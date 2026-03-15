Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:
🔥 Nahost-Eskalation – News am 15. März (Tag 16 des Krieges)— Don (@Donuncutschweiz) March 15, 2026
🎥Video1: Der Iran veröffentlicht Aufnahmen, die Drohnenstarts während des Krieges mit den USA und Israel zeigen.
🎥Video2: Berichten zufolge hat eine Rakete-Drohne das Büro von Citibank in Dubai getroffen
1.… pic.twitter.com/fDeOA9qFDF
🚨🚨🚨 🔥💵Die Welt wendet sich vom Dollar ab— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
🇨🇳 China kauft ca, 90 % des iranischen Öls außerhalb des Dollars. Es nutzt CIPS und den Yuan-Ölhandel.
🇷🇺 Russland: Der Großteil des Handels mit China wird inzwischen in Yuan und Rubel abgewickelt. Die Dollarreserven befinden sich… pic.twitter.com/NlKYZ2MZ3t
🇮🇷🇺🇸Irans Bedingung für ein Kriegsende: Abzug der USA aus dem Persischen Golf und vollständige Entschädigung durch Washington.— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
Der ehemalige Revolutionsgarden-Kommandeur Mohsen Rezaei erklärte im iranischen Staatsfernsehen, ein Kriegsende komme nur infrage, wenn die USA für… pic.twitter.com/btv0qI9Dn1
🚨 David Sacks: Israel erwägt den Einsatz von Atomwaffen— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
David Sacks, der KI- und Krypto-Beauftragte des Weißen Hauses, warnt, dass Israel im eskalierenden Krieg auch den Einsatz von Atomwaffen in Erwägung ziehen könnte.
„Wir sind erst zwei Wochen in diesem Krieg … Wenn er… pic.twitter.com/hNHMlnaPjm
🪖🇺🇸🇮🇷 Drei Gründe, warum die USA einen Krieg gegen den Iran nicht gewinnen können— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
US-Stiefel auf iranischem Boden zu setzen, wäre eine Katastrophe, sagen der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson und der pensionierte US-Armee-Colonel Lawrence B. Wilkerson im Nima… pic.twitter.com/jd0oeIt7hP
‼️🌍 Bab al-Mandeb könnte das nächste Schlachtfeld werden— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
☝️Huthis haben es bereits angekündigt
Es ist unwahrscheinlich, dass die Huthis die Meerenge Bab al-Mandeb vollständig schließen. Realistischer ist eine Strategie der dauerhaften Störung – mit Anti-Schiffs-Raketen,… pic.twitter.com/UkQqtOdMxz
☝️🇷🇺Ich hatte den Eindruck, dass alles, was die Amerikaner anfassen, sich in ein zweites Libyen oder einen zweiten Irak verwandelt – Präsident Putin pic.twitter.com/WAdp9eStay— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
🇺🇸🇮🇱☠️Usrael die Skrupellosen Mörderischsten Staaten auf dem Planeten— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
David McIntosh, der in Gaza an Hilfsprojekten gearbeitet hat, teilt Filmmaterial, das das Ausmaß der Zerstörung zeigt. Die Gegend ist völlig verwüstet. Es ist entsetzlich. pic.twitter.com/l56JDNlKR6
‼️Dubai hat die Ausreisebestimmungen verschärft. Eine Untersuchung von Dark Box deckt auf, dass die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) Strafmaßnahmen gegen Investoren vorbereiten, die ihr Kapital abziehen wollen.— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
🇦🇪 Dubai zieht die Exit-Tür zu.
Eine neue Untersuchung… pic.twitter.com/JSIwK4Qxyp
☠️🇮🇱🇺🇸Israel begeht Massenmord. in Komplizenschaft mit den USA— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
☝️Jeffrey Sachs:
„Israels Doktrin lautet: Tötet eure Gegner. Tötet sie massenhaft, tötet die Zivilisten, tötet die Frauen, tötet die Kinder. Sie unterscheiden nicht zwischen Zivilisten und militärischen Zielen. Sie… pic.twitter.com/V2qmwjou6K
⚠️🇺🇸☠️🇺🇸Palantir und das US-Verteidigungsministerium präsentieren eine KI-Plattform, die das Töten digitalisiert.— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
Algorithmen entscheiden, wer als Nächstes stirbt.
Das System heißt Maven Smart System.
Was macht es?
Es sammelt Überwachungsdaten aus mehreren Quellen,… pic.twitter.com/B92zPrlaz6
🚨🇮🇷 Iran präsentiert neue „Loitering“-Boden-Luft-Rakete— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
Teheran stellt die 359-Rakete vor – ein schnelleres und stärkeres Upgrade der 358-Abfangdrohne, die bereits mehrfach US-Drohnen abgeschossen haben soll.
