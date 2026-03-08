Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

🔥🇺🇸Den USA geht es nicht um Atomwaffen, sondern auch unter anderem, aber nicht nur um Irans Rohstoffe.



Die offizielle Begründung lautet seit Jahrzehnten „Atomprogramm". Doch geopolitisch steht etwas anderes im Zentrum: Energie. Der Iran besitzt eine der größten Öl- und…

‼️🚢 Neue Realität im Persischen Golf



Mindestens zehn Handelsschiffe im Persischen Golf haben ihren Transponder-Status geändert und senden plötzlich Meldungen wie „chinesischer Eigentümer“ oder „chinesische Besatzung“, obwohl sie gar nicht aus China stammen.



Der Grund:…

👆 „Anfang der 2000er-Jahre hatte ich sie alle bereits aufgespürt.



Mitte der 1990er-Jahre hatten wir jedoch Berater in der russischen Regierung, die sich später als Mitarbeiter der US-amerikanischen CIA herausstellten. Sie wurden später in den USA wegen Verstoßes gegen…

🇺🇸🇮🇷 Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson sagt:



„Die amerikanische Öffentlichkeit wird über den Kriegsverlauf belogen.“



Der Iran hat fünf hochentwickelte US-Radargeräte – zwei davon im Wert von jeweils einer Milliarde Dollar – sowie drei THAAD-Batterien zerstört. Das…

🇷🇺🇮🇷Nun folgt die Quittung: Russland unterstützt den Iran bei Angriffen auf das US-Militär.



In letzter Zeit haben wir in der westlichen Propaganda immer wieder die Floskel gehört, warum Russland dem Iran denn nicht hilft, was ein Zeichen von Schwäche und eine Blamage für…

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷🇷🇺Professor Jiang Xueqin über den Ausgang dieses Krieges:



„Das Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu töten, die gesamte Weltwirtschaft zu zerstören, den Iran zu vernichten, die Vereinigten Staaten aus dem Nahen Osten zu vertreiben, die Golfstaaten zu zerstören,…

⚠️🇺🇸🇮🇷‼️Die USA haben gestern ein Wasserwerk bombardiert. Was werden die folgen sein?



Die USA haben gestern eine Süßwasserentsalzungsanlage auf der iranischen Insel Qeshm angegriffen.



Verstehen Sie, was das bedeutet?



📍30 Dörfer haben dadurch ihre Wasserversorgung verloren.…

🔥 Nahost-Eskalation – 08. März

(Auszug aus den Updates zum US-Israel-Iran-Krieg)

Video: Wahnsinnige Bilder, während israelische Abfangjäger den Himmel füllen. 2. Video: Eine iranische Shahed-136-Drohne trifft das Hyatt Hotel in Bahrain, in dem angeblich US-Soldaten untergebracht…

☝️🇮🇷‼️Iran warnt EU- Jeder, der sich USA und Israel anschließt, muss mit Vergeltung rechnen pic.twitter.com/ZWQPbWIxlj — Don (@Donuncutschweiz) March 7, 2026

🚨🇺🇸Mit zwei Flugzeugträgerkampfgruppen steht das stärkste Militär der Welt vor der Straße von Hormus….



– und dennoch fahren die Tanker nicht. Der Grund ist nicht militärischer, sondern finanzieller Natur: Ohne Versicherung verlässt kein Schiff den Hafen.



Sieben große…

🇺🇸🇮🇷 CNN vergleicht unheimlich ähnliche offizielle US-Erklärungen während der ersten Woche des Irak-Krieges mit dem Iran-Krieg. pic.twitter.com/Z6bRErAzHo — Don (@Donuncutschweiz) March 7, 2026

🚨🇮🇷Der Iran gehört zu den geografisch schwierigsten Ländern der Welt für eine militärische Invasion. Große Teile des Landes bestehen aus ausgedehnten Gebirgsketten wie dem Zagros- und dem Elburs-Gebirge. Dieses Terrain wirkt wie eine natürliche Festung und erschwert jede…

‼️🇮🇷Kontrolliere den Iran, kontrolliere Eurasien, kontrolliere die Welt pic.twitter.com/c4TJIhZlfa — Don (@Donuncutschweiz) March 7, 2026

🇺🇸🇮🇷🇮🇱 Tucker Carlson:



☝️Eine bedingungslose Kapitulation bedeutet, dass ausländische Truppen deine Frau und deine Tochter vergewaltigen können, wann immer sie wollen.



Um das zu vermeiden, werden die Menschen alles tun.



„Die Erreichung einer bedingungslosen Kapitulation würde…

JA ABER☝️…..Der iranische Präsident hat sich soeben bei den Nachbarländern entschuldigt und erklärt, dass die Angriffe gegen sie aufhören werden



Das klingt nach Erleichterung. Das klingt nach Deeskalation.



