Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran sind nach 21 Stunden ohne Einigung gescheitert. Larry Johnson analysiert die Situation.



US-Iran-Gespräche nach 21 Stunden gescheitert.

Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson zufolge hätten die USA ein mögliches Abkommen… pic.twitter.com/52y9LWcS91 — Don (@Donuncutschweiz) April 12, 2026

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷US-General im Ruhestand sagt voraus, dass der Krieg gegen den Iran wieder aufgenommen wird und die globalen Energiemärkte zerstört.



Der ehemalige US-Armee-Colonel Douglas Macgregor prognostiziert eine düstere Zukunft, sollte der Krieg im Nahen Osten wieder aufgenommen… pic.twitter.com/m8zVQ9unkW — Don (@Donuncutschweiz) April 12, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – Update (Iran-Konflikt, 12. April)



🎥Video 1: Update von Professor Marandi: betont, Iran verhandle nicht aus Abhängigkeitsgründen, sei bereit ohne Abkommen zurückzukehren und warnt, dass bei Missachtung iranischer und regionaler Interessen durch die USA… pic.twitter.com/l6n7ZpGb7p — Don (@Donuncutschweiz) April 12, 2026

🚨Sam Altman warnt vor einem „weltbewegenden Cyberangriff“ – noch in diesem Jahr.



Das ist kein Zufall.



Solche Szenarien werden seit Jahren vorbereitet. Unter dem Namen „Cyber Polygon“ haben Weltwirtschaftsforum und Großbanken genau solche Angriffe durchgespielt – mit einem… pic.twitter.com/qM7hbhpoU9 — Don (@Donuncutschweiz) April 10, 2026

Die Journalistin Abby Martin berichtet über ihren Besuch in Israel und wirkt sichtlich erschüttert. pic.twitter.com/RBsIdCXDKm — Don (@Donuncutschweiz) April 10, 2026

🚨 Nahezu die Hälfte der Krebspatienten, die Ivermectin und Mebendazol einsetzte, meldete ein Verschwinden des Krebses oder eine Tumorrückbildung nach 6 Monaten.



84,4 % erlebten klinischen Nutzen, 32,8 % meldeten keinen Nachweis von Krankheit, 15,6 % meldeten Tumorrückbildung… pic.twitter.com/lwuDzQJjh1 — Don (@Donuncutschweiz) April 10, 2026

🚨Geht viral: Das Pentagon setzt eine grausame Soft-Kill-Mikrowellenwaffe auf Black-Hawk-Hubschraubern ein. Sie feuert gepulste Energie direkt in den Schädel und lässt Gehirnflüssigkeit kochen. Mehr Infos und Quellen (https://t.co/1ZF9RYIc2s) pic.twitter.com/newcUas9RZ — Don (@Donuncutschweiz) April 10, 2026

🚨🇺🇸🇮🇷 US-AUFRÜSTUNG WÄHREND WAFFENRUHE?



Mehrere US-Militärtransporter (C-17) wurden zeitgleich über Europa Richtung Südosten/Nahost registriert.



☝️Auffällig:



* ungewöhnlich viele Maschinen gleichzeitig

* Start u. a. von Ramstein & Spangdahlem

* klare Ausrichtung Richtung… pic.twitter.com/lNIlXSrQXx — Don (@Donuncutschweiz) April 10, 2026

☝️🇺🇸🇮🇱Laut Pepe Escobar wusste Trump, dass der Libanon in das Iran-Waffenstillstandsabkommen eingeschlossen war, log aber trotzdem.



Escobar argumentiert, dass sowohl Netanjahu als auch Trump die Iraner angelogen haben, um das Abkommen zu bekommen. Anschließend hätten sie… pic.twitter.com/dMHksXMhpn — Don (@Donuncutschweiz) April 10, 2026

🚨🇺🇸🇮🇷 ZEITFENSTER FÜR US-BODENOFFENSIVE IM IRAN WIRD KLEINER



Die Geschichte zeigt: Extreme Wetterbedingungen entscheiden Kriege. Während Russland durch Winter geprägt ist, stellt im Iran vor allem der Sommer eine massive Herausforderung dar.



Ein mögliches Zeitfenster für… pic.twitter.com/R41ejshFM7 — Don (@Donuncutschweiz) April 10, 2026

🇺🇸Sky News deckt die Panik im Weißen Haus auf.



