Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

🇮🇷🇺🇸☠️🇮🇱☠️Iran- USA und Israel begehen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord pic.twitter.com/dFL2FWwLpk — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

🚨 TAG 12 – und die Auswirkungen eskalieren weltweit



🌏 Asien reagiert bereits



* 🇻🇳🇹🇭 Vietnam und Thailand rufen Bürger auf, von zu Hause zu arbeiten, da Treibstoff knapp wird.

* 🇧🇩 Bangladesch führt Benzin-Rationierung pro Fahrzeug ein.

* ⛽️ Benzinpreise in Asien explodieren,… pic.twitter.com/UwZ3h3IYxv — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

💥🇮🇷Dr. Foad Izadi, ein prominenter politischer Analyst und Professor an der Universität Teheran, sagte, der Iran habe die Fähigkeit, die Straße von Hormus für „mindestens sechs Monate“ zu schließen.



Izadi sagte, die Straße von Hormus werde für einige Zeit geschlossen bleiben,… pic.twitter.com/P1OtSgsHpJ — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

☝️🇮🇷Irans Vize-Außenminister- Dieser Krieg wird zu unseren Bedingungen enden pic.twitter.com/r5AsWe4Jqr — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

🇺🇸⚡️ AG Bondi zieht „still” auf Militärbasis – nach Epstein-Chaos



US-Justizministerin Pam Bondi hat ihre Wohnung in Washington verlassen und ist Berichten zufolge auf eine Militärbasis in der Hauptstadtregion umgezogen.



Als Auslöser gelten zunehmende Bedrohungen – unter anderem… pic.twitter.com/NxvAxHuMNU — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

🇮🇷⚙️Der Iran handelt nicht chaotisch, sondern nach einer vorbereiteten Doktrin.



📍So ließ der Kommandeur der Revolutionsgarden, Mohammad Ali Jafari, nach dem Irakkrieg 2003 das Militär in 31 autonome Provinzkommandos umbauen. Diese besitzen jeweils eigene Raketen, Drohnen,… pic.twitter.com/esYMB4BSFe — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

Professor Jiang: "Europa ist völlig hoffnungslos – ein brennender Müllcontainer" pic.twitter.com/EKMiWGCdyf — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

💥🇺🇸Es ist eine Katastrophe!



Senator Chris Murphy:



„Ich komme gerade von einer zweistündigen geheimen Unterredung über den Krieg hinter verschlossenen Türen. Es hat mich nur darin bestätigt, dass dieser Krieg völlig inkohärent ist.



Wir werden keines unserer erklärten Ziele… pic.twitter.com/dH3h6bE9Cl — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – News am 11. März (Tag 12 des Krieges)

🎥Video 1: Große US-israelische Luftangriffe treffen Teheran, Iran.

🎥Video 2: BERICHTE über den Start iranischer Streumunitionsraketen am Himmel über Palästina



1. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu richtet… pic.twitter.com/koOe18eHmg — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

🔥‼️Daniele Ganser, 2016: Öl, Religion und Geopolitik – eine Analyse, die im Iran-Krieg 2026 neue Brisanz erhält.



Es könnten jetzt auch auf europäische Länder übergreifen. 50 Millionen sind Jetzt! in Europa verteilt.



☝️Schon 2016 warnte Daniele Ganser: Öl, Religion und… pic.twitter.com/DLtEJKcnXc — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

‼️🇷🇺Russlands Präsident Wladimir Putin hat Europa erneut angeboten, wieder günstiges Öl und Gas aus Russland zu beziehen. Voraussetzung sei jedoch eine politische Neuausrichtung Europas sowie die Bereitschaft zu einer langfristigen Zusammenarbeit ohne politische Beschränkungen.… pic.twitter.com/8f3aEh1J6f — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

‼️🇺🇸🇮🇱🇮🇷Scott Ritter: „Die USA haben den Krieg gegen den Iran verloren – und Washington weiß das.“



☝️Die USA strebten einen frühen Waffenstillstand an, um eine globale Energiekrise zu verhindern, doch nun ist diese Krise Realität geworden und die USA müssen sich zurückziehen.… pic.twitter.com/ayQfmXxBPv — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

🇮🇷🇺🇸⚠️**Eilmeldung:** Irans oberster Sicherheitsbeamter **Ali Larijani** hat den USA öffentlich gedroht und Washington gewarnt, selbst „ausgelöscht zu werden“.



