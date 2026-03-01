Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Putin konnte sich 2025 nicht vorstellen, dass Trump Khamenei töten würde.



„Ich will diese Möglichkeit gar nicht erst in Erwägung ziehen."

🔥Es gibt ein gutes Informationsvideo darüber, was passiert, wenn die Straße von Hormus geschlossen wird.

Die Menschenmengen, die Ayatollah Khamenei im Iran betrauern, sind riesig.



Die Menschenmengen, die Ayatollah Khamenei im Iran betrauern, sind riesig.

🚨Laut iranischer Staatsmedien ist der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei bei den Angriffen der USA und Israels getötet worden. Droht uns in den internationalen Beziehungen nun völliges Chaos?



Welche strategische Logik oder welches Prinzip – falls überhaupt vorhanden –… pic.twitter.com/8dtN1gyELQ — Don (@Donuncutschweiz) March 1, 2026

☄️⚡️ ESKALATION IN WESTASIEN – WAS IN DEN LETZTEN STUNDEN PASSIERTE



☄️⚡️ ESKALATION IN WESTASIEN – WAS IN DEN LETZTEN STUNDEN PASSIERTE

In den frühen Morgenstunden des 1. März spitzt sich der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran dramatisch zu. US-Präsident Trump verkündete zunächst den Tod von Ayatollah Ali Khamenei – eine Behauptung, die…

🚨Die Revolutionsgarde hat die Schließung der Straße von Hormus offiziell bekannt gegeben.🚨

☝️Pepe Escobar, der Präsident Trump zitiert und dann die Denkweise hinter dieser Botschaft erläutert.

Das Video geht viral: weltweites Entsetzen!



Das Video geht viral: weltweites Entsetzen!

Der Iran zielt offenbar auf Gebiete in der Nähe des Burj Khalifa ab. Auf den Aufnahmen sind Kamikaze-Drohnen zu sehen, die sich dem Gebäude nähern.

Irans Führung hat überlebt. Im Interview im US-TV-Sender NBC Irans Außenminister: Die Führung hat [bisher] überlebt. Soweit er weiß, ist der Oberster Führer des Irans am Leben – ebenso der Außenminister, also es. Getötet wurden 2 Kommandeure, deren Namen…

🇺🇸🇮🇱🇮🇷Die Vereinigten Staaten haben einen unprovozierten Krieg begonnen.



„Es mag an dem liegen, was in den Epstein-Akten steht … es mag Erpressung sein, es mag Korruption sein … aber es geht nicht um die Interessen Amerikas.“

– Jeffrey Sachs. pic.twitter.com/fgQvJGbPQh — Don (@Donuncutschweiz) February 28, 2026

⚠️🇺🇸🇮🇱🇮🇷Der ehemalige CIA-Offizier John Kiriakou sagte:



⚠️🇺🇸🇮🇱🇮🇷Der ehemalige CIA-Offizier John Kiriakou sagte:

„Israel hat Trump Folgendes mitgeteilt: ‚Wir haben Atomwaffen und werden sie einsetzen, wenn Sie den Iran nicht bombardieren.'"

☄️🇺🇸🇮🇱🇮🇷Die militärische Eskalation zwischen dem Iran, den USA und Israel weitet sich dramatisch aus. Laut dem IRGC haben die Raketenangriffe auf US-Stützpunkte mindestens 200 Tote und Verletzte unter den US-Soldaten gefordert. Der Iran greift weiterhin Basen in Katar, darunter…

☝️„Die Drahtzieher der Konflikte im Nahen Osten und anderer regionaler Krisen versuchen, deren zerstörerische Folgen auszunutzen, um Hass zu säen und Menschen weltweit gegeneinander aufzuhetzen. Dies ist das eigennützige Ziel solcher geopolitischer Strippenzieher." – Präsident…

☝️🇺🇸Morgan Freeman hat Trump gerade live im Fernsehen angegriffen.



☝️🇺🇸Morgan Freeman hat Trump gerade live im Fernsehen angegriffen.

