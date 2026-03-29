Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🇮🇷🇺🇸🇮🇱🔥„Trump ist eine Marionette des israelischen Premierministers und steht aufgrund seines Hintergrunds im Epstein-Fall unter Druck des Mossad“, so ein Sprecher der iranischen Streitkräfte.



☠️Wenn Trump einen Bodenangriff startet, „werden US-Soldaten im Persischen Golf zu… pic.twitter.com/VVh4Z5OBg3 — Don (@Donuncutschweiz) March 29, 2026

🚨🇾🇪🇮🇷🇺🇸🇮🇱 Jemens Ansar Allah erklärt dreistufigen Krieg gegen Zionisten:



📌Kontinuierliche Angriffe gegen israelische Militärziele durchführen.

📌Verhängung einer Seeblockade gegen alle mit Israel verbundenen Schiffe.

📌Sollten die USA intervenieren, wird der Jemen… pic.twitter.com/2dhxja0TPi — Don (@Donuncutschweiz) March 29, 2026

⚠️So lese ich die Zeichen



🇮🇷🇺🇸🔥„Es ist eine Spezialoperation in Planung“ – ehemaliger CIA-Analyst Larry Johnson



Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson vermutet, dass „die Marines als Köder, als Täuschungsmanöver, zur Ablenkung benutzt werden“, während die USA eine weitere… pic.twitter.com/xnAw7qU48B — Don (@Donuncutschweiz) March 29, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – News vom 29. März (Tag 30 des Krieges)



🎥1: viral: „Wir sind bereit. Führt den Bodenangriff durch. Wir warten.“ Die Iraner haben eine Botschaft für Trump.



🎥2:Prof. Marandi erklärt, dass Golfstaaten künftig kein Aufmarschgebiet für US-Offensiven mehr sein… pic.twitter.com/7cmAbo53jy — Don (@Donuncutschweiz) March 29, 2026

🇺🇸🇮🇷Gibt Trump hier zu, dass die USA im Iran verloren haben?



„Ich dachte nicht, dass das Risiko groß wäre, aber im Krieg gibt es immer Überraschungen. Es könnte böse Überraschungen geben. Kriege werden schließlich auch verloren, obwohl sie eigentlich gewonnen werden sollten.… pic.twitter.com/0TNP3K1FNr — Don (@Donuncutschweiz) March 28, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – News vom 28. März (Tag 29 des Krieges)



🎥Video 1: Der Iran behauptet, mehrere US-amerikanische Tankflugzeuge auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Kharj zerstört und Tel Aviv erfolgreich mit Drohnen angegriffen zu haben. Er erklärt, die vollständige Kontrolle… pic.twitter.com/yrnakBKC3E — Don (@Donuncutschweiz) March 28, 2026

‼️🇮🇷🇺🇸Prof. Marandi sagt klar und deutlich, was Sache ist.



„Euer Problem mit dem Iran ist, dass wir unabhängig sind und die Epstein-Klasse, die kleine Kinder vergewaltigt und ermordet, nicht akzeptieren.“



Wir werden nicht zulassen, dass euer Regime unsere Kinder tötet und damit… pic.twitter.com/aJSEr5klJl — Don (@Donuncutschweiz) March 27, 2026

🚨⚓️ Schwere Vorwürfe gegen US-Marine & Pentagon – geht viral



Indischer General sorgt aktuell für Aufsehen: Er behauptet, der Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“ sei vollständig außer Gefecht gesetzt worden und befinde sich auf dem Rückzug – dutzende Kampfjets und AWACS-Systeme… pic.twitter.com/DlpwQ2VDHy — Don (@Donuncutschweiz) March 27, 2026

Piers Morgan: „Ist der Iran eine Bedrohung für die USA?”



John Mearsheimer: Nein.



Piers: Aber sie finanzieren Terrorgruppen gegen Israel im Gazastreifen.