Larijani reagierte auf X auf eine scharfe Warnung von Donald Trump, der erklärt hatte, die USA würden Iran „ZWANZIG MAL… pic.twitter.com/5cLPCbZF0R — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

🚨🇮🇷🇮🇱🇺🇸 Die andere Seite der Geschichte, die die westlichen Mainstream-Medien zu verstecken versuchen.



Der Iran kann monatlich 10.000 bis 12.000 Drohnen des Typs Shahed herstellen und verfügt über einen Bestand von mehr als 80.000 dieser Drohnen.



Hinzu kommt die enorme Anzahl… pic.twitter.com/TImcih23O7 — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

🇺🇸💥Die Amerikaner lieben diesen Kommentar und er geht viral.



Ana Kasparian, eine US-amerikanische Journalistin und Moderatorin der politischen Online-Show „The Young Turks“, sorgt derzeit mit scharfer Kritik am republikanischen Senator Lindsey Graham für Aufmerksamkeit. Dieser… pic.twitter.com/OqmMng4bKs — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

🚨🇮🇷 Nach der Ermordung Khameneis' ist ein Abkommen mit Washington ausgeschlossen.



Laut Pepe Escobar hat die Tötung des iranischen Obersten Führers jede Chance auf eine Annäherung an die USA oder Israel zunichtegemacht.



Noch wenige Tage zuvor waren die Verhandlungen im Oman… pic.twitter.com/kpbmrkXF1Y — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

🙏⛪️Die Zeitung des Vatikans, herausgegeben von Papst Leo XIV., ist die einzige Publikation in der westlichen Welt, die das Foto der Gräber von 150 iranischen Mädchen – die bei den Militärschlägen von Präsident Trump getötet wurden – auf ihrer Titelseite veröffentlicht hat. pic.twitter.com/QqmuS7i4tA — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

🇮🇷 Iranische Drohnen greifen Haifa an



Das iranische Militär erklärt, Drohnen hätten Öl- und Gasanlagen sowie Treibstoffdepots in der israelischen Hafenstadt Haifa angegriffen. Teheran bezeichnet den Angriff als Vergeltung für frühere Angriffe auf iranische Energieanlagen.



💬 In… pic.twitter.com/MW0gXcjmpf — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

🇮🇷🧿Die neuen Unterwasserdrohnen von Iran könnten das Kriegsgeschehen in der Straße von Hormus grundlegend verändern.



Festkörperbatterien könnten den Seekrieg verändern.



Mit Energiedichten von 400 Wh/kg heute und möglicherweise 600 Wh/kg bis 2028 werden kleine UUVs (unbemannte… pic.twitter.com/dhlJmpQUvp — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

💥🔥🇮🇷Mit einer einzigen Ankündigung hat die Islamische Revolutionsgarde die militärische und wirtschaftliche Dynamik des Konflikts verändert.



Laut Brigadegeneral Majid Mousavi werden künftig keine Raketen mit Sprengköpfen unter einer Tonne mehr eingesetzt.



Bei der 33. Welle… pic.twitter.com/olyiouTtis — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

⚡️ EILMELDUNG



☝️🇮🇷🇺🇸🇮🇱Äußerungen des iranischen Außenministers zu Trumps Ziel:



Sie scheiterten; sie glaubten, innerhalb von zwei oder drei Tagen einen Regimewechsel herbeiführen und einen schnellen, sauberen Sieg erringen zu können.



Plan A ist gescheitert, und nun versuchen… pic.twitter.com/zd3sOdSwzS — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

‼️🇮🇱Douglas Macgregor warnt davor, dass Benjamin Netanjahu und seine Regierung im Falle eines Einsatzes von Atomwaffen im Iran die Verantwortung tragen würden.



Macgregor sagt, Netanjahu werde verzweifelt, weil der Iran sich weigere, seinen Forderungen nachzukommen.



Macgregor… pic.twitter.com/JXBBnK23I3 — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

‼️Die G7 hat ihre Dringlichkeitssitzung über eine mögliche Freigabe von 400 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven ergebnislos beendet.



