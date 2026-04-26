Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:
Pepe Escobar— Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026
Diese Linie ist bereits gezogen.
Für Moskau und Peking ist eine Sache nicht verhandelbar Der Iran darf nicht fallen.
Koste es, was es wolle.
Wenn ein Regimewechsel real werden würde, würden sie direkt eingreifen.
Aber hier kommt der Haken: Der Iran bittet nicht… pic.twitter.com/Z9U3mNrZJ6
Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson äußert sich zum geistigen Zustand von Trump.— Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026
Komplettes Video… (https://t.co/GJOJPaJiJC) pic.twitter.com/6EECbZBKI8
Der gefährlichste Job der Welt?— Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026
Video geht viral
Ist dieser Mann noch fähig, dieses Amt auszuüben?
Donald Trump verliert vollkommen den Faden, plappert zusammenhangslos über Bullenreiten und Rennfahrer und zaubert erfundene Statistiken aus dem Hut, während er live im Fernsehen… pic.twitter.com/27BOznCCBJ
🇷🇺 Lawrow aktuell: „Es wurde ein offener Krieg gegen uns erklärt.”— Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026
„Es wurde ein offener Krieg gegen uns erklärt. Das Kiewer Regime ist lediglich die ‚Speerspitze‘, die eingesetzt wird, um ihnen Zeit zu kaufen. Sie könnten es kaum offensichtlicher machen.“
⚠️Anbei finden Sie… pic.twitter.com/KbtNPVmpEC
‼️Jeffrey Sachs sagt voraus:— Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026
„Die USA werden Raketen auf den Iran regnen lassen. Der Iran wird zurückschlagen. Beide Seiten werden ihre Arsenale entfesseln. Die Weltwirtschaft wird in den Sinkflug geraten. Die Amerikaner und die ganze Welt werden unter den höheren Kosten für… pic.twitter.com/CmY8sgmixJ
🔴8 maritime Engpässe: Lebensadern der Weltwirtschaft— Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026
Nur acht schmale Seewege transportieren einen gewaltigen Anteil des Welthandels, der Energieflüsse und kritischer Lieferketten.
Vom Morgenkaffee bis zum Treibstoff im Auto – fast alles passiert diese Meerengen.
Auch 2026… pic.twitter.com/XIfvuEOlUH
⚠️💉Corona-„Impfstoffe“ erhöhen Ihr Risiko für sieben große Krebsarten— Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026
⚠️💉US-Regierung: Krebs-Daten gerade eingetroffen
Hirntumore: +19,5 %
Darm-/Magendarmkrebs: +19,4 %
Dünndarmsarkom: +15,5 %
Eierstockkrebs: +12,8 %
Magenkrebs: +7,3 %
Brustkrebs: +3,6 %
Gesamtkrebsfälle bei… pic.twitter.com/UKMNXyCCVX
🇮🇷 Das iranische Staatsfernsehen IRINN hat eine Karte ausgestrahlt, die acht Energiefazilitäten im Golf als potenzielle Angriffsziele markiert, sollten die Waffenstillstandsvereinbarungen nicht eingehalten werden.— Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026
🇸🇦 Saudi-Arabien
– Abqaiq: Ölverarbeitung
– Safaniya: Offshore-Öl… pic.twitter.com/SGXoy1CTTQ
pic.twitter.com/1fjQfMfTmF— Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026
BRICS ist kein Gegenpol zum Imperialismus und auch nicht zur Agenda 2030, Russland ebenso wenig.
Die multipolare Welt wird am Ende eine neue unipolare sein.
Iran ist Teil dieses Clubs und integraler Bestandteil des angloamerikanischen Empires.
Tom…
‼️🇺🇸„Sie sind eine Schande“ – Multimillionär weist Frage zu Spritpreisen zurück. pic.twitter.com/EbmjcQPsnJ— Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026
🚨🇮🇱🇱🇧 Gasraub: Israel hat sich gerade das libanesische Qana-Feld genommen— Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026
Nach monatelangen Bodenoperationen im Südlibanon hat Israel eine dauerhafte Pufferzone zu Land und zu Wasser erklärt und damit Gebiete einverleibt, die ihm nach internationalem Recht nie zustanden.
