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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🇺🇸 US-Senatoren sprechen offen aus, worum es bei den Konflikten mit dem Iran und Venezuela wirklich geht: China.



In einer bemerkenswert direkten Diskussion erklärte Senator Tim Sheehy, dass die Ausschaltung des Iran und Venezuelas die Energieversorgung und die geopolitische… pic.twitter.com/rQHLskOZY6 — Don (@Donuncutschweiz) May 23, 2026

🇺🇦🇷🇺Sechs Tote, 15 Personen vermisst – der Angriff war absichtlich.



🔥Nach dem tödlichen Angriff auf ein Schulwohnheim in Luhansk schlägt Putin einen ungewöhnlich scharfen Ton an: Vor Militärführern erklärte er sichtlich wütend, der Angriff zeige erneut, „mit wem wir es zu tun… pic.twitter.com/poY2oFQkyQ — Don (@Donuncutschweiz) May 23, 2026

🇮🇷Der Iran hat eine Karte veröffentlicht, die seinen Anspruch auf die Kontrolle über einen weiten Wasserstreifen auf beiden Seiten der Straße von Hormus untermauert.



▪️20.000+ Seeleute. 2.000 Schiffe. Sie sind seit fast drei Monaten eingeschlossen.



▪️Einige haben kaum noch… pic.twitter.com/Z4FeiDjiIt — Don (@Donuncutschweiz) May 23, 2026

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Brüssel erreicht sein Ziel: Die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine liegen auf Eis – laut US-Außenminister Marco Rubio gibt es derzeit keinerlei Verhandlungen mehr, während Washington nur dann zu neuen Gesprächen bereit sei, wenn diese… — Don (@Donuncutschweiz) May 23, 2026

👁📹Der Tech-Milliardär und Oracle-CEO Larry Ellison gesteht ein dystopisches KI-Massenüberwachungsnetzwerk ein, das dazu gedacht ist, Bürger ständig zu verfolgen.



Er bestätigt, dass die Regierung plant, KI einzusetzen, um jede Kamera zu überwachen und ein unausweichliches… pic.twitter.com/81EduLmzLP — Don (@Donuncutschweiz) May 22, 2026

Elon Musk sagt, die Zukunft der Medizin werde digital sein 🩺, wo synthetische RNA programmiert werden könne 💻, um fast alles zu heilen 🦠✨. pic.twitter.com/MU4J6bLjrq — Don (@Donuncutschweiz) May 22, 2026

🇮🇱☠️Der israelische Parlamentsabgeordnete Yitzhak Kroizer gesteht offen auf Kamera grausame Kriegsverbrechen.



Er erklärt ausdrücklich, dass er den Mord an unschuldigen Frauen und Kindern voll und ganz unterstützt, und verkündet, dass es in Jenin keine unschuldigen Zivilisten… pic.twitter.com/nJpHES9SDb — Don (@Donuncutschweiz) May 22, 2026

🇮🇷Seyed Mohammad Marandi schreibt zu dem Video: „Amerika ist der große Satan.”



‼️🇺🇸🇮🇷Eine Lehrerin der Schule in Minab, die von den USA bombardiert wurde, wodurch alle Kinder starben, berichtet, dass einige Eltern immer noch manchmal anrufen, um zu fragen, worüber ihre Kinder in… pic.twitter.com/QnnLZXIGy9 — Don (@Donuncutschweiz) May 22, 2026

🇷🇺🔥Wie lange wird Russland das noch dulden?



Colonel Douglas Macgregor bestätigt ausdrücklich, dass das Pentagon aktiv Flugbahnen und Zielkoordinaten für ukrainische Drohnenangriffe tief im russischen Inland bereitstellt. pic.twitter.com/pu1O5Rb4Sf — Don (@Donuncutschweiz) May 22, 2026

Der neue Ebola-Ausbruch wird keine Pandemie werden. 🦠🛑



Seit den 1970er Jahren gab es 40 Ebola-Ausbrüche in Afrika, von denen keiner jemals zu einer Pandemie geworden ist.



