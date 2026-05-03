Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🇺🇸 Augen am Himmel: US-Systeme können ganze Städte lückenlos überwachen



Was einst zur Jagd auf Aufständische gedacht war, wird zur Blaupause für flächendeckende Überwachung: Das US-Militär setzt mit Systemen wie Gorgon Stare neue Maßstäbe bei der Kontrolle aus der Luft.… pic.twitter.com/ugtA3kw22j — Don (@Donuncutschweiz) May 3, 2026

🇷🇺 Putin zerlegt Westen wegen Iran-Abkommen: „Das ist doch Unsinn!“



Wladimir Putin stellt klar: Der Iran habe alle Verpflichtungen aus dem Atomabkommen erfüllt – und trotzdem werde Teheran beschuldigt.



👉 Die Realität laut Putin:

– Nicht der Iran ist ausgestiegen

– Sondern die… pic.twitter.com/69seRue4I7 — Don (@Donuncutschweiz) May 3, 2026

🚨🇺🇸🇮🇱John Mearsheimer erklärte, dass Marco Rubio und JD Vance eine Beteiligung an Verhandlungen mit dem Iran vermeiden, da beide im Jahr 2028 Präsident werden wollen.



Sie wissen, dass der Iran das Sagen hat und die USA den Krieg effektiv verloren haben. Jedes Zugeständnis, um… pic.twitter.com/JhmEaz02Iw — Don (@Donuncutschweiz) May 3, 2026

CNN berichtet, dass Teheran einen fortschrittlichen chinesischen Satelliten erworben hat und dadurch beispiellose hochauflösende Sichtbarkeit über US-Ziele erlangt hat.



🇮🇷 Laut CNN (unter Berufung auf die Financial Times) soll der Iran 2024 heimlich den chinesischen Satelliten… pic.twitter.com/hn7tq4JYHE — Don (@Donuncutschweiz) May 3, 2026

🇺🇸🇪🇺Kurze Tatsache:



Der Abzug von US-Truppen aus Deutschland plus die Aufrüstung Europas für einen Krieg mit Russland ist GENAU die „Arbeitsteilung“, die US-Verteidigungsminister Pete Hegseth im Februar 2025 dargelegt hat.



👉Lesen Sie hier (https://t.co/Vu1M0nlSRz) das… pic.twitter.com/2UcBpHLTrq — Don (@Donuncutschweiz) May 3, 2026

🚨Sie werden alles versuchen, um deine Identität einsehen zu können, und deine Daten können dann gegen dich verwendet werden.



⚠️Das neue EU-Altersverifizierungssystem kann nicht über einen VPN-Zugang umgangen werden.



Man hat sie gefragt, wie Kinder geschützt werden können, die… pic.twitter.com/npiDNtl2Mu — Don (@Donuncutschweiz) May 3, 2026

🔥 EU baut „EuroSky“ – Warnung aus den USA sorgt für Aufsehen



Ein politischer Analyst aus den USA schlägt Alarm: Die EU arbeite laut ihm an einem eigenen Social-Media-System – als Vorbereitung auf ein mögliches Vorgehen gegen Plattformen wie X, Facebook und Google.



👉 Seine… pic.twitter.com/FANLDRXHUf — Don (@Donuncutschweiz) May 1, 2026

☝️Elon Musk skizzierte im Podcast von Peter Diamandis die Zukunft in sehr deutlichen Worten:



Wir steuern auf ein universelles Hochlohnmodell zu, in dem KI und Roboter für einen realen Überfluss sorgen, sodass „jeder haben kann, was er will“. Die Dinge werden extrem billig sein.… pic.twitter.com/7x9HwLTiFK — Don (@Donuncutschweiz) May 1, 2026

☝️ „Wenn jemand beschließt, Russland zu zerstören, haben wir das Recht zu reagieren. Eine solche Eskalation würde zu einer globalen Katastrophe für die Menschheit und die gesamte Welt führen. Aber als Bürger Russlands und als sein Staatsoberhaupt frage ich: Warum sollten wir eine… pic.twitter.com/zFivcpEDo5 — Don (@Donuncutschweiz) May 1, 2026

⚠️🇪🇺‼️Es sieht lustig aus, doch es wird ernst.



☝️Am Ende des Videos heißt es: „Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein.”