🔸… pic.twitter.com/eYs6wPRVGq
Die übersehene Bombe aus der US-Senatsanhörung vom 21. April:— Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026
INDOPACOM-Chef Admiral Paparo sagte offen, die USA analysieren Energieabhängigkeiten von Partnern & Rivalen sowie strategische Meerengen wie Malakka, Lombok, Sunda.
Das Brisante: Verbindet man das mit Hormus, ergibt… pic.twitter.com/N1jgEWllDB
🚨 💥💉US-Senator Johnson: „Gigantische Impf-Vertuschung“ in den USA— Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026
Bei der Senatsanhörung mit Robert F. Kennedy Jr. warf Senator Ron Johnson den US-Behörden FDA, CDC und HHS vor, schwere Impfschäden wie Myokarditis, Schlaganfälle und plötzliche Todesfälle vertuscht zu haben.… pic.twitter.com/cs6mF7TGF9
🔥Eine Ausweitung des Krieges wird wohl kommen— Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026
Ist das der Grund, warum Trump Automobilhersteller wie Ford und GM dazu bringen will, Waffen zu produzieren – so wie im Zweiten Weltkrieg? Auch Deutschland bereitet sich vor! Hier bestätigt (https://t.co/nfJyaySYFC):
Selenskyj… pic.twitter.com/01yEFqYtKd
🔥🇮🇱🇺🇸🇮🇷Der israelische Kriegsminister erklärt, sein Land sei bereit und entschlossen, den Krieg mit dem Iran wieder aufzunehmen. Er wirft dem Iran vor, einen Plan zu haben, um sein gesamtes Land in die Luft zu jagen.— Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026
Israel habe bereits Ziele ins Visier genommen und warte nun… pic.twitter.com/Y8EXvJ0LG1
‼️Christian Alice Casia bestätigt, dass israelische Siedler aus den USA und der Ukraine importiert werden.— Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026
Diese verletzlichen Jugendlichen werden in extremistische Agrarschulen auf gestohlenem palästinensischem Land geschickt, wo sie indoktriniert werden, Araber gewaltsam zu… pic.twitter.com/KkqisSc5Sn
🇺🇸🇮🇷"Kein Ultimatum für Teheran" – Trump setzt auf Zeit und religiöse Symbolik pic.twitter.com/e2xOoy4tIr— Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026
💉❌Kennedy gab gestern in der Senatsanhörung zu Haushaltsfragen zu, dass wir Kinder mit einem unwirksamen Impfstoff impfen.— Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026
Er weiß es, wir wissen es – warum ist dieser Impfstoff immer noch auf dem Markt? pic.twitter.com/QR0U35ZMU5
🇷🇺🇪🇺Putin erklärt, dass die EU die einzige Partei ist, die den Krieg fortsetzen will.— Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026
„Europas einziges Ziel ist es, zu verhindern, dass US-Präsident Trump durch Verhandlungen Frieden erreicht.“ pic.twitter.com/1CWYOZrJec
⚡️Die Invasion Europas‼️Es geht viral, und der Grund ist klar:— Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026
Zahlen sind abstrakt. Aber wenn jeder Punkt in dieser Animation 100 echte Menschen bedeutet – 12 Millionen seit 2008 –, dann sieht man die Wahrheit. pic.twitter.com/nsVgRrqtXU
🇺🇸🇮🇷 Die USA haben alle ihre Ziele im Iran-Krieg verfehlt – John Mearsheimer— Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026
Der US-Politikwissenschaftler Prof. John Mearsheimer nennt vier Hauptziele der USA im Iran-Krieg:
📌den Iran dazu zu bringen, auf seine Fähigkeiten zur Anreicherung von Uran zu verzichten,
📌 seine… pic.twitter.com/OpLcHrbN7t
🇮🇷 ENTHÜLLT: "Der Iran wurde vom Westen zum Problem für den Westen gemacht" – CIA-Altgestein packt aus— Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026
Ein hochrangiger Ex-CIA-Agent legt in einem neuen Dokumentarfilm die erschütternde Wahrheit über die westliche Iran-Politik offen.
