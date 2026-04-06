Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

⚠️ Iran-Krieg ist nur der Anfang – Das eigentliche Ziel sind WIR! pic.twitter.com/CgbEzcewpP — Don (@Donuncutschweiz) April 3, 2026

🚨👍Neil Oliver sagt: „Jetzt sehen wir, dass diejenigen, die wir als die Guten bezeichnet haben, in Wirklichkeit die Bösen sind.“



„Demokratie war etwas für Dummköpfe. Steuern werden nur vom kleinen Mann gezahlt, während die Verbrecherbosse, die die Welt beherrschen, Geld… pic.twitter.com/E7LMSu7G7v — Don (@Donuncutschweiz) April 3, 2026

🚨🇮🇷🇺🇸 Chinesische Analysten enthüllen Amerikas gefährlichen nächsten Schritt im Iran-Krieg



Während Trump droht, den Iran „in die Steinzeit zurückzuschicken“, deuten chinesische Experten darauf hin, dass Washington sich darauf vorbereitet, „durch Eskalation zu deeskalieren“ —… pic.twitter.com/mJAGb5EQUG — Don (@Donuncutschweiz) April 3, 2026

🇮🇷☝️Prof. Seyed M. Marandi



Was die europäischen „Eliten” denken und was uns erwartet. Komplettes Interview… (https://t.co/7JvtY5G13u) pic.twitter.com/gezcosS6ZW — Don (@Donuncutschweiz) April 3, 2026

☝️Pepe Escobar ist Journalist, Analyst und Buchautor.



💥Entdollarisierung



Damit haben die USA und ihre Vasallen nie gerechnet.

Der Iran hat das geschafft, was die Chinesen nie geschafft hätten. Sie sind jetzt alle in Panik. pic.twitter.com/N5ec1Hfia2 — Don (@Donuncutschweiz) April 3, 2026

Catherine Austin Fitts: Iran = „Covid 2.0“



„Ich bin sehr skeptisch, was die Vorgänge im Iran angeht. Ich glaube, wir erleben hier eine Art Covid 2.0.“



„Wir haben ein Militär mit ~1 Billion Dollar Budget – und es kann die Seewege nicht offenhalten? Das glaube ich nicht.“



👉… pic.twitter.com/0TOXmQ0u7U — Don (@Donuncutschweiz) April 3, 2026

🚨 60 % der beliebten Süßigkeiten enthalten gefährliche Arsenmengen.



Zu den schlimmsten Übeltätern gehören SweeTarts, Snickers, Skittles, Kit Kat, Nerds, Sour Patch Kids, Twizzlers, Jolly Ranchers, Trolli und Tootsie Roll.



Das Gesundheitsministerium von Florida hat 46 beliebte… pic.twitter.com/clPfWUE0vv — Don (@Donuncutschweiz) April 3, 2026

🚨Washingtons Propaganda ist völlig gescheitert.



Anstatt den Iran zu isolieren, hat der Krieg in ganz Asien ein massives Erwachen ausgelöst.



☝️In Thailand strömen Bürger herbei, um sich über persische Geschichte und amerikanische Politik zu informieren und die Wahrheit… pic.twitter.com/7fRBj1vYqq — Don (@Donuncutschweiz) April 3, 2026

🇮🇷🔥☝️Prof. Seyed M. Marandi



„Wenn das passiert, dann wird es nichts mehr geben, das durch die Straße von Hormus transportiert werden muss.” Dann ist es aus.“



Das wird passieren, wenn Trump so handelt, wie es im Augenblick danach aussieht. Dann wird Energie unbezahlbar.… pic.twitter.com/E7vHVEYGq2 — Don (@Donuncutschweiz) April 3, 2026

🚨 Wie Israelis ukrainische Nazi-Bataillone trainierten



„Ich war im Sommer 2014 einmal Zeuge von Waterboarding, einer Foltertechnik, die dank Hollywood heute weithin bekannt ist. Sie wurde an einem Bewohner von Mariupol angewendet, der im Verdacht stand, mit prorussischen… pic.twitter.com/ovjf2pU3UF — Don (@Donuncutschweiz) April 3, 2026

⚡️🇮🇷🇺🇸Der Iran antwortete den USA auf Trumps Worte über die Rückkehr in das „Steinzeitalter“.



Als Antwort veröffentlichte die iranische Seite eine kurze, aber ziemlich deutliche Botschaft: „Willst du das wirklich?“ und fügte eine Karte des Großen Irans aus dem Mittelalter hinzu.… pic.twitter.com/zzQ1oXBBpa — Don (@Donuncutschweiz) April 3, 2026

🚨🇮🇷Der Iran ist eine Festung



Oberst Macgregor warnt, dass ein Krieg gegen den Iran nicht schnell zu gewinnen sei. Es handele sich um ein riesiges, gebirgiges Land mit einer tief verwurzelten nationalen Identität. Das mache jede Invasion extrem kostspielig und langwierig.… pic.twitter.com/bHgahnDjpM — Don (@Donuncutschweiz) April 3, 2026

🚨🚨 Der Iran hat gerade eine Liste mit acht Brücken in vier Ländern als Ziele veröffentlicht. Das verändert alles.



