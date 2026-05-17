Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🔴Schoigu- Westen hat Russland, Iran, Irak, Venezuela und viele mehr bestohlen pic.twitter.com/V72uz55ZeN — Don (@Donuncutschweiz) May 17, 2026

🇮🇷🇮🇱☠️Über Israels neues Hinrichtungsgesetz wird im Iran berichtet.



Man stelle sich vor, die NATO-Medien würden so berichten! pic.twitter.com/wBSqHejgFS — Don (@Donuncutschweiz) May 17, 2026

pic.twitter.com/VQiAFuq1hz

💥 Eklat hinter den Kulissen:



Laut Robert Fico wollte BlackRock-Friedrich Merz am 29. Mai persönlich in die Slowakei reisen, um Fico wegen dessen Moskau-Reise zum Tag des Sieges am 9. Mai zur Rede zu stellen – doch als Fico empört reagierte, zog Merz… — Don (@Donuncutschweiz) May 17, 2026

💥Lawrow: Deutschland hat Selenskij zum neuen Führer ernannt pic.twitter.com/W3yCGg3yr4 — Don (@Donuncutschweiz) May 17, 2026

🚨🇮🇷🇺🇸Deshalb ist es für den Iran unmöglich, den USA zu vertrauen. pic.twitter.com/Qe54uR5YHb — Don (@Donuncutschweiz) May 17, 2026

🔥🇩🇪🇺🇦🇷🇺Die deutsche AfD-Vorsitzende Alice Weidel sagte:



„Ich persönlich betrachte die Kriegsführung der Ukraine als ein ernstes Sicherheitsrisiko, das auch Deutschland betrifft.



Man kann nicht den großen Bären mit einem heißen Eisen in die Augen stechen – etwa durch… pic.twitter.com/pLJAskUOqJ — Don (@Donuncutschweiz) May 16, 2026

Trump zu Cyber-Angriffen aus China- Wir machen dasselbe mit ihnen pic.twitter.com/shReMlUy5S — Don (@Donuncutschweiz) May 16, 2026

Prof. Marandi zu 9/11.



Er stellt fest, dass der Mossad in die verheerenden Anschläge involviert war.



Er bestätigt, dass neuere Dokumentationen sowie Tucker Carlson endlich aufdecken, wie der israelische Geheimdienst die Anschläge inszeniert hat. pic.twitter.com/GudGmSgMFB — Don (@Donuncutschweiz) May 15, 2026

‼️Der Algorithmus als Waffe: Candace Owens warnt vor koordinierter Kontrolle von X



Die US-Kommentatorin Candace Owens behauptet, das Pentagon und Kreise rund um die Trump-Administration hätten X faktisch unter ihre Kontrolle gebracht. Militärnahe Aktivisten würden den… pic.twitter.com/TXmS69w2s0 — Don (@Donuncutschweiz) May 15, 2026

Eines der erschreckendsten Bilder der Geschichte geht viral, eine Verwandlung vom Leben zum Tod.



Gaza im Jahr 2023 und 2026! pic.twitter.com/AhJFHhLpc1 — Don (@Donuncutschweiz) May 15, 2026

🇮🇷Auf der aktuellen BRICS-Außenministerkonferenz in Delhi sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi:



„Für nahezu jeden in diesem Raum ist unser Widerstand gegen die Schikane der USA keine unbekannte Schlacht. So viele von uns sehen uns mit leichten Variationen derselben… pic.twitter.com/QZbhWB7TuL — Don (@Donuncutschweiz) May 15, 2026

🔴Scott Ritter: Russland hat beschlossen, Europa anzugreifen – nur der Zeitpunkt bleibt offen



Scott Ritter warnt im Deep Dive vor einer dramatischen Eskalation: Moskau habe sich längst gedanklich über die Ukraine hinausbewegt. Russland habe seine Streitkräfte auf 2,2 Millionen… pic.twitter.com/kqDmlMeeX3 — Don (@Donuncutschweiz) May 15, 2026

Präsident Xi blieb in der Frage eines mit Atomwaffen ausgestatteten Iran mehrdeutig:



Trump: „Ich habe Präsident Xi gesagt, dass Iran keine Atomwaffe haben darf, sie sind absolut verrückt.“



Reporter: „Was hat er gesagt?“



🇺🇸🇨🇳🇮🇷In der Frage eines mit Atomwaffen… pic.twitter.com/Ij74KwIBXe — Don (@Donuncutschweiz) May 15, 2026

🚨 Die Ziele der US-Biounterforschung in der Ukraine sehen aus wie 'etwas aus einem Horrorfilm'



Die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, Tulsi Gabbard, untersucht über 120 geheime US-Biolabore in 30 Ländern, nachdem Russland jahrelang Warnungen gegeben hat.