John Mearsheimer: „Sie sagen also, dass der Iran eine Bedrohung für Israel darstellt und dass jede Bedrohung für Israel eine… pic.twitter.com/IzOhAB0XCJ — Don (@Donuncutschweiz) March 27, 2026

🚨🌍 Whitney Webb Zum 3. Weltkrieg



Die Investigativjournalistin Whitney Webb legt den Finger auf die wunden Punkte des eskalierenden Konflikts:



„Die Trump-Regierung hat das Weiße Haus in einen Handelsplatz verwandelt. Volatilität wird erzeugt, während Insider profitieren.”



–… pic.twitter.com/Kqto697wv2 — Don (@Donuncutschweiz) March 27, 2026

💣✡️ Wie Israelis damit davonkamen, US-Waffen-Uran zu stehlen



Israel hat seine Allianz mit den USA in eine einseitige Ausbeutung verwandelt. Ein eklatantes Beispiel hierfür ist die Aneignung von angereichertem Uran aus den USA für das eigene Atomwaffenprogramm.



Ein von… pic.twitter.com/3tQXxhUtl6 — Don (@Donuncutschweiz) March 27, 2026

🇮🇷🇺🇸🔥In der Straße von Hormuz baut der Iran eine tödliche Falle für die US-Bodentruppen – und er will, dass Amerika direkt hineinläuft.



Joe Kent pic.twitter.com/RQMdJlFYSl — Don (@Donuncutschweiz) March 27, 2026

🇮🇷⚔️🇺🇸🇮🇱 Die David-gegen-Goliath-Kampagne des Irans gegen die USA und Israel beinhaltet neue Arten von Raketen.



🚀 Die IRGC liefert der Epstein-Koalition weiterhin unangenehme Überraschungen und setzte am Dienstag eine Rakete mit einem 220-Pfund-Sprengkopf (100 kg) ein, um Tel… pic.twitter.com/PWZ1Q3mwZv — Don (@Donuncutschweiz) March 27, 2026

🚨Palästina, 1945, 3 Jahre vor der Gründung Israels geht viral pic.twitter.com/uwYx4C4gZc — Don (@Donuncutschweiz) March 27, 2026

🚨🇺🇸🇮🇱Glenn Greenwald bestätigt, dass sich sowohl Richard Nixon als auch Barry Goldwater in Tonbandaufnahmen darüber beklagten, dass die Israel-Lobby die amerikanische Außenpolitik vollständig diktiere.



Dies ist keine Verschwörungstheorie, sondern eine von US-Präsidenten… pic.twitter.com/6I9tr8VcIG — Don (@Donuncutschweiz) March 27, 2026

🇮🇱Netanjahus Frau beklagt sich, dass die ganze Welt sie und ihre Kinder hasst – und sie weiß nicht warum.



Und dann zeigt CNN das hier … pic.twitter.com/zdUrzDd5lt — Don (@Donuncutschweiz) March 27, 2026

🚨🇺🇸💬 Trump gibt massive Schäden zu – trotz Milliarden aus dem Golf



Donald Trump erklärt, er habe jeweils rund 2 Billionen Dollar (≈ 2.000 Milliarden USD) aus Saudi-Arabien, Katar und den VAE erhalten, räumt aber ein, dass Iran diese Länder dennoch hart getroffen habe – ein… pic.twitter.com/OJz1r1nML6 — Don (@Donuncutschweiz) March 27, 2026

🇺🇸🇮🇷🔥„Die Sicherung der Straße von Hormus mit Bodentruppen ist unmöglich“, sagt Oberst Douglas Macgregor.



– „Wenn jemand sagt: ‚Wir werden Bodentruppen einsetzen und die Straße einnehmen‘, lautet die erste Frage: Was bedeutet das eigentlich?“



– „Schauen Sie sich das Gelände… pic.twitter.com/DDqLHSY5HW — Don (@Donuncutschweiz) March 26, 2026

⚠️🇺🇸🇮🇷 Nachdem der Iran US-Stützpunkte im gesamten Nahen Osten bombardiert hatte, mussten Tausende amerikanische Soldaten ihre Einrichtungen verlassen.