📍Für Konsumenten bedeutet das wahrscheinlich höhere Energie- und Transportkosten sowie steigende Preise für viele Alltagsprodukte,… pic.twitter.com/YtTSlqPCRB — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

☝️🇺🇸☠️Professor John Mearsheimer: Von 1971 bis 2021 ermordeten die USA 38 Millionen Menschen. pic.twitter.com/dq8v2JxvNj — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

🚨Dies verrät viel darüber, wie die Weltpolitik funktioniert.



Die Iraner hatten jedenfalls genug Zeit, sich darauf vorzubereiten. pic.twitter.com/joakcoMdRT — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

🔥 Nahost-Eskalation News am 10. März (Video: Gestern und auch heute bekundeten Zehntausende auf dem Revolutionsplatz in Teheran ihre Unterstützung für den neuen Obersten Führer Mojtaba Khamenei. Seit Tagen gehen im Iran trotz Angriffen große Menschenmengen in mehreren Städten… pic.twitter.com/QuqAdI8sn4 — Don (@Donuncutschweiz) March 10, 2026

🚨☝️Putin spricht Klartext über die aktuelle Weltlage auf dem Energiemarkt und plaudert ein wenig über die Europäische Union und ihre Politik, die ihren Bürgern schadet. pic.twitter.com/9q35kAFqnG — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

✈️‼️🇮🇷Iranische „Mosaikverteidigung“: 31 IRGC-Kommandos operieren unabhängig von Teheran und Versicherer schlagen Alarm: Der Nahost-Luftraum ist wegen des Iran-Kriegs kaum noch kalkulierbar. (Video: Einschlag im Flughafen Dubai)



☝️Iran: Neuer Oberster Führer – aber der Krieg… pic.twitter.com/PNEBFgHkYO — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

‼️🚨NATO-Flotten sammeln sich vor Hormus – Europas Energie steht auf dem Spiel



‼️Mehrere NATO-Staaten verlegen Kriegsschiffe in Richtung Strait of Hormuz, nachdem Frankreich seinen Flugzeugträger Charles de Gaulle (R91) sowie Hubschrauberträger und Begleitschiffe in die Region… pic.twitter.com/thJmC1G2Pr — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

🔥🇺🇸🇮🇷USA prüfen Einnahme der iranischen Ölinsel Kharg



Laut Medienberichten prüfen die USA eine mögliche Einnahme der iranischen Insel Kharg. Die etwa acht Kilometer lange Insel im Persischen Golf wickelt 80–90 % der iranischen Ölexporte ab – rund 1,5–2 Millionen Barrel pro Tag… pic.twitter.com/sZZ1PpZiCV — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

🇮🇱‼️Israel will jetzt wissen, wer seine Feinde sind



Du kannst jetzt auf deren Liste stehen.



Ein Video sorgt derzeit für Aufsehen: Mehrere anonyme Nutzer:innen auf X berichten, dass ihre echten Namen plötzlich in Israel gegoogelt wurden, nachdem sie das Land wegen des Kriegs in… pic.twitter.com/erEHwyBCEZ — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

‼️☝️Krone-Schmalz zerlegt Europas Ukraine-Politik



Die Publizistin Gabriele Krone-Schmalz hat Europas Rolle im Ukraine-Krieg scharf kritisiert. In einem Interview mit der Die Weltwoche wirft sie Berlin, Paris und Brüssel vor, jahrelang nichts Ernsthaftes für eine Friedenslösung… pic.twitter.com/Y7AuizRTPn — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

‼️ Was wird geschehen, wenn die USA Bodentruppen in den Iran entsenden? pic.twitter.com/4HIan40CGV — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

🇺🇸💥Lindsey Graham, Trumps Kriegshetzer, droht mit weiteren brutalen Angriffen gegen den Iran.



„Wir werden diese Leute in die Luft jagen!“

(original: We’re going to blow the hell out of these people.) pic.twitter.com/F9rinq9Olz — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

Putin über Beziehungen zwischen Ukraine und EU: "Der Schwanz wedelt mit dem Hund" pic.twitter.com/jZlVvcsKrB — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

🇺🇸🇮🇱☠️Donald Trump und Pete Hegseth gaben den Befehl zu dem Angriff, bei dem alle Mädchen der Shajareh-Tayebeh-Schule in Minab im Iran ermordet wurden.



Und sie taten es für Israel.



