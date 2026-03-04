Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

🚨Iran-Krieg: Ein Rothschild-Plan



Irans wirkliche "Sünde" ist nicht sein Atomprogramm — es war die Ablehnung des globalistischen digitalen Geldmodells, argumentiert die US-Investmentbankerin Catherine Fitts.



Als US-Armeegeneral Wesley Clark 2001 erfuhr, dass die USA "in fünf…

‼️🔥John Mearsheimer ist der Meinung, dass wir uns auf große Probleme einstellen müssen.

🇷🇺🍾Ex-CIA-Analyst zu Trumps Iran-Krieg- Im Kreml knallen die Sektkorken

🚨🇺🇸Der ehemalige CIA-Offizier John Kiriakou sagt, der Iran habe keine Atomwaffe gebaut. Dies wurde durch zwei CIA-Schätzungen bestätigt und Khamenei hatte eine Fatwa dagegen erlassen. Netanjahu belog jeden US-Präsidenten, um den Iran als existenzielle Bedrohung darzustellen.…

🚨 🇺🇸 Trumps Luft-Blitzkrieg ist gescheitert, die USA „im Griff einer Eskalationsfalle“ – Luftmacht-Experte



🔊 Amerikanische Bomben, die iranische Ziele zerstören, „erzeugen die Illusion der Kontrolle über die Eskalation", wobei Donald Trump „hier dem Gewicht der Geschichte…

‼️🇺🇸🇮🇷Unglaubliche Vorderungen der USA (eigentlich für Israel), die kein Souveräner Staat nachkommen würde.



Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sagte bei den Iran-Verhandlungen, Washington fordere von Teheran nicht nur ein Ende des Urananreicherungsprogramms, sondern auch das…

🔥NAHOST-ESKALATION – 04. MÄRZ ( Video: Abschusses iranischer ballistischer Raketen auf Ziele in Israel und den Golfstaaten)



1. Irans Parlamentspräsident Mohammad Bagher Qalibaf kündigt nach dem tödlichen Angriff auf eine Schule im Süden des Landes Vergeltung an und erklärt, man…

🇺🇸💥 BREAKING: Der Abgeordnete Ted Lieu sagt, dass die vollständigen Epstein-Akten Informationen enthalten, dass Donald Trump Minderjährige VERGEWALTIGT hat.



Also hat er einen Krieg begonnen, um uns von seinen Verbrechen abzulenken.

🚨 Lawrow: Die Aktionen der USA werden sich nicht auf Venezuela, Kuba und den Iran beschränken.



💬

„US-Außenminister Marco Rubio schlug kürzlich vor, den Iran auf dieselbe Weise zu regieren, wie die Vereinigten Staaten es mit Venezuela angekündigt hatten. Jetzt wird ein…

🚨🤡Bill Clinton sagte, er habe die Opfer in Jeffrey Epsteins Flugzeug für Flugbegleiterinnen gehalten.

🚨☝️Orbán- Satelliten zeigen, dass Druschba-Pipeline betriebsfähig ist – Selenskij erpresst uns

💣 Sicherheitsexperte Gavin de Becker: „Epstein war ein Geheimdienst-Asset Israels – es gibt direkte Beweise“



In einer aktuellen Episode von The Diary of a CEO erklärt der renommierte Sicherheitsberater Gavin de Becker, Jeffrey Epstein sei kein isolierter Finanzier oder…

Iran startet 14. Welle von Raketenangriffen



🔥Iranische Medien verbreiteten im Morgengrauen ein Video, das den Start von Raketen in der vierzehnten Welle der Operation True Promise 4 zeigt. Ziel der Raketenangriffe waren Ziele in Israel und US-Stützpunkte in der gesamten Region,…

🔥 JEFFREY SACHS RECHNET MIT TRUMP AB 🔥



„Trump ist eine absolute Schande für unser Land.“



Der renommierte Ökonom Jeffrey Sachs geht frontal auf den Ex-Präsidenten los – und zerlegt dessen „America First"-Versprechen als reine Täuschung. Trump habe „in jedem Wort gelogen" und…

☝️Oberst Douglas Macgregor:



„Ich glaube, wir hatten falsche Erwartungen, dass der Iran innerhalb von 48 bis 72 Stunden zusammenbrechen würde. Uns gehen in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar bereits die Raketen aus. Die Israelis haben schon viele Raketen…

🔥Eskalation im Iran-Krieg: Region brennt, Weltmärkte unter Schock (Aufnahmen aus Jerusalem vom 1. und 2. März 2026 – NEIN keine KI)



⚡️ ZUSAMMENFASSUNG & UPDATE – USA/ISRAEL gegen den IRAN (03. MÄRZ)



1. Iran meldet massive Gegenangriffe auf US- und israelische Ziele – über 700…

‼️Yanis Varoufakis: „Die technofeudalen Kriege sind da!”