Warum? Eine Übertragung erfordert direkten Kontakt mit infizierten Körperflüssigkeiten. pic.twitter.com/QicCzRCX5o — Don (@Donuncutschweiz) May 22, 2026

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🔥Fico: Ukrainische Drohnen könnten NATO in den Krieg stürzen



Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat auf die Gefahr einer Eskalation durch ukrainische Drohnenflüge über dem Territorium von NATO-Staaten hingewiesen. „Was werden wir tun, wenn… — Don (@Donuncutschweiz) May 22, 2026

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Selenskijs Rückhalt bricht ein, der Widerstand gegen brutale Zwangsmobilisierungen wächst täglich – nun scheint Kiew auf maximale Eskalation zu setzen: Statt Verhandlungen droht Selenskij offen mit Präventivschlägen gegen Weißrussland und riskiert damit… — Don (@Donuncutschweiz) May 22, 2026

🔥🇺🇸Trumps Beitrag „EINE GANZE ZIVILISATION WIRD HEUTE NACHT STERBEN“ löste Angst in Europa und Asien aus, dass Trump einen Atomkrieg gegen den Iran beginnen könnte. Reuters



Nach der Kontaktaufnahme mit dem US-Außenministerium war Europa noch stärker beunruhigt. Das… pic.twitter.com/FwhYCekudc — Don (@Donuncutschweiz) May 22, 2026

🇺🇸🇮🇷Warum die Flucht aus dem Iran die einzige Option für die USA ist: Jeffrey Sachs erklärt pic.twitter.com/ztZ8yQ99zF — Don (@Donuncutschweiz) May 22, 2026

🔥42 Flugzeuge. 2,6 Milliarden Dollar an Ausrüstung. Ein Monat Krieg.



Ein neuer Bericht des Congressional Research Service beziffert die Gesamtkosten der Operation „Epic Fury“, der amerikanischen Luftangriffsserie gegen den Iran. pic.twitter.com/CSkwYcMRpE — Don (@Donuncutschweiz) May 22, 2026

‼️💥"Verheerende Reaktion" – Rutte droht Russland bei Atomwaffeneinsatz in der Ukraine pic.twitter.com/Zr3BPlHfbw — Don (@Donuncutschweiz) May 21, 2026

⚡️ Catherine Austin Fitts erhebt explosive Vorwürfe gegen das Machtzentrum hinter Washington:



Die ehemalige US-Regierungsbeamtin behauptet, die US-Regierung sei seit Jahrzehnten Teil eines globalen Finanz- und Machtkartells rund um das „Rothschild-Syndikat“ und die… pic.twitter.com/9EOjJcaDBa — Don (@Donuncutschweiz) May 21, 2026

🇪🇸 Spaniens Irene Montero ist sehr verärgert über EU-Vizepräsidentin Kallas:



„Israel entführt seit 24 Stunden europäische Bürger, und Sie lächeln?!“



„Was würden Sie tun, wenn es der Iran wäre? Wenn es Russland wäre?



Aber da es Israel ist, lächeln Sie und schauen weg.“… pic.twitter.com/SbjRFkrRh2 — Don (@Donuncutschweiz) May 21, 2026

☝️🇩🇪Lawrow: "Deutschland will wieder ganz Europa unter seine Kontrolle bringen" pic.twitter.com/hR0Hrntvhf — Don (@Donuncutschweiz) May 21, 2026

‼️ Der norwegische Politologe Glenn Diesen warnt vor einer gefährlichen Eskalation:



Durch die Unterstützung ukrainischer Angriffe tief im russischen Hinterland sei die NATO aus moskauer Sicht längst direkte Kriegspartei geworden. Laut Diesen könnten russische Vergeltungsschläge… pic.twitter.com/y7mNYzYXQb — Don (@Donuncutschweiz) May 21, 2026

🔥⚠️Scott Ritter warnt, dass Russland sich darauf vorbereiten könnte, Kiew vollständig zu eliminieren und verheerende Schläge gegen europäische Fabriken zu starten.