Ein Expertenkorrespondent enthüllt, dass die Trump-Regierung panische Angst hat, dass jeden Moment weitere schädliche Epstein-E-Mails durchsickern könnten.



Sie setzen alles daran, Melania einzusetzen, um dem gewaltigen Skandal… pic.twitter.com/dOv7iNLqM8 — Don (@Donuncutschweiz) April 10, 2026

🇺🇸⚠️Die Korruption in den USA ist atemberaubend.



Ein Expertenkorrespondent von MS NOW hat enthüllt, dass das DOJ aktiv fehlende FBI-Protokolle von Epsteins Opfern zurückhält.

Überlebende bestätigen, dass sie detaillierte Anschuldigungen geliefert haben, welche die Regierung… pic.twitter.com/oM6t7gsuPq — Don (@Donuncutschweiz) April 10, 2026

🇺🇸 Nachdem Melania Trump plötzlich und unerwartet im Fernsehen jegliche Beziehungen zu Epstein und Ghislaine Maxwell abgestritten und betont hat, dass sie Trump nicht durch Epstein kennengelernt habe, liest der Korrespondent eine durchgesickerte E-Mail von Melania Trump aus dem… pic.twitter.com/67EiCIHzDy — Don (@Donuncutschweiz) April 10, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – Update (Iran-Krieg, Tag 41)



🎥Video 1:Benjamin Netanjahu gibt das Leise laut zu, indem er sagt, er habe das Antlitz des Nahen Ostens verändert und dass jeder anhaltende Krieg dazu dient, Israel zu nutzen.



🎥Video 2:Professor Seyyed Mohammad Marandi sagte:… pic.twitter.com/YmjxDGMC8t — Don (@Donuncutschweiz) April 10, 2026

🚨Digitale Dugin-Edition: Der Iran-Krieg wird die Welt für immer verändern



Der Iran wird niemals kapitulieren – er lebt nach dem Geist von Kerbala: Niederlage auf Erden für den Sieg im Geiste.



In der Zwischenzeit wird das Weiße Haus von hartgesottenen protestantischen… pic.twitter.com/TpYGMi0rMb — Don (@Donuncutschweiz) April 9, 2026

‼️🇺🇸🇮🇱Tucker lässt eine Bombe platzen.



IDF-Offiziere operieren buchstäblich vom Pentagon aus. Doppelbürger leiten die nachrichtendienstliche Arbeit für eine fremde Macht. Doppelbürger beeinflussen den Nachrichtendienst von innen.



Die US-Regierung ist nicht nur beeinflusst,… pic.twitter.com/VVOMUQ8fOR — Don (@Donuncutschweiz) April 9, 2026

🛑Man weiß wirklich nicht, wie man so etwas noch kommentieren soll. Aber die Gesellschaft steht wirklich am Abgrund. pic.twitter.com/Se9KCHz3uH — Don (@Donuncutschweiz) April 9, 2026

🚨Wenn der Mainstream-Moderator Reparationszahlungen anspricht, die der Iran an Israel zahlen soll.



Professor Seyyed Mohammad Marandi gibt dem Westen und den Zionisten eine perfekte Antwort pic.twitter.com/95lVjHMW9E — Don (@Donuncutschweiz) April 9, 2026

🇮🇷Der Iran stellt ein drastisches Ultimatum.



Der Experte und Professor Marandi warnt offiziell davor, dass arabische Diktaturen zu massiven finanziellen Reparationszahlungen gezwungen werden könnten, wenn sie dem Pentagon die Nutzung ihrer Stützpunkte gestatten. Er erklärt… pic.twitter.com/uxcHr6F9Ye — Don (@Donuncutschweiz) April 9, 2026

‼️Sacharowa: Ukraine weltweit führend bei Kinderhandel und illegalem Organhandel pic.twitter.com/VwQvu7IAJf — Don (@Donuncutschweiz) April 9, 2026

🤖⚠️James Camerons eindringliche Warnung



James Cameron über die Beängstigung durch Big Tech KI:



„Es ist beängstigender als jede Science-Fiction, die ich je gemacht habe.”



Cameron hat vier Jahrzehnte damit verbracht, Worst-Case-Zukünfte auf der Leinwand zu erfinden. Sein… pic.twitter.com/tEAYAdgcuo — Don (@Donuncutschweiz) April 9, 2026

🚨Digitale Dugin-Edition: Der Iran-Krieg wird die Welt für immer verändern



Der Iran wird niemals kapitulieren – er lebt nach dem Geist von Kerbala: Niederlage auf Erden für den Sieg im Geiste.



