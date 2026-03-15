Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🔥 Nahost-Eskalation – News am 15. März (Tag 16 des Krieges)



🎥Video1: Der Iran veröffentlicht Aufnahmen, die Drohnenstarts während des Krieges mit den USA und Israel zeigen.

🎥Video2: Berichten zufolge hat eine Rakete-Drohne das Büro von Citibank in Dubai getroffen



1.… pic.twitter.com/fDeOA9qFDF — Don (@Donuncutschweiz) March 15, 2026

🚨🚨🚨 🔥💵Die Welt wendet sich vom Dollar ab



🇨🇳 China kauft ca, 90 % des iranischen Öls außerhalb des Dollars. Es nutzt CIPS und den Yuan-Ölhandel.



🇷🇺 Russland: Der Großteil des Handels mit China wird inzwischen in Yuan und Rubel abgewickelt. Die Dollarreserven befinden sich… pic.twitter.com/NlKYZ2MZ3t — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

🇮🇷🇺🇸Irans Bedingung für ein Kriegsende: Abzug der USA aus dem Persischen Golf und vollständige Entschädigung durch Washington.



Der ehemalige Revolutionsgarden-Kommandeur Mohsen Rezaei erklärte im iranischen Staatsfernsehen, ein Kriegsende komme nur infrage, wenn die USA für… pic.twitter.com/btv0qI9Dn1 — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

🚨 David Sacks: Israel erwägt den Einsatz von Atomwaffen



David Sacks, der KI- und Krypto-Beauftragte des Weißen Hauses, warnt, dass Israel im eskalierenden Krieg auch den Einsatz von Atomwaffen in Erwägung ziehen könnte.



„Wir sind erst zwei Wochen in diesem Krieg … Wenn er… pic.twitter.com/hNHMlnaPjm — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

🪖🇺🇸🇮🇷 Drei Gründe, warum die USA einen Krieg gegen den Iran nicht gewinnen können



US-Stiefel auf iranischem Boden zu setzen, wäre eine Katastrophe, sagen der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson und der pensionierte US-Armee-Colonel Lawrence B. Wilkerson im Nima… pic.twitter.com/jd0oeIt7hP — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

‼️🌍 Bab al-Mandeb könnte das nächste Schlachtfeld werden



☝️Huthis haben es bereits angekündigt



Es ist unwahrscheinlich, dass die Huthis die Meerenge Bab al-Mandeb vollständig schließen. Realistischer ist eine Strategie der dauerhaften Störung – mit Anti-Schiffs-Raketen,… pic.twitter.com/UkQqtOdMxz — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

☝️🇷🇺Ich hatte den Eindruck, dass alles, was die Amerikaner anfassen, sich in ein zweites Libyen oder einen zweiten Irak verwandelt – Präsident Putin pic.twitter.com/WAdp9eStay — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

🇺🇸🇮🇱☠️Usrael die Skrupellosen Mörderischsten Staaten auf dem Planeten



David McIntosh, der in Gaza an Hilfsprojekten gearbeitet hat, teilt Filmmaterial, das das Ausmaß der Zerstörung zeigt. Die Gegend ist völlig verwüstet. Es ist entsetzlich. pic.twitter.com/l56JDNlKR6 — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

‼️Dubai hat die Ausreisebestimmungen verschärft. Eine Untersuchung von Dark Box deckt auf, dass die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) Strafmaßnahmen gegen Investoren vorbereiten, die ihr Kapital abziehen wollen.



🇦🇪 Dubai zieht die Exit-Tür zu.



Eine neue Untersuchung… pic.twitter.com/JSIwK4Qxyp — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

☠️🇮🇱🇺🇸Israel begeht Massenmord. in Komplizenschaft mit den USA



☝️Jeffrey Sachs:



„Israels Doktrin lautet: Tötet eure Gegner. Tötet sie massenhaft, tötet die Zivilisten, tötet die Frauen, tötet die Kinder. Sie unterscheiden nicht zwischen Zivilisten und militärischen Zielen. Sie… pic.twitter.com/V2qmwjou6K — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

⚠️🇺🇸☠️🇺🇸Palantir und das US-Verteidigungsministerium präsentieren eine KI-Plattform, die das Töten digitalisiert.



Algorithmen entscheiden, wer als Nächstes stirbt.



Das System heißt Maven Smart System.



Was macht es?