Das US-Militär nutzte Claude, um den Angriff auf den Iran zu planen, nachdem es in den Krieg mit dem Unternehmen gezogen war.



Der Iran reagierte mit Vergeltungsmaßnahmen gegen Claude, genauer gesagt gegen Amazons…

☠️🚨 Chinesische Forscher haben ein Coronavirus mit einer Sterblichkeitsrate von 100 % bei Mäusen identifiziert.



„Sie starben an einer Hirninfektion … Kein schöner Tod.“



„Es wurde ein Krieg begonnen, um den Iran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern …“



Und dennoch wird diese…

pic.twitter.com/YWf9It3Rme



Präsident der Ukraine, hat gestern die Pläne Russlands für die Ukraine in den Jahren 2026 bis 2027 verkündet — Don (@Donuncutschweiz) March 3, 2026

‼️🇺🇸Unter Eid räumt Bill Clinton ein, dass er Ghislaine Maxwell näher stand als Jeffrey Epstein, da sie enge Beziehungen zur Familie Rothschild pflegte.



„Sie war sehr gut mit Evelyn Rothschild und seiner Frau Lynn befreundet, die ich kannte und mit denen ich regelmäßig in…

‼️🇺🇸Bill Clinton wurde direkt gefragt, ob er von einem der Mädchen von Jeffrey Epstein eine Massage erhalten, Epsteins Insel besucht oder Virginia Roberts Giuffre getroffen habe.



LUNA: „Hatten Sie jemals Kontakt zu Chauntae Davies?”



CLINTON: „Ich glaube, das war der Name einer…

‼️🇺🇸Als Hillary Clinton erfährt, dass Fotos von ihr vor ihrer Aussage veröffentlicht wurden, schlägt sie mit der Faust auf den Tisch und verlässt wütend die Epstein-Anhörung.

🚨Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon: „Ich wurde von meiner Agentur entlassen, weil ich an einer Demonstration in Gaza teilgenommen und einen Waffenstillstand gefordert hatte. Es war mir sogar unmöglich, im Fernsehen aufzutreten. Ich konnte keine großen Filmprojekte mehr…

☝️ „Wie oft haben die USA bewaffnete Konflikte auf der ganzen Welt begonnen? Haben sie auch nur ein einziges Problem in Afghanistan, im Irak oder in Libyen gelöst? Es gibt keinen Frieden, keine Demokratie, nicht einmal Stabilität und Gleichgewicht – all das, wonach die USA…

🚨Der Korrespondent der „Channel 4 News“, Sec Kermani, sagte dem Sprecher des israelischen Außenministeriums, Oren Marmorstein, am Ort des tödlichen iranischen Raketenangriffs:



„Ihr Premierminister ist ein gesuchter Kriegsverbrecher. Sie haben hier überhaupt keine moralische…

🚨💵UN-Beamte hat gewarnt, dass die Vereinten Nationen aufgrund der „Nichtzahlung von Beiträgen durch die Mitgliedstaaten“ vor einem totalen finanziellen Zusammenbruch stehen.



„Uns droht, dass uns das Geld ausgeht."

🔥🇷🇺🇮🇷RT-Büro in Teheran nach Raketeneinschlag evakuiert – Sacharowa kommentiert



In Teheran ist eine israelische Rakete in unmittelbarer Nähe des Büros von RT Arabic eingeschlagen.



Der Leiter des Büros Hami Hamedi hat sich, noch sichtlich unter Schock stehend, gemeldet. Dabei…

Dubai🚨Menschen in Panik – Den VAE wird das Wasser ausgehen.



Die Leute kaufen schon panisch Wasser‼️



Das Leitungswasser ist nicht trinkbar.

Das Flaschenwasser muss importiert werden.



📍Das Meer (Hormus) ist geschlossen.

📍Es kommt nichts rein.

📍Es ist die Wüste.

