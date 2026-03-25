Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

☠️🔥 Europa im Iran-Krieg: Die stillen Drehkreuze



Während europäische Regierungen von „Zurückhaltung“ sprechen, laufen über US-Basen in Europa die entscheidenden Operationen. RAF Fairford (UK), Ramstein (Deutschland), Aviano (Italien), Istres-Le Tubé (Frankreich), Lajes… pic.twitter.com/aFhEQfDLH0 — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026

☝️🇺🇸Sachs- Trump hat brandgefährliche Wahnvorstellungen pic.twitter.com/XAnNnxxa32 — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026

🚨Das trauen sie sich erst zu sagen, wenn sie nicht mehr im Amt sind.



Der ehemalige britische Minister Alan Duncan bestätigt, dass es ein von Oman vermitteltes, klares Friedensabkommen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen im Iran gab. Doch Israel sabotierte und brach dieses… pic.twitter.com/Zhqg6jCm0E — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026

🔥🇮🇷Der Iran hat Israels milliardenschweres Arrow-Raketenabwehrsystem auf brillante Weise überlistet.



Durch den Einsatz von Streumunition wurde das System vollständig überlastet, sodass es unmöglich war, den Raketenschwarm abzufangen.



☝️Die USA können sich darüber nicht… pic.twitter.com/Yqa7dSZ715 — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026

🇺🇸💵 Wie profitiert die Familie von Donald Trump vom Krieg mit dem Iran?



Trumps Söhne und ihre Verbündeten wollen das Blutvergießen für kaltes, hartes Geld ausnutzen – hier ist, wie es geht.



💰 Eric und Donald Jr.: Tödlichkeit ohne Zurückhaltung



🔶 Trump Jr. und Eric betreiben… pic.twitter.com/v5eDaprysz — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026

‼️Die Zukunft sieht nicht gut aus für Europa



Pepe Escobar enthüllt, wie der von den USA angeführte Krieg die Energieversorgung Europas vollständig zerstört hat. Durch den Verzicht auf russisches Gas und den Verlust von Gas aus Katar droht Europa eine katastrophale… pic.twitter.com/3F4PMfInu7 — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026

🔥Im Golf herrscht absolute Panik. Bahrain steht kurz vor dem Zusammenbruch.



Die korrupte sunnitische Monarchie fürchtet einen Aufstand ihrer zu 80 Prozent schiitischen Bevölkerung, die sich mit dem Iran verbünden könnte.



Saudi-Arabien entsendet deshalb Truppen, um einen… pic.twitter.com/YiF8jCKAwZ — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026

Erschreckend‼️



Dr. Christopher Helali bestätigt, dass sich der geistige Zustand von Donald Trump rapide verschlechtert hat und er auf Medikamente aus seiner früheren Amtszeit zurückgreift.



Laut Berichten prüft das Militär den 25. Verfassungszusatz, um Trump vor Ablauf seiner… pic.twitter.com/cm4t7bKbSW — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026

‼️🇮🇷🇺🇸Besser kann man es nicht darstellen!



„Eine Rache für alle“ – der Iran „bombt“ die Freiheitsstatue mit dem Kopf von Baphomet.



Quelle: Fars News pic.twitter.com/na8NB5Vcof — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026

„Sie legten mich auf einen Metalltisch, drückten meine Brust und meinen Kopf dagegen, fesselten meine Hände ans Fußende des Bettes und zogen meine Beine gewaltsam auseinander.“



Ich spürte, wie ein Penis in meinen Anus eindrang und mich ein Mann vergewaltigte. Als ich anfing zu… pic.twitter.com/us5WiLWI4J — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

💥Der Krieg im Hintergrund



General McMaster gibt im Fernsehen ganz beiläufig zu, dass die israelischen Streitkräfte russische Schiffe im Kaspischen Meer angreifen und die USA chinesische Treibstofflieferungen an den Iran blockieren.



