Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

🔥☝️Roger Waters übt scharfe Kritik an U2-Frontmann Bono für dessen Unterstützung des zionistischen Staates Israel und deckt Israels finsteren Plan auf, alle Palästinenser zu vernichten, um Eretz Israel zu erschaffen. pic.twitter.com/DRNcaan07Y— Don (@Donuncutschweiz) February 25, 2026
‼️💉Das ist der wissenschaftliche Durchbruch, auf den wir gewartet haben!— Don (@Donuncutschweiz) February 25, 2026
☝️Ein sichtlich verärgerter Dr. John Campbell sagt, dies könne nicht länger ignoriert werden.
Eine neuseeländische Preprint-Trilogie über weiße faserige Blutgerinnsel (sogenannte anomale intravaskuläre… pic.twitter.com/yPFhlMjPWh
🚨🇮🇱Auf die Frage nach dem israelischen Nationalstaatsgesetz zögerte Natalie Portman nicht und verzichtete auf PR-Gerede:— Don (@Donuncutschweiz) February 25, 2026
„Es ist rassistisch, es ist falsch und ich bin damit nicht einverstanden.“
Großen Respekt dafür, dass sie ihre Bekanntheit nutzt, um die Wahrheit… pic.twitter.com/HrxC42P8Ou
☝️🇩🇪🔥Björn Höcke: „Deutschland wird von einer internationalen Elite kontrolliert.” pic.twitter.com/Un3aRon3me— Don (@Donuncutschweiz) February 25, 2026
⚡️ WELT IM UMBRUCH – TOP SCHLAGZEILEN (25. FEB.)— Don (@Donuncutschweiz) February 25, 2026
1. 🇺🇸 Gates entschuldigt sich intern – Bill Gates bittet Stiftungsmitarbeiter um Verzeihung für Kontakte zu Jeffrey Epstein; „nichts Verbotenes getan“, so Gates laut WSJ.
2. 🇺🇸📂 DOJ unter Druck – Laut NPR sollen… pic.twitter.com/uyA4nU8Ghh
🔴☝️Putin warnt und reagiert auf die Nachricht des Auslandsgeheimdienstes SVR, der berichtet, dass London und Paris die Lieferung von Atomwaffen oder entsprechender Technologie an Kiew vorbereiten.— Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026
Der Feind zögert nicht, jedes Mittel einzusetzen. Nun, es ist wahrscheinlich… pic.twitter.com/ImeBmgm9Bq
‼️Orban. Es passiert etwas unglaublich Gefährliches!— Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026
In der Ukraine will man eine 800.000 Mann starke Armee unter Waffen stellen – mit Geld aus Europa, das von arbeitenden Bürgern stammt. pic.twitter.com/anOUC3foi6
🚨🔥 Nach dem Bombenhagel kommt das Kontrollnetz— Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026
Während Gaza in Trümmern liegt, Zehntausende tot sind und Hunderttausende hungern oder auf der Flucht sind, präsentiert Trumps sogenannter „Friedensrat“ seine Vision für die Zukunft.
🩸Nicht Rechenschaft.
🩸Nicht… pic.twitter.com/H0Uq9MmvOn
🔴In diesem Abschnitt spricht Neil Oliver das Unausgesprochene laut aus, und die von ihm beschriebene Richtung ist kaum zu ignorieren.— Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026
Er argumentiert, dass es bei dem Projekt nicht einfach um „links gegen rechts“ oder eine Krise nach der anderen geht, sondern um eine lange… pic.twitter.com/8YMkHSjJI3
☝️‼️Mel Gibson lügt nicht.— Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026
Eine aktuelle Studie dokumentierte die vollständige Remission von Krebserkrankungen im Stadium IV durch die Anwendung von Fenbendazol.
Bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom, Brust- oder Prostatakrebs verschwanden die Tumore, und das ganz ohne… pic.twitter.com/GjWrnJnsWS
🔥☝️Dmitri Medwedew— Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026
Die Antwort auf die Frage von RT zu den Plänen Frankreichs und Großbritanniens, der Ukraine Atomwaffen zu übergeben, lautet:
Ich werde etwas Offensichtliches und Harsches sagen.
Die Informationen des SVR über die Absicht Frankreichs und Großbritanniens, dem… pic.twitter.com/wkPUJDpEno
☄️🇨🇭Die Schweizer Großbank UBS hat das Schweizer Konto von Jacques Baud gesperrt. Quelle (https://t.co/FOtEq80mxy) pic.twitter.com/pts8Md2BTM— Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026
pic.twitter.com/ef2miDyHy4— Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026
Hollywood ist so was von vorbei.
📜 ISRAELISCHE ZEITUNG AUS DEM JAHR 1984— Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026
Auf der Titelseite der damaligen Ausgabe heißt es wörtlich:
„Der Iran befindet sich in der letzten Phase der Herstellung einer Atombombe“
➡️ Vor 41 Jahren lautete in Israel die headline genau so – eine staatliche Tageszeitung berichtet… pic.twitter.com/wbOLCPCvQp
💥🚨 Ehemaliger CDC-Direktor: „Ich würde es begrüßen, wenn mRNA-Impfstoffe abgeschafft würden.“— Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026
„Wenn ich Ihnen einen mRNA-Impfstoff verabreiche, verwandle ich Ihren Körper in eine Fabrik zur Produktion des Spike-Proteins.“
„Das Spike-Protein ist ein sehr immuntoxisches… pic.twitter.com/exWKqbBzop
🇮🇷🇺🇸🇮🇱 Iran an die USA: Wollt ihr einen atomwaffenfreien Nahen Osten? Beginnt mit Israel— Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026
💬 "Der Iran fordert seit 1974 konsequent die Einrichtung einer Zone frei von Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen im Nahen Osten, eine Vision, die aufgrund anhaltender… pic.twitter.com/SRCvNn4U0B
⚡️ WELT IM UMBRUCH – TOP SCHLAGZEILEN (24. FEB.)— Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026
1. 🇺🇸 Pentagon arbeitet an UFO-Freigaben – Kriegsminister Hegseth bestätigt, dass Informationen über Außerirdische zur Veröffentlichung vorbereitet werden.
2. 🇪🇺🇨🇭 EU-Sanktionen treffen Schweizer Oberst – Jacques Baud mit… pic.twitter.com/2JwwNveRhB
🇺🇦🇺🇸Vertrauen Sie Trump, Herr Klitschko?: "…" pic.twitter.com/Thbp2YDSNQ— Don (@Donuncutschweiz) February 23, 2026
🚨🇮🇷🇺🇸 Albtraum der US-Marine im Persischen Golf: Irans „Moskitoflotte“ erhält tödliche Upgrades— Don (@Donuncutschweiz) February 23, 2026
Während Trumps zehntägiger Warnung laufen US-Flugzeugträger in den Golf ein. Gleichzeitig setzt Irans „Moskitoflotte“ Schwärme von Booten, neue Langstreckenraketen und Übungen mit… pic.twitter.com/pixrb51MYE
‼️💉💉💉💉💉Nach fünf mRNA-Booster-Injektionen… sieht das menschliche Herz so aus – dauerhaft geschädigt mit tödlichen Mikronarben. Studie und mehr…https://t.co/Eo8c0PngHX pic.twitter.com/GA6XuxHCrn— Don (@Donuncutschweiz) February 23, 2026
🚨Souveräne Regierungen in der Schuldenfalle und unsichtbare Technologie als Machtinstrument— Don (@Donuncutschweiz) February 23, 2026