Es sammelt Überwachungsdaten aus mehreren Quellen,… pic.twitter.com/B92zPrlaz6 — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

🚨🇮🇷 Iran präsentiert neue „Loitering“-Boden-Luft-Rakete



Teheran stellt die 359-Rakete vor – ein schnelleres und stärkeres Upgrade der 358-Abfangdrohne, die bereits mehrfach US-Drohnen abgeschossen haben soll.



▪️ Geschwindigkeit: bis 1000 km/h

▪️ Reichweite: über 150 km

▪️… pic.twitter.com/xm7lqY6cjC — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

⚠️ 🇮🇷Iran erwägt Öffnung der Straße von Hormus – aber nicht im Dollar



Laut Berichten prüft Teheran, eine begrenzte Zahl von Öltankern wieder durch die Straße von Hormus fahren zu lassen – unter einer Bedingung: Zahlung in chinesischen Yuan.



▪️Nicht in Dollar.

▪️Nicht in Euro.… pic.twitter.com/bhixix7gGv — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

🇦🇪 VAE schließen iranische Einrichtungen in Dubai



Berichten zufolge haben die Vereinigten Arabischen Emirate mehrere iranische Institutionen in Dubai geschlossen: das iranische Krankenhaus, mehrere Gemeindeschulen und den iranischen Club.



Von Teheran entsandte Mitarbeiter… pic.twitter.com/Vibn1CSvav — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

🚨🇮🇷🇺🇸Das ist eine absolute Demütigung für die USA und Israel. Der Iran unterhält ein Museum, in dem erbeutete israelische Hermes-Drohnen, eine US-amerikanische Predator und eine US-amerikanische Global Hawk ausgestellt sind. Sie schießen die Drohnen ab und analysieren ihre… pic.twitter.com/eCQgHYUqXC — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

⚠️🇮🇱Marandi warnt: "Israel könnte einen Anschlag à la 9/11 zur Eskalation des Iran-Kriegs inszenieren" pic.twitter.com/uBVAaQnglr — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

🚨☝️Pepe Esccobar; Die Botschaft der USA und Israels war eindeutig: ein rituelles Opfer, um die iranische Bevölkerung einzuschüchtern.



Bombardiert eine Schule. Tötet zuerst die Mädchen, dann schlagt erneut zu.



Ein zweites Tomahawk-Geschoss tötete die zu Hilfe eilenden Eltern… pic.twitter.com/3wWp4UTjjs — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – News am 14. März (Tag 15 des Krieges)



🎥Video1: Video zeigt, wie der Iran Drohnenschwärme auf US- und israelische Ziele startet

🎥Video2: Massive US-israelische Bomben treffen Teheran, Iran.(1)



1. Laut Berichten hat der Iran seit Beginn der massiven… pic.twitter.com/5eF1HdMavW — Don (@Donuncutschweiz) March 14, 2026

⚠️💉☠️Die Injektion von mRNA-Impfstoffen gegen das Coronavirus (SARS-CoV-2) kann Jahre nach der Impfung zum plötzlichen Tod im Erwachsenenalter (SADS) führen, indem sie das Herz durch tödliche Mikronarben dauerhaft schädigt.



Unsere Studie ist die erste, die das als… pic.twitter.com/XhcI26Fr8u — Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026

☝️In Spanien spricht man Klartext.

– Die Trumps Stiefel lecken



Ein spanisches Parlamentsmitglied hat soeben im Madrider Parlament das ausgesprochen, was die meisten Staats- und Regierungschefs weltweit nicht zu sagen wagen. pic.twitter.com/ql7dt3LLl7 — Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026

☝️🇮🇷Die Taktik der Iraner gegen „USRAEL“: So verbrennen sie Dollars.



Eine „Waffe“, die nur ein paar Dutzend Dollar kostet, aber realistisch genug ist, um Raketen im Wert von Millionen aus den Vereinigten Staaten und Israel zu täuschen. pic.twitter.com/yIkdhxAlsk — Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026

📊 Irans Kriegsstrategie – warum sie anders ist



🕰 Vor etwa 40 Jahren erkannte Iran eine harte Realität:

In einem klassischen Krieg kann das Land die 🇺🇸 USA niemals besiegen.



➡️ Deshalb entwickelte Teheran eine asymmetrische Kriegsstrategie.



⚔️ Die Lektion kam aus dem… pic.twitter.com/gdtsukYIvq — Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026

🚨 Hormus: Widersprüche aus Washington



🇺🇸 Am Dienstag sagte Finanzminister Scott Bessent zu Sky News:

„Wir wissen, dass der Iran die Straße von Hormus nicht vermint hat.“



📰 Am selben Tag berichtete die New York Times, US-Beamte hätten bestätigt, dass Iran bereits Minen in der… pic.twitter.com/GR0ZOYd3au — Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026

🚨Wow, Professor Jiang erklärt, dass die US-Wirtschaft ein gigantisches Schneeballsystem ist, das von den Investitionen der Golfstaaten in amerikanische Technologie abhängt.