„Da sitzt jemand im Weißen Haus, der uns in den Abgrund führt. Ich kann persönlich nicht verstehen, wie ein verurteilter Verbrecher Präsident werden konnte."

Ein iranischer Professor behauptet, das Epstein-Regime greife sie an.



Der an der Universität von Teheran lehrende iranische Professor Seyed Mohammad Marandi findet deutliche Worte. Er meldet sich live aus dem Iran.



Aktuelles und Updates auf Short-News.… pic.twitter.com/g0mUgfYqWo — Don (@Donuncutschweiz) February 28, 2026

☄️Ein Amerikaner reagiert auf den iranischen Angriff auf einen Marinestützpunkt in Bahrain ‚Alter, verdammt noch mal, eine verdammte Rakete hat es tatsächlich geschafft' ‚Oh, da kommt noch mehr'…

☝️Macgregor: "Iran ist nicht schwach – Washington begeht schweren Irrtum"



In einer aktuellen Folge des Podcasts "Judging Freedom" äußert sich der Oberst a. D. der US-Armee und Politikwissenschaftler Douglas Macgregor zur drohenden Eskalation im Konflikt mit Iran.



Macgregor… pic.twitter.com/cKoBrBWLWZ — Don (@Donuncutschweiz) February 28, 2026

🔴🇺🇸🇮🇱🇮🇷Die Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran eskalieren dramatisch. Nach bestätigten Luftangriffen auf zentrale Ziele in Teheran – darunter das Verteidigungsministerium, das Geheimdienstministerium, das Büro des Obersten Führers, die iranische Atomenergiebehörde…

🇺🇸☝️„Die Trump-Administration sucht nach einer Ausrede“



„Ich denke, wir stehen kurz davor, in einen Krieg zu ziehen“



🇺🇸☝️„Die Trump-Administration sucht nach einer Ausrede"

„Ich denke, wir stehen kurz davor, in einen Krieg zu ziehen"

„Die USA werden einen Arschtritt bekommen" — Larry Johnson, ehemaliger CIA-Analyst

Orban warnt‼️Sollen über Berlin wieder russische Fahnen wehen?

🚨Tucker Carlson lässt eine gewaltige Bombe platzen und enthüllt, dass Israel plant, die Vereinigten Staaten zugunsten Indiens im Stich zu lassen.



🚨Tucker Carlson lässt eine gewaltige Bombe platzen und enthüllt, dass Israel plant, die Vereinigten Staaten zugunsten Indiens im Stich zu lassen.

Tatsächlich will Israel Amerika schwächen, indem es das Land in einen verheerenden Krieg hineinzieht. So kann Israel seine eigenen…

Die Frau des Massenmörders und Kriegsverbrechers Tony Blair kann sich nicht dazu durchringen, zu sagen, dass er ein guter Ehemann und Mensch ist

🔴„Wenn der Iran einen Flugzeugträger versenkt, ist es der Dritte Weltkrieg“ – so der ehemalige CIA-Agent John Kiriakou gegenüber Alex Jones.



🔴„Wenn der Iran einen Flugzeugträger versenkt, ist es der Dritte Weltkrieg" – so der ehemalige CIA-Agent John Kiriakou gegenüber Alex Jones.

Er sagt, die USA provozieren den Iran und die Flugzeugträger sind in Reichweite, um einen Angriff im Stil von Pearl Harbor auszulösen,…

Krieg mit dem Iran? Nicht so schnell! In unserer Sendung hat Oberst Macgregor gerade enthüllt, dass Matrosen an Bord der USS Gerald Ford die Wasserversorgung sabotiert haben, um einen potenziellen Konflikt zu vermeiden, den Israel unbedingt will.

⚡️ WELT IM UMBRUCH – TOP SCHLAGZEILEN (27. FEB.)



1. 🇺🇸🇮🇱 USS *Gerald R. Ford* vor Israel – Größter US-Flugzeugträger der Welt soll „unmittelbar“ vor der Küste eintreffen.