Peter Sichel, ehemaliger CIA-Stationschef in… pic.twitter.com/NGfTXpDIZQ
🚨Die Zukunft verheißt nichts Gutes.— Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026
☝️Professor Mohammad Marandi
Die USA können diesen Krieg nicht gewinnen. Falls der Konflikt wieder aufgenommen wird, werden wir mit einer globalen Wirtschaftskrise zu kämpfen haben!“, sagt Prof. Marandi.
Er sagt, es könnte die… pic.twitter.com/9tYzr4j2q7
‼️Bald auch in Europa?— Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026
Al Jazeera bestätigt die katastrophalen globalen Auswirkungen von Trumps Krieg gegen den Iran und zeigt was aktuell in Indien passiert.
Die UN warnen: 2,5 Millionen Inder werden in die Armut gestürzt – allein durch die wirtschaftlichen Schockwellen… pic.twitter.com/KP99rj6DqW
🇷🇺✖️🇩🇪 „Die Deutschen haben einen Fehler gemacht“: Lawrow äußert sich zu den Folgen der Herstellung von Drohnen für die Streitkräfte der Ukraine.— Don (@Donuncutschweiz) April 23, 2026
Sergej Lawrow kommentierte die Reaktion Deutschlands auf die Veröffentlichung der Adressen von Drohnenherstellern in der EU für die… pic.twitter.com/gWwD5JA8N8
🇮🇱🇮🇷 KI-Propaganda aus Israel: "Generative AI for Good"— Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026
🔍 Neue Enthüllungen auf X legen nahe: Hinter der humanitären Fassade der israelischen KI-Organisation "Generative AI for Good" könnte sich mehr verbergen als nur gute Taten.
🤖 Die Firma nutzt Deepfake-Technologie –… pic.twitter.com/KhptWF58tx
🇮🇷Der Iran erlebte nach dem Angriff auf US-Basen in der Region einen Wechsel von einer jahrzehntelangen Dürre zu Schneefällen im April.— Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026
Das Video zeigt die Provinz Chaharmahal und Bakhtiari im Iran (das Wasserzeichen bestätigt dies). Es zeigt aktuelle, schwere Schneefälle auf… pic.twitter.com/Pinw8gjIeK
🇮🇷 ENTHÜLLT: "Der Iran wurde vom Westen zum Problem für den Westen gemacht" – CIA-Altgestein packt aus— Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026
Ein hochrangiger Ex-CIA-Agent legt in einem neuen Dokumentarfilm die erschütternde Wahrheit über die westliche Iran-Politik offen.
Peter Sichel, ehemaliger CIA-Stationschef in… pic.twitter.com/NGfTXpDIZQ
🇷🇺🇪🇺⚠️Jeffrey Sachs- Europas Kurs gegen Russland ist hochgradig naiv und selbstzerstörerisch pic.twitter.com/3mKaI28Fli— Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026
🇺🇸🇮🇷 Ein pensionierter Oberst der US-Armee spricht mit ABC:— Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026
⚠️„Der iranische Luftraum ist für US-Kampfflugzeuge nicht mehr sicher.“
„Der Iran verwendet Infrarotsysteme anstelle von herkömmlichem Radar. Amerikanische Kampfflugzeuge wie die F-35 und die F-15 sind nicht darauf… pic.twitter.com/AdM7CMp2JH
⚠️🇷🇺🇩🇪Russland stoppt auf Anweisung seines Energieministeriums ab dem 1. Mai 2026 die Durchleitung von kasachischem Rohöl durch die Druschba-Pipeline zur Raffinerie PCK Schwedt in Brandenburg.— Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026
Was das bedeutet: Dies könnte die Ölversorgung der wichtigen Raffinerie in… pic.twitter.com/8sKZBGJswU