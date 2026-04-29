Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.
Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.
Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:
🚨🇺🇸Der investigative Journalist Max Blumenthal deckt auf:— Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026
👁"Dieser korrupte Ballsaal wird offenbar benutzt, um uns auszuspionieren" – Blumenthal
💬 "Es wird eine Massenüberwachungsstation werden, die vermutlich mit KI-Technologie ausgestattet sein wird, um die Öffentlichkeit… pic.twitter.com/UOLThn7sXp
🇺🇸🇮🇷🇷🇺 Ende der US-Hegemonie am Golf: Russland entpuppt sich als Irans Trumpf bei Verhandlungen— Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026
Russland hat sich offen hinter den Iran gestellt, was von vielen als der Moment angesehen wird, an dem die US-Dominanz über den Persischen Golf zusammenbricht.
Was steckt dahinter –… pic.twitter.com/N5R7sb7anu
🚨Die renommierte Expertin Alexandra Paulus hat enthüllt, dass ausländische Akteure einen massiven Cyberangriff versucht hatten, um das Energienetz vollständig lahmzulegen.— Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026
Bei Erfolg hätte dieser katastrophale Schlag gegen die Infrastruktur eines NATO-Landes einen globalen… pic.twitter.com/UHMFanGBiK
pic.twitter.com/4GcX5WuzFU— Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026
🇮🇷 IRAN: VOLLTANK FÜR WENIGER ALS 50 CENT
Während USA und Israel Krieg führen, zeigt ein Video aus Teheran eine andere Realität: Eine Iranerin demonstriert, wie ein Auto für umgerechnet nur 34 bis 52 Eurocent vollgetankt wird.
👉 Drei Tarife für…
🚨Putin verrät, welche Preise die Europäer im Vergleich zu freundlichen Ländern bezahlen. pic.twitter.com/Ck5wOtAZ4h— Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026
🇬🇧🇺🇸König Charles gestern in den USA— Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026
Der eigentliche Aufruf – in Klartext übersetzt
Wenn man die diplomatische Verpackung wegzieht, lautet die Botschaft:
"Ihr habt nach 9/11 unsere Hilfe gehabt. Wir standen zusammen im Kalten Krieg, in Afghanistan, in zwei Weltkriegen. Jetzt… pic.twitter.com/QKn9Py7EpX
🚨Ahmed Nashwan schreibt auf X:— Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026
„Ein israelischer Soldat hat ein Video meiner Stadt Beit Hanoun veröffentlicht. Sie ist vollständig zerstört. Nicht ein einziges Haus ist stehen geblieben, kein einziger Baum hat überlebt.
Haben Sie je erlebt, dass eine Armee den von ihr… pic.twitter.com/VTEiCjMqNa
🚨🇷🇺 Putin aktuell— Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026
Der Westen verliert seine Führungsposition in der Welt und weicht dem Globalen Süden
Highlights von Putins Videobotschaft an die Teilnehmer des Open Dialogue Forums:
🔸 Eine komplexere, multipolare Architektur der globalen Entwicklung in der Welt entsteht… pic.twitter.com/WIuVQUZDvA
🇮🇷🇺🇸Professor Marandi erläutert, auf welche Gründe das lang anhaltende Verhandlungsgeschick des Iran zurückzuführen ist. pic.twitter.com/ykmeKThjfC— Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026
🚨 Straße von Hormus aktuell: Immer noch massive Störungen im Schiffsverkehr!— Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026
Ein aktueller MarineTraffic-Screenshot zeigt eine hochkritische Lage:
🔴 Hunderte Tanker und Frachter stauen sich vor der Meerenge.
🔴 Es gibt kaum noch normalen Durchfluss, nur einzelne Schiffe… pic.twitter.com/mAzd3GvZN3
⚠️💉Teuflische Impfstoffe— Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026
Neu: Der ehemalige Pfizer-Vizepräsident Michael Yeadon bezeichnet Impfstoffe als „teuflisch“ und macht umstrittene Aussagen zu Allergien und Kindervakzinen.
In einem aktuellen Interview mit James Delingpole behauptet der ehemalige Pfizer-Manager… pic.twitter.com/9LiA8HQQVY
pic.twitter.com/iYOaxeUK0d— Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026
☠️🇺🇦In den Kreiswehrersatzämtern weinen die Zwangs-Mobilisierten und glauben, sie würden sterben, so eine Sanitäterin der Armee:
„Es ist schwer vorstellbar, wie eine solche Armee kämpfen soll.“
pic.twitter.com/lEdMJIVGSM— Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026
Skandal im ukrainischen Fernsehen. Die Gebärdensprachdolmetscherin sagte zunächst in Gebärdensprache "Lügner" über Zelensky und zeigte dann ein Zeichen mit der Aufschrift "Sie werden belogen".
Nach ein paar Sekunden wurde die Frau aus der Sendung…
🚨Der Iran hat ein Video veröffentlicht.— Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026
🚨Öl ist nur der Anfang. pic.twitter.com/Upz8L1LdEM
Außenminister Araghchi:— Don (@Donuncutschweiz) April 28, 2026
Putin sagte, dass nicht nur Russland, sondern die ganze Welt das iranische Volk bewundert.
Es gibt jetzt sehr gute Grundlagen für eine Zusammenarbeit.
Wir danken unseren russischen Freunden für ihre Unterstützung während des Krieges. pic.twitter.com/M6ESodzYCE
🇺🇸🇮🇷 Trump sagt, die Blockade gegen den Iran sei total.— Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026
Dem widersprechen jedoch mindestens 34 iranische Tanker, die gerade Indien erreicht haben.