In der Zwischenzeit wird das Weiße Haus von hartgesottenen protestantischen… pic.twitter.com/TpYGMi0rMb — Don (@Donuncutschweiz) April 9, 2026

⚠️🇮🇱Der Experte Alastair Crooke enthüllt, dass das israelische Militär vollständig zusammenbricht.



Top-Generäle flehen darum, sich aus dem Libanon zurückzuziehen, und geben zu, dass sie gegen die Hisbollah völlig versagt haben und massive, nicht hinnehmbare Schäden erleiden.… pic.twitter.com/HBIUHRo5ob — Don (@Donuncutschweiz) April 9, 2026

🇮🇷Seyyed Mohammad Marandi ist Professor an der Universität Teheran.



Ein Waffenstillstand im Libanon ist Teil der Vereinbarung. Israel nimmt die Welt in Geiselhaft.



Er sagt, ein Krieg im Iran wäre eine große Niederlage für Trump und Netanjahu und würde die „Grenzen des… pic.twitter.com/iz2zds5L0o — Don (@Donuncutschweiz) April 9, 2026

🇮🇱☠️Auch während des Waffenstillstands bedroht der international gesuchte Massenmörder weiterhin den Iran. pic.twitter.com/2MMfT1XkIb — Don (@Donuncutschweiz) April 9, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – Update (Iran-Krieg, Tag 40)



🎥Video 1: Das ist der Wertewesten: Auf die Frage, ob es ihn „überhaupt störe“, dass Trump „damit gedroht habe, die gesamte iranische Zivilisation auszulöschen“, antwortete Rutte schlicht: „Was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass… pic.twitter.com/EG1Zes1gia — Don (@Donuncutschweiz) April 9, 2026

Fox News berichtet:



🇮🇷Sie fordern die vollständige Kontrolle über die Straße von Hormus und wollen pro Schiff eine Gebühr von zwei Millionen Dollar erheben. Mit dem Geld aus dem Westen wollen sie ihr Militär komplett neu aufbauen. pic.twitter.com/il8KIrikhe — Don (@Donuncutschweiz) April 8, 2026

🚨Es geht viral: Die indischen Medien sind verrückt geworden!



In den indischen Medien streiten sie sich untereinander und heulen wegen der Nachricht, dass Pakistan den Iran-US-Krieg gestoppt hat.



Diese Leute wollten Pakistan isolieren, aber jetzt heulen sie nach Pakistans… pic.twitter.com/zzbu45ifwJ — Don (@Donuncutschweiz) April 8, 2026

🇺🇸🇮🇷☠️„Der Iran hat nicht 300.000 Amerikaner getötet, wie wir es mit dem Iran getan haben, und trotzdem skandieren wir ‚Tod dem Iran‘.



41 Tage lang wurden militärische Ziele bombardiert. Jetzt leiden die Zivilisten“, sagt Larry Johnson, ein ehemaliger CIA-Analyst. pic.twitter.com/QkjiR9w9sQ — Don (@Donuncutschweiz) April 8, 2026

🇺🇸☝️Trump weiß, dass er sich „in den eigene Fuß geschossen hat“ – Mearsheimer



Trump habe „einen katastrophalen Fehler“ begangen, der „seine Präsidentschaft ruiniert habe“, als er am 28. Februar den Krieg gegen den Iran auslöste, so der US-Politikwissenschaftler John Mearsheimer.… pic.twitter.com/rHowSDVpfw — Don (@Donuncutschweiz) April 8, 2026

‼️„Wasser, Boden und Sauerstoff sollten nicht unbegrenzt verfügbar sein. Sie sind Vermögenswerte, die in die globalen Wirtschaftsbilanzen einbezogen werden sollten.“



Das ist keine Satire. Das Weltwirtschaftsforum will sogar das Atmen zu Geld machen. pic.twitter.com/SUxyKa2k0f — Don (@Donuncutschweiz) April 8, 2026

🇨🇭 Schweiz testet CHF-Stablecoin – Fortschritt oder Kontrolle durch die Hintertür?



Mehrere Schweizer Banken – u. a. die Banque Cantonale Vaudoise – starten gemeinsam mit Swiss Stablecoin AG eine Sandbox für einen CHF-Stablecoin.



