Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.
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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:
„Krebszellen haben nur zwei Brennstoffquellen: Glukose und Glutamin. Wenn man sie ihnen entzieht, verhungern die Tumore zu Tode.“— Don (@Donuncutschweiz) May 20, 2026
Glukose kommt aus zugesetztem Zucker und einfachen Kohlenhydraten wie Brot, Pasta und Junkfood.
Glutamin wird vom Körper in gesunden Lebensmitteln… pic.twitter.com/RjAVJdj3BD
🚨🔥 Russlands nukleare Schwelle verschiebt sich.— Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026
Prof. John Mearsheimer warnt, dass Moskau es dem Westen nicht länger erlauben wird, „die Ukraine als Rammbock gegen Russland zu benutzen“. Strategen lassen eine erschreckende Eskalation durchblicken.
"Europäische Länder, die die… pic.twitter.com/AI0qz0YPy8
🚨Aktuell, vor ein paar Minuten:— Don (@Donuncutschweiz) May 20, 2026
🇨🇳🇷🇺 China und Russland bilden neue Welt Governance.
Xi forderte Russland und China dazu auf, „Hand in Hand“ zusammenzuarbeiten, um ein „neues, rationaleres und faires System der Weltgovernance“ zu schaffen.
„Diese Welt ist weit davon… pic.twitter.com/g2V6ZS1tVo
⚠️Hormus, Unterseekabel-Internet und jetzt …— Don (@Donuncutschweiz) May 20, 2026
🚨🇮🇷Ein iranischer Technologieexperte hat möglicherweise gerade die effizienteste Methode beschrieben, um den Westen zu lähmen … und das ist ziemlich beängstigend.
Ein gut platzierter Angriff auf Satelliten im niedrigen Erdorbit… pic.twitter.com/t4xivHE6Ue
⚠️🔥John Mearsheimer warnt, dass die eskalierenden ukrainischen Drohnenangriffe auf Russland Europa tiefer in den Krieg ziehen sollen – und dass sowohl Kiew als auch die europäischen Falken nun bewusst die Eskalationsleiter weiter hinaufsteigen.— Don (@Donuncutschweiz) May 20, 2026
Russalnd reagiert auch schon:… pic.twitter.com/2cSLKU63T5
💥Boom! Tucker lässt im israelischen Fernsehen eine Bombe fallen. pic.twitter.com/eLbTK1Hd4g— Don (@Donuncutschweiz) May 20, 2026
🚨⚠️Der pensionierte US-Oberst Douglas Macgregor:— Don (@Donuncutschweiz) May 19, 2026
🔺„Nach der erfolgreichen Zerstörung des Iran wird sich die Aufmerksamkeit auf die Zerstörung der Türkei richten.
🔺– Die Türkei wird unweigerlich mit Israel konfrontiert werden, was wahrscheinlich in Syrien geschehen wird.
🔺–… pic.twitter.com/z5KQkbwgsa
‼️Neues von Merkel: Heute im EU-Parlament.— Don (@Donuncutschweiz) May 19, 2026
‼️Merkel fordert härtere Eingriffe gegen „Desinformation“, strengere KI-Kontrollen und mehr Regulierung digitaler Inhalte. Kritiker sehen darin den endgültigen Bruch mit freiheitlichen Grundsätzen und werfen der ehemaligen… pic.twitter.com/Z5PKtRzK0y
🇮🇷🇺🇸 Iraner machen sich täglich über die Zusammenbrüche von Trumps Truth Social lustig. Wir hatten Lego, jetzt haben wir Minions. pic.twitter.com/XKv70ZivlP— Don (@Donuncutschweiz) May 19, 2026
🚨Dr. Robert Malone BESTÄTIGT — US-Regierung hat RADIOAKTIVE ZECKEN als Biowaffen auf Amerikaner abgeworfen!— Don (@Donuncutschweiz) May 19, 2026
Entklassifizierte CIA-Dokumente beweisen, dass infizierte Zecken von tief fliegenden C-130s über US-Boden und Zuckerrohrfeldern unter JFK eingesetzt wurden.