▪️ Geschwindigkeit: bis 1000 km/h
▪️ Reichweite: über 150 km
▪️… pic.twitter.com/xm7lqY6cjC
⚠️ 🇮🇷Iran erwägt Öffnung der Straße von Hormus – aber nicht im Dollar— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
Laut Berichten prüft Teheran, eine begrenzte Zahl von Öltankern wieder durch die Straße von Hormus fahren zu lassen – unter einer Bedingung: Zahlung in chinesischen Yuan.
▪️Nicht in Dollar.
▪️Nicht in Euro.… pic.twitter.com/bhixix7gGv
🇦🇪 VAE schließen iranische Einrichtungen in Dubai— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
Berichten zufolge haben die Vereinigten Arabischen Emirate mehrere iranische Institutionen in Dubai geschlossen: das iranische Krankenhaus, mehrere Gemeindeschulen und den iranischen Club.
Von Teheran entsandte Mitarbeiter… pic.twitter.com/Vibn1CSvav
🚨🇮🇷🇺🇸Das ist eine absolute Demütigung für die USA und Israel. Der Iran unterhält ein Museum, in dem erbeutete israelische Hermes-Drohnen, eine US-amerikanische Predator und eine US-amerikanische Global Hawk ausgestellt sind. Sie schießen die Drohnen ab und analysieren ihre… pic.twitter.com/eCQgHYUqXC— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
⚠️🇮🇱Marandi warnt: "Israel könnte einen Anschlag à la 9/11 zur Eskalation des Iran-Kriegs inszenieren" pic.twitter.com/uBVAaQnglr— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
🚨☝️Pepe Esccobar; Die Botschaft der USA und Israels war eindeutig: ein rituelles Opfer, um die iranische Bevölkerung einzuschüchtern.— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
Bombardiert eine Schule. Tötet zuerst die Mädchen, dann schlagt erneut zu.
Ein zweites Tomahawk-Geschoss tötete die zu Hilfe eilenden Eltern… pic.twitter.com/3wWp4UTjjs
🔥 Nahost-Eskalation – News am 14. März (Tag 15 des Krieges)— Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026
🎥Video1: Video zeigt, wie der Iran Drohnenschwärme auf US- und israelische Ziele startet
🎥Video2: Massive US-israelische Bomben treffen Teheran, Iran.(1)
1. Laut Berichten hat der Iran seit Beginn der massiven… pic.twitter.com/5eF1HdMavW
⚠️💉☠️Die Injektion von mRNA-Impfstoffen gegen das Coronavirus (SARS-CoV-2) kann Jahre nach der Impfung zum plötzlichen Tod im Erwachsenenalter (SADS) führen, indem sie das Herz durch tödliche Mikronarben dauerhaft schädigt.— Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026
Unsere Studie ist die erste, die das als… pic.twitter.com/XhcI26Fr8u
☝️In Spanien spricht man Klartext.— Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026
– Die Trumps Stiefel lecken
Ein spanisches Parlamentsmitglied hat soeben im Madrider Parlament das ausgesprochen, was die meisten Staats- und Regierungschefs weltweit nicht zu sagen wagen. pic.twitter.com/ql7dt3LLl7
☝️🇮🇷Die Taktik der Iraner gegen „USRAEL“: So verbrennen sie Dollars.— Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026
Eine „Waffe“, die nur ein paar Dutzend Dollar kostet, aber realistisch genug ist, um Raketen im Wert von Millionen aus den Vereinigten Staaten und Israel zu täuschen. pic.twitter.com/yIkdhxAlsk
📊 Irans Kriegsstrategie – warum sie anders ist— Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026
🕰 Vor etwa 40 Jahren erkannte Iran eine harte Realität:
In einem klassischen Krieg kann das Land die 🇺🇸 USA niemals besiegen.
➡️ Deshalb entwickelte Teheran eine asymmetrische Kriegsstrategie.
