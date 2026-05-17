Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:
🔴Schoigu- Westen hat Russland, Iran, Irak, Venezuela und viele mehr bestohlen pic.twitter.com/V72uz55ZeN— Don (@Donuncutschweiz) May 17, 2026
🇮🇷🇮🇱☠️Über Israels neues Hinrichtungsgesetz wird im Iran berichtet.— Don (@Donuncutschweiz) May 17, 2026
Man stelle sich vor, die NATO-Medien würden so berichten! pic.twitter.com/wBSqHejgFS
pic.twitter.com/VQiAFuq1hz— Don (@Donuncutschweiz) May 17, 2026
💥 Eklat hinter den Kulissen:
Laut Robert Fico wollte BlackRock-Friedrich Merz am 29. Mai persönlich in die Slowakei reisen, um Fico wegen dessen Moskau-Reise zum Tag des Sieges am 9. Mai zur Rede zu stellen – doch als Fico empört reagierte, zog Merz…
💥Lawrow: Deutschland hat Selenskij zum neuen Führer ernannt pic.twitter.com/W3yCGg3yr4— Don (@Donuncutschweiz) May 17, 2026
🚨🇮🇷🇺🇸Deshalb ist es für den Iran unmöglich, den USA zu vertrauen. pic.twitter.com/Qe54uR5YHb— Don (@Donuncutschweiz) May 17, 2026
🔥🇩🇪🇺🇦🇷🇺Die deutsche AfD-Vorsitzende Alice Weidel sagte:— Don (@Donuncutschweiz) May 16, 2026
„Ich persönlich betrachte die Kriegsführung der Ukraine als ein ernstes Sicherheitsrisiko, das auch Deutschland betrifft.
Man kann nicht den großen Bären mit einem heißen Eisen in die Augen stechen – etwa durch… pic.twitter.com/pLJAskUOqJ
Trump zu Cyber-Angriffen aus China- Wir machen dasselbe mit ihnen pic.twitter.com/shReMlUy5S— Don (@Donuncutschweiz) May 16, 2026
Prof. Marandi zu 9/11.— Don (@Donuncutschweiz) May 15, 2026
Er stellt fest, dass der Mossad in die verheerenden Anschläge involviert war.
Er bestätigt, dass neuere Dokumentationen sowie Tucker Carlson endlich aufdecken, wie der israelische Geheimdienst die Anschläge inszeniert hat. pic.twitter.com/GudGmSgMFB
‼️Der Algorithmus als Waffe: Candace Owens warnt vor koordinierter Kontrolle von X— Don (@Donuncutschweiz) May 15, 2026
Die US-Kommentatorin Candace Owens behauptet, das Pentagon und Kreise rund um die Trump-Administration hätten X faktisch unter ihre Kontrolle gebracht. Militärnahe Aktivisten würden den… pic.twitter.com/TXmS69w2s0
Eines der erschreckendsten Bilder der Geschichte geht viral, eine Verwandlung vom Leben zum Tod.— Don (@Donuncutschweiz) May 15, 2026
Gaza im Jahr 2023 und 2026! pic.twitter.com/AhJFHhLpc1
🇮🇷Auf der aktuellen BRICS-Außenministerkonferenz in Delhi sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi:— Don (@Donuncutschweiz) May 15, 2026
„Für nahezu jeden in diesem Raum ist unser Widerstand gegen die Schikane der USA keine unbekannte Schlacht. So viele von uns sehen uns mit leichten Variationen derselben… pic.twitter.com/QZbhWB7TuL
🔴Scott Ritter: Russland hat beschlossen, Europa anzugreifen – nur der Zeitpunkt bleibt offen— Don (@Donuncutschweiz) May 15, 2026
Scott Ritter warnt im Deep Dive vor einer dramatischen Eskalation: Moskau habe sich längst gedanklich über die Ukraine hinausbewegt. Russland habe seine Streitkräfte auf 2,2 Millionen… pic.twitter.com/kqDmlMeeX3
Präsident Xi blieb in der Frage eines mit Atomwaffen ausgestatteten Iran mehrdeutig:— Don (@Donuncutschweiz) May 15, 2026
Trump: „Ich habe Präsident Xi gesagt, dass Iran keine Atomwaffe haben darf, sie sind absolut verrückt.“
Reporter: „Was hat er gesagt?“
🇺🇸🇨🇳🇮🇷In der Frage eines mit Atomwaffen… pic.twitter.com/Ij74KwIBXe
🚨 Die Ziele der US-Biounterforschung in der Ukraine sehen aus wie 'etwas aus einem Horrorfilm'— Don (@Donuncutschweiz) May 15, 2026
Die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, Tulsi Gabbard, untersucht über 120 geheime US-Biolabore in 30 Ländern, nachdem Russland jahrelang Warnungen gegeben hat.