Sie operieren nun von Hotels, Bürogebäuden und anderen improvisierten Standorten aus. Effektiv führen sie einen großen Krieg,… pic.twitter.com/W8mWCX18Gu — Don (@Donuncutschweiz) March 26, 2026

☝️🇮🇷Inzwischen ist es in den iranischen Medien:



„Der Iran produziert 400 Kamikaze-Drohnen pro Tag. In 26 Tagen haben wir 3.000 davon eingesetzt, was nur 7 bis 8 Tagen unserer Kapazität entspricht.“



"Was Sie bisher erlebt haben, war nur die Vorspeise. Der Hauptgang steht noch… pic.twitter.com/zN62g0UTfy — Don (@Donuncutschweiz) March 26, 2026

🇸🇦🇦🇪⚠️ Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate versuchen hastig alternative Export- und Handelsrouten aufzubauen, nachdem Iran die Straße von Hormus weitgehend blockiert hat – während gleichzeitig das Bündnis mit den USA unter wachsendem Druck sichtbar zu bröckeln… pic.twitter.com/u30Kov1Ayz — Don (@Donuncutschweiz) March 26, 2026

🇷🇺☝️Putin Aktuell:



„Es gibt Schätzungen, denen zufolge sich die heutige Situation mit der Coronavirus-Pandemie vergleichen lässt.“



"Selbst die Beteiligten des iranischen Konflikts können nicht vorhersagen, was als Nächstes passieren wird, da die globale Wirtschaft… pic.twitter.com/DefB4HPYD8 — Don (@Donuncutschweiz) March 26, 2026

🔥 Big Tech, Krieg & Religion – brisante Analyse von Whitney Webb



☝️Whitney Webb zeichnet ein düsteres Bild einer ideologischen Allianz aus Silicon Valley, Militär und religiösen Netzwerken – mit einem Ziel: die Welt aktiv in eine apokalyptische Endphase zu treiben.



➡️ Sie… pic.twitter.com/J0rUDoyPDo — Don (@Donuncutschweiz) March 26, 2026

☝️🇮🇷🇺🇸Larry Johnson sagte: „Der Iran hat die Welt und Donald Trump an den Eiern.“ pic.twitter.com/253edIe6lt — Don (@Donuncutschweiz) March 26, 2026

⚡️🇮🇷Professor Marandi liefert die schonungsloseste und unverblümteste Anklage gegen westliche Medien, die je ausgestrahlt wurde.



Er wirft der Moderatorin vor, falsche Narrative zu verbreiten, um Flächenbombardements und die Vergewaltigung eines ganzen Landes zu legitimieren,… pic.twitter.com/im0AJ8m2x3 — Don (@Donuncutschweiz) March 26, 2026

‼️🇮🇱Netanjahu, der international wegen Kriegsverbrechen und Gräueltaten gesucht wird, aber von den USA beschützt wird, sitzt nun schwitzend live im Fernsehen.



Er gibt zu, dass die Hisbollah ein Arsenal von 150.000 Raketen und Flugkörpern aufgebaut hat, die direkt auf jede… pic.twitter.com/vjQORUZf9A — Don (@Donuncutschweiz) March 26, 2026

🚨🇺🇸 Die USA sind in Panik: Irans Shahed-Drohnen durchbrechen bereits Verteidigungen – aber Chinas Drohnen werden ein Albtraum sein.



Drohnen werden immer billiger, intelligenter und schwieriger zu stoppen. Die jüngsten Zusammenstöße im Nahen Osten zeigten, wie selbst relativ… pic.twitter.com/y80ELo0qNE — Don (@Donuncutschweiz) March 26, 2026

⚡️🇮🇱‼️Die Klagen gegen den Folterstaat, Kriegsverbrecher und Tötungsmaschine Israel wurden ausgeweitet.