Aber lesen wir das Kleingedruckte:



✅ Iran erklärt, er werde die…

🚨🇮🇷🇺🇸☝️Marandi- Iran wird die USA bestrafen – und wir sind gerade dabei, das zu tun pic.twitter.com/czsFDv83R0 — Don (@Donuncutschweiz) March 7, 2026

💥🇮🇷🇺🇸🇮🇱Der Iran hat eine Ankündigung gemacht, die alles verändert.



☝️Die Raketen, die sie seit acht Tagen auf Israel abfeuern, waren alte Raketen.



Das waren alte Raketen. Sie wurden zwischen 2010 und 2014 hergestellt.



Die neuen haben sie noch gar nicht benutzt.



Was hat Iron… pic.twitter.com/aeyhy9gkEv — Don (@Donuncutschweiz) March 7, 2026

🤥 Trump ist in großen Schwierigkeiten: US- und israelisches Militär wurden vom Iran geblendet – ehemaliger CIA-Analyst



Donald Trump fordert die „bedingungslose Kapitulation" des Iran, während das Pentagon darauf besteht, dass es den Luftraum kontrolliert – aber das ist Unsinn,…

‼️🇮🇱Indischer Journalist, der vom 28. Februar bis zum 6. März in den besetzten Gebieten gefangen war, deckt schwere israelische Zensur während des Aggressionskriegs des Regimes gegen den Iran auf.



Der Journalist Braj Mohan Singh kehrt aus Israel zurück und deckt eine brisante…

☄️🇮🇷Laut dem iranischen UN-Vertreter haben die USA und Israel bereits über 1.300 iranische Zivilisten ermordet. Auch Kinder sind unter den Opfern. Flughäfen, Schulen und Krankenhäuser werden bombardiert. pic.twitter.com/1r7d6A2Feq — Don (@Donuncutschweiz) March 7, 2026

🇺🇸🔥Artikel aus der WP : Pepe Escobar schreibt dazu:



„Es wird die Schweinebucht auf einer Welle von Steroiden sein.”



Aus der WP; (https://t.co/agyODSmgss



Wenn sich die Regierung entscheidet, Bodentruppen in den Iran zu schicken, könnte laut Analysten eines der ersten Ziele…

🔥 Nahost-Eskalation – 07. März (Auszug aus den Updates zum US-Israel-Iran-Krieg: Video: Inferno verschlingt ganze Gebäude, als iranische Angriffe das „Herz von Tel Aviv" in die Luft jagen. 2.Aufnahmen zeigen Momente, in denen eine iranische ballistische Rakete auf den Prince…

☝️🚨Pepe Escobar: „Dubais CIA-Zentrale und Geldwäscheparadies bricht zusammen”



Sie haben den Hafen von Jebel Ali – einen der größten Frachthäfen der Welt – lahmgelegt und den Flughafen Dubai außer Gefecht gesetzt. Damit ist Dubais Geschäftsmodell am Ende und wird sich nicht…

⚡️ Alexander Dugin: „Israel zieht Europa in globale Kriege – die wahre Bombe liegt innerhalb der EU“ pic.twitter.com/SUn5lLGjFk — Don (@Donuncutschweiz) March 6, 2026

‼️🇺🇸Tim Tebow hat dem Kongress eine Karte mit über 338.000 eindeutigen US-IP-Adressen gezeigt, über die innerhalb von nur 6 Monaten Material mit Bezug zu sexuellem Kindesmissbrauch (Kinder unter 12 Jahren) gehandelt/geteilt wurde. pic.twitter.com/PxQoed8ko8 — Don (@Donuncutschweiz) March 6, 2026

🚨Irans Botschafter zum Angriff auf Aserbaidschan- Operation unter falscher Flagge pic.twitter.com/u3JbShcTVG — Don (@Donuncutschweiz) March 6, 2026

🇺🇸🇮🇷 🔥CNN veröffentlicht Details der Schäden, die US-Militärbasen im Nahen Osten erlitten haben pic.twitter.com/1ToOmpe1KM — Don (@Donuncutschweiz) March 6, 2026

Neue Epstein-Akte geht viral! X erlaubt es nicht diesen Post einzubetten. Hier könnt Ihr in Ansehen.