In einem aktuellen Video vom 16. Februar 2026 warnt Catherine Austin Fitts vor einer doppelten Kontrollstruktur über Staaten. Einerseits würden Regierungen durch Schulden und… pic.twitter.com/wNzcU9UMTO
‼️Bericht von 7 News“ eine Nachrichtenmarke des australischen Senders Seven Network, einem großen privaten TV-Netzwerk in Australien geht viral— Don (@Donuncutschweiz) February 23, 2026
„Die Krebsraten steigen – Eierstockkrebs um 30 %, Brustkrebs um 50 % und Darmkrebs um 71 %“
„Auch Prostatakrebs,… pic.twitter.com/rZtknwO9uM
🇺🇸🇷🇺Der Sondergesandte des US Praesidenten Steve Witkoff erklaerte nach seinen Gespraechen mit Wladimir Putin in einem Interview mit Fox News, der russische Praesident sei ihm gegenueber stets ehrlich gewesen und habe offen seine roten Linien benannt, was fuer erfolgreiche… pic.twitter.com/ZfxGDQu4Fa— Don (@Donuncutschweiz) February 23, 2026
‼️🇺🇸Der ehemalige Gouverneur von Minnesota Jesse Ventura fordert ein Gesetz, wonach im Falle einer vom Kongress beschlossenen Kriegserklärung automatisch ein Familienmitglied jedes Kongressmitglieds zum Militärdienst eingezogen werden soll. pic.twitter.com/UnfLlRm5WH— Don (@Donuncutschweiz) February 23, 2026
⚡️ WELT IM UMBRUCH – Auszug von TOP SCHLAGZEILEN (23. FEB.)— Don (@Donuncutschweiz) February 23, 2026
1. 🇲🇽🇺🇸 USA halfen bei „El Mencho“-Operation – Washington bestätigt Informationsweitergabe an Mexiko zur Ausschaltung des CJNG-Bosses.
2. 🇲🇽 Straßenkämpfe in mehreren Bundesstaaten – CJNG-Kartell liefert sich Gefechte… pic.twitter.com/KKbip2rnmd
‼️🇺🇸Neu veröffentlichte FBI-Dokumente legen nahe, dass das marode Kamerasystem im Epstein-Gefängnis bereits Tage vor seinem Tod mehrere Ausfälle hatte, eine Festplatte versagte, ein FBI-Agent das Aufzeichnungsgerät ausbaute und durch den späteren Austausch der Festplatten… pic.twitter.com/bUkwwwX8Cf— Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026
🇮🇱 Am 15. Januar ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 4,2 direkt neben der israelischen Atomanlage Dimona.— Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026
Es war auffallend flach, dauerte 1,5 Sekunden und fiel zeitlich mit einer landesweiten Notfallübung zusammen, die im Voraus geplant war.
Israel will den… pic.twitter.com/YIGhdyqqyF
🇺🇸💥🇮🇷US-Angriff auf den Iran könnte Amerika in einen 'langwierigen Konflikt' stürzen – Bericht— Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026
💬 „Experten warnen, dass ein Angriff auf den Iran [durch die USA] deutlich komplexer wäre als eine Operation in Venezuela“, berichtet die New York Times.
📍 Während der Luftraum… pic.twitter.com/XBPO9eEbZh
🇨🇭🇷🇺🗣Talkrunde im Schweizer Staats-TV: "Russland mischt sich via RT DE in Schweizer Innenpolitik ein"— Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026
In der SRF-Talkrunde "Abstimmungs-Arena zur SRG-Initiative" wurde die Rolle von RT DE diskutiert. pic.twitter.com/Xj6hHIahXk
🇺🇸🇮🇷US-Sondergesandter, Steve Witkoff:— Don (@Donuncutschweiz) February 22, 2026
'Präsident Trump ist frustriert und verwirrt darüber, warum die Iraner noch nicht kapituliert haben. Warum sie unter diesem Druck, mit all der in die Region entsandten militärischen Macht, noch nicht zu uns gekommen sind und gesagt haben… pic.twitter.com/namrzv3nzX