2. 🇺🇸🇮🇷 Genf unter Druck – Witkoff & Kushner enttäuscht: Iran zeigt laut *Israel Hayom* „keine… pic.twitter.com/7a5XVRE574 — Don (@Donuncutschweiz) February 27, 2026

📌1995: „Der Iran baut eine Atombombe.“

📌2006: „Der Iran baut eine Atombombe.“

📌2012: „Der Iran baut eine Atombombe.“

📌2015: „Der Iran baut eine Atombombe.“

📌2018: „Der Iran baut eine Atombombe.“

📌2025: „Der Iran baut eine Atombombe.“ pic.twitter.com/tgOq1n1yZ7 — Don (@Donuncutschweiz) February 26, 2026

‼️Bill Gates hat nun öffentlich zugegeben, dass er während seiner Ehe mit Melinda Gates zwei Affären mit russischen Frauen hatte.



In einer Entschuldigung gegenüber der Gates-Stiftung sagte er:



„Ich hatte Affären, eine mit einem russischen Bridgespieler, den ich bei… pic.twitter.com/hSm9q0lQsq — Don (@Donuncutschweiz) February 26, 2026

‼️🇺🇸🇮🇱Professor Jeffrey Sachs äußert sich eindeutig zu den Themen Trump, Kongress und Israel.

🎙 Tucker Carlson zur Epstein-Affäre: Wer regiert wirklich?



🎙 Tucker Carlson zur Epstein-Affäre: Wer regiert wirklich?

Carlson spricht von einer „Superstruktur über den Regierungen" – sichtbar in den Epstein-E-Mails. Ein Mann, so gut vernetzt, dass er laut Carlson besser eingebunden war als Senatoren, Außenminister oder sogar…

☝️Aus Italien schwärmt Mel Gibson



☝️Aus Italien schwärmt Mel Gibson

„Rettet das Bif!" Bifidobacterium sind „gute" Darmbakterien, die natürlicherweise im menschlichen Darm vorkommen und zur Darmflora gehören. Die unpasteurisierten Käsesorten, das gentechnikfreie Getreide und die Naturnudeln sorgen dafür, dass er…

‼️☝️"Schicken Militär zum Schutz von Energieanlagen" – Orbán reagiert auf Öl-Stopp der Ukraine

‼️Irgendwann merkt man, dass kein Job mehr sicher ist. Etwas Großes bahnt sich an. Ist dein Arbeitsplatz noch sicher?

☝️‼️🇮🇱Laut Tucker Carlson ist dies Israels allerletzte Chance, die Vereinigten Staaten in einen Krieg hineinzuziehen, da sich zukünftige Generationen von Amerikanern von Israel abwenden.



Er sagt, sie könnten das Internet abschalten und Menschen verhaften, es würde sich aber… pic.twitter.com/6iUXDxK7pQ — Don (@Donuncutschweiz) February 26, 2026

‼️Neue Epstein-Akten stellen Gates’ Darstellung massiv infrage



Tausende freigegebene Dokumente wurden ausgewertet und sind nun öffentlich zugänglich.



‼️Neue Epstein-Akten stellen Gates' Darstellung massiv infrage

Tausende freigegebene Dokumente wurden ausgewertet und sind nun öffentlich zugänglich.

👉 Die 107 Seiten starke Auswertung mit 277 Belegen zeigt ein deutlich umfangreicheres Kontaktmuster als die oft zitierte…

‼️🇷🇺Nebensja attackiert bei UN-Vollversammlung London und Paris- Jeden Bezug zur Realität verloren

🇷🇺🇮🇱Auf die Frage, warum Moskau nicht eingreift, um dem Iran zu helfen, verwies der russische Präsident Wladimir Putin auf Israels enge Beziehungen zu Russland.



🇷🇺🇮🇱Auf die Frage, warum Moskau nicht eingreift, um dem Iran zu helfen, verwies der russische Präsident Wladimir Putin auf Israels enge Beziehungen zu Russland.

„Israel ist heute fast ein russischsprachiges Land. Rund zwei Millionen Menschen aus der Sowjetunion und Russland…