⚔️ Die Lektion kam aus dem… pic.twitter.com/gdtsukYIvq
🚨 Hormus: Widersprüche aus Washington— Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026
🇺🇸 Am Dienstag sagte Finanzminister Scott Bessent zu Sky News:
„Wir wissen, dass der Iran die Straße von Hormus nicht vermint hat.“
📰 Am selben Tag berichtete die New York Times, US-Beamte hätten bestätigt, dass Iran bereits Minen in der… pic.twitter.com/GR0ZOYd3au
🚨Wow, Professor Jiang erklärt, dass die US-Wirtschaft ein gigantisches Schneeballsystem ist, das von den Investitionen der Golfstaaten in amerikanische Technologie abhängt.— Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026
Gelingt es dem Iran, die Golfstaaten dazu zu zwingen, den Petrodollar zugunsten der Ernährungssicherheit… pic.twitter.com/HB2beu14GL
🚨 Vom Nil bis zum Euphrat: „Groß-Israels“ Blaupause— Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026
Lange als Randerscheinung abgetan, entpuppt sich die Idee von „Groß-Israel“ (Eretz Israel) durch Israels Politik der Landnahme jenseits der Grenzen von 1967 als gelebte Strategie.
📜 Die Wurzeln: Die Vision stützt sich auf… pic.twitter.com/YYjKuHpny9
🇺🇸🇮🇱🇮🇷Es geht um die Situation in der Straße von Hormus und darum, was als Nächstes zu erwarten ist. Via Russian Diplomat. (https://t.co/Z1kwx4PVSy) pic.twitter.com/IOZlnJIggN— Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026
pic.twitter.com/LkuaP4qNty— Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026
Im Ernst, BFM-WC @BFMTV , setzt ihr 100% KI im Fernsehen ein? Der Typ hat Finger, die vom Daumen bis zum kleinen Finger völlig identisch sind, und schlimmer noch, es gibt sogar eine Passage, in der er am Ende 6 Finger hat…
🇷🇺☝️Putin: „In der EU haben sie jetzt völlig den Verstand verloren!— Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026
„Vor einiger Zeit stieß ich in den europäischen Medien auf ein Bild, das einen Mann zeigte, zu dem es hieß: ‚Wollt ihr Putin verärgern? Dann wascht einfach diese vier Stellen!‘, und dabei wurde hier, hier, hier… pic.twitter.com/DJ28K9LD5n
📄 🇺🇸Interne Epstein-Akten: Extreme Aussagen— Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026
Ein internes Dokument der FBI/NYPD Child Exploitation Task Force aus dem Jahr 2019 beschreibt ein Interview mit einem Mann, der angab, als Kind von Jeffrey Epstein missbraucht worden zu sein.
Der Mann schilderte dabei eine Reihe… pic.twitter.com/r0n73CAF6n
🚨🇺🇸🇮🇷Der ehemalige US-Oberst Douglas Macgregor warnt, ein Krieg gegen Iran könne für die United States noch schlimmer werden als die Einsätze in Afghanistan oder Vietnam. Washington habe „seit 1965 nichts gelernt“, sagte Macgregor und fügte hinzu, dass die USA im Nahen Osten… pic.twitter.com/FGyCaSemfA— Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026
🇺🇸☠️Alex Karp brüstet sich wie gut sie Menschen töten können— Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026
KI-Krieg aus dem Silicon Valley.
Während in der Tech-Industrie gerne von „Innovation“ die Rede ist, beschreibt der CEO von Palantir ziemlich offen, worum es tatsächlich geht: Technologie, die den Krieg verändert.… pic.twitter.com/JE9Ns5285y
‼️Der KI-Krieg hat begonnen— Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026
⚠️ KI und Krieg: Eine Debatte, die die Welt ernst nehmen muss
In den USA hat sich in den letzten Wochen eine bedeutende ethische Debatte über die Zukunft der Kriegsführung entwickelt.
Im Zentrum steht ein Konflikt zwischen dem Pentagon und dem… pic.twitter.com/Nbfuyj9qfA
Grausam und NATO-Medien schweigen! Leider erlaubt X nicht diesen Beitrag einzubetten. Hier ansehen!
‼️🇺🇸🇷🇺Achte sehr genau darauf, was dieser Senator sagt und wohin das führen wird. pic.twitter.com/S7fvSDt1lo— Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026
🔥 Nahost-Eskalation – News am 13. März (Tag 14 des Krieges)— Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026
🎥1: In einem Turm im Creek-Harbour-Viertel in Dubai bricht ein Feuer aus.
🎥2: Iranische Raketen regnen auf Nordisrael herab – Teil der berichteten Iran-Hezbollah-Welle
1. Die iranischen Revolutionsgarden starten die… pic.twitter.com/vWrWSthZhT
☠️🇮🇱Israel das grausamste und tödlichste Land. auf dem Planeten— Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026
☝️Professor Mearsheimer warnt eindringlich vor dem, was eintreten könnte. pic.twitter.com/zD9Ia9ou3B
🚨🇪🇺⚠️Sachs: "Ursula von der Leyen wird als Totengräberin der EU in die Geschichte eingehen" pic.twitter.com/OecEWCYvro— Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026
⚓️ Die gefährlichste Waffe auf See ist unsichtbar— Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026
Sie ist keine Rakete, kein U-Boot und kein Flugzeugträger.
