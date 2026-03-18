Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

WER GEWINNT DEN IRAN-KRIEG – UND WER VERLIERT?



Niemand stellt diese Frage ehrlich.

Das könnten die Antworten sein:



🇺🇸 USA

12 Milliarden Dollar in 3 Wochen verbrannt.

Kämpfen faktisch allein. NATO hält Abstand.

Öl über 100. Dollar unter Druck.

Glaubwürdigkeit erodiert.

→… pic.twitter.com/N3TQzmHNkZ — Don (@Donuncutschweiz) March 18, 2026

‼️🔥🇺🇸Hormuz mit Schiffseskorten – Eine Beschreibung zu Trumps Traum



Michael Clarke von Sky News erklärte, dass die Offenhaltung der Straße von Hormuz während eines Konflikts eine groß angelegte Militäroperation erfordern würde. Dazu wären Luftverteidigungszerstörer, eine aktive… pic.twitter.com/ikVjOUYZ1F — Don (@Donuncutschweiz) March 18, 2026

⚠️🇺🇸Dugin-Edition: Trump verliert im Nahen Osten



Der Iran hat äußerst effektive Schläge gegen US-Anlagen in der Region ausgeführt und damit das Machtgleichgewicht grundlegend verändert.



In der Zwischenzeit verwandelt sich Israel allmählich in Gaza.



Dugin erklärt, warum dieser… pic.twitter.com/CsNHN4Lmgj — Don (@Donuncutschweiz) March 18, 2026

🚨🇺🇸🇮🇷 Noch sechs Monate, dann ist der Schaden dauerhaft.



🎙 Ex-CIA-Analyst Larry Johnson warnt: Die USA verlieren global an Einfluss.



Ein Krieg gegen den Iran könnte laut Johnson mindestens sechs Monate dauern und massive Folgen haben.



🇺🇸 Image-Schaden für die USA

Der Iran… pic.twitter.com/jNqL0iN9t7 — Don (@Donuncutschweiz) March 18, 2026

🚨🇮🇷 DER HORMUSEUMSATZ DER US-NAVY: DIE PERFEKTE TÖTUNGSZONE DES IRAN



Der Iran hat in der Straße von Hormus eine asymmetrische Falle der Extraklasse geschaffen, und die US-Marine meidet sie bewusst. Teheran lockt überlegene Streitkräfte in diese enge Gefahrenzone, wo die… pic.twitter.com/xrgLJV9kLC — Don (@Donuncutschweiz) March 18, 2026

⚠️🇺🇸🇮🇷Sensationelle Enthüllung: Prof. Marandi legt dar, wie den USA die Munition ausgeht und sie vor einem katastrophalen Wirtschaftseinbruch stehen.



Die Golfstaaten verlieren massiv an Reichtum, da sie weder Öl in Dollar verkaufen noch US-Waffen kaufen können. Dies bedroht den… pic.twitter.com/zMAX9J8MT5 — Don (@Donuncutschweiz) March 18, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – News am 18. März (Tag 19 des Krieges)



🎥Video 1: Eine massive Explosion erschüttert die US-Botschaft im Irak, als die Abwehrmaßnahmen nicht in der Lage sind, eine Drohne zu stoppen.

🎥Video 2: Iranische Khorramshahr-Ballistikraketen mit ~80 Bomben zielen… pic.twitter.com/GoLoBQOsep — Don (@Donuncutschweiz) March 18, 2026

‼️Eine brisante Enthüllung! John Mearsheimer bestätigt, dass es massiven Widerstand seitens des US-Militärs und der Geheimdienste gegen einen Angriff auf den Iran gibt.



‼️Laut Mearsheimer waren Jared Kushner, die Israel-Lobby und Netanjahu die einzigen, die diesen verheerenden… pic.twitter.com/KYAoyyzF3u — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

🇪🇷💥 Der Präsident Eritreas hat gerade die größte Waffe des Westens entlarvt.