Gelingt es dem Iran, die Golfstaaten dazu zu zwingen, den Petrodollar zugunsten der Ernährungssicherheit… pic.twitter.com/HB2beu14GL — Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026

🚨 Vom Nil bis zum Euphrat: „Groß-Israels“ Blaupause



Lange als Randerscheinung abgetan, entpuppt sich die Idee von „Groß-Israel“ (Eretz Israel) durch Israels Politik der Landnahme jenseits der Grenzen von 1967 als gelebte Strategie.



📜 Die Wurzeln: Die Vision stützt sich auf… pic.twitter.com/YYjKuHpny9 — Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026

🇺🇸🇮🇱🇮🇷Es geht um die Situation in der Straße von Hormus und darum, was als Nächstes zu erwarten ist. Via Russian Diplomat. (https://t.co/Z1kwx4PVSy) pic.twitter.com/IOZlnJIggN — Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026

pic.twitter.com/LkuaP4qNty



Im Ernst, BFM-WC @BFMTV , setzt ihr 100% KI im Fernsehen ein? Der Typ hat Finger, die vom Daumen bis zum kleinen Finger völlig identisch sind, und schlimmer noch, es gibt sogar eine Passage, in der er am Ende 6 Finger hat… — Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026

🇷🇺☝️Putin: „In der EU haben sie jetzt völlig den Verstand verloren!



„Vor einiger Zeit stieß ich in den europäischen Medien auf ein Bild, das einen Mann zeigte, zu dem es hieß: ‚Wollt ihr Putin verärgern? Dann wascht einfach diese vier Stellen!‘, und dabei wurde hier, hier, hier… pic.twitter.com/DJ28K9LD5n — Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026

📄 🇺🇸Interne Epstein-Akten: Extreme Aussagen



Ein internes Dokument der FBI/NYPD Child Exploitation Task Force aus dem Jahr 2019 beschreibt ein Interview mit einem Mann, der angab, als Kind von Jeffrey Epstein missbraucht worden zu sein.



Der Mann schilderte dabei eine Reihe… pic.twitter.com/r0n73CAF6n — Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026

🚨🇺🇸🇮🇷Der ehemalige US-Oberst Douglas Macgregor warnt, ein Krieg gegen Iran könne für die United States noch schlimmer werden als die Einsätze in Afghanistan oder Vietnam. Washington habe „seit 1965 nichts gelernt“, sagte Macgregor und fügte hinzu, dass die USA im Nahen Osten… pic.twitter.com/FGyCaSemfA — Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026

🇺🇸☠️Alex Karp brüstet sich wie gut sie Menschen töten können



KI-Krieg aus dem Silicon Valley.



Während in der Tech-Industrie gerne von „Innovation“ die Rede ist, beschreibt der CEO von Palantir ziemlich offen, worum es tatsächlich geht: Technologie, die den Krieg verändert.… pic.twitter.com/JE9Ns5285y — Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026

‼️Der KI-Krieg hat begonnen



⚠️ KI und Krieg: Eine Debatte, die die Welt ernst nehmen muss



In den USA hat sich in den letzten Wochen eine bedeutende ethische Debatte über die Zukunft der Kriegsführung entwickelt.



Im Zentrum steht ein Konflikt zwischen dem Pentagon und dem… pic.twitter.com/Nbfuyj9qfA — Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026

Grausam und NATO-Medien schweigen! Leider erlaubt X nicht diesen Beitrag einzubetten. Hier ansehen!

‼️🇺🇸🇷🇺Achte sehr genau darauf, was dieser Senator sagt und wohin das führen wird. pic.twitter.com/S7fvSDt1lo — Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – News am 13. März (Tag 14 des Krieges)

🎥1: In einem Turm im Creek-Harbour-Viertel in Dubai bricht ein Feuer aus.