Plum Island… pic.twitter.com/h73r17toer
🚨 Ex-Freimaurer Sean Stone behauptet, ein führender Wissenschaftler sei nur 24 Stunden nach Enthüllungen über riesige unterirdische Militäranlagen tot aufgefunden worden.— Don (@Donuncutschweiz) May 19, 2026
Tucker Carlson erklärt zudem, Regierungen würden aktiv Wissenschaftler „verschwinden lassen“, um geheime… pic.twitter.com/xFQHIdTZ2R
🚨☝️G. Wisnewski aktuell über Israel. Komplettes Interview…https://t.co/LltdXe0a3Z pic.twitter.com/TCi3rTdrBP— Don (@Donuncutschweiz) May 19, 2026
🚨🇩🇪Deutschland ist vorne mit dabei!— Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026
Epidemie-Intelligenz in Berlin pic.twitter.com/68jqbeNamZ
🚨 Der Pressesprecher von Big Pharma, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bestätigt den massiven Ausbau globaler Gesundheitsstrukturen.— Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026
In der Schweiz wurden bereits über 100 biologische Proben über das WHO BioHub geteilt. Gleichzeitig führt das neue „Global Health Emergency Corps“ mit… pic.twitter.com/K9EhqjuEpw
Die Auswahlkriterien für die Eurovision-Teilnehmer sind satanisch. Wir werden sie nicht einhalten können – FM Lavrov pic.twitter.com/ZdJqEwlm3A— Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026
🚨🔥 Russlands nukleare Schwelle verschiebt sich.— Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026
Prof. John Mearsheimer warnt, dass Moskau es dem Westen nicht länger erlauben wird, „die Ukraine als Rammbock gegen Russland zu benutzen“. Strategen lassen eine erschreckende Eskalation durchblicken.
"Europäische Länder, die die… pic.twitter.com/AI0qz0YPy8
💥💉Moderna begann nur vier Monate vor der Ausrufung eines globalen Gesundheitsnotstands durch die WHO mit der Entwicklung eines Bundibugyo-Ebola-mRNA-„Impfstoffs“.— Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026
Die von Bill Gates unterstützte CEPI vergab im Januar 2026 26,7 Millionen Dollar an Moderna und Oxford zur… pic.twitter.com/yG2ioRIM4B
🔥⚠️ Press TV veröffentlicht ein dramatisches Warnvideo über die Bab-el-Mandeb-Straße – das „Tor der Tränen“:— Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026
Sollte neben Hormus auch dieser maritime Engpass blockiert werden, könnten laut dem Beitrag bis zu 25 % der weltweiten Öl- und Gasversorgung kollabieren, Lieferketten… pic.twitter.com/xvZthw1DLi
💥 Der ehemalige CIA-Analyst Larry C. Johnson analysiert Trumps Meme-Maschine.— Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026
Laut Johnson stammen die provokativen Memes auf Trumps Account nicht von Trump selbst, sondern werden von jungen Social-Media-Mitarbeitern entworfen und ihm zur Freigabe vorgelegt. Trump gibt… pic.twitter.com/5MNDEGeGcI
🚨Ukraine sollte neutral sein, Punkt – Jeffrey Sachs über NATO-Erweiterung und das Versagen Europas pic.twitter.com/WSTOjScEoA— Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026
⚠️ Scott Ritter warnt vor einem brandgefährlichen Wendepunkt der russischen Nuklearstrategie.— Don (@Donuncutschweiz) May 18, 2026
Er verweist auf die sogenannte „Karaganov-Doktrin“ von Sergei Karaganov, einem langjährigen Berater von Vladimir Putin.
Karaganov erklärte bereits 2023, Russland müsse Europa direkt… pic.twitter.com/eT4KPQsQMp
🇺🇸💥 Eine US-Senatorin stellte einem Admiral vor laufender Kamera die Frage: „Warum haben wir 22 Schulen im Iran bombardiert?”— Don (@Donuncutschweiz) May 17, 2026
Während der Anhörung konfrontierte die Senatorin Admiral Cooper mit schweren Vorwürfen über Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser im Iran.
Die… pic.twitter.com/8NYK78Di3X
🦠Aktuell ist Ebola wieder stark in den internationalen Medien präsent und Big Pharma, auch bekannt als WHO, schürt wieder Angst. Das Hantavirus war wohl nicht effektiv genug.— Don (@Donuncutschweiz) May 17, 2026
👉Geert Vanden Bossche arbeitete an Impfstoffprogrammen für die Bill & Melinda Gates Foundation und war… pic.twitter.com/yS1XbkX0Mc
🇺🇸🇦🇪 Eine neue Sicherheitsarchitektur verändert leise den Persischen Golf, und die Verbündeten Amerikas sind diejenigen, die gehen.— Don (@Donuncutschweiz) May 17, 2026
Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson sagt, dass China und Russland dies durch Hintertürkanäle orchestrieren, während Washington seine… pic.twitter.com/iQqTaB0KqP