World Economic Forum



➡️Die EU treibt „Fahrerüberwachungskameras” voran. Hier ist der Grund. https://t.co/sJQSTts6PU pic.twitter.com/EXd7wV51Y7 — Don (@Donuncutschweiz) May 1, 2026

🇺🇸🇷🇺🇨🇳„Das eigentliche Ziel des Westens war schon immer, Russland aufzubrechen und zu zerstören. Es in kleinere Stücke zu zerlegen und dann letztlich mit bestimmten Elementen in Russland zusammenzuarbeiten, um China anzugreifen und zu zerstören“, sagt der ehemalige… pic.twitter.com/5xmElOwTkc — Don (@Donuncutschweiz) May 1, 2026

🔥 Iran–Pakistan: Benzin-Schmuggel statt Pipeline



An der Grenze Iran–Pakistan sieht man täglich große Menschen- und Fahrzeugkolonnen. Grund:

👉 Iranisches Benzin ist extrem billig – in Pakistan deutlich teurer.



➡️ Tausende holen Treibstoff im Iran und verkaufen ihn weiter.

➡️… pic.twitter.com/vGOj6o72m4 — Don (@Donuncutschweiz) May 1, 2026

⚡️ SYSTEM DER TOTALEN KONTROLLE VOR DEM ENERGIE-KOLLAPS?



Die ehemalige stellvertretende HUD-Sekretärin Catherine Austin Fitts warnt: Ein globales Kontrollsystem auf Basis von Echtzeit-Datenströmen sei praktisch nicht umsetzbar – es fehle die dafür nötige Energie.



👉 „Ohne einen… pic.twitter.com/ycKTf3MHYB — Don (@Donuncutschweiz) May 1, 2026

🇮🇱⚡️🇹🇷Der ehemalige israelische Friedensverhandler Daniel Levy sagt, das nächste Ziel Israels sei die Türkei. pic.twitter.com/3d72Sbx2mt — Don (@Donuncutschweiz) May 1, 2026

💥Der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber in Europa Wesley Clark räumt massive Verluste und Engpässe ein:



🔴 US-Radarsysteme durch iranische Angriffe zerstört – kaum kurzfristig ersetzbar

🔴 Tomahawk-Marschflugkörper-Bestand unter 50 % gefallen

🔴 Rund ein Drittel der Raketenabwehr… pic.twitter.com/XxkNUk0SWs — Don (@Donuncutschweiz) May 1, 2026

☝️🇮🇱☠️Der brasilianische Präsident Lula da Silva: „Ich möchte das laut und deutlich sagen: Der israelische Präsident begeht Völkermord an Frauen und Kindern. Das ist eine historische Tatsache.“ pic.twitter.com/EGPrqQ8nB7 — Don (@Donuncutschweiz) April 30, 2026

🚨Der spanische Europaabgeordnete Jorge Martín



„In Brüssel ist nur die Wahlbeeinflussung der Europäischen Kommission transparent.“



Regierungen werden durch das Einfrieren von EU-Mitteln erpresst. Dissidenten werden zensiert. Verfahren wegen Verstößen werden so gelegt, dass sie… pic.twitter.com/5zHzEGTxkq — Don (@Donuncutschweiz) April 30, 2026

‼️🇩🇪🇮🇷 — Blackrock-Kanzler Friedrich Merz:



Wir sind entschlossen, die Blockade der Straße von Hormus durch den Iran schnell zu beenden.



Wenn die notwendigen Bedingungen erfüllt sind, ist Deutschland bereit, militärisch einzugreifen, um die Freiheit der Seewege zu gewährleisten. pic.twitter.com/MSAqc8K5ra — Don (@Donuncutschweiz) April 30, 2026

🇨🇳🇺🇸"China ist die größte Volkswirtschaft, nicht wir" – Macgregor rechnet mit der US-Außenpolitik ab pic.twitter.com/Z2tly81D3d — Don (@Donuncutschweiz) April 30, 2026

Escobar: „Der Iran ist die strategische Kreuzung und die Lebensader des neuen eurasischen Handels.“



Der brasilianische Analyst Pepe Escobar sagt:



🔹 Der Iran ist die unvermeidliche Kreuzung Eurasiens, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart.



🔹 Über Jahrhunderte… pic.twitter.com/pUA3fCDFT3 — Don (@Donuncutschweiz) April 30, 2026

🚨☠️Der weltweit gesuchte Massenmörder Netanjahu hat dies auf seinem X-Kanal gepostet.



Er scheint sehr stolz darauf zu sein.