💥Bei…

‼️Wir wurden wieder belogen‼️



🚨Omans Außenminister Badr bin Hamad Al Busaidi – der zentrale Vermittler der Gespräche und ununterbrochen beteiligt – bestätigt: Der Iran hatte einer „Null-Lagerung" zugestimmt, kein atomwaffenfähiges Material, vollständige IAEO-Kontrollen,…

🇺🇸🚨Trump geht mit seinem "Versprechen" aktuell viral

🚨Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon: „Ich wurde von meiner Agentur entlassen, weil ich an einer Demonstration in Gaza teilgenommen und einen Waffenstillstand gefordert hatte. Es war mir sogar unmöglich, im Fernsehen aufzutreten. Ich konnte keine großen Filmprojekte mehr…

‼️🇺🇸‼️„Wer kontrolliert eigentlich die CIA?“ – Tucker Carlson hakt nach



Tucker Carlson fragt: „Wer war der letzte Präsident, der die CIA kontrollierte?“



Jeffrey Sachs antwortet: „Niemand hatte jemals die tatsächliche Kontrolle über die CIA, weil die Präsidenten sich meist der…

⚡️ 🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷KRIEGS-UPDATE – 02. MÄRZ 11.15 Uhr



1️⃣ Pentagon widerspricht Weißem Haus: Laut Quellen teilte das US-Verteidigungsministerium dem Kongress mit, es gebe *keine Hinweise*, dass Iran die USA zuerst angreifen wollte.



2️⃣ Großbritannien erlaubt US-Angriffe von britischen…

🇺🇸🚨Blackwater-Gründer Erik Prince über den Iran:



Ich bin mit der ganzen Sache nicht einverstanden. Ich glaube nicht, dass dies im Interesse Amerikas war.



Das wird im Iran eine gewaltige Lawine an Problemen, Chaos und Zerstörung auslösen. Wer übernimmt die Macht?



Es gibt immer…

‼️Wird es passieren?



Pepe Escobar: Ein Schlag, der das US-Imperium weltweit erschüttern könnte



🔥Versenkung eines Flugzeugträgers – die „nukleare Option“ des Prestiges



☝️Die sogenannten „Flugzeugträgerkiller"-Raketen sollen einsatzbereit sein. Teheran hält sie laut Analysen…

‼️🔥EU ist jetzt neu. der NATO-Propaganda. unterstellt.



Sie schreibt:

Die Angriffe Irans auf eine Reihe von Ländern im Nahen Osten sind nicht zu entschuldigen.



Die EU-Erklärung klingt wie ein politisches Drehbuch mit Auslassungen. Einerseits verurteilt sie Irans Angriffe,…

🇮🇷☄️EILMELDUNG: Das iranische IRGC hat in seiner neunten Erklärung zur „Operation True Promise 4" mitgeteilt, dass in der zehnten Angriffswelle Khaibar-Raketen eingesetzt wurden und gezielt der Regierungskomplex in Tel Aviv, militärische und Sicherheitszentren in Haifa sowie…

🚨🇮🇷Sehr interessant!



Zum Tod von Ayatollah Khamenei und der aktuellen Situation – Aussage seines Vertreters in Indien

‼️Wir wurden wieder belogen‼️



🚨Omans Außenminister Badr bin Hamad Al Busaidi – der zentrale Vermittler der Gespräche und ununterbrochen beteiligt – bestätigt: Der Iran hatte einer „Null-Lagerung" zugestimmt, kein atomwaffenfähiges Material, vollständige IAEO-Kontrollen,…

🔥Die letzten Ereignisse im Krieg der USA und Israel gegen Iran



1. IRGC veröffentlicht Aufnahmen einer unterirdischen Drohnenflotte, die US-Basen angreift – der Konflikt tritt in eine neue Phase offener Großkonfrontation ein.



2. Die USA und Israel intensivieren Luftangriffe auf…

🔥Es gibt ein gutes Informationsvideo darüber, was passiert, wenn die Straße von Hormus geschlossen wird.

Der CIA-Whistleblower John Kiriakou sagte:



„Die gesamte US-Geheimdienstgemeinschaft hat zwei separate, von der CIA verfasste NIE-Berichte herausgegeben, die zu dem Schluss kommen, dass die iranische Regierung keine Atomwaffen anstrebt …“



„Politisch kann man das nicht sagen,…

🚨Fico attackiert EU scharf: „Schwäche, Ohnmacht – und permanente Kriegstreiberei“



Der slowakische Premierminister Robert Fico verurteilt die israelisch-amerikanischen Angriffe auf Iran als Symptom einer zerfallenden Weltordnung und einer handlungsunfähigen UNO – zugleich wirft…

Iranisches Außenministerium: USA und Israel haben Hunderte Kinder getötet