Sie versuchen tatsächlich, einen Dritten… pic.twitter.com/58OF370H4o — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

🚨 CHINAS ANTWORT AUF DEN KRIEG IST KEIN KRIEGSSCHIFF – SONDERN GOLD 🚨



Während die USA militärisch im Nahen Osten eskalieren und über die Kontrolle der Straße von Hormus sprechen, reagiert China völlig anders.



Nicht mit Flugzeugträgern.

Nicht mit Drohungen.



👉 Sondern mit… pic.twitter.com/lhVBsYFs4A — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

🔥🇺🇸🇮🇷Neo-Caligula droht ernsthaft damit, den Iran auszulöschen, sollte das Land seinen Deal nicht innerhalb von fünf Tagen annehmen.



Gleichzeitig bereitet das Weiße Haus den Einsatz Tausender Marinesoldaten und Fallschirmjäger im Nahen Osten vor.



Die Kriegstreiberei ist… pic.twitter.com/uhjBWD7gR4 — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

🇺🇸🇮🇷🔥Eine erschreckende Prognose.



Ein Reporter weist darauf hin, dass die von Trump angekündigte „fünftägige Kriegspause“ exakt der Zeitspanne entspricht, die Tausende US-Marines benötigen, um in der Region einzutreffen. Zudem nutzte er die Ankündigung, um den Aktienmarkt zu… pic.twitter.com/NEjO2IFoSq — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

🚨Dies ist eine erschreckende Realität für die Golfregion.



Während der Iran über 150 dezentrale Kraftwerke verfügt, sind die GCC-Staaten und Israel auf zentrale Stromnetze angewiesen. Sollte der Iran diese Kraftwerke angreifen, würde die Golfregion innerhalb von drei Tagen ihr… pic.twitter.com/xja3nsTCmb — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

🚨 🇺🇸 75 Jahre US-Kriege – immer das gleiche Drehbuch



Vor jeder Intervention ändert sich die Rhetorik kaum: kurzer Feldzug, begrenzte Kosten, klarer Ausgang. Dann kommen die Zahlen ins Spiel.



🇰🇵 Korea (1950–1953): 3 Jahre. Rund 36.000 US-Tote.

Der Krieg endet mit einem… pic.twitter.com/m3l8lZ1e4H — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

🔥 Fico schlägt Alarm: „Wir verlieren kollektiv den Verstand“



Der slowakische Premier Robert Fico warnt vor dem Abgrund: Die Welt steuert auf einen Dritten Weltkrieg zu.



Naher Osten. Ukraine. Libanon. Selbst Kuba rückt wieder ins geopolitische Spielfeld. Für Fico ist das kein… pic.twitter.com/qTcrbmwRUy — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

🇮🇷☝️Aktuell: Mohsen Rezaee, der oberste Militärberater von Führer Mojtaba Khamenei:



„Der Krieg wird so lange andauern, bis alle Schäden beglichen sind, alle Wirtschaftssanktionen aufgehoben wurden und eine Garantie dafür gegeben wurde, dass sich die Vereinigten Staaten nicht in… pic.twitter.com/2O7pHd4JAA — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

⚠️Die US-amerikanische Journalistin Shannon Joy berichtet, dass die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) als Reaktion auf eine drohende Energiekrise einen Plan mit dem Titel „Lockdowns 2.0” veröffentlicht hat.



Der Plan sieht vor, das Autofahren einzuschränken, Flüge… pic.twitter.com/y0RnUZs86h — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

☝️ „Wenn ich mir die Lage in der Welt und in anderen Ländern ansehe, habe ich denen, die immer noch darauf warten, dass Russland allmählich verschwindet, nur eines zu sagen: Wir machen uns nur Sorgen darüber, wie wir uns bei eurer Beerdigung nicht erkälten.“ – Präsident Putin pic.twitter.com/RRZ9D5Pm4e — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

💥Der Krieg im Hintergrund



General McMaster gibt im Fernsehen ganz beiläufig zu, dass die israelischen Streitkräfte russische Schiffe im Kaspischen Meer angreifen und die USA chinesische Treibstofflieferungen an den Iran blockieren.



