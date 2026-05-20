Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

„Krebszellen haben nur zwei Brennstoffquellen: Glukose und Glutamin. Wenn man sie ihnen entzieht, verhungern die Tumore zu Tode.“



Glukose kommt aus zugesetztem Zucker und einfachen Kohlenhydraten wie Brot, Pasta und Junkfood.

Glutamin wird vom Körper in gesunden Lebensmitteln… pic.twitter.com/RjAVJdj3BD — Don (@Donuncutschweiz) May 20, 2026

🚨🔥 Russlands nukleare Schwelle verschiebt sich.



Prof. John Mearsheimer warnt, dass Moskau es dem Westen nicht länger erlauben wird, „die Ukraine als Rammbock gegen Russland zu benutzen“. Strategen lassen eine erschreckende Eskalation durchblicken.



"Europäische Länder, die die… pic.twitter.com/AI0qz0YPy8 — Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026

🚨Aktuell, vor ein paar Minuten:



🇨🇳🇷🇺 China und Russland bilden neue Welt Governance.



Xi forderte Russland und China dazu auf, „Hand in Hand“ zusammenzuarbeiten, um ein „neues, rationaleres und faires System der Weltgovernance“ zu schaffen.



„Diese Welt ist weit davon… pic.twitter.com/g2V6ZS1tVo — Don (@Donuncutschweiz) May 20, 2026

⚠️Hormus, Unterseekabel-Internet und jetzt …



🚨🇮🇷Ein iranischer Technologieexperte hat möglicherweise gerade die effizienteste Methode beschrieben, um den Westen zu lähmen … und das ist ziemlich beängstigend.



Ein gut platzierter Angriff auf Satelliten im niedrigen Erdorbit… pic.twitter.com/t4xivHE6Ue — Don (@Donuncutschweiz) May 20, 2026

⚠️🔥John Mearsheimer warnt, dass die eskalierenden ukrainischen Drohnenangriffe auf Russland Europa tiefer in den Krieg ziehen sollen – und dass sowohl Kiew als auch die europäischen Falken nun bewusst die Eskalationsleiter weiter hinaufsteigen.



Russalnd reagiert auch schon:… pic.twitter.com/2cSLKU63T5 — Don (@Donuncutschweiz) May 20, 2026

💥Boom! Tucker lässt im israelischen Fernsehen eine Bombe fallen. pic.twitter.com/eLbTK1Hd4g — Don (@Donuncutschweiz) May 20, 2026

🚨⚠️Der pensionierte US-Oberst Douglas Macgregor:



🔺„Nach der erfolgreichen Zerstörung des Iran wird sich die Aufmerksamkeit auf die Zerstörung der Türkei richten.



🔺– Die Türkei wird unweigerlich mit Israel konfrontiert werden, was wahrscheinlich in Syrien geschehen wird.



🔺–… pic.twitter.com/z5KQkbwgsa — Don (@Donuncutschweiz) May 19, 2026

‼️Neues von Merkel: Heute im EU-Parlament.



‼️Merkel fordert härtere Eingriffe gegen „Desinformation“, strengere KI-Kontrollen und mehr Regulierung digitaler Inhalte. Kritiker sehen darin den endgültigen Bruch mit freiheitlichen Grundsätzen und werfen der ehemaligen… pic.twitter.com/Z5PKtRzK0y — Don (@Donuncutschweiz) May 19, 2026

🇮🇷🇺🇸 Iraner machen sich täglich über die Zusammenbrüche von Trumps Truth Social lustig. Wir hatten Lego, jetzt haben wir Minions. pic.twitter.com/XKv70ZivlP — Don (@Donuncutschweiz) May 19, 2026

🚨Dr. Robert Malone BESTÄTIGT — US-Regierung hat RADIOAKTIVE ZECKEN als Biowaffen auf Amerikaner abgeworfen!



Entklassifizierte CIA-Dokumente beweisen, dass infizierte Zecken von tief fliegenden C-130s über US-Boden und Zuckerrohrfeldern unter JFK eingesetzt wurden.