Es sind Seeminen – und sie stehen derzeit im Zentrum der Spannungen rund um die Straße von Hormus.
Warum?
Weil sie brutal effektiv sind: billig zu legen, schwer zu… pic.twitter.com/rUTHeDTLeR
‼️🇮🇱Das illegale Atomwaffenprogramm Israels wird endlich offengelegt. Russland wird nicht zulassen, dass Israel sich weiterhin einseitig über die Nichtverbreitungsabkommen hinwegsetzt.— Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026
Entweder rüstet die ganze Welt auf, oder Israel gibt seine Atomwaffen auf. pic.twitter.com/Du1ixDM6nv
🚨🇺🇸🇮🇷 US-Angst vor einem stärkeren Rivalen: Wie der Iran zum Handelszentrum Eurasiens werden sollte— Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026
🌎Jahrhundertelang lag der Iran an der Kreuzung der Zivilisationen. Die Seidenstraße führte durch seine Städte und verband China mit dem Mittelmeer. Seine geografische Lage… pic.twitter.com/1Fvum3VncO
🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Wenn Israel das tut, werden sämtliche Öl- und Gasanlagen im Persischen Golf und im Kaukasus verschwunden sein. pic.twitter.com/Ow3Ik8Tvwn— Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026
🚨🇺🇸🇮🇱Tucker Carlson erkärt:— Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026
„Was wird passieren, wenn die USA den Staat Israel nicht mehr beschützen können?” pic.twitter.com/VRJ74VRnBf
🇺🇸🇮🇷⚡️⚡️Der Investigativjournalist Max Blumenthal erklärt, wie das FBI mit dem Mossad und Netanjahu zusammenarbeitete, um Attentatspläne gegen Trump zu inszenieren und ihn davon zu überzeugen, dass der Iran ihn töten wolle, damit die USA den Iran angreifen können.— Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026
Laut… pic.twitter.com/PHRXHHQPnx
⚠️🇮🇱🇺🇸Audio-Leak sorgt für Aufregung— Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026
Der CEO von AIPAC bezeichnete Rubio, Waltz und Ratcliffe während eines inoffiziellen Treffens in Washington als faktische israelische Agenten..
Er erklärte, dass AIPAC zwar nicht direkt die Exekutive lobbyieren dürfe, stattdessen aber über… pic.twitter.com/Kk3myF966w
🇺🇸⚠️Wie US-Flugzeugträger Raketenangriffen ausweichen— Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026
Kritiker bezeichnen Flugzeugträger oft als leichte Ziele: riesige Schiffe, die im Zeitalter von Satelliten und Hyperschallraketen angeblich schnell entdeckt und zerstört werden können. Doch in der Realität sind sie weit mehr… pic.twitter.com/0Ysfvr3sHi
☝️⚠️Wladimir Putin: „Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion glaubten wir, wir würden uns schnell der zivilisierten westlichen Welt anschließen…“— Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026
Heute scheint es dort keine Zivilisation mehr zu geben, nur noch Verfall. pic.twitter.com/7rqBMYKZwB
🚨Tucker Carlson fragt Oberst Douglas Macgregor, wie die Vereinigten Staaten aus einem Krieg mit dem Iran aussteigen könnten.— Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026
Macgregor warnt eindringlich vor den möglichen Folgen einer weiteren Eskalation. pic.twitter.com/NLKaZRBWjz
🔥 Nahost-Eskalation – News am 12. März (Tag 13 des Krieges)— Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026
🎥 1: Bilder aus dem Hafen von Salalah im Oman, wo die Treibstoffdepots nach einem Drohnenangriff noch immer brennen.
🎥2: Himmel voller Lichter, als die Hisbollah über 100 Raketen auf den Norden Israels abfeuert.