Sie versuchen tatsächlich, einen Dritten… pic.twitter.com/58OF370H4o — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

🚨🇮🇷 EILMELDUNG: Irans unterirdische Raketenstadt im Granit – Angriffe wirkungslos?



Der Iran hat südlich von Yazd ein tief im Granit verborgenes U-Bahn-System für ballistische Raketen errichtet. Automatisierte Schienen transportieren Sprengköpfe und mobile Startrampen zwischen… pic.twitter.com/tjchFMRtv4 — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

🔥 GLOBALE ESKALATION – 10 ENTWICKLUNGEN IN EINER NACHT



Die Daten zum Schiffsverkehr zeigen, dass in den letzten 24 Stunden nur vereinzelt Schiffe die Straße passiert sind.



Zehn Dinge sind über Nacht geschehen, die die globale Ordnung umstrukturieren werden. Niemand hat alle… pic.twitter.com/2kGqTiJqgS — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

🚨Es wäre eine absolute Demütigung für das Pentagon!



Ein Experte erklärt, warum der Plan der USA, die Insel Kharg zu invadieren, einem Selbstmordkommando gleichkommt.



Der Iran könnte die Ölzufuhr einfach flussaufwärts abstellen und die US-Truppen auf der Insel somit schutzlos… pic.twitter.com/fWybDrwbwa — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

pic.twitter.com/vJX7pOo8OZ



🔴Professor Jiang spricht bei Tucker Carlson über Sabbatianer/Frankisten, Chabad Lubawitsch, Freimaurer, Tempelritter, Rosenkreuzer und Jesuiten.



Nun hat es Jiang also sogar zu Tucker Carlson geschafft. Warum er dazu keinen amerikanischen Aufklärer,… — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

🇺🇸🇮🇷Die Prognose des Health Rangers auf X geht viral.



☝️Trumps Scheinverhandlungen sind nur eine Hinhaltetaktik, um am Wochenende eine Invasion des Iran mit US-Marines vorzubereiten. Ich glaube, sie werden östlich der Straße von Hormus landen, da eine Durchfahrt durch die… pic.twitter.com/gRZL6iP34b — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – News vom 24. März (Tag 25 des Krieges)



Regionale Eskalation

Während Israel Ziele in Teheran angreift und im Iran Explosionen sowie Angriffe auf militärische Einrichtungen gemeldet werden, bekennen sich die iranischen Revolutionsgarden zu Angriffen auf… pic.twitter.com/7SDBTlfO8e — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

‼️🇮🇷Absolut irre: Während CENTCOM mit simplen Memes arbeitet, liefert Iran hochinszenierte Propaganda – und das dürfte in Washington für Nervosität sorgen. pic.twitter.com/T1BgEVh5yl — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

‼️Der französische Richter Nicolas Gouyou, der beim Internationalen Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Netanjahu erlassen hat, sagte:



▪️Visa und Mastercard haben alle meine Karten gesperrt.

• Ich kann keine Einkäufe tätigen.

▪️Ich bin Richter, werde aber wie ein… pic.twitter.com/OJRY3KGU21 — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

‼️🇮🇷🇺🇸

„Ich versichere Ihnen, es gibt absolut keine Gespräche zwischen den USA und dem Iran.“

In einer exklusiven Sendung bei RT widerlegt Professor Marandi Trumps Behauptung.



„Es gibt keine Möglichkeit auf der Welt, dass die Iraner Trump vertrauen werden. Wir befinden uns im… pic.twitter.com/nGRh4CsBLs — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

„Jeder kriecht vor Israel“, sagt Tucker Carlson.



