Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

☝️🇮🇷Kamal Kharazi, außenpolitischer Berater des Obersten Führers des Iran, erklärt in einem CNN-Interview, dass die Diplomatie endgültig gescheitert sei, da Trump Friedensverhandlungen gezielt als Vorwand für überraschende Militärschläge missbraucht habe – Teheran bereite sich… pic.twitter.com/ou8dksd46Q — Don (@Donuncutschweiz) March 22, 2026

🚨Der Preis für Kraftstoff wird offensichtlich mit Absicht noch weiter in die Höhe getrieben



In den Medien wird seit Tagen über Kraftstoffengpässe berichtet.



Die Internationale Energieagentur (IEA) empfiehlt, von zu Hause aus zu arbeiten, um die Kraftstoffkosten zu senken. Das… pic.twitter.com/oZPPc6Nur9 — Don (@Donuncutschweiz) March 22, 2026

🇺🇸🇮🇱🇮🇷In Israel herrscht Panik nach einem iranischen Angriff auf Dimona und Arad. Der US-Neo-Caligula will jetzt die totale Eskalation und gibt ein Ultimatum an den Iran Hormuz zu öffnen.



Unterdessen erklärte der iranische Außenminister Abbas Araghchi selbst nach der Tötung… pic.twitter.com/EPeeT1mT59 — Don (@Donuncutschweiz) March 22, 2026

🇮🇷🇮🇱Eine absolute Demütigung für Israel



Fox News bestätigt, dass eine iranische Rakete die israelische Luftabwehr vollständig umgangen und die hochsensible Atomstadt Dimona getroffen hat. Das Raketenabwehrsystem „Iron Dome” ist offenbar gescheitert, und die Medien können es… pic.twitter.com/guTBNTY5Ay — Don (@Donuncutschweiz) March 22, 2026

🚨⚠️Ein saudischer Analyst warnt vor dem schlimmsten Albtraum des Iran: Sollte Saudi-Arabien in den Krieg eintreten, würde das Land ein Verteidigungsbündnis mit Pakistan aktivieren und 50 muslimische Nationen gegen Teheran mobilisieren. Eine massive regionale Eskalation wäre dann… pic.twitter.com/1RyALVCHyS — Don (@Donuncutschweiz) March 22, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – News vom 22. März (Tag 23 des Krieges)



🎥Video 1: Totale Eskalation!! Trump gibt dem Iran genau 48 Stunden Zeit, die Straße von Hormuz zu öffnen, andernfalls wird er alle iranischen Kraftwerke im Land zerstören.



🎥Video 2: Iranischer Militärsprecher-… pic.twitter.com/GvSvvYYEH9 — Don (@Donuncutschweiz) March 22, 2026

💥🇮🇷CNN zeigt Irans unterirdische Raketenstädte, die tief in den Bergen verborgen sind. pic.twitter.com/PAVwGPILS2 — Don (@Donuncutschweiz) March 21, 2026

🚨 ENERGIE-LOCKDOWN KOMMT – IEA FORDERT MASSNAHMEN WIE BEI COVID



Die Internationale Energieagentur macht klar:

Die Krise im Nahen Osten wird direkt deinen Alltag verändern.



👉 Die Forderungen sind eindeutig:



📌weniger Autofahren

📌weniger Flüge

📌Homeoffice

📌Energieverbrauch… pic.twitter.com/YumZ6hBOgo — Don (@Donuncutschweiz) March 21, 2026

‼️Brisant‼️



🚨Warum Israel die wichtigsten Energieanlagen im Golf zerstört hat und was das mit Europa zu tun hat. pic.twitter.com/H4kjszdVQf — Don (@Donuncutschweiz) March 21, 2026

🚨🚨🚨 EIN EINZIGER ANGRIFF IM NAHEN OSTEN HAT DIE GESAMTE TECHNOLOGIEINDUSTRIE AN DIE LEBENSUNTERSTÜTZUNG GEBRACHT 🚨🚨🚨



Der Iran hat die Heliumanlage in Katar bombardiert. 33 % der weltweiten Heliumversorgung sind über Nacht weggefallen.



