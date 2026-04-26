Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

Pepe Escobar



Diese Linie ist bereits gezogen.



Für Moskau und Peking ist eine Sache nicht verhandelbar Der Iran darf nicht fallen.

Koste es, was es wolle.



Wenn ein Regimewechsel real werden würde, würden sie direkt eingreifen.



Aber hier kommt der Haken: Der Iran bittet nicht… pic.twitter.com/Z9U3mNrZJ6 — Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026

Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson äußert sich zum geistigen Zustand von Trump.



Komplettes Video… (https://t.co/GJOJPaJiJC) pic.twitter.com/6EECbZBKI8 — Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026

Der gefährlichste Job der Welt?



Video geht viral



Ist dieser Mann noch fähig, dieses Amt auszuüben?



Donald Trump verliert vollkommen den Faden, plappert zusammenhangslos über Bullenreiten und Rennfahrer und zaubert erfundene Statistiken aus dem Hut, während er live im Fernsehen… pic.twitter.com/27BOznCCBJ — Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026

🇷🇺 Lawrow aktuell: „Es wurde ein offener Krieg gegen uns erklärt.”



„Es wurde ein offener Krieg gegen uns erklärt. Das Kiewer Regime ist lediglich die ‚Speerspitze‘, die eingesetzt wird, um ihnen Zeit zu kaufen. Sie könnten es kaum offensichtlicher machen.“



⚠️Anbei finden Sie… pic.twitter.com/KbtNPVmpEC — Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026

‼️Jeffrey Sachs sagt voraus:



„Die USA werden Raketen auf den Iran regnen lassen. Der Iran wird zurückschlagen. Beide Seiten werden ihre Arsenale entfesseln. Die Weltwirtschaft wird in den Sinkflug geraten. Die Amerikaner und die ganze Welt werden unter den höheren Kosten für… pic.twitter.com/CmY8sgmixJ — Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026

🔴8 maritime Engpässe: Lebensadern der Weltwirtschaft



Nur acht schmale Seewege transportieren einen gewaltigen Anteil des Welthandels, der Energieflüsse und kritischer Lieferketten.



Vom Morgenkaffee bis zum Treibstoff im Auto – fast alles passiert diese Meerengen.



Auch 2026… pic.twitter.com/XIfvuEOlUH — Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026

⚠️💉Corona-„Impfstoffe“ erhöhen Ihr Risiko für sieben große Krebsarten



⚠️💉US-Regierung: Krebs-Daten gerade eingetroffen



Hirntumore: +19,5 %

Darm-/Magendarmkrebs: +19,4 %

Dünndarmsarkom: +15,5 %

Eierstockkrebs: +12,8 %

Magenkrebs: +7,3 %

Brustkrebs: +3,6 %



Gesamtkrebsfälle bei… pic.twitter.com/UKMNXyCCVX — Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026

🇮🇷 Das iranische Staatsfernsehen IRINN hat eine Karte ausgestrahlt, die acht Energiefazilitäten im Golf als potenzielle Angriffsziele markiert, sollten die Waffenstillstandsvereinbarungen nicht eingehalten werden.



🇸🇦 Saudi-Arabien

– Abqaiq: Ölverarbeitung

– Safaniya: Offshore-Öl… pic.twitter.com/SGXoy1CTTQ — Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026

pic.twitter.com/1fjQfMfTmF



BRICS ist kein Gegenpol zum Imperialismus und auch nicht zur Agenda 2030, Russland ebenso wenig.



Die multipolare Welt wird am Ende eine neue unipolare sein.



Iran ist Teil dieses Clubs und integraler Bestandteil des angloamerikanischen Empires.



Tom… — Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026

‼️🇺🇸„Sie sind eine Schande“ – Multimillionär weist Frage zu Spritpreisen zurück. pic.twitter.com/EbmjcQPsnJ — Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026

🚨🇮🇱🇱🇧 Gasraub: Israel hat sich gerade das libanesische Qana-Feld genommen



Nach monatelangen Bodenoperationen im Südlibanon hat Israel eine dauerhafte Pufferzone zu Land und zu Wasser erklärt und damit Gebiete einverleibt, die ihm nach internationalem Recht nie zustanden.



🔸… pic.twitter.com/eYs6wPRVGq — Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026

Die übersehene Bombe aus der US-Senatsanhörung vom 21. April:



INDOPACOM-Chef Admiral Paparo sagte offen, die USA analysieren Energieabhängigkeiten von Partnern & Rivalen sowie strategische Meerengen wie Malakka, Lombok, Sunda.



Das Brisante: Verbindet man das mit Hormus, ergibt… pic.twitter.com/N1jgEWllDB — Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026

🚨 💥💉US-Senator Johnson: „Gigantische Impf-Vertuschung“ in den USA



Bei der Senatsanhörung mit Robert F. Kennedy Jr. warf Senator Ron Johnson den US-Behörden FDA, CDC und HHS vor, schwere Impfschäden wie Myokarditis, Schlaganfälle und plötzliche Todesfälle vertuscht zu haben.… pic.twitter.com/cs6mF7TGF9 — Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026

🔥Eine Ausweitung des Krieges wird wohl kommen



Ist das der Grund, warum Trump Automobilhersteller wie Ford und GM dazu bringen will, Waffen zu produzieren – so wie im Zweiten Weltkrieg? Auch Deutschland bereitet sich vor! Hier bestätigt (https://t.co/nfJyaySYFC):



Selenskyj… pic.twitter.com/01yEFqYtKd — Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026

🔥🇮🇱🇺🇸🇮🇷Der israelische Kriegsminister erklärt, sein Land sei bereit und entschlossen, den Krieg mit dem Iran wieder aufzunehmen. Er wirft dem Iran vor, einen Plan zu haben, um sein gesamtes Land in die Luft zu jagen.