🇰🇼 Sheikh-Jaber-Al-Ahmad-Al-Sabah-Brücke — ZIEL.

36 km über Wasser. Kuwaits nördliche Lebensader. Es gibt keine Alternativroute.



🇸🇦 King Fahd Causeway – Ziel.

Die… pic.twitter.com/5OQsk5GB11 — Don (@Donuncutschweiz) April 3, 2026

🔴Unterdessen im argentinischen Fernsehen:



„Die gesamte israelische Regierung muss getötet werden! Ohne jegliche Gnade.



Die Welt muss sie wie die Nazis in Nürnberg exekutieren. Nicht einer darf übrig bleiben. Sobald der Hund tot ist, ist die Tollwut vorbei.“ pic.twitter.com/uq0ei7SStj — Don (@Donuncutschweiz) April 3, 2026

‼️Diese Aussage offenbart einiges



Man denke nur an den gesuchten Massenmörder Netanjahu oder die Epstein-Akten. pic.twitter.com/scd7apEYsW — Don (@Donuncutschweiz) April 2, 2026

🚨🇺🇸„Trump ist gefangen.“



Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson sagt, der Iran habe gezeigt, dass er weder eingeschüchtert noch zum Nachgeben gezwungen werden könne. Wenn der Iran besiegt würde, könne er nicht täglich Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. pic.twitter.com/GD5B6I5rNj — Don (@Donuncutschweiz) April 2, 2026

🚨 💉☠️Sicherheitsbedenken zu den Corona-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna



Ein Bericht zeigt, dass zahlreiche neurologische und psychiatrische Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den Impfstoffen beobachtet wurden, darunter:



📈 Prionenerkrankungen

📈 Hirnblutgerinnsel… pic.twitter.com/Fm5aqcwx90 — Don (@Donuncutschweiz) April 2, 2026

🚨Pepe Escobar:



Dies ist die weltweit erste englischsprachige Dokumentation über einen der Zukunftskorridore, der drei wichtige BRICS-Staaten verbindet. Russland, Iran und Indien. Er beginnt in St. Petersburg, führt nach Astrachan, überquert das Kaspische Meer, durchquert den… pic.twitter.com/MAOOHr1jdL — Don (@Donuncutschweiz) April 2, 2026

🚨Aktuell: Die US-Botschaft in Bagdad hat soeben eine Notfallwarnung herausgegeben und alle US-Bürger dazu aufgefordert, den Irak umgehend zu verlassen. Darin wird vor unmittelbar bevorstehenden Angriffen bewaffneter Gruppen auf US-Ziele innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden… pic.twitter.com/UkTirQBK7j — Don (@Donuncutschweiz) April 2, 2026

💥🇮🇷☝️Professor Mohammad Marandi aus dem Iran sagt:



„Die Emirate sind korrupt. Es ist die Manifestation von Korruption. Das Drogengeld aus Afghanistan fließt in ihre Banken. Das Gold, das durch schmutzige Kriege in ganz Afrika gestohlen wird, gelangt in die Emirate.



Wenn dieser… pic.twitter.com/bS7N5ZZArU — Don (@Donuncutschweiz) April 2, 2026

‼️Energie-Lockdown, Corona, Schwab und eine neue Normalität, die kommt. Via Plandemia (https://t.co/Tw95CIMIFW) pic.twitter.com/CcuNa7gIuD — Don (@Donuncutschweiz) April 2, 2026

🔥🇺🇸🇮🇷Ein Video des „Wall Street Journals“ enthüllt, dass das Pentagon eine Bodeninvasion zur Eroberung der Insel Kharg plant und was der Grund dafür ist.



Strategen warnen jedoch, dass US-Truppen dadurch sofort zu „leichten Zielen” für iranische Raketen würden. Trump schickt die… pic.twitter.com/Vu6a9aFMa0 — Don (@Donuncutschweiz) April 2, 2026

pic.twitter.com/6jYHdKk9xF



Alles steht zur Debatte! Für das Streichen von Überflugrechten und dem Verbot der Nutzung von US-Stützpunkten im Irankrieg wird sich Trump bzgl. der Ukraine revanchieren, überprüft alles, was mit der NATO zu tun hat, laut dem Ständigen Vertreter der USA… — Don (@Donuncutschweiz) April 2, 2026

