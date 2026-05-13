Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🚨„Alle Pornoseiten werden von Regierungen und Geheimdiensten kontrolliert. Alles, was du dir ansiehst, wird gespeichert und kann gegen dich verwendet werden, wenn es nötig ist.“

– Tucker Carlson



In Bryce Crawfords Podcast ließ er diese Bombe platzen und warnte, dass unsere… pic.twitter.com/YRJmn59xIZ — Don (@Donuncutschweiz) May 13, 2026

💥Eine bahnbrechende Studie an der gesamten südkoreanischen Bevölkerung hat ein VAIDS-Signal aufgedeckt: einen dosisabhängigen Anstieg von Erkältungen, Infektionen der oberen Atemwege, Lungenentzündungen und Tuberkulose bei den Geimpften. (https://t.co/AD5mQRbf3J) pic.twitter.com/NvvvdZp6ef — Don (@Donuncutschweiz) May 13, 2026

💥🇺🇸🇮🇷Der Abgeordnete Ed Case bestätigt ausdrücklich, dass das Pentagon im verheerenden Krieg gegen den Iran atemberaubende 39 Flugzeuge verloren hat. Dies legt die beispiellose Zerstörung amerikanischer Militärressourcen offen.



Pentagon-CFO Jay Hurst versucht, den enormen… pic.twitter.com/XfvDVMY434 — Don (@Donuncutschweiz) May 13, 2026

🇺🇸🇮🇷US-Senator fragt: „Könnten Sie dem amerikanischen Volk bitte erklären, warum der Iran nach einem Angriff von uns immer noch in der Lage ist, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus zu blockieren, obwohl wir enorme Investitionen in das Militär getätigt haben?” pic.twitter.com/ExlmV78wsP — Don (@Donuncutschweiz) May 13, 2026

❌🇮🇱Der Eurovision Song Contest eskaliert völlig: Während Israels Beitrag läuft, hallen plötzlich „Stoppt den Völkermord!“-Rufe durch die ganze Halle. Mitten in der Live-Show zerren Sicherheitskräfte einen Demonstranten in Handschellen aus dem Publikum. pic.twitter.com/Bsi9xjgIGU — Don (@Donuncutschweiz) May 13, 2026

☝️Dr. John Campbell über das Hantavirus



„Ich bin darüber wirklich absolut nicht besorgt. Falls ich es wäre, würde ich es Ihnen sicherlich sagen. In diesem Fall sind die Risiken für die öffentliche Gesundheit absolut vernachlässigbar.“ pic.twitter.com/LpoCQ24Mlv — Don (@Donuncutschweiz) May 13, 2026

☝️Springer-Chef Döpfner- Ich bin ein Goi und Zionist aus Überzeugung pic.twitter.com/CjItJuXvvV — Don (@Donuncutschweiz) May 12, 2026

"Die Welt sollte nicht einseitig beherrscht werden" – Iran fordert Anerkennung seiner Rechte pic.twitter.com/eaHWnz47Nr — Don (@Donuncutschweiz) May 12, 2026

🇪🇺 Nicht mehr der Bürger kontrolliert den digitalen Raum.



⚠️Das freie Internet wird jetzt offiziell in der EU abgeschafft.



Ursula von der Leyen macht deutlich, wohin die Reise geht.



Die EU will nicht mehr nur Inhalte kontrollieren, sondern die Mechanismen des Internets selbst.… pic.twitter.com/Vz1FSVjdse — Don (@Donuncutschweiz) May 12, 2026

Julia Mendel, Selenskijs langjährige Pressesprecherin, im Interview bei Tucker Carlson, u. a. über den Kokainkonsum ihres ehemaligen Chefs.



