Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

🔥☝️Roger Waters übt scharfe Kritik an U2-Frontmann Bono für dessen Unterstützung des zionistischen Staates Israel und deckt Israels finsteren Plan auf, alle Palästinenser zu vernichten, um Eretz Israel zu erschaffen. pic.twitter.com/DRNcaan07Y — Don (@Donuncutschweiz) February 25, 2026

‼️💉Das ist der wissenschaftliche Durchbruch, auf den wir gewartet haben!



☝️Ein sichtlich verärgerter Dr. John Campbell sagt, dies könne nicht länger ignoriert werden.



Eine neuseeländische Preprint-Trilogie über weiße faserige Blutgerinnsel (sogenannte anomale intravaskuläre… pic.twitter.com/yPFhlMjPWh — Don (@Donuncutschweiz) February 25, 2026

🚨🇮🇱Auf die Frage nach dem israelischen Nationalstaatsgesetz zögerte Natalie Portman nicht und verzichtete auf PR-Gerede:



„Es ist rassistisch, es ist falsch und ich bin damit nicht einverstanden.“



Großen Respekt dafür, dass sie ihre Bekanntheit nutzt, um die Wahrheit… pic.twitter.com/HrxC42P8Ou — Don (@Donuncutschweiz) February 25, 2026

☝️🇩🇪🔥Björn Höcke: „Deutschland wird von einer internationalen Elite kontrolliert.” pic.twitter.com/Un3aRon3me — Don (@Donuncutschweiz) February 25, 2026

⚡️ WELT IM UMBRUCH – TOP SCHLAGZEILEN (25. FEB.)



1. 🇺🇸 Gates entschuldigt sich intern – Bill Gates bittet Stiftungsmitarbeiter um Verzeihung für Kontakte zu Jeffrey Epstein; „nichts Verbotenes getan“, so Gates laut WSJ.



2. 🇺🇸📂 DOJ unter Druck – Laut NPR sollen… pic.twitter.com/uyA4nU8Ghh — Don (@Donuncutschweiz) February 25, 2026

🔴☝️Putin warnt und reagiert auf die Nachricht des Auslandsgeheimdienstes SVR, der berichtet, dass London und Paris die Lieferung von Atomwaffen oder entsprechender Technologie an Kiew vorbereiten.



Der Feind zögert nicht, jedes Mittel einzusetzen. Nun, es ist wahrscheinlich… pic.twitter.com/ImeBmgm9Bq — Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026

‼️Orban. Es passiert etwas unglaublich Gefährliches!



In der Ukraine will man eine 800.000 Mann starke Armee unter Waffen stellen – mit Geld aus Europa, das von arbeitenden Bürgern stammt. pic.twitter.com/anOUC3foi6 — Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026

🚨🔥 Nach dem Bombenhagel kommt das Kontrollnetz



Während Gaza in Trümmern liegt, Zehntausende tot sind und Hunderttausende hungern oder auf der Flucht sind, präsentiert Trumps sogenannter „Friedensrat“ seine Vision für die Zukunft.



🩸Nicht Rechenschaft.

🩸Nicht… pic.twitter.com/H0Uq9MmvOn — Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026

🔴In diesem Abschnitt spricht Neil Oliver das Unausgesprochene laut aus, und die von ihm beschriebene Richtung ist kaum zu ignorieren.



Er argumentiert, dass es bei dem Projekt nicht einfach um „links gegen rechts“ oder eine Krise nach der anderen geht, sondern um eine lange… pic.twitter.com/8YMkHSjJI3 — Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026

☝️‼️Mel Gibson lügt nicht.



Eine aktuelle Studie dokumentierte die vollständige Remission von Krebserkrankungen im Stadium IV durch die Anwendung von Fenbendazol.



Bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom, Brust- oder Prostatakrebs verschwanden die Tumore, und das ganz ohne… pic.twitter.com/GjWrnJnsWS — Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026

🔥☝️Dmitri Medwedew



Die Antwort auf die Frage von RT zu den Plänen Frankreichs und Großbritanniens, der Ukraine Atomwaffen zu übergeben, lautet:



Ich werde etwas Offensichtliches und Harsches sagen.



Die Informationen des SVR über die Absicht Frankreichs und Großbritanniens, dem… pic.twitter.com/wkPUJDpEno — Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026

☄️🇨🇭Die Schweizer Großbank UBS hat das Schweizer Konto von Jacques Baud gesperrt. Quelle (https://t.co/FOtEq80mxy) pic.twitter.com/pts8Md2BTM — Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026

pic.twitter.com/ef2miDyHy4

Hollywood ist so was von vorbei. — Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026

📜 ISRAELISCHE ZEITUNG AUS DEM JAHR 1984



Auf der Titelseite der damaligen Ausgabe heißt es wörtlich:



„Der Iran befindet sich in der letzten Phase der Herstellung einer Atombombe“



➡️ Vor 41 Jahren lautete in Israel die headline genau so – eine staatliche Tageszeitung berichtet… pic.twitter.com/wbOLCPCvQp — Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026

💥🚨 Ehemaliger CDC-Direktor: „Ich würde es begrüßen, wenn mRNA-Impfstoffe abgeschafft würden.“



„Wenn ich Ihnen einen mRNA-Impfstoff verabreiche, verwandle ich Ihren Körper in eine Fabrik zur Produktion des Spike-Proteins.“



„Das Spike-Protein ist ein sehr immuntoxisches… pic.twitter.com/exWKqbBzop — Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026

🇮🇷🇺🇸🇮🇱 Iran an die USA: Wollt ihr einen atomwaffenfreien Nahen Osten? Beginnt mit Israel



💬 "Der Iran fordert seit 1974 konsequent die Einrichtung einer Zone frei von Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen im Nahen Osten, eine Vision, die aufgrund anhaltender… pic.twitter.com/SRCvNn4U0B — Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026

⚡️ WELT IM UMBRUCH – TOP SCHLAGZEILEN (24. FEB.)