Der Trick dabei ist: Der Iran lädt sein Öl an seiner eigenen Küstenlinie Richtung Pakistan um, ohne jemals in internationale… pic.twitter.com/RtbKGuYibj
🚨Schockmoment bei Al Jazeera:— Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026
Ex-US-General Mark Kimmitt gibt offen zu, wie verwundbar Washington im Persischen Golf ist. Nicht Flugzeugträger oder Milliardenwaffen entscheiden dort – sondern ein einzelner iranischer Kommandeur mit 15 Schnellbooten. Ein Angriff auf US-Schiffe… pic.twitter.com/QkxRW3XNC0
🚨💉Aktuell:📢 Prof. Sucharit Bhakdi warnt vor genetischen Folgen von mRNA-Impfstoffen— Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026
Der emeritierte Immunologe Sucharit Bhakdi erhebt erneut schwere Vorwürfe gegen Covid-mRNA-Impfstoffe.
In einem am 24. April 2026 veröffentlichten Interview bei LIGHTHOUSETV erklärt Bhakdi:… pic.twitter.com/oNJR0hIuVy
‼️🇮🇹🇺🇸Das gesamte Italien ist AMGOT.— Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026
„American Government Occupied Territory (Von der amerikanischen Regierung besetztes Gebiet“).
Und das sind noch nicht einmal alle Basen: Die „unsichtbaren“, insbesondere im Nordosten, sind nicht aufgeführt. Via Pepe Escobar pic.twitter.com/KLQsxzgrL8
⚠️💉Alle großen KI-Systeme – SuperGrok, ChatGPT und Google Gemini – kamen nach der Analyse unserer bahnbrechenden, 82-seitigen Studie unabhängig voneinander zu dem Schluss, dass Impfungen Autismus verursachen.— Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026
Die 30-jährige Lüge, dass „Impfstoffe keinen Autismus verursachen“,… pic.twitter.com/507gG6faWg
🇷🇺🇩🇪⚠️Putin warnt speziell auch Deutschland— Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026
„Diejenigen, die Europa und damit auch Deutschland in einen neuen Krieg mit Russland hineinziehen und dies – was noch unverantwortlicher ist – als vollendete Tatsache darstellen, verstehen offenbar nicht, dass ein moderner Krieg mit… pic.twitter.com/B0Og1fDCpb
🚨Die Geschichte stinkt zum Himmel!— Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026
Der ehemalige CIA-Offizier Larry Johnson bestätigt, dass das Attentat auf das Trump-Hotel vollständig inszeniert war.
Er enthüllte, dass der Secret Service das Protokoll absichtlich verletzt habe, indem er zuerst JD Vance rettete und Trump… pic.twitter.com/oPBReaeVHa
🚨Pepe Escobar: „Das ist eine Botschaft an Eurasien.— Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026
Die USA haben den Iran nicht nur bombardiert, sondern auch die Infrastruktur getroffen.
Häfen. Teheran. Militärbasen.
Sogar eine von China gebaute Eisenbahn im Iran wurde getroffen.
Das ist kein einfacher Schlag, sondern… pic.twitter.com/WZw8Zbw1hG
☝️‼️Gewalt hat in einer Demokratie keinen Platz.— Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026
Nach dem angeblichen Attentatsversuch auf Trump lesen alle westlichen Staats- und Regierungschefs vom gleichen Skript ab.
Wer hat dieses Skript geschrieben? pic.twitter.com/xWlpx9yF17
🚨🇺🇸🇮🇱🇮🇷Warum ist in den letzten Stunden noch kein Angriff auf den Iran erfolgt?— Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026
Der ehemalige CIA-Offizier Larry Johnson bestätigt, dass hochrangige US-Militärkommandeure aktiv Befehle der Trump-Regierung ablehnen, den Iran anzugreifen. pic.twitter.com/UXJmsFC1ct
🇺🇸🇮🇷Der Iran hat noch etwa drei Tage, bevor seine Ölinfrastruktur explodiert.— Don (@Donuncutschweiz) April 27, 2026
In einer völlig wirren Erklärung behauptet Trump, dass die iranische Ölinfrastruktur in drei Tagen spontan aufgrund eines Naturphänomens explodieren wird. pic.twitter.com/4MFJrEiUAj
🇷🇺 Lawrow aktuell: „Es wurde ein offener Krieg gegen uns erklärt.”— Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026
„Es wurde ein offener Krieg gegen uns erklärt. Das Kiewer Regime ist lediglich die ‚Speerspitze‘, die eingesetzt wird, um ihnen Zeit zu kaufen. Sie könnten es kaum offensichtlicher machen.“
⚠️Anbei finden Sie… pic.twitter.com/KbtNPVmpEC
🚨🇮🇷 Der Iran zu den Golfstaaten: „Es ist Zeit, das Sicherheitsdach Amerikas in der Region zu beenden.“— Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026
Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hat erklärt:
„Der 40-tägige Krieg gegen den Iran hat bewiesen, dass die militärische Präsenz der USA in der Region nur Instabilität… pic.twitter.com/WxXXCO950O
🚨🇮🇱Die Israelis sind völlig von der Realität ABGEKOPPELT, sie leben in einer Blase.— Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026
—Der erfahrene Haaretz-Kolumnist Gideon Levy über Going Underground pic.twitter.com/X8K7CBcWKt
🚨 Heute Hormus, morgen Malakka? US-Strategie der See-Blockaden zielt auf China— Don (@Donuncutschweiz) April 26, 2026
🔊 Die USA verlagern sich auf eine umfassende „globale maritime Blockadestrategie“, sagt der chinesische Politikberater Gu Dingguo gegenüber der South China Morning Post.
🟠 Nachdem Washington den… pic.twitter.com/fhS8r9bTiW