Klingt nach Innovation.

Ist aber vor allem eines:… pic.twitter.com/qsoXNvipeN — Don (@Donuncutschweiz) April 8, 2026

🇮🇷🇺🇸⚠️Laut iranischer Medien vertraut im Iran niemand Amerika oder Trump.



Trotz des Waffenstillstands heißt es, unsere Streitkräfte hielten den Finger am Abzug und keines der Ziele Amerikas sei erreicht worden: kein Regimewechsel, kein Zusammenbruch, keine Teilung. pic.twitter.com/5WWsPAfeaf — Don (@Donuncutschweiz) April 8, 2026

🇨🇳🇮🇷Ein chinesischer Social-Media-Account veröffentlichte eine Anleitung, die sich viral verbreitete. Sie beschreibt, wie man den F-35 mit billigen Infrarotsensoren ausschalten kann.



Nur fünf Tage später behauptete der Iran, eine abgeschossen zu haben. Um den Iran zu… pic.twitter.com/ViU6Xkpu41 — Don (@Donuncutschweiz) April 8, 2026

🇹🇼🇨🇳 Kurz vor ihrer Ankunft in China bestätigte Qing Li-wun, die Präsidentin der chinesischen Kuomintang-Partei in Taiwan, dass sie nach Frieden sucht.



🇺🇸 In Anspielung auf die Vereinigten Staaten sagte sie:



„Wir können Taiwan nicht zu einem Kriegsschauplatz machen.

Wir werden… pic.twitter.com/ANUWVD43wu — Don (@Donuncutschweiz) April 8, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – Update (Iran-Krieg, Tag 39)



🎥Video 1: Ein massiver geopolitischer Wandel. CNN hat die Erklärung des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran enthüllt. Indem der Iran die USA dazu gezwungen hat, die Regulierung der Straße von Hormus unter Koordination… pic.twitter.com/pzCbCMtlas — Don (@Donuncutschweiz) April 8, 2026

🚨 Königin Máxima sagt es laut: Digitale ID soll dein gesamtes Leben steuern



☝️Beim WEF wird es offen ausgesprochen:



👉 Digitale Identität ist nicht nur fürs Banking

👉 Sie entscheidet über Impfstatus, Schule, staatliche Leistungen



💥 Bedeutet:

Dein Zugang zum Alltag wird… pic.twitter.com/xMfzzEj1dL — Don (@Donuncutschweiz) April 7, 2026

🚨 🇮🇷Prof. Marandi warnt: „Der Iran wird NICHT kapitulieren – das könnte eine globale Katastrophe auslösen“



Der iranische Professor schlägt Alarm – und seine Prognose ist düster:



💀 Iran wird nicht nachgeben – egal was passiert

💀 Drohende Eskalation könnte eine… pic.twitter.com/1rQaWIAwcv — Don (@Donuncutschweiz) April 7, 2026

🇺🇸🇮🇱🇮🇷Auf Truth Social sagt Trump, er werde die iranische Zivilisation auslöschen.



„Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben und nie wieder auferstehen. Ich möchte nicht, dass das passiert, aber es wird wahrscheinlich passieren. Allerdings, jetzt, wo wir einen… pic.twitter.com/QzYSUvrI5i — Don (@Donuncutschweiz) April 7, 2026

‼️Im Golf herrscht absolute Panik. Ein Korrespondent von Al Jazeera enthüllt, dass der Iran gerade eine Liste mit zehn wichtigen Brücken in der Region veröffentlicht hat, die angegriffen werden sollen.



Nachdem die Regierung unter Donald Trump iranische Infrastruktur bombardiert… pic.twitter.com/9CqchFzPXX — Don (@Donuncutschweiz) April 7, 2026

🚨 SAUDI-ARABIEN PROFITIERT MASSIV VOM IRAN-KRIEG



Während der Krieg eskaliert, passiert im Hintergrund etwas Entscheidendes:



💀 Exporte halbiert – Preise explodiert

💀 Ölpreis von 67 → 130 Dollar

💀 Rekord-Aufschläge von bis zu 19,50 Dollar pro Barrel



👉 Ergebnis: Weniger Öl,… pic.twitter.com/2onh8ZA7sz — Don (@Donuncutschweiz) April 7, 2026