1. 🇺🇸 Pentagon arbeitet an UFO-Freigaben – Kriegsminister Hegseth bestätigt, dass Informationen über Außerirdische zur Veröffentlichung vorbereitet werden.



2. 🇪🇺🇨🇭 EU-Sanktionen treffen Schweizer Oberst – Jacques Baud mit… pic.twitter.com/2JwwNveRhB — Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026

🚨🇮🇷🇺🇸 Albtraum der US-Marine im Persischen Golf: Irans „Moskitoflotte“ erhält tödliche Upgrades



Während Trumps zehntägiger Warnung laufen US-Flugzeugträger in den Golf ein. Gleichzeitig setzt Irans „Moskitoflotte“ Schwärme von Booten, neue Langstreckenraketen und Übungen mit… pic.twitter.com/pixrb51MYE — Don (@Donuncutschweiz) February 23, 2026

‼️💉💉💉💉💉Nach fünf mRNA-Booster-Injektionen… sieht das menschliche Herz so aus – dauerhaft geschädigt mit tödlichen Mikronarben. Studie und mehr…https://t.co/Eo8c0PngHX pic.twitter.com/GA6XuxHCrn — Don (@Donuncutschweiz) February 23, 2026

🚨Souveräne Regierungen in der Schuldenfalle und unsichtbare Technologie als Machtinstrument



In einem aktuellen Video vom 16. Februar 2026 warnt Catherine Austin Fitts vor einer doppelten Kontrollstruktur über Staaten. Einerseits würden Regierungen durch Schulden und… pic.twitter.com/wNzcU9UMTO — Don (@Donuncutschweiz) February 23, 2026

‼️Bericht von 7 News“ eine Nachrichtenmarke des australischen Senders Seven Network, einem großen privaten TV-Netzwerk in Australien geht viral



„Die Krebsraten steigen – Eierstockkrebs um 30 %, Brustkrebs um 50 % und Darmkrebs um 71 %“



„Auch Prostatakrebs,… pic.twitter.com/rZtknwO9uM — Don (@Donuncutschweiz) February 23, 2026

🇺🇸🇷🇺Der Sondergesandte des US Praesidenten Steve Witkoff erklaerte nach seinen Gespraechen mit Wladimir Putin in einem Interview mit Fox News, der russische Praesident sei ihm gegenueber stets ehrlich gewesen und habe offen seine roten Linien benannt, was fuer erfolgreiche… pic.twitter.com/ZfxGDQu4Fa — Don (@Donuncutschweiz) February 23, 2026

‼️🇺🇸Der ehemalige Gouverneur von Minnesota Jesse Ventura fordert ein Gesetz, wonach im Falle einer vom Kongress beschlossenen Kriegserklärung automatisch ein Familienmitglied jedes Kongressmitglieds zum Militärdienst eingezogen werden soll. pic.twitter.com/UnfLlRm5WH — Don (@Donuncutschweiz) February 23, 2026

⚡️ WELT IM UMBRUCH – Auszug von TOP SCHLAGZEILEN (23. FEB.)



1. 🇲🇽🇺🇸 USA halfen bei „El Mencho“-Operation – Washington bestätigt Informationsweitergabe an Mexiko zur Ausschaltung des CJNG-Bosses.



2. 🇲🇽 Straßenkämpfe in mehreren Bundesstaaten – CJNG-Kartell liefert sich Gefechte… pic.twitter.com/KKbip2rnmd — Don (@Donuncutschweiz) February 23, 2026

‼️🇺🇸Neu veröffentlichte FBI-Dokumente legen nahe, dass das marode Kamerasystem im Epstein-Gefängnis bereits Tage vor seinem Tod mehrere Ausfälle hatte, eine Festplatte versagte, ein FBI-Agent das Aufzeichnungsgerät ausbaute und durch den späteren Austausch der Festplatten… pic.twitter.com/bUkwwwX8Cf — Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026

🇮🇱 Am 15. Januar ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 4,2 direkt neben der israelischen Atomanlage Dimona.



Es war auffallend flach, dauerte 1,5 Sekunden und fiel zeitlich mit einer landesweiten Notfallübung zusammen, die im Voraus geplant war.



Israel will den… pic.twitter.com/YIGhdyqqyF — Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026

🇺🇸💥🇮🇷US-Angriff auf den Iran könnte Amerika in einen 'langwierigen Konflikt' stürzen – Bericht



💬 „Experten warnen, dass ein Angriff auf den Iran [durch die USA] deutlich komplexer wäre als eine Operation in Venezuela“, berichtet die New York Times.



📍 Während der Luftraum… pic.twitter.com/XBPO9eEbZh — Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026

🇨🇭🇷🇺🗣Talkrunde im Schweizer Staats-TV: "Russland mischt sich via RT DE in Schweizer Innenpolitik ein"



In der SRF-Talkrunde "Abstimmungs-Arena zur SRG-Initiative" wurde die Rolle von RT DE diskutiert. pic.twitter.com/Xj6hHIahXk — Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026