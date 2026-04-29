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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🚨🇺🇸Der investigative Journalist Max Blumenthal deckt auf:



👁"Dieser korrupte Ballsaal wird offenbar benutzt, um uns auszuspionieren" – Blumenthal



💬 "Es wird eine Massenüberwachungsstation werden, die vermutlich mit KI-Technologie ausgestattet sein wird, um die Öffentlichkeit… pic.twitter.com/UOLThn7sXp — Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026

🇺🇸🇮🇷🇷🇺 Ende der US-Hegemonie am Golf: Russland entpuppt sich als Irans Trumpf bei Verhandlungen



Russland hat sich offen hinter den Iran gestellt, was von vielen als der Moment angesehen wird, an dem die US-Dominanz über den Persischen Golf zusammenbricht.



Was steckt dahinter –… pic.twitter.com/N5R7sb7anu — Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026

🚨Die renommierte Expertin Alexandra Paulus hat enthüllt, dass ausländische Akteure einen massiven Cyberangriff versucht hatten, um das Energienetz vollständig lahmzulegen.



Bei Erfolg hätte dieser katastrophale Schlag gegen die Infrastruktur eines NATO-Landes einen globalen… pic.twitter.com/UHMFanGBiK — Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026

pic.twitter.com/4GcX5WuzFU



🇮🇷 IRAN: VOLLTANK FÜR WENIGER ALS 50 CENT



Während USA und Israel Krieg führen, zeigt ein Video aus Teheran eine andere Realität: Eine Iranerin demonstriert, wie ein Auto für umgerechnet nur 34 bis 52 Eurocent vollgetankt wird.



👉 Drei Tarife für… — Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026

🚨Putin verrät, welche Preise die Europäer im Vergleich zu freundlichen Ländern bezahlen. pic.twitter.com/Ck5wOtAZ4h — Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026

🇬🇧🇺🇸König Charles gestern in den USA



Der eigentliche Aufruf – in Klartext übersetzt



Wenn man die diplomatische Verpackung wegzieht, lautet die Botschaft:



"Ihr habt nach 9/11 unsere Hilfe gehabt. Wir standen zusammen im Kalten Krieg, in Afghanistan, in zwei Weltkriegen. Jetzt… pic.twitter.com/QKn9Py7EpX — Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026

🚨Ahmed Nashwan schreibt auf X:



„Ein israelischer Soldat hat ein Video meiner Stadt Beit Hanoun veröffentlicht. Sie ist vollständig zerstört. Nicht ein einziges Haus ist stehen geblieben, kein einziger Baum hat überlebt.



Haben Sie je erlebt, dass eine Armee den von ihr… pic.twitter.com/VTEiCjMqNa — Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026

🚨🇷🇺 Putin aktuell



Der Westen verliert seine Führungsposition in der Welt und weicht dem Globalen Süden



Highlights von Putins Videobotschaft an die Teilnehmer des Open Dialogue Forums:



🔸 Eine komplexere, multipolare Architektur der globalen Entwicklung in der Welt entsteht… pic.twitter.com/WIuVQUZDvA — Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026

🇮🇷🇺🇸Professor Marandi erläutert, auf welche Gründe das lang anhaltende Verhandlungsgeschick des Iran zurückzuführen ist. pic.twitter.com/ykmeKThjfC — Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026

🚨 Straße von Hormus aktuell: Immer noch massive Störungen im Schiffsverkehr!



Ein aktueller MarineTraffic-Screenshot zeigt eine hochkritische Lage:



🔴 Hunderte Tanker und Frachter stauen sich vor der Meerenge.

🔴 Es gibt kaum noch normalen Durchfluss, nur einzelne Schiffe… pic.twitter.com/mAzd3GvZN3 — Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026

⚠️💉Teuflische Impfstoffe



Neu: Der ehemalige Pfizer-Vizepräsident Michael Yeadon bezeichnet Impfstoffe als „teuflisch“ und macht umstrittene Aussagen zu Allergien und Kindervakzinen.



In einem aktuellen Interview mit James Delingpole behauptet der ehemalige Pfizer-Manager… pic.twitter.com/9LiA8HQQVY — Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026

pic.twitter.com/iYOaxeUK0d



☠️🇺🇦In den Kreiswehrersatzämtern weinen die Zwangs-Mobilisierten und glauben, sie würden sterben, so eine Sanitäterin der Armee:



„Es ist schwer vorstellbar, wie eine solche Armee kämpfen soll.“ — Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026

pic.twitter.com/lEdMJIVGSM



Skandal im ukrainischen Fernsehen. Die Gebärdensprachdolmetscherin sagte zunächst in Gebärdensprache "Lügner" über Zelensky und zeigte dann ein Zeichen mit der Aufschrift "Sie werden belogen".



Nach ein paar Sekunden wurde die Frau aus der Sendung… — Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026

🚨Der Iran hat ein Video veröffentlicht.



🚨Öl ist nur der Anfang. pic.twitter.com/Upz8L1LdEM — Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026

Außenminister Araghchi:



Putin sagte, dass nicht nur Russland, sondern die ganze Welt das iranische Volk bewundert.



Es gibt jetzt sehr gute Grundlagen für eine Zusammenarbeit.



Wir danken unseren russischen Freunden für ihre Unterstützung während des Krieges. pic.twitter.com/M6ESodzYCE — Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026

🇺🇸🇮🇷 Trump sagt, die Blockade gegen den Iran sei total.