Hier ist eine Liste derjenigen, die… pic.twitter.com/2A1hppXY3A — Don (@Donuncutschweiz) March 21, 2026

🇺🇸 Brisante Aussagen von Joe Kent:



Der frühere Leiter des National Counterterrorism Center unter Donald Trump deutet an, dass die USA im Syrienkrieg bewusst auf radikale sunnitische Kräfte setzten, um gegen Assad und den Iran vorzugehen – Gruppen, aus denen später… pic.twitter.com/jiq8ENjUxM — Don (@Donuncutschweiz) March 21, 2026

Der Iran verfolgt einen Masterplan



Er will jährlich 800 Milliarden Dollar durch eine zehnprozentige Gebühr auf den gesamten Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus generieren. Mit diesem enormen Reichtum will das Land seinen Wiederaufbau finanzieren und gestärkt aus der Krise… pic.twitter.com/DMdhEPwnSM — Don (@Donuncutschweiz) March 21, 2026

🚨 Professor Jiang bei Tucker Carlson über einen geopolitischen Plan



Professor Jiang beschreibt in einem Interview mehrere umstrittene Thesen über Entwicklungen im Nahen Osten:



⚠️Israel führe heimlich Ausgrabungen unter der Al-Aqsa-Moschee durch, um dort eine kontrollierte… pic.twitter.com/VuHrWcGHAO — Don (@Donuncutschweiz) March 21, 2026

🔴🇮🇷Irans stille Eskalation: Wie Teheran den Krieg Schritt für Schritt neu definiert



Der Iran scheint im Verlauf dieses Krieges einer klaren Logik zu folgen: Jede neue Phase bringt eine noch überraschendere militärische Fähigkeit ans Licht – und verschiebt damit die Grenzen… pic.twitter.com/WK4QXQflkb — Don (@Donuncutschweiz) March 21, 2026

pic.twitter.com/w5snYi9Rje



⚠️Geplante Strategische Eskalation – Wir werden ernsthafte Problem bekommen



Im Interview ordnet der Energieökonom Dr. Anas F. Alhajji die Entwicklungen in einen größeren geopolitischen Kontext ein und gibt seine Einschätzung zur Lage. Das Video fasst… — Don (@Donuncutschweiz) March 21, 2026

🇺🇸🇯🇵Der Gesichtsausdruck und das Verbeißen der Lippen der amtierenden japanischen Premierministerin Sanae Takaichi, während Trump mit Pearl Harbor prahlt, gehen viral. pic.twitter.com/EwU2XJwIFW — Don (@Donuncutschweiz) March 21, 2026

🚨 Trump hat den arabischen Staaten angeblich eine Preisliste für einen Iran-Krieg geschickt – die Zahlen sind extrem.



Das soll ein omanischer Journalist heute bei BBC Arabic berichtet haben.



Die angeblichen Forderungen an die arabischen Staaten:



💀 5.000.000.000.000 US-Dollar… pic.twitter.com/A5o2n6OhdE — Don (@Donuncutschweiz) March 21, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – News vom 21. März (Tag 22 des Krieges)



🎥Iraner versammelten sich in Teheran, um dem Führer der Islamischen Revolution, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, ihre Treue zu schwören



1. 🎥US-Stützpunkt „Victoria“ in Bagdad wurde von mehreren Drohnen getroffen… pic.twitter.com/XsJo7O3iei — Don (@Donuncutschweiz) March 21, 2026

🚨Der amerikanische Professor Jeffrey Sachs sagte:



„Jedes Land, das den Iran nach einer israelisch-amerikanischen Aggression verurteilt hat, beherbergt einen amerikanischen Militärstützpunkt auf seinem Territorium.“



📍Es handelt sich dabei nicht um souveräne Staaten.

📍Sie… pic.twitter.com/wbDdAMXyLE — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

🚨Larry Johnson sagt:

„Israel will, dass alle Araber und Muslime sterben. Es ist von der zionistischen Lüge besessen, das Recht zu haben, das Land vom Nil bis zum Euphrat zu kontrollieren. Es ist ein faschistisches Regime.“



☝️Und was Epstein damit zu tun hat? pic.twitter.com/y9EV2OAQwb — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

🇷🇺 Putin hat gerade das Unausgesprochene laut ausgesprochen.