Israel habe bereits Ziele ins Visier genommen und warte nun… pic.twitter.com/Y8EXvJ0LG1 — Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026

‼️Christian Alice Casia bestätigt, dass israelische Siedler aus den USA und der Ukraine importiert werden.



Diese verletzlichen Jugendlichen werden in extremistische Agrarschulen auf gestohlenem palästinensischem Land geschickt, wo sie indoktriniert werden, Araber gewaltsam zu… pic.twitter.com/KkqisSc5Sn — Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026

🇺🇸🇮🇷"Kein Ultimatum für Teheran" – Trump setzt auf Zeit und religiöse Symbolik pic.twitter.com/e2xOoy4tIr — Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026

💉❌Kennedy gab gestern in der Senatsanhörung zu Haushaltsfragen zu, dass wir Kinder mit einem unwirksamen Impfstoff impfen.



Er weiß es, wir wissen es – warum ist dieser Impfstoff immer noch auf dem Markt? pic.twitter.com/QR0U35ZMU5 — Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026

🇷🇺🇪🇺Putin erklärt, dass die EU die einzige Partei ist, die den Krieg fortsetzen will.



„Europas einziges Ziel ist es, zu verhindern, dass US-Präsident Trump durch Verhandlungen Frieden erreicht.“ pic.twitter.com/1CWYOZrJec — Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026

⚡️Die Invasion Europas‼️Es geht viral, und der Grund ist klar:



Zahlen sind abstrakt. Aber wenn jeder Punkt in dieser Animation 100 echte Menschen bedeutet – 12 Millionen seit 2008 –, dann sieht man die Wahrheit. pic.twitter.com/nsVgRrqtXU — Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026

🇺🇸🇮🇷 Die USA haben alle ihre Ziele im Iran-Krieg verfehlt – John Mearsheimer



Der US-Politikwissenschaftler Prof. John Mearsheimer nennt vier Hauptziele der USA im Iran-Krieg:



📌den Iran dazu zu bringen, auf seine Fähigkeiten zur Anreicherung von Uran zu verzichten,



📌 seine… pic.twitter.com/OpLcHrbN7t — Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026

🇮🇷 ENTHÜLLT: "Der Iran wurde vom Westen zum Problem für den Westen gemacht" – CIA-Altgestein packt aus



Ein hochrangiger Ex-CIA-Agent legt in einem neuen Dokumentarfilm die erschütternde Wahrheit über die westliche Iran-Politik offen.



Peter Sichel, ehemaliger CIA-Stationschef in… pic.twitter.com/NGfTXpDIZQ — Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026

🚨Die Zukunft verheißt nichts Gutes.



☝️Professor Mohammad Marandi



Die USA können diesen Krieg nicht gewinnen. Falls der Konflikt wieder aufgenommen wird, werden wir mit einer globalen Wirtschaftskrise zu kämpfen haben!“, sagt Prof. Marandi.



Er sagt, es könnte die… pic.twitter.com/9tYzr4j2q7 — Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026

‼️Bald auch in Europa?

Al Jazeera bestätigt die katastrophalen globalen Auswirkungen von Trumps Krieg gegen den Iran und zeigt was aktuell in Indien passiert.



Die UN warnen: 2,5 Millionen Inder werden in die Armut gestürzt – allein durch die wirtschaftlichen Schockwellen… pic.twitter.com/KP99rj6DqW — Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026

🇷🇺✖️🇩🇪 „Die Deutschen haben einen Fehler gemacht“: Lawrow äußert sich zu den Folgen der Herstellung von Drohnen für die Streitkräfte der Ukraine.



Sergej Lawrow kommentierte die Reaktion Deutschlands auf die Veröffentlichung der Adressen von Drohnenherstellern in der EU für die… pic.twitter.com/gWwD5JA8N8 — Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026

🇮🇱🇮🇷 KI-Propaganda aus Israel: "Generative AI for Good"



🔍 Neue Enthüllungen auf X legen nahe: Hinter der humanitären Fassade der israelischen KI-Organisation "Generative AI for Good" könnte sich mehr verbergen als nur gute Taten.



🤖 Die Firma nutzt Deepfake-Technologie –… pic.twitter.com/KhptWF58tx — Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026

🇮🇷Der Iran erlebte nach dem Angriff auf US-Basen in der Region einen Wechsel von einer jahrzehntelangen Dürre zu Schneefällen im April.



Das Video zeigt die Provinz Chaharmahal und Bakhtiari im Iran (das Wasserzeichen bestätigt dies). Es zeigt aktuelle, schwere Schneefälle auf… pic.twitter.com/Pinw8gjIeK — Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026

🇮🇷 ENTHÜLLT: "Der Iran wurde vom Westen zum Problem für den Westen gemacht" – CIA-Altgestein packt aus



Ein hochrangiger Ex-CIA-Agent legt in einem neuen Dokumentarfilm die erschütternde Wahrheit über die westliche Iran-Politik offen.



Peter Sichel, ehemaliger CIA-Stationschef in… pic.twitter.com/NGfTXpDIZQ — Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026

🇷🇺🇪🇺⚠️Jeffrey Sachs- Europas Kurs gegen Russland ist hochgradig naiv und selbstzerstörerisch pic.twitter.com/3mKaI28Fli — Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026

🇺🇸🇮🇷 Ein pensionierter Oberst der US-Armee spricht mit ABC:



⚠️„Der iranische Luftraum ist für US-Kampfflugzeuge nicht mehr sicher.“



„Der Iran verwendet Infrarotsysteme anstelle von herkömmlichem Radar. Amerikanische Kampfflugzeuge wie die F-35 und die F-15 sind nicht darauf… pic.twitter.com/AdM7CMp2JH — Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026