Anstatt offen zuzugeben, dass „das eigentliche Verbrechen im Gaza-Krieg darin besteht, Menschen zu töten, die nichts Falsches getan haben”, weisen selbst Leute, die sich als Kritiker der israelischen Regierung bezeichnen, immer… pic.twitter.com/RsncfrmXMt — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

🔥 Diplomatie oder Täuschung? Washington und Teheran widersprechen sich frontal



🇺🇸Trump spricht von „produktiven Gesprächen“ – der Iran erklärt zeitgleich, es habe „keinen direkten oder indirekten Kontakt“ gegeben. Zwei Versionen. Eine Realität.



Nur Stunden nachdem Trump… pic.twitter.com/NSvUgdMEAT — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

🚨 Diego-Garcia-Vorfall war inszeniert



Der iranische Politikwissenschaftler Mohammad Marandi weist die Vorwürfe zurück, Teheran habe ballistische Raketen auf den rund 4.000 Kilometer entfernten US-UK-Stützpunkt Diego Garcia abgefeuert.



Stattdessen spricht er von einer möglichen… pic.twitter.com/EheOhABUCP — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

⚠️💉Der ehemalige Präsident des Bestatterverbands von Pennsylvania sagt, dass mittlerweile 30–40 % der Leichen massive weiße Faserklumpen enthalten.



„Sie hatten die Größe der Arterien … Das kann man nicht ignorieren.“



„Das sind Fremdkörper, die wir noch nie zuvor gesehen… pic.twitter.com/ZQDfBDMO0L — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

🚨 KAUM JEMAND BERICHTET DARÜBER



Der Iran hat heute nicht einfach nur einen Propaganda-Animationsfilm veröffentlicht.

Er hat seine Strategie offengelegt – offen, direkt und unmissverständlich.



Und die Medien?

Übersehen es komplett.



Sie zeigen euch Trumps 48-Stunden-Ultimatum… pic.twitter.com/wshiBTNlzn — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

🔥 Öl-Schock auf zwei Fronten: Ukraine trifft Russlands Schlüsselterminal – während Hormus unter Druck steht



Während die Welt auf den Iran blickt, hat die Ukraine Russlands wichtiges Ölexportterminal an der Ostsee getroffen.



In der Nacht vom 22. auf den 23. März griffen… pic.twitter.com/jeHaHsL5Xr — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

🚨 Steckt ein Plan hinter der globalen Krise?



Der Journalist Alex Newman spricht aus, was viele nicht offen sagen:



👉 Gibt es einen langfristigen Plan hinter den aktuellen Entwicklungen?

👉 Droht eine globale Hungersnot – nicht irgendwann, sondern jetzt?



Während die… pic.twitter.com/oTQ4B1h3m7 — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

⚠️DER GRÖSSTE LOCKDOWN SEIT COVID KOMMT – UND DU WIRST ERST GEWARNT, WENN ES ZU SPÄT IST



Das hier geht nicht um den Krieg.

Es geht darum, was dieser Krieg mit deinem Alltag macht.



Hier ist die Domino-Kette, über die kaum jemand spricht:



Öl steigt auf 130, 150, 180 Dollar pro… pic.twitter.com/HMDyZDeXjX — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

🚨Wir sind erst am Anfang des Krieges.



💥Eine absolute Bombe! Laut Oberst Macgregor hat Putin Netanjahu bereits ein erschreckendes Ultimatum gestellt.



Sollte Israel im Nahen Osten eine Atomwaffe einsetzen, werde Russland eine Atomwaffe auf Israel abwerfen. Die USA ahnen nicht,… pic.twitter.com/uu2VtKzTV9 — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

🇮🇷Der iranische Militärsprecher richtete sich an Palästina mit den Worten:



„Glauben Sie nicht, dass Sie in diesem Kampf gegen das zionistische Usurpator-Regime allein sind. Wir stehen an Ihrer Seite, gemäß einem unveränderlichen Bündnis. Wir versprechen, standhaft zu bleiben,… pic.twitter.com/cUqdIHnqSS — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

🇮🇷⚡️Der Iran hat soeben eine konkrete Zieleliste veröffentlicht – für den Fall, dass Trump das Stromnetz angreift.