👉Ex-Selenskyj-Sprecherin packt aus: „Er will keinen Frieden – der Krieg hält ihn an der Macht“ Hier mehr…https://t.co/utiUcic16e pic.twitter.com/DFMCXZezXW — Don (@Donuncutschweiz) May 12, 2026

💥Die ehemalige Pressesprecherin Julia Mendel entlarvt in der Sendung von Tucker Carlson das wahre Gesicht von Wolodymyr Selenskyj:



Er sei ein hysterischer Schauspieler ohne jegliches Einfühlungsvermögen. Sie warnt, er sei eines der größten Hindernisse für den Frieden, da er… pic.twitter.com/D1whLpJl5r — Don (@Donuncutschweiz) May 12, 2026

100 % KI: „Ein Professor schreibt einen mathematischen Beweis für trigonometrische Identitäten an eine traditionelle Tafel und erklärt dabei jeden Bearbeitungsschritt in der Gleichung.“ pic.twitter.com/pR4YeeCU82 — Don (@Donuncutschweiz) May 12, 2026

⚠️🇮🇱Covid, Iran-Kriege, Klimaerwärmung – alles Schuld der Juden?



Ronald Lauder, der Präsident des Weltjüdischen Kongresses, warnt vor einem wachsenden Einflussverlust und einer zunehmenden Feindseligkeit gegenüber jüdischen Organisationen im Westen. Selbst millionenschwere… pic.twitter.com/okZPKPpreV — Don (@Donuncutschweiz) May 12, 2026

🇮🇷🇺🇸 Der Iran ist auf einen Nuklearangriff der USA vorbereitet.



So reagierte Irans FM-Sprecher Dr. Esmail Baghaei auf Trumps Drohung: „Gleichzeitig könnt ihr euch darauf verlassen, dass der Iran sehr genau weiß, wie er sich in jeder Situation verteidigen kann.” pic.twitter.com/matBnh6I2P — Don (@Donuncutschweiz) May 12, 2026

pic.twitter.com/S2jBqnHMkF

Julia Mendel, Selenskijs langjährige Pressesprecherin, im Interview bei Tucker Carlson:



„Wer die Ukraine 2026 unterstützen will, wirbt für einen Friedensvertrag, also genau das Gegenteil von dem, was die Brandmauer-Parteien in Deutschland tun.” — Don (@Donuncutschweiz) May 12, 2026

💥 Der ehemalige BlackRock-Manager Ed Dowd warnt vor der „Polykrise“ des WEF.



Der ehemalige BlackRock-Fondsmanager Ed Dowd sagt, das Weltwirtschaftsforum habe bereits vor Jahren in einem Papier mit dem Titel „Polycrisis“ genau die Entwicklungen beschrieben, die heute eintreten.… pic.twitter.com/of58FwiFOn — Don (@Donuncutschweiz) May 12, 2026

🚨In den Medien wird Panik verbreitet, obwohl die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, 28-mal höher ist als die, an dem Virus zu sterben.



Fox News interviewte ein Hantavirus-Opfer, das sich 2010 angesteckt hatte, und beschrieb, warum die Krankheit eine Gefahr für… pic.twitter.com/xj9XvEFcjR — Don (@Donuncutschweiz) May 12, 2026

Wer es verpasst hat:



Das US-Militär baut ein Bio-Labor der Sicherheitsstufe 3 in Deutschland – die Bundesregierung soll angeblich nichts davon wissen.



Wie versprochen, hier das BPK-Video zum gestrigen Austausch mit den Ministeriensprechern in dieser Sache. Man achte auch auf… pic.twitter.com/jyfMo9QAVb — Don (@Donuncutschweiz) May 12, 2026

☝️💉❌Ein Tag vor Beginn der Angstkampagne um das Hantavirus sind die Verhandlungen zum WHO-Pandemievertrag kollabiert.



Tedros warnte daraufhin, dass die nächste Pandemie „eine Frage der Zeit ist, nicht des Wenns“.



Am nächsten Tag explodierte plötzlich die Medienhysterie um… pic.twitter.com/BUJmpS3J2n — Don (@Donuncutschweiz) May 11, 2026

🚨Grundlose Panik in den Medien.