Plum Island… pic.twitter.com/h73r17toer — Don (@Donuncutschweiz) May 19, 2026

🚨 Ex-Freimaurer Sean Stone behauptet, ein führender Wissenschaftler sei nur 24 Stunden nach Enthüllungen über riesige unterirdische Militäranlagen tot aufgefunden worden.



Tucker Carlson erklärt zudem, Regierungen würden aktiv Wissenschaftler „verschwinden lassen“, um geheime… pic.twitter.com/xFQHIdTZ2R — Don (@Donuncutschweiz) May 19, 2026

🚨🇩🇪Deutschland ist vorne mit dabei!



Epidemie-Intelligenz in Berlin pic.twitter.com/68jqbeNamZ — Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026

🚨 Der Pressesprecher von Big Pharma, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bestätigt den massiven Ausbau globaler Gesundheitsstrukturen.



In der Schweiz wurden bereits über 100 biologische Proben über das WHO BioHub geteilt. Gleichzeitig führt das neue „Global Health Emergency Corps“ mit… pic.twitter.com/K9EhqjuEpw — Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026

Die Auswahlkriterien für die Eurovision-Teilnehmer sind satanisch. Wir werden sie nicht einhalten können – FM Lavrov pic.twitter.com/ZdJqEwlm3A — Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026

🚨🔥 Russlands nukleare Schwelle verschiebt sich.



Prof. John Mearsheimer warnt, dass Moskau es dem Westen nicht länger erlauben wird, „die Ukraine als Rammbock gegen Russland zu benutzen“. Strategen lassen eine erschreckende Eskalation durchblicken.



"Europäische Länder, die die… pic.twitter.com/AI0qz0YPy8 — Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026

💥💉Moderna begann nur vier Monate vor der Ausrufung eines globalen Gesundheitsnotstands durch die WHO mit der Entwicklung eines Bundibugyo-Ebola-mRNA-„Impfstoffs“.



Die von Bill Gates unterstützte CEPI vergab im Januar 2026 26,7 Millionen Dollar an Moderna und Oxford zur… pic.twitter.com/yG2ioRIM4B — Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026

🔥⚠️ Press TV veröffentlicht ein dramatisches Warnvideo über die Bab-el-Mandeb-Straße – das „Tor der Tränen“:



Sollte neben Hormus auch dieser maritime Engpass blockiert werden, könnten laut dem Beitrag bis zu 25 % der weltweiten Öl- und Gasversorgung kollabieren, Lieferketten… pic.twitter.com/xvZthw1DLi — Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026

💥 Der ehemalige CIA-Analyst Larry C. Johnson analysiert Trumps Meme-Maschine.



Laut Johnson stammen die provokativen Memes auf Trumps Account nicht von Trump selbst, sondern werden von jungen Social-Media-Mitarbeitern entworfen und ihm zur Freigabe vorgelegt. Trump gibt… pic.twitter.com/5MNDEGeGcI — Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026

🚨Ukraine sollte neutral sein, Punkt – Jeffrey Sachs über NATO-Erweiterung und das Versagen Europas pic.twitter.com/WSTOjScEoA — Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026

⚠️ Scott Ritter warnt vor einem brandgefährlichen Wendepunkt der russischen Nuklearstrategie.



Er verweist auf die sogenannte „Karaganov-Doktrin“ von Sergei Karaganov, einem langjährigen Berater von Vladimir Putin.



Karaganov erklärte bereits 2023, Russland müsse Europa direkt… pic.twitter.com/eT4KPQsQMp — Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026

🇺🇸💥 Eine US-Senatorin stellte einem Admiral vor laufender Kamera die Frage: „Warum haben wir 22 Schulen im Iran bombardiert?”



Während der Anhörung konfrontierte die Senatorin Admiral Cooper mit schweren Vorwürfen über Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser im Iran.



Die… pic.twitter.com/8NYK78Di3X — Don (@Donuncutschweiz) May 17, 2026

🦠Aktuell ist Ebola wieder stark in den internationalen Medien präsent und Big Pharma, auch bekannt als WHO, schürt wieder Angst. Das Hantavirus war wohl nicht effektiv genug.



👉Geert Vanden Bossche arbeitete an Impfstoffprogrammen für die Bill & Melinda Gates Foundation und war… pic.twitter.com/yS1XbkX0Mc — Don (@Donuncutschweiz) May 17, 2026