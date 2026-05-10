Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🚨🇪🇺🇨🇳 Fehler über 431 Milliarden Dollar: Warum Europas China-Tech-Verbot wie ein teures Desaster aussieht



Europa steuert mit offenen Augen in die nächste kostspielige Falle. Ein neuer Bericht warnt davor, dass der Plan der EU, chinesische Anbieter aus 18 Schlüsselbranchen im… pic.twitter.com/LWHsCRZCnk — Don (@Donuncutschweiz) May 10, 2026

🇺🇸🇮🇷Die ultimative Falle wurde im Glenn-Diesen-Podcast aufgedeckt.



Prof. Mohammad Marandi bestätigt, dass der Iran das Pentagon aktiv zu einer Invasion herausfordert.



Teheran will eine umfassende Niederlage am Boden herbeiführen.



Sollte es zu einem Bodenangriff kommen, wird… pic.twitter.com/8Cb6hnBzHO — Don (@Donuncutschweiz) May 10, 2026

🚨🇺🇸Catherine Austin Fitts bezeichnet Donald Trump als den „schlimmsten Hochstapler-Präsidenten bisher“ und erklärt, das größte Problem sei das Versäumnis, jemanden im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein anzuklagen. Fitts sagt:



„Wenn du Hunderte von Pädophilen schützt, nur weil… pic.twitter.com/RFaU4BryJd — Don (@Donuncutschweiz) May 10, 2026

🇷🇺☝️Putin: „Hallo, habt ihr das vergessen?



Lass es nicht zu, dass sie dein Gedächtnis umformatieren! pic.twitter.com/PQIkJaHVs3 — Don (@Donuncutschweiz) May 10, 2026

☝️💉Dr. Tedros, der Sprecher von Big Pharma, sagt, dass aufgrund des Hantavirus nun von jedem Land der Welt erwartet wird, sich an seine internationalen Gesundheitsvorschriften zu halten.



Er sagt, es sei nun eine moralische Verpflichtung der Nationen, sich seinem globalen… pic.twitter.com/r3tLdP7nJc — Don (@Donuncutschweiz) May 10, 2026

💥🇺🇸🇮🇱Tabubruch in Washington: 30 Demokraten im US-Kongress fordern erstmals offiziell die Anerkennung von Israels Atomwaffenarsenal.



Jahrzehntelang herrschte in den USA parteiübergreifendes Schweigen über Israels geschätzte 100 bis 400 Nuklearwaffen. Nun verlangen… pic.twitter.com/obA2fckqcm — Don (@Donuncutschweiz) May 10, 2026

💥🇷🇺🇨🇳🇮🇷Eine neue Sicherheitsarchitektur im Golf nimmt Gestalt an – so der ehemalige CIA-Analyst.



🇺🇸USA werden das Feld räumen müssen oder….



Angeblich sollen China und Russland nach den Gesprächen mit dem Iran eine neue Sicherheitsarchitektur aufbauen. pic.twitter.com/kHlAFZ5thP — Don (@Donuncutschweiz) May 9, 2026

Bill Gates weiß bereits jetzt, dass die nächste Pandemie mit Sicherheit kommen wird.



⚠️„Die nächste Pandemie?“ Warum stand ausgerechnet das Hantavirus schon 2021 auf der Agenda von Bill Gates? Hier mehr Infos,,,, https://t.co/F8o2ltaSKj pic.twitter.com/UHIoaVUTpm — Don (@Donuncutschweiz) May 8, 2026

Sting in der Sendung CBS Sunday Morning:



„Wir alle sind in Gefahr, unseren Job an KI zu verlieren. Jeder von uns. Ob du Künstler, Journalist oder Anwalt bist, diese Technologie könnte jeden von uns ersetzen.“



Sein Fazit? „Das Einzige, was uns wirklich retten wird, ist… pic.twitter.com/C84ZGACYh2 — Don (@Donuncutschweiz) May 8, 2026

⚠️Neuer Telefonbetrug: Sie stehlen Ihre Stimme mit KI (TF1)



Sie erhalten einen Anruf, doch am anderen Ende der Leitung spricht niemand.



Das Ziel ist es, Ihre Stimme während dieser wenigen Sekunden Stille aufzunehmen, um sie mithilfe von KI zu klonen.



In weniger als zehn… pic.twitter.com/jRWrZXu5PU — Don (@Donuncutschweiz) May 8, 2026

⚠️🇮🇱Scott Horton deckt Israels psychotische Samson-Option auf.



Er bestätigt, dass das zionistische Regime explizit damit gedroht hat, Nuklearbomben auf London, Paris und Rom abzuwerfen, sollte es jemals aufhören, von den westlichen Nationen unterstützt zu werden. Die… pic.twitter.com/Fwi7SH1rWk — Don (@Donuncutschweiz) May 8, 2026

Der ehemalige Oberstleutnant der US-Armee, Douglas Macgregor, bestätigt, dass Russland und China den Iran unter keinen Umständen im Stich lassen werden.