🇺🇸☝️🔥Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson



„Die A-10-Kampfjets haben die Vereinigten Staaten nun verlassen … Dafür gibt es nur einen Grund: die Luftnahunterstützung für Bodentruppen … Er rudert nicht zurück, die Maßnahmen werden sogar noch verstärkt … Sie belügen das… pic.twitter.com/4f9ww7kH1C — Don (@Donuncutschweiz) April 2, 2026

🚨🇮🇷Teheran hat ein aktuelles Video veröffentlicht, das die Größe seines unterirdischen Militärarsenals offenbart. Zu sehen sind Aufnahmen einer Drohne, die in riesigen Tunneln fliegt, in denen sich eine große Anzahl ballistischer Raketen, Startrampen und Kampfdrohnen befindet. pic.twitter.com/aJBQf7PDAS — Don (@Donuncutschweiz) April 2, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – Update (Iran-Krieg, Tag 33)



🎥Video 1: Dubai im Chaos:Die VAE reagieren panisch und schließen iranische Staatsbürger von Flügen aus – aus Angst vor Schläferzellen. Der Krieg spaltet die Region zunehmend.



🎥Video 2:Iran meldet massive Verluste der USA: 37… pic.twitter.com/lnDYIj1YoX — Don (@Donuncutschweiz) April 2, 2026

🇺🇸Aktuell eingetroffen:



☝️„Die Rede war pathetisch, traurig und wahnhaft.“



Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson hebt die Lügen und falschen Behauptungen hervor, mit denen sich Trump in seiner jüngsten „pathetischen” Rede selbst inszeniert hat. pic.twitter.com/EqSvdpFIw0 — Don (@Donuncutschweiz) April 2, 2026

☝️🇮🇷„Hört den iranischen Frauen zu!”



Eine iranische Frau sagt:



„Glaubt nicht den Medien, die Trump gut darstellen! Er […] ist verrückt. Er weiß nicht, was er tut. Er schadet seinem eigenen Volk.



Der einzige, der den Mut hat, sich ihm entgegenzustellen, ist der Iran. Wir… pic.twitter.com/4yPy3pnqDi — Don (@Donuncutschweiz) April 1, 2026

🇮🇷 Wer ist eigentlich Oberst Ibrahim Dhu al-Faqari (Ebrahim Zolfaghari)



Er ist Sprecher des Khatam al-Anbiya-Zentralhauptquartiers.



➡️ Bachelor-Abschluss in Mathematik



➡️ Master-Abschluss in Mathematik



➡️ Doktorat in westlicher Philosophie



➡️Hafiz des Korans



➡️ Er… pic.twitter.com/pXk7Fq0194 — Don (@Donuncutschweiz) April 1, 2026

‼️Eine Karte von JP Morgan zeigt, wann die globale Ölversorgung ins Wanken geraten könnte – nicht als Kollaps, sondern als kritischer Wendepunkt.



Der entscheidende Punkt wird oft falsch verstanden:

Es geht nicht darum, wann der Treibstoff „ausgeht“ –

sondern wann kein Nachschub… pic.twitter.com/Iuc4p1hLXA — Don (@Donuncutschweiz) April 1, 2026

💥☝️Der chinesische Diplomat und Vizepräsident eines einflussreichen Pekinger Thinktanks, Victor Gao, sagt es ganz klar.



„Zunächst möchte ich den israelischen Führern sagen, dass, wenn Israel einen Atomsprengkopf gegen ein anderes Land, einschließlich des Iran, einsetzt, dies… pic.twitter.com/2mo013Qfci — Don (@Donuncutschweiz) April 1, 2026

🇸🇾🇩🇪‼️Der syrische Präsident stellt klar, dass er nie gesagt habe, 80 % der in Deutschland lebenden Syrer würden innerhalb von drei Jahren in ihre Heimat zurückkehren.



Er merkt an, dass sie jetzt ein „neues Leben“ hätten und es schwer wäre, „von Null anzufangen“.



Wenn aber… pic.twitter.com/ID5qK0grx4 — Don (@Donuncutschweiz) April 1, 2026

🔥Eine absolute Demütigung für das israelische Militär.



Felddaten bestätigen, dass die Hisbollah die Besatzungstruppen an einem einzigen Tag mit 93 Operationen vollständig zerschlagen und dabei 27 moderne Merkava-Panzer zerstört hat. Der Bodenangriff endete in einem Fiasko. pic.twitter.com/hioPfvqsE6 — Don (@Donuncutschweiz) April 1, 2026

🇺🇸 NATO-Ausstieg? Warum das für die USA ein Eigentor wäre



…und kann man Trumps Äußerungen zu glauben? Wenn alle Medien berichten, kann es dann wahr sein



Immer wieder wird mit einem Austritt der USA aus der NATO gedroht. Doch ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Das ist… pic.twitter.com/cd9zBcc8Oq — Don (@Donuncutschweiz) April 1, 2026