Nachdem Premierminister Benjamin Netanjahu vom Internationalen Strafgerichtshof wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gaza-Konflikt… pic.twitter.com/6LV9S0uaEl — Don (@Donuncutschweiz) March 26, 2026

🚨Larry Fink, der CEO von BlackRock, warnt davor, dass es zu einem wirtschaftlichen Neustart kommen könnte, wenn die mit dem Iran-Krieg verbundene Ölkrise anhält. Dies könnte die Preise möglicherweise über Jahre hinweg auf 150 Dollar pro Barrel treiben und eine globale Rezession… pic.twitter.com/WdxUAxUhGJ — Don (@Donuncutschweiz) March 26, 2026

🚨Vertraue dem System, sagt einer am Ende



Es scheint, dass die Atomangst dazu benutzt wird, um höhere Gaspreise und höhere Inflation zu rechtfertigen. Ihr werdet nichts besitzen und ihr werdet glücklich sein – weil der Iran keine Atomwaffe bekommt. pic.twitter.com/a0rmypyUd9 — Don (@Donuncutschweiz) March 26, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – News vom 26. März (Tag 27 des Krieges)



🎥1. Der Sprecher des iranischen Militärs erklärt, die Straße von Hormus werde nie wieder dieselbe sein, da Teheran die Schifffahrtsregeln neu festgelegt habe und künftig allein über die Durchfahrt von Schiffen… pic.twitter.com/AAn18ycdzQ — Don (@Donuncutschweiz) March 26, 2026

🚨Eine Frage die in den NATO-Medien nie gestellt werden darf



Ana Kasparian fragt:

„Wollen wir wirklich mit einem Land wie Israel verbündet sein, das junge Mädchen entführt, um sie zu vergewaltigen und belastendes Material über amerikanische Politiker zu erlangen, mit dem es… pic.twitter.com/gIFVGD7Ii7 — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026

🚨☠️NATO-Sprachrohr oder auch BBC, bezeichnet Israels Vorgehen beim Abriss von Häusern im Libanon als einen „Weg zum Frieden“. pic.twitter.com/6RhXCa0jgF — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026

🚨Eine Frage die in den NATO-Medien nie gestellt werden darf



Ana Kasparian fragt:

„Wollen wir wirklich mit einem Land wie Israel verbündet sein, das junge Mädchen entführt, um sie zu vergewaltigen und belastendes Material über amerikanische Politiker zu erlangen, mit dem es… pic.twitter.com/gIFVGD7Ii7 — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026

‼️💉Es kommt in Kürze



Impffanatiker Bill Gates bereitet derweil neue Impfmöglichkeiten für die nächste Plandemie vor.



Die Gates-Stiftung hat Mikronadelimplantate entwickelt, die permanente Quantenpunktmarkierungen und mRNA in den Körper einbringen.



Nach der Implantation können… pic.twitter.com/TqSULpUHZg — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026

🇮🇷🇺🇸🇦🇪Aktuell



Laut IRIB (Iranisches Staatsfernsehen) bereitet der Iran eine Bodeninvasion in den Vereinigten Arabischen Emiraten vor, sollte sich dort eine Stationierung von US-Truppen ergeben.



IRIB (Iranisches Staatsfernsehen):



„Sollten die Vereinigten Staaten einen Fehler… pic.twitter.com/pA9ZD8NFMD — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026

🇺🇸🇨🇳Da staunt die US-Reporter



Der chinesische Diplomat und Vizepräsident eines einflussreichen Pekinger Thinktanks, Victor Gao, sagt es ganz klar:



Reporter: „China wird den US-Markt verlieren.“



Gao; „Das ist uns egal. China gibt es seit 5000 Jahren, und die meiste Zeit davon… pic.twitter.com/3QMUfDgQgk — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026

🚨🇺🇸 Ehemaliger Top-CIA-Operationschef warnt: US-Elitetruppen verlegen in den Nahen Osten



Marc Polymeropoulos, ein ehemaliger hochrangiger CIA-Offizier und früherer Leiter verdeckter Operationen (Senior Intelligence Service) bestätigt: Die USA verlegen derzeit ihre… pic.twitter.com/00Q2uJKdyp — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026

🇮🇷☝️Prof. Marandi: „Jeder im Iran sagt dasselbe: ‚Keine Verhandlungen mit den USA!‘“



Alles, was sie sagen, ist wertlos.



Der Krieg geht weiter, bis der Persische Golf nicht mehr zum Angreifen des Iran genutzt werden kann.“ pic.twitter.com/BQBwsYqDQt — Don (@Donuncutschweiz) March 25, 2026