🇪🇺 „Europa mangelt es an Verstand.“



Brutal, aber seht euch mal das Timing an!



📍Ras Laffan in Katar ist aktuell nicht vollständig geschlossen, aber nach Angriffen schwer beschädigt und nur eingeschränkt einsatzfähig.… pic.twitter.com/itTF5iT5tT — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

☝️🇮🇷🇺🇸Seyed Abbas Araghchi schrieb aux X im zusammenhang mit diesem Video



Wir sind Männer und Frauen mit Prinzipien. Iraner greifen ihre Gegner nicht heimlich an, solange der Dialog besteht. Nur wenn wir angegriffen werden, reagieren wir mit aller Kraft.



Wir verfügen über… pic.twitter.com/2N5gga0q0L — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

⚠️ Mearsheimer warnt: Hormus-Schließung könnte globale Krise auslösen



Der US-Politikwissenschaftler John Mearsheimer sieht dramatische Folgen, sollte die Straße von Hormus blockiert werden.



Nicht nur Öl- und Gaspreise würden steigen.

👉 Rund ein Drittel der weltweiten… pic.twitter.com/HNw5z4zvTG — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

🚨 FINANCIAL TIMES: Diese Drohne verändert gerade den Krieg



Die iranische Shahed-Drohne kostet nur 20.000 bis 30.000 Dollar – und trifft dennoch Militärbasen, Flughäfen und Energieanlagen.



Während die USA Millionen 💰 für Abfangraketen ausgeben, setzt Iran auf Masse:

→… pic.twitter.com/SPdKheqYFe — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

🚨🚨🚨 China hat dem Iran alle Mittel geliefert, die für den Abschuss der F-35 verwendet wurden.



Hier ist die vollständige Liste.



Der Iran hat soeben eine US-amerikanische F-35 getroffen.



Den als „unzerstörbar“ geltenden 100-Millionen-Dollar-Stealth-Jet.



Alle sprechen von… pic.twitter.com/5OShy9DrHE — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

🚨🇺🇸🇮🇱Es wird propagiert: Die iranischen Militärkapazitäten wurden zerstört.



🇮🇷Daraufhin veröffentlichte der Iran das Video. Es wurde am 13. März veröffentlicht und geht jetzt viral. pic.twitter.com/ljb8XYR2cB — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

☝️‼️Der iranische Professor Marandi sagte:



„Ihr seid für einen Völkermord verantwortlich.“



Er prangert die Heuchelei der westlichen Medien schonungslos an und deckt auf, wie sie Israel dabei halfen, in Gaza einen Völkermord zu begehen. Nun projizieren sie ihre Verbrechen auf… pic.twitter.com/0dha5XdgkM — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

🚨🚨🚨 JEDER ARABISCHE STAAT IST ENTBLÖSST. HIER IST DIE AUSGABE, DIE NULL ECHTE SICHERHEIT KAUFT 🚨🚨🚨



Iran hat die Straße von Hormus geschlossen.



Jeder arabische Ölstaat erkennt jetzt, dass er jahrzehntelang Waffen gekauft hat, ohne Souveränität zu erwerben.



Hier ist, was… pic.twitter.com/jVk7sUV4Is — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

🇺🇸Das US-Militär fürchtet das.



Die Flotte der iranischen Ghadir-Klasse operiert völlig lautlos auf dem flachen Meeresgrund des Persischen Golfs. Sie sind per Sonar nahezu unmöglich zu orten und können verheerende Überraschungsangriffe mit Torpedos auf US-Flugzeugträger starten. pic.twitter.com/h8UHuyVnOD — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

🌍 HORMUS-KRISE – DIE VERGESSENE DIMENSION



Die Straße von Hormus transportiert nicht nur Öl und Gas.



👉 Sie hält indirekt das Einkommen von über 25 Millionen Arbeitsmigranten im Golf am Laufen

👉 Und sichert den Lebensunterhalt von bis zu 40 Millionen Menschen weltweit



👷… pic.twitter.com/ECYpDNJ37n — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

🚨Der Islamwissenschaftler und Nahostexperte Michael Lüders hat eine erschütternde Prognose, wenn dieser Krieg bis Sommer andauert.



