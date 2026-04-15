Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.
Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.
Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:
⚠️🇮🇱☠️ Schwere Vorwürfe gegen Israel: Bericht spricht von organisierter Folter— Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026
Eine TV-Sendung von *The Young Turks (TYT)* greift einen Bericht des Euro-Mediterranen Human Rights Monitor auf – mit brisantem Inhalt:
👉 Demnach gibt es Belege für systematische sexuelle Gewalt… pic.twitter.com/2F3K5bFjVu
Der Hollywood-Schauspieler Denzel Washington wurde zum viralen Hit, als er live auf Instagram mit Pastor Bernard zu sehen war und dabei seine Hingabe an Christus und „Gottes Plan“ zum Ausdruck brachte.— Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026
Washington sprach auch über den Zustand Hollywoods und sagte, dass wir… pic.twitter.com/T6Mhykg7B5
🇮🇱🇮🇷Mossad-Chef- Unser Kampf endet erst mit dem Ende des iranischen Regimes pic.twitter.com/vgu4nTS4Wu— Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026
🇷🇺💉 Bestätigung aus Russland: Impfungen gegen Krebs bewilligt— Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026
Im Rahmen der staatlichen Pflichtkrankenversicherung sollen neue Krebsbehandlungen verfügbar gemacht werden.
🧬 Dazu gehören:
• Personalisierte Onko-Impfstoffe, individuell für jeden Patienten entwickelt
•… pic.twitter.com/chJivfZkt5
🇺🇸🇮🇱🇮🇷⚡️⚡️Pepe Escobar, der sehr gute Verbindungen zu dem Friedestreffen zwischen dem Iran und den USA hat, zitiert ein iranisches Parlamentsmitglied, das bei den Gesprächen in Islamabad anwesend war.— Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026
„Ratet mal, wer bald in den Raum stürmte! Tweedledee und Tweedledum! Witkoff… pic.twitter.com/3ZitQfMHqC
🔥 Nahost-Eskalation – Update (Krieg gegen den Iran, 15. April)— Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026
🎥Video 1: Maria Bartiromo nach einem Besuch im Weißen Haus: „Der Krieg gegen den Iran ist vorbei.”
🎥Video 2: Es gibt keine Seeblockade der Straße von Hormuz. Der lokale Reporter Mojtaba Biglari zeigt Aufnahmen… pic.twitter.com/QARKf8WI3S
🇮🇳 Ein Schiffskapitän steckt seit dem 28. Februar in der Straße von Hormus fest.— Don (@Donuncutschweiz) April 14, 2026
„Die Blockade betrifft viele Länder.
Sie wird unsere Lebensmittelversorgung in Zukunft beeinträchtigen.
Alle Preise werden definitiv steigen.“
Falls du dich fragst, wie die Straße von Hormus vor… pic.twitter.com/vdAntuqotK
🚨Das geht viral und könnte dem pharmazeutisch-industriellen Komplex wirklich schaden.— Don (@Donuncutschweiz) April 14, 2026
Children’s Health Defense hat den Betrug gerade enthüllt: Ivermectin zerstört Krebs, was Chemotherapie niemals konnte.
Fast 200 Patienten.
Mehrere Krebsarten.
84 % positives Ergebnis. pic.twitter.com/aMEV3KOrpH
🛢 Irans „Plan B“: Ölexport ohne Hormus— Don (@Donuncutschweiz) April 14, 2026
Auch dafür haben Sie vorgesorgt
Während die Aufmerksamkeit auf die Straße von Hormus gerichtet ist, hat der Iran längst eine Alternative geschaffen:
📍 Die Goreh–Jask-Pipeline
* Länge: ~1.100 km
Verbindung: Bushehr – Bandar-e Jask (Golf… pic.twitter.com/w6KDa78khT
🇨🇳Chinesische Marine zeigt Präsenz— Don (@Donuncutschweiz) April 14, 2026
MarineTraffic-Daten zeigen aktuell ein auffälliges Bild im nördlichen Arabischen Meer – rund 500 Seemeilen östlich der Straße von Hormus liegt ein Kriegsschiff vor Anker.
📍 Identifiziert wurde:
🇨🇳 PLA Navy Fregatte vom Typ 054A („Daqing“)… pic.twitter.com/DtlZEJZArL
🌍 Diplomatischer Eklat in Peking— Don (@Donuncutschweiz) April 14, 2026
🇨🇳🇦🇪Bericht über Spannungen zwischen China und den VAE
Berichten zufolge kam es während eines Besuchs einer hochrangigen Delegation aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in Peking zu ungewöhnlich deutlichen Spannungen.