„Sie drucken Geld. Sie produzieren überhaupt nichts mehr. Das Währungssystem ist eine ihrer Waffen.“



Der Dollar. Der Euro. Das SWIFT-System. Alles Waffen. Allesamt Mittel zur Kontrolle. Zur… pic.twitter.com/0O2qwk68h8 — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

🔥 Jeffrey Sachs: „Arabische Staaten könnten den Krieg sofort stoppen, und Trump ist ein Spinner.“



Der Ökonom Jeffrey Sachs erklärt, dass die Länder im Nahen Osten die Macht hätten, den Konflikt zu beenden, indem sie US-Militärbasen aus ihren Ländern entfernen.



👉 Seine… pic.twitter.com/zgCJsFSCSX — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

🇺🇸🇮🇷☝️Der Iran trollt Trump und antwortet ihm auf Englisch:



„Sie hätten den Krieg ‚Epische Furcht‘ statt ‚Epische Wut‘ nennen sollen.“ pic.twitter.com/4NyuSY2i1A — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

🚨🇮🇷 Top 8 iranische Waffensysteme, die die Straße von Hormus blockieren können



Teheran hat die Straße von Hormus als Reaktion auf die Angriffe der sogenannten *Epstein-Koalition* geschlossen und setzt dabei ein ganzes Arsenal an Access-Denial-Systemen ein, die die Schifffahrt… pic.twitter.com/n2POpEXoYR — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

🚨 „KI zum Töten von Familien“ – Prof. Marandi erhebt schwere Vorwürfe gegen USA und Israel



Der iranische Politikwissenschaftler Prof. Mohammad Marandi wirft den USA und Israel vor, künstliche Intelligenz gezielt für tödliche Angriffe auf Familien einzusetzen.



🧠 Laut Marandi… pic.twitter.com/WNN0Hp2mfx — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

‼️🇩🇪🇮🇱 Bericht: Deutschland finanzierte Israels Atomprogramm heimlich mit Milliarden



Ein neuer Bericht der israelischen Zeitung Haaretz wirft ein neues Licht auf die Finanzierung des israelischen Atomprogramms rund um den Dimona-Reaktor in der Negev-Wüste.



🔎 Die zentrale… pic.twitter.com/nJVhst8Zwx — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

‼️🇺🇸🇮🇱Megyn Kelly hat eine Bombe platzen lassen! Sie enthüllt, wie die Großspenderin Miriam Adelson Trump Hunderte Millionen Dollar gezahlt hat, um Amerika in einen Krieg mit dem Iran zu treiben – gemeinsam mit Neokonservativen wie Ben Shapiro und Lindsey Graham. pic.twitter.com/R7U5EgzIsW — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

⚠️ 💉⚡️Explosive Vorwürfe vor Gericht in den Niederlanden



Am „Tag des Bewusstseins für Long Covid“ wird vor Gericht argumentiert, dass die Pandemie kein Zufall, sondern geplant gewesen sein könnte und die mRNA-Impfstoffe als Biowaffen-Systeme einzustufen seien.



Im Zentrum der… pic.twitter.com/tfo48euybM — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

‼️🇦🇪🇮🇷Um das Ausmaß der Zerstörung zu verbergen und einen wirtschaftlichen Zusammenbruch, der eine Massenflucht auslösen könnte, zu verhindern, nehmen die Behörden Menschen fest und blockieren Ausgänge. pic.twitter.com/DseLK6UPvQ — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

🤡 Ist Trump irre? Widerspruchsmodus (60 Sekunden reichen):



„Verbündete werden nicht helfen“

➡️ „Verbündete sollten helfen“

➡️ „Wir brauchen keine Hilfe“

➡️ „Schickt Hilfe“ pic.twitter.com/ubakTA8xnQ — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

🚗🔍 Blueskeye AI – Überwachungstechnologie für Autos



Ein wenig bekanntes Unternehmen namens Blueskeye AI arbeitet an KI-Technologien zur biometrischen Analyse von Menschen. Dazu gehören u. a.:



👀 Blickverfolgung

🙂 Analyse von Gesichtsausdrücken

🧠 Überwachung der Kopfposition… pic.twitter.com/SRuc4ia8W2 — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

🎙 Ex-CIA-Analyst Larry Johnson über den Iran-Irak-Krieg



Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson erinnert daran, dass der Irak im Krieg gegen Iran (1980–1988) wiederholt chemische Waffen einsetzte.