🎥2: Iranische Raketen regnen auf Nordisrael herab – Teil der berichteten Iran-Hezbollah-Welle



1. Die iranischen Revolutionsgarden starten die… pic.twitter.com/vWrWSthZhT — Don (@Donuncutschweiz) March 13, 2026

☠️🇮🇱Israel das grausamste und tödlichste Land. auf dem Planeten



☝️Professor Mearsheimer warnt eindringlich vor dem, was eintreten könnte. pic.twitter.com/zD9Ia9ou3B — Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026

🚨🇪🇺⚠️Sachs: "Ursula von der Leyen wird als Totengräberin der EU in die Geschichte eingehen" pic.twitter.com/OecEWCYvro — Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026

⚓️ Die gefährlichste Waffe auf See ist unsichtbar



Sie ist keine Rakete, kein U-Boot und kein Flugzeugträger.



Es sind Seeminen – und sie stehen derzeit im Zentrum der Spannungen rund um die Straße von Hormus.



Warum?

Weil sie brutal effektiv sind: billig zu legen, schwer zu… pic.twitter.com/rUTHeDTLeR — Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026

‼️🇮🇱Das illegale Atomwaffenprogramm Israels wird endlich offengelegt. Russland wird nicht zulassen, dass Israel sich weiterhin einseitig über die Nichtverbreitungsabkommen hinwegsetzt.



Entweder rüstet die ganze Welt auf, oder Israel gibt seine Atomwaffen auf. pic.twitter.com/Du1ixDM6nv — Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026

🚨🇺🇸🇮🇷 US-Angst vor einem stärkeren Rivalen: Wie der Iran zum Handelszentrum Eurasiens werden sollte



🌎Jahrhundertelang lag der Iran an der Kreuzung der Zivilisationen. Die Seidenstraße führte durch seine Städte und verband China mit dem Mittelmeer. Seine geografische Lage… pic.twitter.com/1Fvum3VncO — Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Wenn Israel das tut, werden sämtliche Öl- und Gasanlagen im Persischen Golf und im Kaukasus verschwunden sein. pic.twitter.com/Ow3Ik8Tvwn — Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026

🚨🇺🇸🇮🇱Tucker Carlson erkärt:



„Was wird passieren, wenn die USA den Staat Israel nicht mehr beschützen können?” pic.twitter.com/VRJ74VRnBf — Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026

🇺🇸🇮🇷⚡️⚡️Der Investigativjournalist Max Blumenthal erklärt, wie das FBI mit dem Mossad und Netanjahu zusammenarbeitete, um Attentatspläne gegen Trump zu inszenieren und ihn davon zu überzeugen, dass der Iran ihn töten wolle, damit die USA den Iran angreifen können.



Laut… pic.twitter.com/PHRXHHQPnx — Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026

⚠️🇮🇱🇺🇸Audio-Leak sorgt für Aufregung



Der CEO von AIPAC bezeichnete Rubio, Waltz und Ratcliffe während eines inoffiziellen Treffens in Washington als faktische israelische Agenten..



Er erklärte, dass AIPAC zwar nicht direkt die Exekutive lobbyieren dürfe, stattdessen aber über… pic.twitter.com/Kk3myF966w — Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026

🇺🇸⚠️Wie US-Flugzeugträger Raketenangriffen ausweichen



Kritiker bezeichnen Flugzeugträger oft als leichte Ziele: riesige Schiffe, die im Zeitalter von Satelliten und Hyperschallraketen angeblich schnell entdeckt und zerstört werden können. Doch in der Realität sind sie weit mehr… pic.twitter.com/0Ysfvr3sHi — Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026

☝️⚠️Wladimir Putin: „Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion glaubten wir, wir würden uns schnell der zivilisierten westlichen Welt anschließen…“



Heute scheint es dort keine Zivilisation mehr zu geben, nur noch Verfall. pic.twitter.com/7rqBMYKZwB — Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026

🚨Tucker Carlson fragt Oberst Douglas Macgregor, wie die Vereinigten Staaten aus einem Krieg mit dem Iran aussteigen könnten.



Macgregor warnt eindringlich vor den möglichen Folgen einer weiteren Eskalation. pic.twitter.com/NLKaZRBWjz — Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – News am 12. März (Tag 13 des Krieges)

🎥 1: Bilder aus dem Hafen von Salalah im Oman, wo die Treibstoffdepots nach einem Drohnenangriff noch immer brennen.

🎥2: Himmel voller Lichter, als die Hisbollah über 100 Raketen auf den Norden Israels abfeuert.



1.… pic.twitter.com/t9lM6lkABS — Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026

⚠️🇮🇷🇺🇸🇮🇱Douglas Macgregor: Der Krieg im Iran wird nicht so schnell enden und das sind die Gründe.