☝️Michael Andreas Lüders ist ein deutscher Politik- und Islamwissenschaftler, der als Publizist sowie als politischer und wirtschaftlicher Berater… pic.twitter.com/aQXagMCtZ0 — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

‼️Sie lügen, wie sie es immer tun.



Der britische Premierminister Keir Starmer wurde beim Lügen ertappt.



Er behauptet, Großbritannien sei nicht am Krieg gegen den Iran beteiligt, obwohl auf dem RAF-Flugplatz Fairford US-Soldaten buchstäblich 2.000 Pfund schwere Bomben auf… pic.twitter.com/kOn7Yzrved — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

‼️🇮🇱💥Netanjahu hat versehentlich den wahren Grund für den Krieg enthüllt.



Es geht nicht um Atomwaffen. Er will mehr Macht‼️



Er gibt zu, dass der Plan darin besteht, Ölpipelines durch den Nahen Osten zu israelischen Häfen zu bauen und dabei die von Arabern kontrollierten… pic.twitter.com/QNX8bbvncv — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

🇮🇷💥Dies war Irans Meisterleistung in Sachen Luftabwehr.



Zunächst feuerten sie 100 Raketen ab, begleitet von billigen Drohnen und Marschflugkörpern, um die Abfangjäger zu erschöpfen. Anschließend schickten sie die Hyperschallgleiter der Fattah-Klasse. Das Raketenabwehrsystem… pic.twitter.com/PwfZTmKSqU — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

🚨Der chinesische Diplomat und Vizepräsident eines einflussreichen Pekinger Thinktanks, Victor Gao, deutet an, dass China möglicherweise im Besitz der vollständigen, ungeschwärzten Epstein-Akten ist.



Er betont, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, um alle Details zu Jeffrey… pic.twitter.com/r7ymVsTZzk — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

🛑Ein sehr gutes Beispiel:



Die Menschen werden alles normalisieren, wenn es oft genug vorkommt. pic.twitter.com/7JXW4ybb0T — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – News vom 20. März (Tag 21 des Krieges)



🎥Video: Aufnahmen der gestrigen Angriffe von Epsteins Koalition auf Irans Marinebasis im Kaspischen Meer. Mehrere Boote und eine leichte Fregatte wurden getroffen.



1. Der Iran startet neue Raketenangriffe auf… pic.twitter.com/xtQ1jbt4Ii — Don (@Donuncutschweiz) March 20, 2026

🚨🇮🇷Der iranische Professor Marandi sagte:



„Du hast dich mit dem falschen Land angelegt.“



„Eure Propaganda funktioniert nicht mehr.“



Was ihr dem palästinensischen, dem irakischen, dem kubanischen und dem venezolanischen Volk angetan habt, das könnt ihr dem iranischen Volk… pic.twitter.com/bOyIs3wZsh — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

🔴🇮🇷Der Iran hat seine Inseln im Persischen Golf längst zu militärischen Festungen ausgebaut.



🏝 Qeshm ist kein „Urlaubsort“, sondern ein unterirdisches Netzwerk aus Raketenbunkern, Drohnenbasen und versteckter Infrastruktur.

🛰 Überwachungssysteme erfassen Bewegungen im Golf… pic.twitter.com/Frmu5HVoN8 — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

⚠️ BRISANTE BERICHTE: „HUMANITÄRE HILFE“ ODER MEHR?



Laut Berichten fahren derzeit zahlreiche Lastwagen von Tadschikistan in den Iran, die offiziell als humanitäre Hilfe deklariert sind.



Doch genau das wirft Fragen auf.



👉 Der Iran hat bereits Drohnenproduktionsstätten in… pic.twitter.com/AwPePJjumU — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

🚨🇺🇸Wenn das FBI gegen Tucker und Joe Kent vorgehen würde, weil sie zionistische Mafiosi verärgert haben, würde alles ans Licht kommen.



Übrigens, hier ist der Grund, warum das FBI Kash Patel nicht gegen Witkoff und Kushner ermittelt, obwohl sie die offensichtlichsten Kanäle für… pic.twitter.com/dBjkGq00A9 — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

⚠️ Was gerade rund um Taiwan passiert, könnte der Anfang von etwas viel Größerem sein.