⚠️ Laut Johnson begann der Einsatz 1983 und dauerte bis 1988, mit über 20… pic.twitter.com/EHAtEGXLjJ — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

🇮🇱🇷🇺Dugin- IDF-Sprecherin droht mit Beseitigung Putins pic.twitter.com/sj09EzaBVV — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

‼️🇺🇸🇮🇷John Mearsheimer sagt: „Wir werden den Iran nicht besiegen. Wir gewinnen nicht.“



„Wir vermitteln den Eindruck, dass wir ein Haufen Narren sind. Wir vermitteln den Eindruck, dass wir einen Krieg begonnen haben, den wir nicht gewinnen können.“



China und Russland schauen… pic.twitter.com/Lq5q0vNCf1 — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

🇲🇾 Malaysia erklärt US-Malaysia-Handelsabkommen für nichtig



📍Nicht suspendiert.

📍Nicht „in Überprüfung“.

📍Nichtig



„Es ist nicht auf Eis gelegt. Es ist nicht mehr im Gange.“

— Malaysias Handelsminister Johari Abdul Ghani



Das Abkommen wurde erst vor 5 Monaten von Trump und… pic.twitter.com/8H2zcUa4Hk — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – News am 17. März (Tag 18 des Krieges)



🎥Video: Video zeigt den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz in den letzten 24 Stunden.



1. Israel beginnt eine neue Welle umfangreicher Angriffe auf iranische Infrastruktur in Teheran.



2. Ein hochrangiger… pic.twitter.com/9ej0HEZb9g — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

🇺🇸🚨Trump forderte Erklärung, warum USA die Straße von Hormuz nicht öffnen können



Die The New York Times berichtet, dass US-Präsident Donald Trump im Oval Office seinen obersten Militärberater, Dan Caine, unter Druck setzte und wissen wollte, warum die USA die Straße von Hormuz… pic.twitter.com/2eW27tIhsS — Don (@Donuncutschweiz) March 16, 2026

⚡️🇺🇸🇮🇷 BERICHTE: USA und Israel bereiten sich auf eine mögliche Bodeninvasion im Iran vor.



Der israelische Fernsehsender Kanal 14 berichtet, dass die Vereinigten Staaten mögliche Bodenoperationen planen.



Die 31. Marineexpeditionseinheit, rund 2.200 Soldaten mit Sitz in Japan,… pic.twitter.com/AAtY65gDh3 — Don (@Donuncutschweiz) March 16, 2026

☝️🇷🇺„Der Westen ist um jeden Preis bestrebt, Russland und andere Nationen, die den Weg der Souveränität eingeschlagen haben, zu zerschlagen, um weiterhin die Ressourcen anderer zu plündern und seine eigenen Defizite zu decken. Sollte dies scheitern, schließe ich nicht aus, dass… pic.twitter.com/1fhHfumBaO — Don (@Donuncutschweiz) March 16, 2026

Benjamin Netanjahu hat ein weiteres „Lebenszeichen“-Video veröffentlicht, das ihn weiterhin an der Spitze der israelischen Regierung zeigt.



Das Video zeigt ihn im Freien mit kleinen Gruppen von Israelis.



Netanjahu sagt darin: „Wir befolgen die Anweisungen und Richtlinien genau,… pic.twitter.com/bs9vYGgZgP — Don (@Donuncutschweiz) March 16, 2026

🚨 Oberst Doug Macgregor: US-Abschreckung funktioniert nicht mehr



Der ehemalige US-Berater und Oberst Doug Macgregor warnt, dass die Golfstaaten erkennen müssen, dass sie sich nicht mehr auf amerikanische Abschreckung verlassen können.