1.… pic.twitter.com/t9lM6lkABS
⚠️🇮🇷🇺🇸🇮🇱Douglas Macgregor: Der Krieg im Iran wird nicht so schnell enden und das sind die Gründe.— Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026
☝️… und die Märkte werden sehr bald realisieren, dass Trump lügt. pic.twitter.com/UtogZy5CSO
🔥Rumänien als Drehscheibe im Iran-Konflikt? Europas strategisches Risiko wächst— Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026
📍Rumänien hat zugestimmt, US-Tankflugzeuge und Überwachungstechnik auf seinem Territorium zu stationieren. Offiziell handelt es sich um „defensive“ Systeme – praktisch bedeutet es jedoch, dass ein… pic.twitter.com/67NeJaekww
🇮🇷⚙️Der Iran handelt nicht chaotisch, sondern nach einer vorbereiteten Doktrin.— Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026
📍So ließ der Kommandeur der Revolutionsgarden, Mohammad Ali Jafari, nach dem Irakkrieg 2003 das Militär in 31 autonome Provinzkommandos umbauen. Diese besitzen jeweils eigene Raketen, Drohnen,… pic.twitter.com/esYMB4BSFe
🔥Die Straße von Hormus wurde nicht durch Minen, Raketen oder Kriegsschiffe blockiert – sondern durch Versicherungen.— Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026
Am 5. März zogen sieben große Schiffsversicherer ihre Kriegsrisikodeckung für den Persischen Golf zurück. Diese sogenannten P&I-Clubs decken rund 90 % der… pic.twitter.com/1hWktjf2V2
Professor Jiang: "Europa ist völlig hoffnungslos – ein brennender Müllcontainer" pic.twitter.com/EKMiWGCdyf— Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026
💥🇺🇸Es ist eine Katastrophe!— Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026
Senator Chris Murphy:
„Ich komme gerade von einer zweistündigen geheimen Unterredung über den Krieg hinter verschlossenen Türen. Es hat mich nur darin bestätigt, dass dieser Krieg völlig inkohärent ist.
Wir werden keines unserer erklärten Ziele… pic.twitter.com/dH3h6bE9Cl
🔥Ausweitung des Krieges hat begonnen— Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026
Der Krieg ist im Operationssaal angekommen.
Die pro-iranische Hackergruppe „Handala” hat sich zu einem Cyberangriff auf den US-amerikanischen Medizintechnikhersteller „Stryker” bekannt. Dessen OP-Systeme und Implantate werden in… pic.twitter.com/BaCk0gGac7
🚨🎥Ein aktuelles Video aus Dubai, das momentan viral geht. pic.twitter.com/s7xFA7qMYV— Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026
⚠️Der weltweit größte LNG-Komplex hat seit neun Tagen keine einzige Ladung exportiert. Kein Tanker ist ausgelaufen und keine LNG-Einheit wurde verschifft.— Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026
📍Das Flüssigerdgas-Terminal Ras Laffan in Katar, das rund 20 % des weltweiten LNG-Bedarfs deckt, ist seit dem 2. März außer… pic.twitter.com/O5CcNcWoqU
🔥Rumänien als Drehscheibe im Iran-Konflikt? Europas strategisches Risiko wächst— Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026
📍Rumänien hat zugestimmt, US-Tankflugzeuge und Überwachungstechnik auf seinem Territorium zu stationieren. Offiziell handelt es sich um „defensive“ Systeme – praktisch bedeutet es jedoch, dass ein… pic.twitter.com/67NeJaekww
🌍 Geopolitische Analyse— Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026
🚢 Der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus bricht ein. Viele Reedereien meiden die Passage und Versicherer stufen die Region als extremes Kriegsrisiko ein.
Auffällig ist, dass ein großer Teil der Schiffe, die weiterhin durchfahren, Verbindungen zu… pic.twitter.com/MdbunKpWnv
‼️🚨EU-Parlament: „Digitale ID kommt durch die Hintertür“— Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026
Montgomery Toms warnte im Europäischen Parlament, dass die digitale Identität in Großbritannien nicht gestoppt, sondern nur anders eingeführt werde. Zwar habe die Regierung die verpflichtende digitale ID offiziell… pic.twitter.com/JU2CP5tYCr
🚨Sechs Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie: Droht jetzt der nächste globale Schock— Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026
Heute vor genau sechs Jahren, am 11. März 2020, erklärte die WHO das Coronavirus zur Pandemie.
Ein Datum, das die Welt veränderte: Lockdowns, zerstörte Lieferketten, historische Geldfluten der… pic.twitter.com/GFza31ISvO
⚠️🇮🇷🇺🇸🇮🇱Douglas Macgregor: Der Krieg im Iran wird nicht so schnell enden und das sind die Gründe.— Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026
☝️… und die Märkte werden sehr bald realisieren, dass Trump lügt. pic.twitter.com/UtogZy5CSO
🔥🚨🇮🇷 Der eigentliche Grund, warum das Pentagon keine Ruhe findet:— Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026
Irans Top-Drohnen
Teheran hat eine vielfältige Flotte von Angriffsdrohnen entwickelt, die für verschiedene Kampfrollen ausgelegt sind. Neben den berühmten Shahed-Drohnen sind hier die erstklassigen iranischen… pic.twitter.com/0AZFRusvwQ