China hat Taiwan zuletzt mit Dutzenden Flugzeugen und Kriegsschiffen umkreist. Der militärische Druck steigt sichtbar – und das ist kein Zufall.



📊 Gleichzeitig wird der Verteidigungshaushalt… pic.twitter.com/AuBy5NkxUp — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

🇺🇸‼️Ein US-Flugzeugträger stellt ein leichtes Ziel für den dreistufigen Angriffsplan des Irans dar.



Zunächst wird ein massiver Drohnenschwarm eingesetzt, um die Verteidigung zu überwältigen. Anschließend kommen Unterschall-Anti-Schiffsraketen zum Einsatz. Schließlich umgebaute… pic.twitter.com/bxOclbLYip — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

🇨🇳 Wer ist Chinas Victor Gao – und was sagt er jetzt?



Victor Gao ist ein chinesischer Diplomat und Vizepräsident eines einflussreichen Pekinger Think Tanks. International tritt er häufig als Vertreter der chinesischen Sichtweise in geopolitischen Debatten auf.



🗣 Aktuelle… pic.twitter.com/8FRJEnLyIZ — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

⚠️ Zwei Engpässe treffen gleichzeitig – und setzen das globale Ernährungssystem unter Druck.



Die Straße von Hormus ist durch den Iran-Konflikt massiv gestört. Ein großer Teil des Schiffsverkehrs stockt – genau dort, wo rund ein Drittel des weltweiten Düngemittelhandels läuft.… pic.twitter.com/1QltP6i6OQ — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

⚠️💥 Viktor Orbán wird deutlich – und seine Worte haben Sprengkraft.



„Die Hunde des Krieges bellen bereits.“



Ungarns Premier sieht klar, wer in diesem Konflikt wirklich gewinnt:



🏭 Waffenindustrie – Rekordgewinne seit Beginn des Krieges

⛽️ Energiekonzerne – verdrängen günstige… pic.twitter.com/0Lx2ClL2MT — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

🇺🇸🔥Trump will die US-Marine in eine gewaltige geografische Todesfalle schicken.



Die Straße von Hormus ist so eng, dass Supertanker auf eine nur 3,2 Kilometer lange Fahrrinne gezwängt werden. Gleichzeitig bietet die gebirgige Küste des Iran eine natürliche Tarnung für… pic.twitter.com/yegOtx2SYB — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

Professor Michael Hudson:



„Die drei Demokratien, für die Amerika kämpft — Ukraine, Israel und Al-Qaida in Syrien — sind alle in rassistische ethnische Säuberungen verwickelt. Amerikas einziges verbleibendes Mittel ist Chaos: Russland zerschlagen, Iran zerschlagen, dann China… pic.twitter.com/vsrqlpqGJB — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

💧 Die stille Machtverschiebung



Während alle auf Öl, KI und Kriege schauen, passiert etwas im Hintergrund:



Bill Gates. Nestlé. BlackRock.

Alle bewegen sich – leise – in dieselbe Richtung.

👉 Wasser.



Nicht als Ressource.

Sondern als Asset.



Landkäufe + Wasserrechte.… pic.twitter.com/5p1L52nRaW — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

🇺🇸 Tucker Carlson über Iran – brisante Aussage aus dem US-Sicherheitsapparat



Tucker Carlson: „War der Iran kurz davor, eine Atomwaffe zu erlangen?“



Joe Kent (ehem. hochrangiger US-Sicherheitsbeamter, trat im Zuge von Trumps Iran-Krieg zurück):

„Nein … die Iraner haben seit… pic.twitter.com/71MYK3FJ4J — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

☝️John Mearsheimer:



Wir erleben aktuell eine bemerkenswerte Situation: Der Nahe Osten wirkt wie ein Magnet, der Waffen aus der ganzen Welt anzieht – obwohl diese laut Regierung eigentlich anderswo gebraucht würden.