Er bestätigt, dass die Ära der russischen Zurückhaltung endgültig vorbei ist und Washington gemäß Artikel 5 vor… pic.twitter.com/4xzv7TIYd8 — Don (@Donuncutschweiz) May 21, 2026

🚨Elon Musk prognostiziert, dass Menschen in naher Zukunft Chips direkt in ihr Gehirn implantiert bekommen werden. Dadurch entsteht eine Gehirn-Maschine-Schnittstelle, die ihnen kybernetische Superkräfte verleihen kann.



Laut Musk kann die Technologie das Sehvermögen… pic.twitter.com/MSL3ygvn1O — Don (@Donuncutschweiz) May 21, 2026

‼️Merkel vor halbleerem Saal: EU soll Publikum mit Statisten aufgefüllt haben



Weil patriotische Fraktionen die Verleihung des EU-Verdienstordens boykottierten, sollen laut den EU-Abgeordneten René Aust und Tomasz Froelich Statisten auf die leeren Plätze gesetzt worden sein,… pic.twitter.com/WiXSsGEhqQ — Don (@Donuncutschweiz) May 21, 2026

🚨EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sorgt erneut für Kopfschütteln:



Nachdem sie China als eine Art „Krebs“ für Europa bezeichnete, erklärte sie nun, die EU könne keine klare Nahost-Strategie entwickeln, weil dort „zu viel passiert“. Kritiker werfen Brüssel zunehmend… pic.twitter.com/Mbcdij4xTy — Don (@Donuncutschweiz) May 21, 2026

🚨Evo Morales, der ehemalige Präsident Boliviens, wurde als erster indigener Staatschef des Landes bekannt und erlangte international vor allem durch seine antiamerikanische Haltung, Verstaatlichungen und seine Nähe zu Russland, China und Venezuela Aufmerksamkeit.



Er sagt:… pic.twitter.com/qwbxHWB1O7 — Don (@Donuncutschweiz) May 21, 2026

🔥🇷🇺Peskow schlägt Alarm:



Russland bereitet Reaktion auf Drohnenflüge über dem Baltikum vor. Während Selenskij erneut mit Angriffen auf russisches Territorium droht, erklärt der Kreml, das Militär arbeite bereits an „angemessenen Maßnahmen“. Moskau sieht die baltischen Staaten… pic.twitter.com/qcojEeVhO6 — Don (@Donuncutschweiz) May 21, 2026

🇨🇳🇷🇺Peking und Moskau fordern multipolare Weltordnung



Russland und China haben ihre strategische Partnerschaft bei Putins Besuch in Peking weiter vertieft und sich gemeinsam gegen westliche "Hegemonie" positioniert. Wladimir Putin und Xi Jinping betonten die Bedeutung einer… pic.twitter.com/LSFa6KH0DL — Don (@Donuncutschweiz) May 21, 2026

🇷🇺☝️Nebensja warnt Balten: NATO-Mitgliedschaft schützt nicht vor Vergeltung für Drohnenangriffe pic.twitter.com/ROAHaWBwAs — Don (@Donuncutschweiz) May 20, 2026

🇮🇱 Israelischer TV-Reporter: „Sie haben Israel als völkermordbegehend bezeichnet.



Tucker Carlson: Sie sind mehr empört darüber, wie ich den Mord an Kindern beschreibe, als über den Mord an Kindern selbst. Das sagt eine Menge aus. pic.twitter.com/xptBmtJINy — Don (@Donuncutschweiz) May 20, 2026

⚡️ Alexander Dugin: „Die Welt wird multipolar sein – oder sie wird überhaupt nicht existieren.“



Der russische Philosoph erklärt offen den globalen Machtkampf unserer Zeit: Der Westen verliere seine Fähigkeit, die Welt allein zu kontrollieren, und greife deshalb zu immer… pic.twitter.com/ZO7jhbUkmQ — Don (@Donuncutschweiz) May 20, 2026