🇺🇸FOX News berichtet: Mindestens ein Amerikaner ist positiv auf Hantavirus getestet worden, da Passagiere, die auf einem Kreuzfahrtschiff dem Virus ausgesetzt waren, sich nun wieder auf US-Boden befinden.



Siebzehn US-Passagiere sind auf dem Weg… pic.twitter.com/YWsTr3RHjw — Don (@Donuncutschweiz) May 11, 2026

🔥🇷🇺🇩🇪🇪🇺„Kein Zweifel, der Nazismus wird in Europa wiederbelebt“ – so Lavrov über Merz, der sich weigert zuzugeben, wer Deutschland im Zweiten Weltkrieg befreit hat.



„Europa fördert ihn aktiv, sowohl ideologisch als auch praktisch.“ pic.twitter.com/rGKitvvyIp — Don (@Donuncutschweiz) May 11, 2026

🔴Dr. Pierre Kory deckt eine massive Medienanomalie auf. Er enthüllt, dass weltweit innerhalb von Tagen über 100.000 Artikel über Hantaviren veröffentlicht wurden.



Er bestätigt, dass eine solche Koordination absolut unnatürlich ist.



Warum nimmt ein kleiner Ausbruch plötzlich… pic.twitter.com/omynkXUMxD — Don (@Donuncutschweiz) May 11, 2026

🇮🇱☠️Der gesuchte Kriegsverbrecher und Massenmörder Benjamin Netanjahu droht sozialen Medienplattformen, weil sie Kritik an Israel zulassen. Er gibt zu, dass sich Israel darauf vorbereitet, den Plattformen den Krieg zu erklären.



Netanjahu sagt, sie hätten sich bisher nicht… pic.twitter.com/qo1k5UKfxk — Don (@Donuncutschweiz) May 11, 2026

⚠️🇺🇸🇮🇱Douglas Macgregor sagt:



„Netanjahu hat etwas, das er noch nie zuvor hatte: die vollständige Kontrolle über die US-Streitkräfte.” Die absolute Loyalität und Gehorsamkeit des US-Präsidenten und des Kongresses. Er weiß, dass er diese Situation nutzen muss, bevor sie sich ihm… pic.twitter.com/OcciXmBEY6 — Don (@Donuncutschweiz) May 11, 2026

🇺🇸🇮🇱‼️Ein ausländischer Premierminister der international gesucht wird hat amerikanischen Medien gesagt, euer Krieg sei nicht vorbei, und hat beiläufig vorgeschlagen, ihre Söhne in den Iran zu schicken, um Uran zu holen.



Netanjahu: „Es ist nicht vorbei.“



„man geht rein und holt… pic.twitter.com/NvnffRYSz7 — Don (@Donuncutschweiz) May 11, 2026

☝️🇺🇸🇷🇺Prof. Paul Craig Roberts: „Der Stellvertreterkrieg der NATO und Russlands in der Ukraine wird immer gefährlicher.“



„Indem wir den Krieg ewig andauern lassen, weitet er sich aus, und je weiter er sich ausweitet, desto gefährlicher wird er …” pic.twitter.com/c4Bnkx8xbD — Don (@Donuncutschweiz) May 11, 2026

⚠️🇪🇺Orbán warnt nach Machtwechsel- Sich Brüssel zu beugen, wäre ein riesiger Fehler pic.twitter.com/smDfCT7g4X — Don (@Donuncutschweiz) May 11, 2026

🚨💥Der US-Ökonom Richard Wolff sagt: „Der Krieg gegen den Iran ist nicht nur ein weiterer Krieg. Der gesamte Globus wird umgestaltet.“



Es wird alle möglichen Anpassungen geben. Jedes große Unternehmen, das am globalen Handel beteiligt ist, muss umdenken. pic.twitter.com/0JYjEkUXZp — Don (@Donuncutschweiz) May 11, 2026