Wir brauchen die Epstein-Akten nicht einmal, um zu wissen, dass wir von kindermordenden Dämonen… pic.twitter.com/iHGTe5Jr3F — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

🚨☝️🇮🇷In puncto Frauen in der Wissenschaft liegt der Westen weit hinter dem Iran



Mythos vs. Realität: Frauen im Iran



Im Westen hört man oft, dass Mädchen im Iran nicht zur Schule gehen dürfen.

Die Realität sieht jedoch ganz anders aus.



Frauen stellen über 60 % der… pic.twitter.com/qMsD1Dv95a — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

🚨Ein Entwickler hat eine Software namens WiFi-DensePose veröffentlicht. Sie nutzt gewöhnliche WLAN-Signale, um die exakte Körperhaltung einer Person in Echtzeit zu rekonstruieren – selbst durch Wände.



📌Keine Kameras.

📌Keine Sensoren.

📌Nur ein normaler WLAN-Router im Raum.… pic.twitter.com/06iaaHS3AB — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

🇮🇷Iranische Medien veröffentlichten ein Video, das den bei dem US-israelischen Angriff auf eine Schule in Minab getöteten Schülern gewidmet ist. pic.twitter.com/mYiqukM1Bd — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

🔥Die Straße von Hormus wurde nicht durch Minen, Raketen oder Kriegsschiffe blockiert – sondern durch Versicherungen.



Am 5. März zogen sieben große Schiffsversicherer ihre Kriegsrisikodeckung für den Persischen Golf zurück. Diese sogenannten P&I-Clubs decken rund 90 % der… pic.twitter.com/1hWktjf2V2 — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

🤔Bequemes Timing? Epstein-Akten über Trump tauchen auf, während der Krieg gegen den Iran die Schlagzeilen füllt



👉 Während die Spannungen mit dem Iran den Nachrichtenzyklus dominieren, ist eine neue Veröffentlichung von Epstein-bezogenen Akten mit unangenehmen Implikationen für… pic.twitter.com/bI28EqAF8j — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

🇺🇸🇮🇱BlackRock-Merz und die Marionette von Usrael lügt in den NATO-Medien.



☝️Für diese Darstellung des Kanzlers gibt es keinen öffentlich vorgelegten Beleg. Auch die International Atomic Energy Agency stützt diese Aussage nicht. Im Gegenteil: Die IAEO erklärte zuletzt, dass es… pic.twitter.com/2Xog21YPbC — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

Heutige Ausgabe der Tehran Times. "Trump, schau in ihre Augen pic.twitter.com/zLskMyiRKZ — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – 09. März

(☝️Auszug aus den Updates zum US-Israel-Iran-Krieg: Video 1: Aufnahmen zeigen, wie Erdöl in Sturmabflüssen entlang des Shahran Boulevards in Teheran, Iran, nach US-israelischen Angriffen auf Öldepots in Flammen aufgeht. Video 2: Iraner setzen eine… pic.twitter.com/siPXeHt0n4 — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

⚠️🇨🇳China könnte in diesem Konflikt die größte „Bombe“ nicht militärisch, sondern finanziell zünden



Peking hält rund 760 Milliarden Dollar an US-Staatsanleihen. Zum Vergleich: Als Lehman Brothers 2008 mit rund 600 Milliarden Dollar kollabierte, geriet das gesamte globale… pic.twitter.com/KiK0A02QfD — Don (@Donuncutschweiz) March 8, 2026

⚠️„Diese amerikanischen Stützpunkte wurden für Morde an Frauen und Kindern genutzt“, sagt Dr. Mohammad Marandi gegenüber The Cradle. Er warnt außerdem, dass die Monarchien des Persischen Golfs mitschuldig sind, wenn sie US-Militärangriffe gegen den Iran ermöglichen. pic.twitter.com/XCzm7hFfRL — Don (@Donuncutschweiz) March 8, 2026

🇨🇳🎥CHINA zeichnet den US-Krieg live auf!



Die US-Angriffe auf den Iran haben sich für China zu einem regelrechten militärischen Geheimdienstlabor entwickelt.



Mehr als 300 Jilin-1-Satelliten zeichnen jedes Detail sekündlich auf, von der Munitionsbetankung bis hin zu… pic.twitter.com/5EISwraVUJ — Don (@Donuncutschweiz) March 8, 2026