"Es ist Israels Krieg! Sie haben uns hineingedrängt." Eine der bekanntesten Moderatorinnen der USA, Megyn Kelly, stellt sich nun auch gegen den Krieg der USA im Iran. Kelly war jahrelang ein bekanntes Aushängeschild des TV-Senders FOX News. pic.twitter.com/MfH50bwNrH — Don (@Donuncutschweiz) March 6, 2026

🔥🇺🇸🇮🇷Der US-amerikanische Oberst Lawrence Wilkerson sagte, Israel werde „völlig überrannt“, dies sei jedoch „natürlich alles verlogen“. Irans Aragchi sagt:



„Wir warten auf sie [eine US-Bodeninvasion]." 👉Larijani aus dem Iran sagt voraus, dass Tausende US-Soldaten getötet…

🚨Spanien geht viral



☝️Ein spanischer Abgeordneter hat die USA und Israel öffentlich für den Angriff auf iranische Kinder kritisiert.



„Man kann nicht die Rechte von Frauen verteidigen, indem man den Tod von 160 Kindern verursacht und diesen auch noch feiert. Ich lehne Trump und…

🚨Das ist wirklich außergewöhnlich!



Zu sehen ist General Sir Richard Shirreff, der ehemalige stellvertretende Oberbefehlshaber der NATO in Europa.



Er sagt, Großbritannien solle sich „in keiner Weise mit den Amerikanern einlassen, da diese von ein paar fanatischen Spinnern wie…

🚨Ein CNN-Team ist im Iran.



📍Die Läden sind voll mit Lebensmitteln.



📍Hier ist nirgends ein Anzeichen von Panik zu sehen. pic.twitter.com/L1KGrPvpkE — Don (@Donuncutschweiz) March 6, 2026

🔴Prof. Jeffrey Sachs: „Wir befinden uns nicht in den Händen eines verfassungsmäßigen Systems. Wir befinden uns in den Händen eines kaputten, korrupten Systems, das von Gangstern geführt wird.“ pic.twitter.com/gOB9vWNGX6 — Don (@Donuncutschweiz) March 6, 2026

‼️Uns fällt keine Lüge über irakische Massenvernichtungswaffen ein, die von Bush, Cheney, Rumsfeld und anderen verbreitet wurde und auch nur annähernd so ungeheuerlich und absurd ist wie die Lüge von Donald Trump. pic.twitter.com/fRpNN99F3F — Don (@Donuncutschweiz) March 6, 2026

☝️🚨Pepe Escobar: „Dubais CIA-Zentrale und Geldwäscheparadies bricht zusammen”



Sie haben den Hafen von Jebel Ali – einen der größten Frachthäfen der Welt – lahmgelegt und den Flughafen Dubai außer Gefecht gesetzt. Damit ist Dubais Geschäftsmodell am Ende und wird sich nicht…

🚨☝️Usrale gegen Iran: Richard David Precht sagt wie es ist. pic.twitter.com/3RI5NW6vGO — Don (@Donuncutschweiz) March 6, 2026

🇺🇸Karte der US-Militärstützpunkte rund um den Iran.



☝️Darauf haben sie sich jahrzehntelang vorbereitet. pic.twitter.com/eLVgJovZ5U — Don (@Donuncutschweiz) March 6, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – 06. März (Auszug aus den Updates zum US-Israel-Iran-Krieg – Video: Starke Bombardierung von Teheran letzte Nacht)



1. Das US-Zentralkommando bestätigt massive Angriffe tief im Iran: B-2-Bomber hätten in den letzten 72 Stunden fast 200 Ziele, darunter…

🇨🇳 Historiker, der Trumps Sieg und einen Iran-Krieg vorhersagte, lässt eine weitere Bombe platzen: 'Die Golfstaaten haben nur noch zwei Wochen Wasser'



Der in Peking ansässige Jiang Xueqin prognostizierte im Mai 2024:



📹 Trump gewinnt die Wahl

📹 Die USA ziehen gegen den Iran in…

☝️Rutte sagte: „Die NATO ist eine Plattform für die USA, um ihre Macht auf der Weltbühne zu projizieren.“



☝️🇺🇸Was auch immer Trump kritisiert, die NATO sind die USA mit ihren Verbündeten/Vasallen. Oberbefehlshaber der NATO sind immer die USA.



☝️Der NATO-Generalsekretär ist, wie…

🔥☝️🇺🇸🇮🇱🇮🇷Ein Kriegskorrespondent erklärt, wie man erkennt, ob Analysten lügen, wenn sie über die Verluste des Iran sprechen. pic.twitter.com/MSrbGrnSCb — Don (@Donuncutschweiz) March 5, 2026

🔥💥Das ist eine Analyse des US/Israel-Kriegs gegen den Iran von Professor Jiang, die man so nicht erwarten würde.



Wenn dieses Szenario eintritt – und teilweise bereits begonnen hat –, könnten die von den USA gestützten Diktaturen in der muslimischen Welt ins Wanken geraten oder…

🚨‼️🇮🇱Tucker Carlson behauptet, der wahre Grund für einen Krieg mit dem Iran sei, dass Israel den Dritten Tempel wiederaufbauen und einen Weg finden wolle, um die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu zerstören und so seinen Messias auf die Welt zu bringen.