Wohin das führt, ist unklar. Man könnte meinen, dass die USA… pic.twitter.com/gEv5GKMjAn — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

⛽️ Asien rationiert Treibstoff – Hormuz-Störung trifft Versorgung



🔸 Japan und Südkorea verfügen über große Reserven (über 200 Tage)



🔸 Südostasien deutlich stärker betroffen:

Philippinen mit ~60 Tagen Vorrat – Einführung der Vier-Tage-Woche zur Einsparung



🔸 Myanmar… pic.twitter.com/m6472FstWC — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – News am 19. März (Tag 20 des Krieges)



🎥Videos: Mehrere Luftangriffe auf Riad: Der Moment der „Zerstörung eines Treibstoffdepots für US-Kampfflugzeuge“ – Tasnim News



1. Das Pentagon beantragt beim Weißen Haus über 200 Billionen Dollar zur Finanzierung des… pic.twitter.com/KAfrxBQABX — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

US-/NATO-Trolle und ihre Grok-Gläubigen – fangt doch mal an, selbst zu denken.



Wenn ich mir hier teilweise die Kommentare anschaue und darauf reagiere, aber keine Antworten bekomme, frage ich mich ehrlich: Wie viele von euch sind eigentlich echte Menschen – und wie viele Bots… — Don (@Donuncutschweiz) March 19, 2026

🇷🇺Schoigu- Geheimdienste von 56 Ländern agieren gemeinsam gegen Russland pic.twitter.com/zyZjQT1Wa0 — Don (@Donuncutschweiz) March 18, 2026

⚠️ Eskalation im Iran-Krieg



☝️Iran warnt: Die USA und Israel haben begonnen, gezielt die iranische Gasinfrastruktur zu bombardieren.



Der Angriff auf Buschehr ist kein Einzelfall – sondern Teil einer klaren Strategie:



1️⃣ Energie als Ziel

Die South-Pars-Felder liefern bis zu 75… pic.twitter.com/NNqElINAQQ — Don (@Donuncutschweiz) March 18, 2026

⚡️💉⚡️Alle wichtigen Systeme der künstlichen Intelligenz – SuperGrok, ChatGPT-5 und Google Gemini – kamen nach der Analyse unserer bahnbrechenden, 82 Seiten starken Studie unabhängig voneinander zu dem Schluss, dass Impfungen Autismus verursachen.



Die seit 30 Jahren bestehende… pic.twitter.com/KOMUwaoF8w — Don (@Donuncutschweiz) March 18, 2026

⚡️🇺🇸Die gesamte geopolitische Landkarte des Nahen Ostens ist im Wandel.



Soeben hat der Iran erklärt, dass er den Regimen am Persischen Golf nicht länger die Stationierung von US-Militärbasen gestatten wird. Damit ist die Ära offiziell beendet, in der die USA arabische Staaten… pic.twitter.com/n4p9vedvoX — Don (@Donuncutschweiz) March 18, 2026

🇺🇸💥Trump schreibt:



„Ich frage mich, was passieren würde, wenn wir das, was vom iranischen Terrorstaat übrig ist, ‚zu Ende bringen‘ und die Länder, die die Meerenge nutzen – wir nicht – dafür verantwortlich wären. Das würde einige unserer nicht reagierenden Verbündeten schnell… pic.twitter.com/6tvCLZA2CP — Don (@Donuncutschweiz) March 18, 2026

💥🇺🇸US-General warnt: USA im Iran „am Rand einer strategischen Katastrophe“



Die Vereinigten Staaten stehen im Iran-Konflikt laut dem pensionierten US-Armeegeneral Barry McCaffrey vor einer gefährlichen Entwicklung.



Washington fehle es sowohl an internationaler Unterstützung als… pic.twitter.com/C78U0GOUOT — Don (@Donuncutschweiz) March 18, 2026

🇺🇸🇮🇱☠️Grausame Kriegsverbrechen aufgedeckt



Oberst Kwiatkowski enthüllt, dass das US-Militär im Iran nach israelischer Vorgehensweise gezielt Schulen, Krankenhäuser und Sporthallen bombardiert. Er vergleicht die gezielten Angriffe auf iranische Zivilisten mit der Bombardierung… pic.twitter.com/b0RojPNsC0 — Don (@Donuncutschweiz) March 18, 2026