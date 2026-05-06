Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🇮🇱☠️Israel hat 39 Dörfer im Südlibanon vollständig zerstört und 40.000 Häuser dem Erdboden gleichgemacht.



39 jahrhundertealte, historische Dörfer wurden vollständig von der Landkarte getilgt. In nur 60 Tagen.



Das ist ethnische Säuberung.



Das ist Terrorismus.



Und natürlich… pic.twitter.com/sSQv6vd12m — Don (@Donuncutschweiz) May 6, 2026

🚨Elon Musk sagt: „Tesla wird kein Telefon bauen. Wir überspringen das gesamte Konzept. Das Gerät in deiner Tasche wird in Zukunft kein Telefon mehr sein.“



👉Das ist seine Prognose, was uns in ca. fünf Jahren erwartet. pic.twitter.com/JrHFDNMo72 — Don (@Donuncutschweiz) May 6, 2026

pic.twitter.com/8mtaXPiyTy



Die US-Operation „Epic Fury“ ist laut Marco Rubio beendet und heißt nun „Project Freedom“ – mit dem erklärten Ziel, die Straße von Hormus zu „befreien“, obwohl sie vor dem Krieg weitgehend frei passierbar war. — Don (@Donuncutschweiz) May 6, 2026

⭕️🤖⭕️Chrome installiert KI im Hintergrund – so stoppst du es jetzt



🔺Bei vielen Nutzern von Google Chrome werden aktuell KI-Funktionen automatisch aktiviert. Dahinter steckt die Strategie von Google, Modelle wie Gemini Nano direkt auf dem Gerät laufen zu lassen.



Das passiert… pic.twitter.com/Ei1tNd6hn9 — Don (@Donuncutschweiz) May 6, 2026

☝️Prof. Jeffrey Sachs:



„Wenn Sie eine US-Militärbasis haben, sind Sie kein souveränes Land.“



…und dann waren da noch die Golfstaaten die gefragt habe " warum schließen Sie sich Israel an?"…..und jetzt werden ihre Datenzentren bombardiert. pic.twitter.com/kG4kPIjPSo — Don (@Donuncutschweiz) May 6, 2026

🚨Krone-Schmalz geht viral



🚨 „Europa ist schuld am langwierigen Krieg in der Ukraine.“ Die deutsche Journalistin Krone-Schmalz versucht, ihren Landsleuten die Augen zu öffnen. pic.twitter.com/91yoXA9vHa — Don (@Donuncutschweiz) May 6, 2026

🚨Fico warnt- Hunderttausende bewaffneter Söldner werden ins organisierte Verbrechen strömen pic.twitter.com/5QhrYVzACX — Don (@Donuncutschweiz) May 5, 2026

⚠️💉Ron Johnson sagt, was viele Menschen seit Jahren von einem amtierenden Senator hören wollten.



Das COVID-„Impfmittel“ ist kein Impfstoff.

Ich nenne es eine Injektion.

Weil es kein Impfstoff ist.



„Es ist eine Plattform, die Ihren Körper in jede Zelle Ihres Körpers in eine… pic.twitter.com/85vCwbyjVa — Don (@Donuncutschweiz) May 5, 2026

🇮🇷🇦🇪 Der Persische Golf hat sich gerade für immer verändert – und das geschah in Echtzeit.



Pepe Escobar erklärt, warum jetzt kein amerikanisches Kriegsschiff mehr ohne Risiko in den Persischen Golf einfahren kann, warum die Vereinigten Arabischen Emirate effektiv im Krieg mit… pic.twitter.com/LsWtYgSyBV — Don (@Donuncutschweiz) May 5, 2026

🇺🇸Trump sagte: „Ich denke, dass China weder den Mut noch den Willen hat, die Straße von Hormus zu öffnen.“



🇨🇳China reagiert:



Eingriffe in die Straße von Hormus sind illegal – genauso wie die Angriffe der USA und Israels auf den Iran.



Wenn der Konflikt weiter eskaliert, wird… pic.twitter.com/SPp9tcOorS — Don (@Donuncutschweiz) May 5, 2026

🔥🇮🇷Experte enthüllt, dass die iranische Insel Qeshm eine massive militärische Festung ist, die ein Labyrinth unterirdischer Raketengeschütze verbirgt.



Die IRGC ist bereit, schwere Anti-Schiff-Raketen freizusetzen.



Das Pentagon würde in eine verheerende Falle laufen. pic.twitter.com/kfACAeB80f — Don (@Donuncutschweiz) May 5, 2026

‼️🇺🇸US-Bürger



„Ich bin jetzt in Japan. Wenn ich sage, dass ich Amerikaner bin, schauen mich die Leute mit Verachtung und Ekel an. Wohin ich auch auf der Welt gehe und sage, dass ich aus Amerika komme, schauen mich die Leute mit Hass an."