Laut Carlson tragen einige…

‼️☠️Der Iran ist gerade Schauplatz des ersten vollständigen KI-Kriegs der Welt geworden. Welche Albträume könnte das mit sich bringen?



Die US-amerikanischen und israelischen Streitkräfte setzen ihre neuesten KI-Werkzeuge ein, um den Iran anzugreifen.



🛑Claude wurde „umfassend…

🇺🇸 ⚠️Die US-Medien sprechen jetzt offen aus, was Ursulas EU und die andere zu verbergen versucht.



„Heute leben 50 Millionen Muslime in Europa, um die Jahrhundertwende waren es noch weniger als 500.000.“ pic.twitter.com/sE2GbKrbNr — Don (@Donuncutschweiz) March 5, 2026

💥Explosive Äußerungen aus dem EU-Parlament gehen viral.



„Die Inflation ab 2021 wurde von den Zentralbanken herbeigeführt. Dann inszenierten die Planer eine fingierte Pandemie. Bereits 2017 waren Leute wie Jeffrey Epstein daran beteiligt, dieses System für Investoren wie Bill…

☄️Meike Terhorst aus dem EU-Parlament warnt eindringlich.



„Die digitale Identität wird zu einem digitalen Zwilling von Ihnen. Die EU hat keine rechtliche Befugnis, dieses Identitätssystem einzuführen, denn sie ist kein Staat. Die digitale Identität wird von einem Kartell aus…

🚨Dies ist ein unglaubliches Diagramm von Al Jazeera.



Es zeigt, wie barbarisch die US-Außenpolitik gewesen ist, indem sie in diesem Jahrhundert zehn Länder bombardiert hat.



Die Vereinigten Staaten sind eine Nation, die süchtig nach Krieg ist. pic.twitter.com/MpH5cNJ8pN — Don (@Donuncutschweiz) March 5, 2026

🚨Professor Jiang Xueqin sagt: „Wenn man sich die Epstein-Akten anschaut, wird deutlich, dass wir von Geheimgesellschaften regiert werden.“



„Es ist klar, dass die Welt von diesen mächtigen Individuen regiert wird.“



Man kann sie Illuminati nennen. Und die Illuminati bestehen aus…

🚨🇺🇸🇮🇱 Rubios Aussagen entlarven den Widerspruch im Iran-Krieg



In einem Interview verstrickt sich der US-Außenminister Marco Rubio in einen offensichtlichen Widerspruch: Zunächst räumt er ein, dass Washington wusste, dass Israel einen Angriff auf den Iran vorbereitete, weshalb…

🔥 Nahost-Eskalation – 05. März (Auszug aus den Updates zum US-Israel-Iran-Krieg: Video: Große US-israelische Luftangriffe treffen den Iran.)



1. Der Iran startet laut IRGC die 18. Angriffswelle gegen Ziele der USA und Israels, während Teheran weitere Vergeltungsschläge…

‼️🇺🇸🇮🇷Unglaubliche Vorderungen der USA (eigentlich für Israel), die kein Souveräner Staat nachkommen würde.



Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sagte bei den Iran-Verhandlungen, Washington fordere von Teheran nicht nur ein Ende des Urananreicherungsprogramms, sondern auch das…

🔥💥Das ist eine Analyse des US/Israel-Kriegs gegen den Iran von Professor Jiang, die man so nicht erwarten würde.



Wenn dieses Szenario eintritt – und teilweise bereits begonnen hat –, könnten die von den USA gestützten Diktaturen in der muslimischen Welt ins Wanken geraten oder…

🔥🇺🇸Oberst Douglas Macgregor: „Alle unsere Stützpunkte sind zerstört. Unsere Hafenanlagen sind zerstört. Wir müssen uns tatsächlich auf Indien und indische Häfen zurückziehen, was alles andere als optimal ist. Und ich glaube, dem Iran geht es, zu unserer großen Enttäuschung,…

🇮🇷🇮🇱 Erwischt! Iran entlarvt Israels False-Flag-Kampagne



💬 „Das zionistische Regime wird zweifellos versuchen, die Situation auszunutzen, den Umfang der Feuergefechte auszuweiten und Sabotageakte in regionalen Ländern durchzuführen, um den Krieg…in einen weit verbreiteten…

🇺🇸Trump hat gerade eine Richtlinie unterzeichnet, die die Einführung von 6G beschleunigen soll. Damit sollen implantierbare Technologien betrieben werden, die KI-Gehirnchips beinhalten. Diese sind als biologische Schnittstellensysteme zum Cortex (BISC) bekannt. pic.twitter.com/WrPI3SsgrC — Don (@Donuncutschweiz) March 4, 2026