Keine vagen Drohungen.

Kein „Wir werden reagieren“.



👉 Benannte Anlagen. Konkrete Ziele. Land für Land.



🇸🇦 Ras Al-Khair Entsalzungsanlage: größte der Welt,… pic.twitter.com/BDEVeueOc5 — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

🇮🇷🇺🇸🇮🇱Araghchi schließt die Tür endgültig.



„Die Verhandlungen mit den Amerikanern sind endgültig beendet … Das ist eine bittere Erfahrung und ein Verrat nach dem Versprechen, nicht anzugreifen!“



Der iranische Außenminister Abbas Araghchi :



„Mit den Amerikanern gibt es keinen… pic.twitter.com/fUQu9Tu4Zs — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

🚨Wir sind erst am Anfang des Krieges.



💥Eine absolute Bombe! Laut Oberst Macgregor hat Putin Netanjahu bereits ein erschreckendes Ultimatum gestellt.



Sollte Israel im Nahen Osten eine Atomwaffe einsetzen, werde Russland eine Atomwaffe auf Israel abwerfen. Die USA ahnen nicht,… pic.twitter.com/uu2VtKzTV9 — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – News vom 23. März (Tag 24 des Krieges)



Video: Der Iran hat soeben ein Video einer unterirdischen Anlage veröffentlicht, die mit Luftabwehrraketen vollgepackt ist.



1. Die USA und Israel greifen Iran weiter an – erstmals wurde auch eine Umspannstation im… pic.twitter.com/cJXx9T4bLA — Don (@Donuncutschweiz) March 23, 2026

🚨🇺🇳🇮🇱Die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese zerpflückt die Frage nach dem „Existenzrecht“ Israels. pic.twitter.com/oeC95CnsST — Don (@Donuncutschweiz) March 22, 2026

🇺🇸 Journalist: Trump sagt, der Iran töte Tausende Demonstranten.



🇮🇷 Der iranische Professor Marandi entgegnet: „Das einzige Regime, das Massenmord begeht, ist das US-Regime. Ihr bombardiert unser Volk und schlachtet Kinder ab.”



„Ihr Regime hat 168 junge Mädchen getötet. Ihre… pic.twitter.com/pGDG2AUCmC — Don (@Donuncutschweiz) March 22, 2026

🇮🇷 🔋 Im Inneren von Irans unzerbrechlichem Energienetz – und warum US-Angriffe es nicht ausschalten konnten



Irans Energieinfrastruktur ist ein hochresilientes, landesweites System, das über Jahrzehnte strategisch aufgebaut wurde.



In den Schlagzeilen dominieren Berichte über… pic.twitter.com/f4gA0WXeP2 — Don (@Donuncutschweiz) March 22, 2026

🚨Wird das Horrorszenario Realität?



Wenn „Neo-Caligula“ seine Drohung wahr macht und die iranischen Kraftwerke zerstören lässt, hat Teheran bereits unmissverständlich klargemacht: Die Antwort wird unerbittlich ausfallen.



Die Konsequenzen wären dramatisch.



Das absolute… pic.twitter.com/NdtJIyN7bs — Don (@Donuncutschweiz) March 22, 2026

⚡️🇮🇱⚡️Er will jetzt den Weltkrieg‼️



Im Namen der „internationalen Sicherheit“ ruft Benjamin Netanjahu zum Ausbruch eines Weltkriegs auf und verlangt von anderen Ländern, sich dem Kampf gegen den Iran anzuschließen.



Einige Nationen bewegten sich bereits in diese Richtung, aber… pic.twitter.com/sUz8hsifqt — Don (@Donuncutschweiz) March 22, 2026