Delhi zeigt, wohin die Reise geht.



Fingerabdruck. Gesicht. Iris. Stimme.

KI erkennt „Lebendigkeit“, prüft jeden Authentifizierungsversuch in Echtzeit und fordert zusätzliche… pic.twitter.com/ulLnEewmeP — Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026

🚨💰 Tschüss, SWIFT?



BRICS baut sein eigenes grenzüberschreitendes Zahlungssystem auf — und es ist darauf ausgelegt, bis zu 20.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten.



👉 Das Ziel? Umfassende Abwicklungen in nationalen Währungen und die Integration von digitalen… pic.twitter.com/gJH7MaCG1A — Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026

🚨☝️Oberst Douglas Macgregor:



„Netanjahu ist entschlossen, seine Kontrolle über Washington zu nutzen, um eine dauerhafte israelische politische Hegemonie über die Region zu errichten und ein Großisrael zu schaffen.“



Im Krieg gegen den Iran würden amerikanische Leben für… pic.twitter.com/M8MDSOCAmG — Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026

🚨 Epstein hatte Zugang zu den am stärksten klassifizierten Räumen der USA – Jahre nach seiner Verurteilung



Kürzlich veröffentlichte Dokumente zeigen, dass Jeffrey Epstein 2018 Steve Bannon eine Nachricht schickte: "Ich gehe morgen zu einem SCIF-Gespräch."



Ein SCIF – Sensitive… pic.twitter.com/3bN8aNmG9X — Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026

⚡️ WELT IM UMBRUCH – TOP SCHLAGZEILEN (19. FEB.)



📍 Niger mobilisiert gegen Frankreich

„Unser Land steht vor Bedrohungen unserer Souveränität“ – Jugend wird auf möglichen Krieg vorbereitet.



📍 USS *Gerald R. Ford* vor Israels Küste

US-Flugzeugträger nimmt Kurs auf das östliche… pic.twitter.com/xJUbwzokqd — Don (@Donuncutschweiz) February 19, 2026

🚨 Matthew Cassel zeigt, wie die Besatzung das Leben der Palästinenser im Westjordanland beeinträchtigt – jeder Tag ist dort eine Geduldsprobe. pic.twitter.com/oslasCNaTZ — Don (@Donuncutschweiz) February 18, 2026

💥Der Begriff „Eliten“ ist falsch.



👍Die neue Bezeichnung lautet „Raubtierklasse“. pic.twitter.com/2U7ujWT9hp — Don (@Donuncutschweiz) February 18, 2026