Es ist eigentlich unfassbar, dass der Oberterrorist immer noch ein Konto bei X hat und mit seinen Kriegsverbrechen prahlen darf. pic.twitter.com/r0OJxp6qUU — Don (@Donuncutschweiz) April 30, 2026

🚨🇮🇷🇨🇳 IRAN-KRIEG HAT AMERIKAS KRIEGSPLÄNE GEGEN CHINA GESPRENGT



Der kurze Krieg mit Iran hat nicht nur US-Raketen aufgebraucht – er hat bewiesen, dass Amerika für einen echten Kampf mit China nicht annähernd bereit ist.



🔸 RAKETENVORRÄTE AUSGEDÜNNT: Allein in den ersten 40… pic.twitter.com/B1y9aUEEBH — Don (@Donuncutschweiz) April 30, 2026

Francesca Albanese ist Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete.



Microsoft soll im Auftrag Israels sogar die E-Mail-Konten des ICC-Chefanklägers Karim Khan und seines Teams deaktiviert haben.



Francesca Albanese wurde von all… pic.twitter.com/q4JdTSPZyV — Don (@Donuncutschweiz) April 30, 2026

🔥„Wir befinden uns in einem globalen Kampf“, sagt Wilkerson.



Die Konflikte zwischen dem Iran und der Ukraine sind demnach Teil eines „Großen Spiels“ von der Arktis bis zum Nahen Osten.



Diese Konflikte sind laut dem pensionierten US-Armeeoberst Lawrence B. Wilkerson nur ein… pic.twitter.com/n6uWJRy2Sa — Don (@Donuncutschweiz) April 30, 2026

🚨Diese Aussage trifft auf fast jeden Politiker zu.



Sie wollen Probleme lösen, die es ohne sie gar nicht gäbe.



Die ganze Welt leidet jetzt. pic.twitter.com/EnzpVwG8Pn — Don (@Donuncutschweiz) April 30, 2026

🇺🇸🇮🇷 Hegseth wurde dabei ertappt, wie er über die Zerstörung der nuklearen Kapazitäten des Iran lügt.



Sie haben gesagt, wir müssten diesen Krieg beginnen, weil die Atomwaffe eine unmittelbare Bedrohung darstellte. Und jetzt behaupten Sie, sie sei vollständig zerstört worden?



*… pic.twitter.com/X7ANV6FyAR — Don (@Donuncutschweiz) April 30, 2026

🇺🇸 TRUMP ZWISCHEN DEN ZEILEN: NICHT NATO – SONDERN EUROPA IM VISIER



Nach dem Treffen mit König Charles III wird klar: Trump greift nicht die NATO an – er greift Europa innerhalb der NATO an.



👉 Fakt ist:

Die NATO ist militärisch längst US-dominiert (oberster Befehl traditionell… pic.twitter.com/taMDVrWHpG — Don (@Donuncutschweiz) April 30, 2026

🔥 „Es ist vorbei“ – KI ersetzt ganze Unternehmen über Nacht



David Friedberg beschreibt den Moment, in dem alles kippt: Ein kompletter Software-Stack wird in 90 Minuten durch KI ersetzt – am Sonntagabend gestartet, vor Mitternacht erledigt. Am nächsten Tag ist die alte Realität… pic.twitter.com/PmBfgRcMMK — Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026

Es geht los…



🇯🇵 Roboter statt Menschen: Japan testet „post-humane“ Arbeit



Ohne große Debatte beginnt Japan im Mai am Flughafen Haneda mit dem Einsatz chinesischer Humanoidroboter zur Gepäckabfertigung. Zwei in China gebaute Maschinen sollen Jobs übernehmen, für die schlicht… pic.twitter.com/XITxn2pKw1 — Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026

🚨🇺🇸 Die US-amerikanische Lebensmittelinflation beschleunigt sich — und das Schlimmste könnte noch bevorstehen



Die durchschnittliche Inflation für Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in den Vereinigten Staaten stieg im März 2026 um +7,9 % im Jahresvergleich — der stärkste… pic.twitter.com/GbYGv29Xfw — Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026

🇺🇸🇦🇪 VAE aus der OPEC: Die von den USA kontrollierte Zerstörung der Energieexporte des Nahen Ostens



▪️ Die westlichen Medien bemerken die unmittelbaren (vorübergehenden) Auswirkungen, die dies auf die Ölpreise hatte – sie senken sie;



▪️ Analysten sagen, dass dies eine… pic.twitter.com/P2sQ2ds9mP — Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026