Er enthüllt, dass Wladimir Putin Donald Trump persönlich gewarnt hat: Jeder Versuch, Teheran zu vernichten, würde von den… pic.twitter.com/FiKNUp2DBF — Don (@Donuncutschweiz) May 8, 2026

„So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen.“



Im Mai werden die Öltanks für Öl, Flugbenzin, Diesel und Benzin in Europa leer sein.



In den Vereinigten Staaten werden die Öltanks „irgendwo im Zeitraum um den 4. Juli“ leer laufen.



– Jeff Currie, Carlyle pic.twitter.com/rQvx0hrFFi — Don (@Donuncutschweiz) May 8, 2026

🇺🇸🇮🇷Vor ein paar Stunden drohte Neo-Caligula damit, den Iran zu zum "Leuchten" zu bringen, wenn sie den Vertrag nicht unterzeichnen.



Trump sagte dazu: „Wenn es keinen Waffenstillstand gibt, werdet ihr es nicht wissen müssen.” Ihr werdet einfach nur einen großen Leuchter um den… pic.twitter.com/4Hqltd61Ng — Don (@Donuncutschweiz) May 8, 2026

🦠 Alles dieselben Symptome? Hantavirus, Covid, Grippe – kaum zu unterscheiden



Fieber. Müdigkeit. Muskelschmerzen. Kopfschmerzen.

Egal ob Hantavirus, COVID-19 oder Grippe – die ersten Symptome sehen fast identisch aus.



👉 Genau das ist der Punkt:



Zu Beginn fühlt sich alles… pic.twitter.com/sluh4NwQyy — Don (@Donuncutschweiz) May 7, 2026

Die Ähnlichkeiten …



Frühere Polaris-Übungen (einschließlich Polaris I) umfassten Szenarien mit Kreuzfahrtschiffen oder reisebezogenen Ereignissen, die diesem Cluster auf dem Expeditionschiff sehr ähnlich sind.



In der Simulation wurde ein „fiktives“ tödliches Bakterium mit… pic.twitter.com/pWeDG3ObHC — Don (@Donuncutschweiz) May 7, 2026

🔴Alterskontrollen als Farce: Kinder entlarven staatliche Systeme und umgehen die Kontrolle



Kinder umgehen massenhaft die neuen Altersverifikationssysteme – mit aufgemalten Schnurrbärten, falschen Geburtsdaten und geliehenen Accounts. Was als Schutzmaßnahme verkauft wird, wirkt… pic.twitter.com/shrQxQxI2s — Don (@Donuncutschweiz) May 7, 2026

Weltweit sterben seit Jahren vergleichsweise wenige Menschen an Hantavirus – es ist kein neues Massenphänomen 🌍🦠.



Laut der World Health Organization gibt es schätzungsweise zwischen 10.000 und über 100.000 Infektionen pro Jahr weltweit, vor allem in Asien und Europa, wobei die… — Don (@Donuncutschweiz) May 7, 2026

🇮🇱Ein israelischer Soldat im Jahr 1985:



»Ich habe es nicht mit Menschen zu tun (Libanesen). Sie sind alle Terroristen und sie haben keine menschlichen Gefühle, also töte ich sie ohne Reue.«



Reporter sagt dann: »Sie leben hier und versuchen, ihre Dörfer zu verteidigen.«… pic.twitter.com/kJvlUlC12d — Don (@Donuncutschweiz) May 7, 2026

☝️Kirill Dmitriev, Sondergesandter des russischen Präsidenten, schreibt auf X:



„Diejenigen, die befürchten, dass Flüge aufgrund des EU/UK-Kerosinmangels abgesagt werden, brauchen sich keine Sorgen zu machen – die Bürokraten werden die Absagen jetzt auf das Hantavirus schieben… pic.twitter.com/VDK6XKwY18 — Don (@Donuncutschweiz) May 7, 2026

🇺🇸🇮🇷 So greift der Iran einen Zerstörer der US-Marine an und so schaltet die Marine ihn aus.



Dutzende Schnellboote aus allen Richtungen, Anti-Schiff-Raketen vor der Küste und Drohnen, die den Himmel überschwemmen – alles passiert gleichzeitig. Die Idee ist einfach: So viel auf… pic.twitter.com/AxoklXn8xf — Don (@Donuncutschweiz) May 7, 2026

☝️Dr. Wolfgang Wodarg zu Hanta:



" Eine Mensch zu Mensch Übertragung ist auch in der Literatur nicht geschildert……da steckt was anderes dahinter" Komplettes Interview… (https://t.co/oV6bh52gFs) pic.twitter.com/I7DW1NvjBk — Don (@Donuncutschweiz) May 7, 2026

💥🇺🇸Trump ist kein Ausrutscher – er ist das System in Reinform



Max Blumenthal zieht eine direkte Linie von der NATO-Zerstörung Jugoslawiens zu Trumps Drohungen gegen den Iran – und stellt klar: Das Problem ist nicht der Präsident, sondern die Struktur dahinter.