📍 Im Zentrum:… pic.twitter.com/YKx4ba1FUF
⚡️⚡️🇺🇸🇮🇷 Die iranische Delegation fühlte sich nach dem abrupten Ende der US-Gespräche bedroht.— Don (@Donuncutschweiz) April 14, 2026
Prof. Marandi
Als JD Vance die Gespräche mit dem Iran in Pakistan abbrach, fiel dies zeitlich mit einem Meinungsartikel in der CIA-nahen „Washington Post” zusammen, der zu „einer… pic.twitter.com/DuXskXcCvI
‼️🇺🇸🇮🇷Kosten und Nutzen von US-Bomben auf die „Festung Iran”— Don (@Donuncutschweiz) April 14, 2026
Die Trump-Regierung ist gezwungen, 5.000-Pfund-Bunkerbrecher abzuwerfen, um lediglich die Oberfläche der unterirdischen Raketenstädte des Iran anzukratzen. Das Pentagon verschwendet somit Milliarden, während der Iran… pic.twitter.com/NoRmVbPJN0
🤖⚡️Jeff Bezos behauptet: Ein KI-Crash wäre kein Problem – sondern würde die Zukunft finanzieren.— Don (@Donuncutschweiz) April 14, 2026
Klingt gut, blendet aber einiges aus.
Ja, bei der Dotcom-Blase blieb Infrastruktur übrig. Aber auch massive Verluste, zerstörte Existenzen und jahrelange Fehlallokationen von… pic.twitter.com/PtsfUdyZez
💉☠️💉Ein niederländisches Gericht hat Bill Gates und Pfizer-CEO Albert Bourla BEFOHLEN, im Zusammenhang mit COVID-Impfverbrechen auszusagen — beschuldigt des Völkermords und von Verbrechen gegen die Menschlichkeit.— Don (@Donuncutschweiz) April 14, 2026
Das Gericht wird prüfen, ob mRNA-Impfstoffe als biologische… pic.twitter.com/moYPIJGfVN
🚨 HORMUZ JETZT: SCHIFFSVERKEHR SICHTBAR UNTER DRUCK— Don (@Donuncutschweiz) April 14, 2026
Aktuelle AIS-Daten zeigen eine angespannte Lage in der Straße von Hormus:
➡️ Auffällige Ansammlungen von Tankern vor Fujairah und im Golf von Oman
➡️ Viele Schiffe bewegen sich langsam oder verbleiben in Wartemustern
➡️ Kein… pic.twitter.com/eFRisq0Y13
🔥 DAS IST BRANDHEISS: IRLAND VOR REGIERUNGSSTURZ?— Don (@Donuncutschweiz) April 14, 2026
Die Lage eskaliert.
Wie aktuelle Berichte zeigen, steht die irische Regierung HEUTE vor einer entscheidenden Misstrauensabstimmung – ausgelöst durch massive Proteste im ganzen Land.
👉 Straßen blockiert
👉 Häfen lahmgelegt
👉… pic.twitter.com/mkWIP0q3SC
🚨TUCKER: „Es ist in Großbritannien illegal, ein anderes Land zu kritisieren. Menschen wurden wegen Kritik an Israel verhaftet.“— Don (@Donuncutschweiz) April 14, 2026
BBC-JOURNALISTIN: „Das ist nicht wahr.“
TUCKER: „Wurden Menschen nicht verhaftet?“
BBC-JOURNALISTIN: „Palestine Action ist verboten.“
TUCKER:… pic.twitter.com/QoYa1Nzntq
‼️🇺🇸„Wir haben ein sehr ernstes Problem. Es ist äußerst gefährlich".— Don (@Donuncutschweiz) April 14, 2026
Prof. Jeffrey Sachs über Trump: Dunkle Triade, frontotemporale Demenz, totaler institutioneller Kollaps.
„Wir haben eine Ein-Mann-Herrschaft, und der eine Mann ist zufällig verrückt.“ pic.twitter.com/uDGhCzJ3zj
🔥 Nahost-Eskalation – Update (Krieg gegen den Iran, 14. April)— Don (@Donuncutschweiz) April 14, 2026
🎥Video 1: Der gesuchte und immer noch freilaufende Massenmörder bedroht ganz Europa dafür, sich nicht einzumischen und einen Weltkrieg mit dem Iran zu beginnen, und sagt, Israel werde nicht vergessen, was ihr getan… pic.twitter.com/uOx1Usk24U
🇮🇷🇺🇸 Das ist der Mann hinter den Lego-Videos, die wir alle gesehen haben.— Don (@Donuncutschweiz) April 13, 2026
„Ich bin ein stolzer iranisch-amerikanischer Bürger und sehe zu, wie mein Heimatland Iran getroffen wird. Es hat mir das Herz gebrochen.