Dem widersprechen jedoch mindestens 34 iranische Tanker, die gerade Indien erreicht haben.



Der Trick dabei ist: Der Iran lädt sein Öl an seiner eigenen Küstenlinie Richtung Pakistan um, ohne jemals in internationale… pic.twitter.com/RtbKGuYibj — Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026

🚨Schockmoment bei Al Jazeera:



Ex-US-General Mark Kimmitt gibt offen zu, wie verwundbar Washington im Persischen Golf ist. Nicht Flugzeugträger oder Milliardenwaffen entscheiden dort – sondern ein einzelner iranischer Kommandeur mit 15 Schnellbooten. Ein Angriff auf US-Schiffe… pic.twitter.com/QkxRW3XNC0 — Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026

🚨💉Aktuell:📢 Prof. Sucharit Bhakdi warnt vor genetischen Folgen von mRNA-Impfstoffen



Der emeritierte Immunologe Sucharit Bhakdi erhebt erneut schwere Vorwürfe gegen Covid-mRNA-Impfstoffe.



In einem am 24. April 2026 veröffentlichten Interview bei LIGHTHOUSETV erklärt Bhakdi:… pic.twitter.com/oNJR0hIuVy — Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026

‼️🇮🇹🇺🇸Das gesamte Italien ist AMGOT.



„American Government Occupied Territory (Von der amerikanischen Regierung besetztes Gebiet“).



Und das sind noch nicht einmal alle Basen: Die „unsichtbaren“, insbesondere im Nordosten, sind nicht aufgeführt. Via Pepe Escobar pic.twitter.com/KLQsxzgrL8 — Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026

⚠️💉Alle großen KI-Systeme – SuperGrok, ChatGPT und Google Gemini – kamen nach der Analyse unserer bahnbrechenden, 82-seitigen Studie unabhängig voneinander zu dem Schluss, dass Impfungen Autismus verursachen.



Die 30-jährige Lüge, dass „Impfstoffe keinen Autismus verursachen“,… pic.twitter.com/507gG6faWg — Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026

🇷🇺🇩🇪⚠️Putin warnt speziell auch Deutschland



„Diejenigen, die Europa und damit auch Deutschland in einen neuen Krieg mit Russland hineinziehen und dies – was noch unverantwortlicher ist – als vollendete Tatsache darstellen, verstehen offenbar nicht, dass ein moderner Krieg mit… pic.twitter.com/B0Og1fDCpb — Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026

🚨Die Geschichte stinkt zum Himmel!



Der ehemalige CIA-Offizier Larry Johnson bestätigt, dass das Attentat auf das Trump-Hotel vollständig inszeniert war.



Er enthüllte, dass der Secret Service das Protokoll absichtlich verletzt habe, indem er zuerst JD Vance rettete und Trump… pic.twitter.com/oPBReaeVHa — Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026

🚨Pepe Escobar: „Das ist eine Botschaft an Eurasien.



Die USA haben den Iran nicht nur bombardiert, sondern auch die Infrastruktur getroffen.



Häfen. Teheran. Militärbasen.



Sogar eine von China gebaute Eisenbahn im Iran wurde getroffen.



Das ist kein einfacher Schlag, sondern… pic.twitter.com/WZw8Zbw1hG — Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026

☝️‼️Gewalt hat in einer Demokratie keinen Platz.



Nach dem angeblichen Attentatsversuch auf Trump lesen alle westlichen Staats- und Regierungschefs vom gleichen Skript ab.



Wer hat dieses Skript geschrieben? pic.twitter.com/xWlpx9yF17 — Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026

🚨🇺🇸🇮🇱🇮🇷Warum ist in den letzten Stunden noch kein Angriff auf den Iran erfolgt?



Der ehemalige CIA-Offizier Larry Johnson bestätigt, dass hochrangige US-Militärkommandeure aktiv Befehle der Trump-Regierung ablehnen, den Iran anzugreifen. pic.twitter.com/UXJmsFC1ct — Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026

🇺🇸🇮🇷Der Iran hat noch etwa drei Tage, bevor seine Ölinfrastruktur explodiert.



In einer völlig wirren Erklärung behauptet Trump, dass die iranische Ölinfrastruktur in drei Tagen spontan aufgrund eines Naturphänomens explodieren wird. pic.twitter.com/4MFJrEiUAj — Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026

🇷🇺 Lawrow aktuell: „Es wurde ein offener Krieg gegen uns erklärt.”



„Es wurde ein offener Krieg gegen uns erklärt. Das Kiewer Regime ist lediglich die ‚Speerspitze‘, die eingesetzt wird, um ihnen Zeit zu kaufen. Sie könnten es kaum offensichtlicher machen.“



⚠️Anbei finden Sie… pic.twitter.com/KbtNPVmpEC — Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026

🚨🇮🇷 Der Iran zu den Golfstaaten: „Es ist Zeit, das Sicherheitsdach Amerikas in der Region zu beenden.“



Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hat erklärt:



„Der 40-tägige Krieg gegen den Iran hat bewiesen, dass die militärische Präsenz der USA in der Region nur Instabilität… pic.twitter.com/WxXXCO950O — Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026

🚨🇮🇱Die Israelis sind völlig von der Realität ABGEKOPPELT, sie leben in einer Blase.



—Der erfahrene Haaretz-Kolumnist Gideon Levy über Going Underground pic.twitter.com/X8K7CBcWKt — Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026