💬 „Die Abschreckung funktioniert nicht.… pic.twitter.com/IEE621kli6 — Don (@Donuncutschweiz) March 16, 2026

⚠️🇮🇷🇷🇺Solange die Straße von Hormuz gesperrt bleibt, wächst der russische Haushalt – ohne dass dafür ein Finger gerührt werden muss.



☝️Gleichzeitig hat Moskau dem Iran im Stillen geholfen.



⚠️So teilte Russland den US-Schlachtplan eine Woche vor dem ersten Angriff den… pic.twitter.com/nGAtuOgUGV — Don (@Donuncutschweiz) March 16, 2026

⛽️ Während die Welt wegen der Straße von Hormus nervös wird, hat Saudi-Arabien längst einen Plan B.



Schon Anfang der 1980er baute das Königreich eine 1.200-km-Pipeline quer durch die Wüste – vom Persischen Golf zum Roten Meer.



➡️ Die East-West-Pipeline (Petroline) umgeht die… pic.twitter.com/Zwuo2sP79k — Don (@Donuncutschweiz) March 16, 2026

💸 Frankreich schießt 2-Millionen-€-Raketen auf 20.000-$-Drohnen.



Iranische Shahed-Drohne: ~20–35k $

Meteor-Rakete: ~2 Mio. €

➡️ Ein Abschuss kostet bis zu 60× mehr als die Drohne selbst.



Laut *La Tribune* (16. März) verbrauchen französische Rafale-Jets in Einsätzen im Roten… pic.twitter.com/vpU8pglxED — Don (@Donuncutschweiz) March 16, 2026

🚨 Catherine Austin Fitts zur Blockade der Straße von Hormuz



💬 „Das ist Covid 2.0.“



Die Finanzexpertin Catherine Austin Fitts warnt, dass die Blockade der Straße von Hormuz eine massive globale Wirtschaftskrise auslösen könnte.



⛽️ Öl- und Gaslieferungen werden unterbrochen

🌾… pic.twitter.com/6h7R0lcrZx — Don (@Donuncutschweiz) March 16, 2026

🚨🌍 Trump fordert Kriegsschiffe für Hormuz – so reagieren die Länder



Die USA riefen Verbündete und Partner dazu auf, Kriegsschiffe zum Schutz der Schifffahrt in die Straße von Hormuz zu schicken. Die Reaktionen fallen bisher deutlich zurückhaltend aus.



🇫🇷 Frankreich – ❌… pic.twitter.com/u0hSGSDibP — Don (@Donuncutschweiz) March 16, 2026

🚨Fico- Ungenügender Druck auf Selenskij – EU kann Inspektion der Druschba-Pipeline nicht durchsetzen pic.twitter.com/oSVMUMoL43 — Don (@Donuncutschweiz) March 16, 2026

🚨 Drohnenangriff auf Dubai-Airport – Treibstofftank brennt



🛩 Eine Drohne ist am Dubai International Airport (DXB) – dem verkehrsreichsten Flughafen des Nahen Ostens – in einen Treibstofftank eingeschlagen. Das bestätigte das Medienbüro von Dubai.



🔥 Der Treibstofftank steht… pic.twitter.com/CRwcz0Qnaf — Don (@Donuncutschweiz) March 16, 2026

‼️⚠️🇺🇸🇮🇱🇮🇷Pepe Escobar: Bereiten Sie sich auf Öl für 200 US-Dollar vor es wird noch schlimmer. pic.twitter.com/6dzerqQIiD — Don (@Donuncutschweiz) March 16, 2026

🔴Eine App zur Erkennung künstlicher Intelligenz zeigte, dass das Video von Benjamin Netanjahu zu 96,9 % mit KI erstellt wurde und nicht echt ist.

Daher stellt sich die Frage: Wo genau hat Netanjahu diesen Kaffee in Tel Aviv getrunken? pic.twitter.com/9BGU3VdU2l — Don (@Donuncutschweiz) March 16, 2026