Ich habe diese Lego-Videos begonnen, um die Wahrheit zu verbreiten… pic.twitter.com/G1CN7DFL8A
🚨Die von den USA angekündigte Blockade des Hormus hat begonnen.— Don (@Donuncutschweiz) April 13, 2026
🚨🇺🇸🇮🇷 HORMUZSTRASSE: DIE GEFÄHRLICHE FALLE FÜR DIE US-MARINE
Während die USA Minenräumoperationen intensivieren und eine gewaltsame Kontrolle der Straße von Hormus vorbereiten, zeigt eine detaillierte… pic.twitter.com/rRbHQB5AR5
🇮🇱🇺🇸⛓️💥Benjamin Netanjahu sagt, die Trump-Regierung berichte ihm täglich direkt über den Iran.— Don (@Donuncutschweiz) April 13, 2026
Netanjahu sagt, JD Vance habe ihm jedes einzelne Detail der Friedensgespräche berichtet.
»Er hat mir detailliert berichtet, wie Mitglieder dieser Regierung es jeden Tag tun.« pic.twitter.com/sKj6l0ARQk
🇺🇸🇮🇷🇨🇳Die US-Marineblockade gegen den Iran ist ein Krieg gegen China.— Don (@Donuncutschweiz) April 13, 2026
Schauen Sie sich dazu diese Karte der globalen Energierouten nach China an. Zunächst haben sie in Venezuela die Energieexporte nach China gestoppt. Nun wollen sie die Energieexporte nach China durch eine… pic.twitter.com/ZCSCBnaeku
🇮🇷🇺🇸⚡️ – Professor Marandi: „Wir werden uns der Gewalt nicht beugen. Amerika hat nicht nach einer Vereinbarung gesucht, sondern nach der Kapitulation des Iran!— Don (@Donuncutschweiz) April 13, 2026
Amerika hat gehandelt, wie es immer handelt: arrogant und ohne jegliche Achtung vor der Souveränität und der… pic.twitter.com/yz5iVkYZR7
💥🇺🇸🇮🇱Der investigativjournalist Max Blumenthal hat enthüllt, dass Lara Trump und Don Jr. einen 30-prozentigen Anteil an Salem Media besitzen, einem registrierten israelischen Auslandsagenten. Die Trump-Familie kassiert buchstäblich Millionen von der israelischen Regierung, um… pic.twitter.com/QFmXIAjy1g— Don (@Donuncutschweiz) April 13, 2026
🇺🇸☝️😜 pic.twitter.com/jX8OcpQYYb— Don (@Donuncutschweiz) April 13, 2026
🚨Britisches Bauernvolk wird BEZAHLT, um kein Essen mehr für sich selbst und für ihre Bürger anzubauen.— Don (@Donuncutschweiz) April 13, 2026
„Wir werden jetzt bezahlt, um mit dem Anbau von Essen aufzuhören und stattdessen Wildblumen zu pflanzen. Es ist Wahnsinn.“
Dieser britische Bauer erklärt, dass er Wörtlich… pic.twitter.com/t9JMwF9wf3
☝️💉☠️„Die Menschen müssen verstehen, dass das öffentliche Gesundheitswesen und insbesondere Massenimpfprogramme Teil einer seit Langem bestehenden eugenischen Agenda sind.“— Don (@Donuncutschweiz) April 13, 2026
Laut Sasha Latypova ist den meisten Amerikanern der historische Zusammenhang zwischen Impfstoffen,… pic.twitter.com/Cf4YdrzOUg
🚨 Neo-Caligula postet erneut zur Straße von Hormus— Don (@Donuncutschweiz) April 13, 2026
🇺🇸 Die USA werden laut Donald Trump ab dem 13. April Schiffe blockieren, die iranische Häfen ansteuern oder verlassen.
🕒 Zeit Europa (MESZ):
➡️ 13. April 2026, 16:00 Uhr
Trump kündigt diese Maßnahme erneut öffentlich an und… pic.twitter.com/6pgu4BaR7j
🇺🇸🇮🇱🇮🇷„Die Zeit ist nicht auf Israels Seite.“— Don (@Donuncutschweiz) April 13, 2026
Der investigative Journalist Max Blumenthal erklärt, warum das Apartheid-Regime in Tel Aviv nach diesem Jahr Schwierigkeiten haben wird, die USA in einen weiteren Krieg mit dem Iran zu verwickeln. pic.twitter.com/bBIpBzwWIn
🔥 Nahost-Eskalation – Update (Krieg gegen den Iran, 13. April)— Don (@Donuncutschweiz) April 13, 2026
🎥Video 1: Ein massives laufendes US-Militäraufgebot in Westasien. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Zerfalls des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran nach dem Scheitern der Verhandlungen.
🎥Video… pic.twitter.com/GdwM5UAVKh
🔴 Die Bilderberg-Gruppe trifft sich über einen Monat früher – das erste Mal seit Jahrzehnten.— Don (@Donuncutschweiz) April 12, 2026
🔴 Insider sprechen von einem Krisentreffen hinter verschlossenen Türen.
🔴 Hochrangige Player aus Militär, KI, Finanzwelt und Politik sind vor Ort.
☝️Namen, die aufhorchen lassen:
*… pic.twitter.com/gjWFq8mm32