🟠 Die Welt… pic.twitter.com/IcVOMME5wH
‼️☝️Tucker Carlson: „Das ist keine düstere Verschwörungstheorie.— Don (@Donuncutschweiz) May 14, 2026
Es wird ein Zeitpunkt kommen, an dem KI die Informationen steuern wird, und die Vorbereitungen dafür laufen bereits.
Es wird keine anderen Informationen geben.
Du würdest in einem kontrollierten Vakuum leben. Du… pic.twitter.com/LujxevCTbO
🇮🇷💥Ein neues Kapitel in der Straße von Hormus hat begonnen.— Don (@Donuncutschweiz) May 14, 2026
Der iranische Staatssender berichtet, dass seit letzter Nacht 30 Schiffe den Hormus-Sund passiert haben.
Das ist enorm!
Würden alle Schiffe eine Maut von zwei Millionen Dollar zahlen, lägen die Einnahmen bei 60… pic.twitter.com/pWxpw8uEvx
☝️Das sollte man sich ansehen!— Don (@Donuncutschweiz) May 14, 2026
🇮🇷🌍 Der Iran könnte die größte Schwachstelle der Welt entdeckt haben.
„97 % des weltweiten Internets laufen über Unterwasserkabel. Täglich fließen rund zehn Billionen Dollar durch diese Leitungen – und zwei der wichtigsten Kabel verlaufen durch… pic.twitter.com/2rts2q9EQz
‼️🤖⚠️Tucker Carlson zeigt einen Clip des sogenannten „Vaters der KI“ und warnt vor einem Szenario, das inzwischen sogar von führenden Entwicklern offen angesprochen wird.— Don (@Donuncutschweiz) May 14, 2026
Künstliche Intelligenz könne demnach lernen, verstehen, eigenständig denken und irgendwann ein eigenes… pic.twitter.com/b8aRibT9qM
Mearsheimer:— Don (@Donuncutschweiz) May 14, 2026
„Das ist aktuell eine sehr gefährliche Situation".
„Falls Israel den Krieg verliert, könnte es einen Nuklearangriff auf den Iran starten“ pic.twitter.com/Dm5AJAjT0T
🚨🇺🇸CIA-Whistleblower behauptet, die Behörde habe „40 Kisten mit JFK- und MK-Ultra-Akten zurückgeholt“, die Tulsi Gabbard zur Deklassifizierung geprüft habe.— Don (@Donuncutschweiz) May 14, 2026
Zudem wirft der Whistleblower der CIA vor, sie habe „die Computer- und Telefonnutzung“ von Gabbards Ermittlern während… pic.twitter.com/jnAsOM2cTy
🇨🇳🇺🇸Präsident Xi überrascht alle, indem er zu Trump sagt: „Wir sollten Partner sein, keine Rivalen.“— Don (@Donuncutschweiz) May 14, 2026
Weitere Updates und mehr zum Treffen gibt es auf Shortnews. Kompakt und aktuell.
⭕️⌨️Short-News. Immer auf dem laufenden. Hier kostenlos abonnieren…. (https://t.co/EgqzdcHdG2) pic.twitter.com/a17kO0IDWi
Militärexperte- Sarmat kann jede Großstadt auf der Welt zerstören pic.twitter.com/FPty0t8WyE— Don (@Donuncutschweiz) May 13, 2026
🇨🇳🇺🇸 In den internationalen Medien sorgt ein diplomatisches Detail für Aufsehen:— Don (@Donuncutschweiz) May 13, 2026
Xi Jinping erschien nicht persönlich am Flughafen, um Donald Trump zu empfangen – ein Schritt, den viele Beobachter als bewusstes Signal Pekings interpretieren.
Trump wurde zwar mit rotem Teppich,… pic.twitter.com/NeoQOHDRyd
🚨Eine Überlebende des Epstein-Skandals brach in Tränen aus, nachdem die Trump-Regierung ihren Namen veröffentlicht hatte.— Don (@Donuncutschweiz) May 13, 2026
Sie sagt, ihr Name sei zwar über 500 Mal in den Akten erwähnt worden, die Reichen und Mächtigen seien jedoch durch Schwärzungen geschützt. pic.twitter.com/Y2hxcZORiI
🇪🇺 Nicht mehr der Bürger kontrolliert den digitalen Raum.— Don (@Donuncutschweiz) May 12, 2026
⚠️Das freie Internet wird jetzt offiziell in der EU abgeschafft.
Ursula von der Leyen macht deutlich, wohin die Reise geht.
Die EU will nicht mehr nur Inhalte kontrollieren, sondern die Mechanismen des Internets selbst.… pic.twitter.com/Vz1FSVjdse