„Donald Trump… pic.twitter.com/srjc69aDqE — Don (@Donuncutschweiz) May 7, 2026

🔴Es handelt sich um eine Karte aller Rechenzentren bzw. Zentren, von denen aus globale Überwachungsdaten gesammelt werden.



Sie zeigt 3.000 bis 3.500 Rechenzentren, die gebaut werden oder bereits für den Bau angekündigt sind.



Bei ihrer Fertigstellung werden sie 190 GW Strom… pic.twitter.com/B7NbalZ9nH — Don (@Donuncutschweiz) May 7, 2026

🚨Piers Morgan versucht, Prof. Mohammad Marandi zu den Internet-Blackouts in die Enge zu treiben, doch das geht nach hinten los. Marandi deckt eine erschreckende Realität auf.



Er bestätigt, dass die zionistische Allianz das Internet aktiv genutzt hat, um Menschen und Ziele zu… pic.twitter.com/odzG3A16xq — Don (@Donuncutschweiz) May 7, 2026

🚨Der Chefankläger des IStGH, Karim Khan, hat ausdrücklich bestätigt, dass Anklagen wegen Völkermordes gegen Benjamin Netanjahu keineswegs vom Tisch sind.



Er enthüllt, dass die laufenden Ermittlungen aktiv massives Beweismaterial sammeln, um das zionistische Regime… pic.twitter.com/RhY0VtKrjJ — Don (@Donuncutschweiz) May 7, 2026

⚠️🚨Sie nennen sie „Rechenzentren“, weil „Überwachungsinfrastruktur“ zu viele Fragen aufwerfen würde.



Denn was derzeit entsteht, sind keine simplen Serverfarmen für Urlaubsfotos. Es sind gigantische Datenknotenpunkte – gebaut, um Informationen in einem Ausmaß zu sammeln, zu… pic.twitter.com/JY65MsgsH9 — Don (@Donuncutschweiz) May 7, 2026

🇷🇺Am 9. Mai, dem Tag des Sieges, wird in Russland des Sieges über den deutschen Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg gedacht.



🚨Der US-Militäranalyst Scott Ritter trifft ins Schwarze!



Sie starben in diesem Krieg gegen das nationalsozialistische Deutschland – 20 bis 30… pic.twitter.com/ogJMShjTVK — Don (@Donuncutschweiz) May 7, 2026

🇺🇸🤡Verwirrendes von der Clownshow in Washington.



Der Iran darf keine Atombombe haben (was er nicht hat), denn sonst könnte er die Straße von Hormus schließen (was er bereits getan hat), und wir könnten ihn nicht aufhalten (was die USA derzeit nicht können).



Rubio: Wenn der… pic.twitter.com/bcCoYOqkHR — Don (@Donuncutschweiz) May 7, 2026

⚠️Der Iran hat den Plan der Vereinigten Arabischen Emirate, die Straße von Hormus zu umgehen, vollständig durchkreuzt. pic.twitter.com/6q0oEURiQy — Don (@Donuncutschweiz) May 7, 2026

🚨🇺🇸🇮🇱🇮🇷„Trump sagte, der Krieg sei vorbei – das war er aber nicht.“



Larry Johnson, ehemaliger CIA-Analyst und Terrorismusbekämpfungsbeamter des US-Außenministeriums



„Die USA starten eine neue Militäroperation.“



… und das schon am Donnerstag. pic.twitter.com/TcgjSFAqHm — Don (@Donuncutschweiz) May 6, 2026

⚠️🇮🇱Ein Aktivist der Freedom Flotilla wurde von israelischen Behörden gefoltert.



„Israel hat ein Gefängnisschiff gebaut. Sie haben uns dorthin gezerrt, mit Tritten und Schlägen, wie eine Herde Tiere. Es gab Ärztinnen, die sie nach draußen gezerrt haben. Man kann es durch meine… pic.twitter.com/5ADmvJLYl8 — Don (@Donuncutschweiz) May 6, 2026

🚨🇺🇸„Implantieren abgetriebener Babyteile in Labortiere? Haben Sie von dieser Art von Forschung gehört?“



GOODMAN: „Wir haben eine Analyse durchgeführt, die zeigt, dass über 90 % der Experimente, die menschliches Fötalgewebe verwenden und sie in Tiere einsetzen, von Faucis NIAID… pic.twitter.com/yFll7kAS8g — Don (@Donuncutschweiz) May 6, 2026

‼️Joe Rogan reagiert auf KI, die jedermanns schmutzige Geheimnisse enthüllt.



„Löschen Sie Ihren Suchverlauf … Löscht eure Lesezeichen, euren Reddit-Account, eure medizinischen Unterlagen, euren 12 Jahre alten Tumblr – löscht ALLES.“



„Jedes Foto in der Cloud. Jede Nachricht in… pic.twitter.com/SYmgPmBREa — Don (@Donuncutschweiz) May 6, 2026