☝️… und die Märkte werden sehr bald realisieren, dass Trump lügt. pic.twitter.com/UtogZy5CSO — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

🔥Rumänien als Drehscheibe im Iran-Konflikt? Europas strategisches Risiko wächst



📍Rumänien hat zugestimmt, US-Tankflugzeuge und Überwachungs­technik auf seinem Territorium zu stationieren. Offiziell handelt es sich um „defensive“ Systeme – praktisch bedeutet es jedoch, dass ein… pic.twitter.com/67NeJaekww — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

🇮🇷⚙️Der Iran handelt nicht chaotisch, sondern nach einer vorbereiteten Doktrin.



📍So ließ der Kommandeur der Revolutionsgarden, Mohammad Ali Jafari, nach dem Irakkrieg 2003 das Militär in 31 autonome Provinzkommandos umbauen. Diese besitzen jeweils eigene Raketen, Drohnen,… pic.twitter.com/esYMB4BSFe — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

🔥Die Straße von Hormus wurde nicht durch Minen, Raketen oder Kriegsschiffe blockiert – sondern durch Versicherungen.



Am 5. März zogen sieben große Schiffsversicherer ihre Kriegsrisikodeckung für den Persischen Golf zurück. Diese sogenannten P&I-Clubs decken rund 90 % der… pic.twitter.com/1hWktjf2V2 — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

Professor Jiang: "Europa ist völlig hoffnungslos – ein brennender Müllcontainer" pic.twitter.com/EKMiWGCdyf — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

💥🇺🇸Es ist eine Katastrophe!



Senator Chris Murphy:



„Ich komme gerade von einer zweistündigen geheimen Unterredung über den Krieg hinter verschlossenen Türen. Es hat mich nur darin bestätigt, dass dieser Krieg völlig inkohärent ist.



Wir werden keines unserer erklärten Ziele… pic.twitter.com/dH3h6bE9Cl — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

🔥Ausweitung des Krieges hat begonnen



Der Krieg ist im Operationssaal angekommen.



Die pro-iranische Hackergruppe „Handala” hat sich zu einem Cyberangriff auf den US-amerikanischen Medizintechnikhersteller „Stryker” bekannt. Dessen OP-Systeme und Implantate werden in… pic.twitter.com/BaCk0gGac7 — Don (@Donuncutschweiz) March 12, 2026

🚨🎥Ein aktuelles Video aus Dubai, das momentan viral geht. pic.twitter.com/s7xFA7qMYV — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

⚠️Der weltweit größte LNG-Komplex hat seit neun Tagen keine einzige Ladung exportiert. Kein Tanker ist ausgelaufen und keine LNG-Einheit wurde verschifft.



📍Das Flüssigerdgas-Terminal Ras Laffan in Katar, das rund 20 % des weltweiten LNG-Bedarfs deckt, ist seit dem 2. März außer… pic.twitter.com/O5CcNcWoqU — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

🔥Rumänien als Drehscheibe im Iran-Konflikt? Europas strategisches Risiko wächst



📍Rumänien hat zugestimmt, US-Tankflugzeuge und Überwachungs­technik auf seinem Territorium zu stationieren. Offiziell handelt es sich um „defensive“ Systeme – praktisch bedeutet es jedoch, dass ein… pic.twitter.com/67NeJaekww — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

🌍 Geopolitische Analyse



🚢 Der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus bricht ein. Viele Reedereien meiden die Passage und Versicherer stufen die Region als extremes Kriegsrisiko ein.



Auffällig ist, dass ein großer Teil der Schiffe, die weiterhin durchfahren, Verbindungen zu… pic.twitter.com/MdbunKpWnv — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

‼️🚨EU-Parlament: „Digitale ID kommt durch die Hintertür“



Montgomery Toms warnte im Europäischen Parlament, dass die digitale Identität in Großbritannien nicht gestoppt, sondern nur anders eingeführt werde. Zwar habe die Regierung die verpflichtende digitale ID offiziell… pic.twitter.com/JU2CP5tYCr — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

🚨Sechs Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie: Droht jetzt der nächste globale Schock



Heute vor genau sechs Jahren, am 11. März 2020, erklärte die WHO das Coronavirus zur Pandemie.



Ein Datum, das die Welt veränderte: Lockdowns, zerstörte Lieferketten, historische Geldfluten der… pic.twitter.com/GFza31ISvO — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026

⚠️🇮🇷🇺🇸🇮🇱Douglas Macgregor: Der Krieg im Iran wird nicht so schnell enden und das sind die Gründe.



☝️… und die Märkte werden sehr bald realisieren, dass Trump lügt. pic.twitter.com/UtogZy5CSO — Don (@Donuncutschweiz) March 11, 2026