Kein Wunder, Neo-Caligula macht das… pic.twitter.com/4qGTU65KSD — Don (@Donuncutschweiz) May 5, 2026

🇮🇱Smotrich sagte: „Mein Sohn möchte, dass ich etwas vom Libanon für ihn übriglasse, damit er es später zerstören kann. Ich habe ihm gesagt: ‚Mach dir keine Sorgen, es wird für alle genug geben.‘“ pic.twitter.com/rJO7sbWB9o — Don (@Donuncutschweiz) May 5, 2026

🚨Der ehemalige UN-Waffeninspektor Scott Ritter enthüllt, dass israelische Truppen nun aktiv auf arabischem Boden in den Vereinigten Arabischen Emiraten operieren.



Die VAE haben sich vollständig von der Golfgemeinschaft losgesagt, um sich dauerhaft mit dem Großisrael-Projekt zu… pic.twitter.com/s50kVdeRKf — Don (@Donuncutschweiz) May 5, 2026

Das wird einen riesigen Andrang geben‼️



☝️Am 9. Mai wird https://t.co/aX3J6cKx1d in der gesamten EU aktiviert.



Die von der EU genehmigte Social-Media-Plattform erfordert eine verpflichtende Ausweisprüfung. Wenn Sie Meinungen posten, die als falsch eingestuft werden, werden Sie… pic.twitter.com/8ZO0RJMZMA — Don (@Donuncutschweiz) May 5, 2026

🔥 Lagarde spricht Klartext: Mehr Militär, mehr Staat – und der digitale Euro soll jetzt kommen



EZB-Chefin Christine Lagarde fordert offen:

➡️ Mehr Staatsausgaben für Verteidigung & Infrastruktur

➡️ Wirtschaft auf Kriegsauswirkungen ausrichten

➡️ Massive Investitionen in… pic.twitter.com/qpBrNWNlK2 — Don (@Donuncutschweiz) May 5, 2026

💥🇮🇱Tucker Carlson berichtet, dass Mossad-Agenten gestern Nacht in Katar und Saudi-Arabien verhaftet wurden, nachdem sie versucht hatten, False-Flag-Operationen durchzuführen und dem Iran die Schuld zuzuschieben.



Warum hat der Rest der Medien das vertuscht?



Ist das nicht genau… pic.twitter.com/7pUBVizvd2 — Don (@Donuncutschweiz) May 5, 2026

🇺🇦🇷🇺Ist das eine Ankündigung von Zelensky?



Die Siegestags-Parade in Moskau findet am 9. Mai ohne Militär statt. pic.twitter.com/Bb8Fs0i5SH — Don (@Donuncutschweiz) May 4, 2026

🔥🇮🇷Aktuell: Dies verändert das Kräfteverhältnis in der Region.



Al Jazeera bestätigt, dass die neue Karte des Iran die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) vollständig in der Straße von Hormus einfängt.



Die Golfstaaten können ohne direkte Abstimmung mit den iranischen… pic.twitter.com/jGqn0Zpr0b — Don (@Donuncutschweiz) May 4, 2026

🔥 Bennett: „Israel ist Amerikas Flugzeugträger – ohne uns droht ein neuer 11. September“



Der ehemalige Premierminister Naftali Bennett erklärt offen: Israel sei der „beste Verbündete“ der USA, halte den Nahen Osten militärisch unter Kontrolle und verhindere, dass „radikale… pic.twitter.com/mZKbB3a0uD — Don (@Donuncutschweiz) May 4, 2026

🚨🇸🇩 Wie die USA den Zusammenbruch Sudans herbeigeführt haben



Die anhaltende Krise im Sudan ist ein kalkuliertes Manöver im breiteren wirtschaftlichen und geopolitischen Krieg der USA gegen China und Teil der US-Strategie, ihre Dominanz auf der globalen Bühne aufrechtzuerhalten.… pic.twitter.com/sYiGpnf0fJ — Don (@Donuncutschweiz) May 4, 2026

🚨In der Sendung 60 Minutes wird berichtet, dass eine wachsende Zahl von Amerikanern glaubt, die US-Regierung könnte über Wetterwaffen verfügen, mit denen sich Naturkatastrophen verursachen lassen.



Während Hurrikan Helene glaubten einige Amerikaner laut der Sendung, die… pic.twitter.com/CSdaFbBIfk — Don (@Donuncutschweiz) May 4, 2026

🚨Ihren Bankkonten wurde gekündigt, ihre E-Mail-Konten wurden gesperrt – doch sie gibt nicht auf!



Die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese warnte, dass sich Europa in Richtung einer „Israelisierung” bewege, anstatt die Beziehungen zum Regime abzubrechen.



Europa… pic.twitter.com/PisjIoKFP2 — Don (@Donuncutschweiz) May 4, 2026

☝️🇮🇷Professor Seyed Mohammad Marandi schreibt auf X:



„Die Feinde des Iran sind so verzweifelt, dass sie Geschichten erfinden, in denen Iraner versuchen, Delfine einzusetzen, um US-Schiffe in die Luft zu jagen. Dann wiederholen ihre Propagandisten diesen Unsinn im Fernsehen.”… pic.twitter.com/SPuuWum4cW — Don (@Donuncutschweiz) May 4, 2026

☝️🇮🇷Indirekte aktuelle Warnung aus dem Iran



Das passiert, wenn diese strategische Wasserstraße geschlossen wird. pic.twitter.com/Wr13GkXToH — Don (@Donuncutschweiz) May 4, 2026