🔥 US-Insider: Iran gewinnt den Krieg strategisch – Hormus bereits unter Kontrolle



Der frühere US-Vizeverteidigungsminister und Ex-Botschafter in Saudi-Arabien, Chas Freeman, zieht eine brisante Bilanz:



▪️ Iran kontrolliert faktisch die Straße von Hormus

▪️ Golfstaaten… pic.twitter.com/vuexeb0iP8 — Don (@Donuncutschweiz) April 7, 2026

🔥 🇮🇱Channel 13 enthüllt: Israels Regierung plante Krieg – während das Land kollabiert



Der Premierminister soll den Krieg bereits vor 6 Monaten angeordnet haben – doch währenddessen bricht im Inneren alles zusammen:



▪️ Bildungssystem faktisch stillgelegt

▪️ Gesundheitssystem… pic.twitter.com/GTEqKaHYW4 — Don (@Donuncutschweiz) April 7, 2026

🇮🇷⚠️Der iranische Außenminister Abbas Araghchi sagte:



🇩🇪„Einerseits sagt der deutsche Bundeskanzler, Israel verrichte eine dreckige Arbeit, andererseits unterstützt er dieselbe dreckige Arbeit‘. Das ist äußerst beschämend.“



Die Doppelmoral der deutschen Führung pic.twitter.com/W0dIMYNFMz — Don (@Donuncutschweiz) April 7, 2026

🇺🇸🇮🇱☠️„Bitte bombt weiter“ – Neo-Caligula behauptet, die Iraner flehten um US-Angriffe.



Mit dieser Behauptung sorgte der Geistesgestörte am Montag für Aufsehen.



Auf die Frage einer Journalistin, warum die Iraner die Zerstörung ihrer eigenen Infrastruktur befürworten sollten,… pic.twitter.com/qN3Kep41Iz — Don (@Donuncutschweiz) April 7, 2026

⚠️🇮🇷🇺🇸🇮🇱Prof. Marandi: „Die USA und Israel haben Milliarden von Dollar verschwendet, um die Wärmefallen des Irans anzugreifen.” pic.twitter.com/RHs6U5WDle — Don (@Donuncutschweiz) April 7, 2026

🇸🇾🇬🇧 „Seine Majestät’s Kopfabschneider“: Der syrische Präsident und seine Verbindungen zum MI6



Eine Untersuchung von Grayzone hat ergeben, dass der ehemalige Dschihadist und heutige Präsident Ahmed al-Sharaa von Jonathan Powell, dem außen- und sicherheitspolitischen Berater von… pic.twitter.com/rKNi4BTNxc — Don (@Donuncutschweiz) April 7, 2026

🚨 WARNUNG: Wir werden auf Klaus Schwabs „Cyberpandemie” vorbereitet.



In einem neuen Interview stimmt Sam Altman zu, dass es dieses Jahr zu einem „welterschütternden Cyberangriff” kommen könnte.



Altman: „Ich denke, das ist absolut möglich. Ja.“ pic.twitter.com/YkRTntwby4 — Don (@Donuncutschweiz) April 7, 2026

‼️🇺🇸„Trump erniedrigt Verbündete, ignoriert Strategie und Kultur.“



„Psychologisch unausgewogen, erzeugt er neue US-Krisen.“



Neue Allianzen im Entstehen



– Pepe Escobar, unabhängiger geopolitischer Analyst und Korrespondent für Außenpolitik pic.twitter.com/3n1tZ1TkoI — Don (@Donuncutschweiz) April 7, 2026

🚨Nate Silver: Wer bestimmt wirklich, was wir auf X sehen?



Der Datenanalyst Nate Silver zeigt, welche Accounts 2026 am meisten Aufmerksamkeit auf X bekommen.



👉 Immer weniger Accounts bekommen den Großteil der Reichweite

👉 Diese wenigen prägen stark, worüber gesprochen wird

👉… pic.twitter.com/mXorLFGXJB — Don (@Donuncutschweiz) April 7, 2026

🔴In Europa herrscht absolute Panik.



Wie GB News berichtet, plant Deutschland, Männern im wehrfähigen Alter die Ausreise zu verbieten, da der Wehrdienst bald wieder verpflichtend sein wird. Auch Frankreich führt den nationalen Wehrdienst ein. Die Regierungen des Westens… pic.twitter.com/xI8UyQCsON — Don (@Donuncutschweiz) April 7, 2026