🟠 Die Welt… pic.twitter.com/IcVOMME5wH — Don (@Donuncutschweiz) May 15, 2026

‼️☝️Tucker Carlson: „Das ist keine düstere Verschwörungstheorie.



Es wird ein Zeitpunkt kommen, an dem KI die Informationen steuern wird, und die Vorbereitungen dafür laufen bereits.



Es wird keine anderen Informationen geben.

Du würdest in einem kontrollierten Vakuum leben. Du… pic.twitter.com/LujxevCTbO — Don (@Donuncutschweiz) May 14, 2026

🇮🇷💥Ein neues Kapitel in der Straße von Hormus hat begonnen.



Der iranische Staatssender berichtet, dass seit letzter Nacht 30 Schiffe den Hormus-Sund passiert haben.



Das ist enorm!



Würden alle Schiffe eine Maut von zwei Millionen Dollar zahlen, lägen die Einnahmen bei 60… pic.twitter.com/pWxpw8uEvx — Don (@Donuncutschweiz) May 14, 2026

☝️Das sollte man sich ansehen!



🇮🇷🌍 Der Iran könnte die größte Schwachstelle der Welt entdeckt haben.



„97 % des weltweiten Internets laufen über Unterwasserkabel. Täglich fließen rund zehn Billionen Dollar durch diese Leitungen – und zwei der wichtigsten Kabel verlaufen durch… pic.twitter.com/2rts2q9EQz — Don (@Donuncutschweiz) May 14, 2026

‼️🤖⚠️Tucker Carlson zeigt einen Clip des sogenannten „Vaters der KI“ und warnt vor einem Szenario, das inzwischen sogar von führenden Entwicklern offen angesprochen wird.



Künstliche Intelligenz könne demnach lernen, verstehen, eigenständig denken und irgendwann ein eigenes… pic.twitter.com/b8aRibT9qM — Don (@Donuncutschweiz) May 14, 2026

Mearsheimer:



„Das ist aktuell eine sehr gefährliche Situation".



„Falls Israel den Krieg verliert, könnte es einen Nuklearangriff auf den Iran starten“ pic.twitter.com/Dm5AJAjT0T — Don (@Donuncutschweiz) May 14, 2026

🚨🇺🇸CIA-Whistleblower behauptet, die Behörde habe „40 Kisten mit JFK- und MK-Ultra-Akten zurückgeholt“, die Tulsi Gabbard zur Deklassifizierung geprüft habe.



Zudem wirft der Whistleblower der CIA vor, sie habe „die Computer- und Telefonnutzung“ von Gabbards Ermittlern während… pic.twitter.com/jnAsOM2cTy — Don (@Donuncutschweiz) May 14, 2026

🇨🇳🇺🇸Präsident Xi überrascht alle, indem er zu Trump sagt: „Wir sollten Partner sein, keine Rivalen.“



Weitere Updates und mehr zum Treffen gibt es auf Shortnews. Kompakt und aktuell.



⭕️⌨️Short-News. Immer auf dem laufenden. Hier kostenlos abonnieren…. (https://t.co/EgqzdcHdG2) pic.twitter.com/a17kO0IDWi — Don (@Donuncutschweiz) May 14, 2026

Militärexperte- Sarmat kann jede Großstadt auf der Welt zerstören pic.twitter.com/FPty0t8WyE — Don (@Donuncutschweiz) May 13, 2026

🇨🇳🇺🇸 In den internationalen Medien sorgt ein diplomatisches Detail für Aufsehen:



Xi Jinping erschien nicht persönlich am Flughafen, um Donald Trump zu empfangen – ein Schritt, den viele Beobachter als bewusstes Signal Pekings interpretieren.



Trump wurde zwar mit rotem Teppich,… pic.twitter.com/NeoQOHDRyd — Don (@Donuncutschweiz) May 13, 2026

🚨Eine Überlebende des Epstein-Skandals brach in Tränen aus, nachdem die Trump-Regierung ihren Namen veröffentlicht hatte.



Sie sagt, ihr Name sei zwar über 500 Mal in den Akten erwähnt worden, die Reichen und Mächtigen seien jedoch durch Schwärzungen geschützt. pic.twitter.com/Y2hxcZORiI — Don (@Donuncutschweiz) May 13, 2026