Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

☝️Präsident Truman erklärt, dass Zionisten ganz Palästina wollten und dass das Friedensabkommen ein Betrug war, um das Land in kleinen Dosen zu nehmen. 14. Mai 1948. pic.twitter.com/QueCADTIas — Don (@Donuncutschweiz) May 27, 2026

🚨🇺🇸Ein Trump-Unterstützer sagt: „Ich denke, das Bombardieren des Iran liegt absolut im Interesse des amerikanischen Volkes …”



Glenn Greenwald: „Du kommst mir wie ein junger Kerl vor. Hast du je darüber nachgedacht, selbst hinzugehen und in diesem Krieg zu kämpfen, den du hier… pic.twitter.com/LDKMsDV6XI — Don (@Donuncutschweiz) May 27, 2026

🇮🇱☝️John Mearsheimer sagt: „Es sind nicht nur die israelischen Politiker, die den Völkermord unterstützen. In der israelischen Öffentlichkeit ist kein Protest zu erkennen.



Das ist schockierend. Es ist widerlich. All das muss man unter dem Begriff ‚Nazifizierung Israels‘… pic.twitter.com/pqMl7hRpiY — Don (@Donuncutschweiz) May 27, 2026

Journalist Glenn Greenwald



Es gab nur eine Sache, die mich beim Jubiläum mit den MAGA-Hardlinern überraschte.



Nicht, dass einige Leute schrien und nicht aufhörten zu reden. Auch nicht, dass es sich dabei hauptsächlich um junge Leute handelte, die jubeln und Sinn in Kriegen… pic.twitter.com/ZsCMdGfXlo — Don (@Donuncutschweiz) May 27, 2026

🚨⚠️ Die Europäische Kommission verheimlicht ihren Plan zur Zerstörung des europäischen Primärsektors nicht mehr.



Von der Leyen macht jetzt dem Fischereisektor den Garaus, indem sie nur noch 27 Tage pro Jahr zum Fischen erlaubt. Eine Reduktion um 79 %!



Während sie unseren… pic.twitter.com/7NuqKhTHaJ — Don (@Donuncutschweiz) May 27, 2026

🚨 Australien zeigt, was auf uns zukommt. 🇦🇺



🚫📱Um Minderjährige unter 16 Jahren von sozialen Medien auszuschließen, müssen alle eine digitale ID haben. Sonst ist keine Internetnutzung möglich.



☝️ Das ist natürlich freiwillig. pic.twitter.com/9fbgW1t2Ek — Don (@Donuncutschweiz) May 26, 2026

‼️Der Ökonom Richard Werner sagt, der Rechenzentrumsboom diene nicht der Leistung, sondern Überwachungsinfrastruktur und digitalen Währungen. Hier mehr…. pic.twitter.com/KuqjieI7vA — Don (@Donuncutschweiz) May 26, 2026

🚨"Wird jemand dafür bezahlen?" – Ex-US-Marine besichtigt zerstörte iranische Mädchenschule pic.twitter.com/6UXGRAEhRb — Don (@Donuncutschweiz) May 26, 2026

🇮🇷🇺🇸Wir werden keine Zeit mit Trumps Posts oder Angriffen der amerikanischen Medien verschwenden, das ist unter unserer Würde. pic.twitter.com/LcxmqXar2x — Don (@Donuncutschweiz) May 26, 2026

🔥🇮🇱🇱🇧US-Army-Veteran Oberst Larry Wilkerson sagt, dass Israel ganz Libanon vollständig zerstören wird, wie Gaza, und das gesamte Land übernehmen wird. pic.twitter.com/SrZvOmSwYC — Don (@Donuncutschweiz) May 26, 2026

⚠️ Welches Iran-Abkommen eigentlich?



Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson ist der Meinung, dass Trumps großer Nahost-Deal bereits gescheitert ist: Saudi-Arabien, die Türkei und Ägypten seien nicht bereit, ihre Beziehungen zu Israel im Rahmen neuer Abraham-Abkommen zu… pic.twitter.com/L5rFydBMGM — Don (@Donuncutschweiz) May 26, 2026

Der US-Senat erwägt die Ernennung der offen pro-israelischen Politikerin Elise Stefanik zur Direktorin des Nationalen Geheimdienstes – laut Berichten erhielt sie über 1 Million Dollar von Pro-Israel-Lobbygruppen. 🇺🇸🕵️‍♀️💰 pic.twitter.com/0kAgeNHAQP — Don (@Donuncutschweiz) May 26, 2026

‼️Der Hacker Ryan Montgomery legt die Sozialversicherungsnummer, den Führerschein und die genauen Eigentumsurkunden von Tucker Carlson offen und lässt diesen völlig fassungslos zurück.



Er deckt auf, wie der massive digitale Überwachungsstaat die gesamte amerikanische… pic.twitter.com/GkgWT4Rtuc — Don (@Donuncutschweiz) May 26, 2026

🚨🇺🇸Ashley St. Clair, die ehemalige Partnerin von Elon Musk, behauptet, dass einflussreiche Personen des MAGA-Lagers von ausländischen Regierungen wie Israel, Russland und Katar bezahlt werden, um bestimmte Botschaften zu verbreiten.



Laut St. Clair wird die Finanzierung über… pic.twitter.com/yWCm44vGzb — Don (@Donuncutschweiz) May 26, 2026

☠️Gaza. Vorher und nachher.



Zeige das jedem, der nicht an den Völkermord glaubt. pic.twitter.com/Q4e9VXKihA — Don (@Donuncutschweiz) May 26, 2026

Vatikanstadt, 25. Mai 2026



Papst Leo XIV. fordert ausdrücklich, dass künstliche Intelligenz vollständig entwaffnet werden muss.



Er warnt vor furchterregenden autonomen Waffen und Algorithmen, die darauf ausgelegt sind, Schwächere zu unterdrücken. pic.twitter.com/8sNmni54PU — Don (@Donuncutschweiz) May 25, 2026

Vatikanstadt, 25. Mai 2026



Prof. Rowlands warnt, dass sich globale Macht zunehmend von souveränen Staaten auf eine kleine Elite aus Tech-Milliardären verlagert. Ihrer Einschätzung nach formen einflussreiche KI- und Technologiekonzerne im Hintergrund bereits die Regeln einer… pic.twitter.com/HBq8eO6Jv5 — Don (@Donuncutschweiz) May 25, 2026

🚨Papst Leo stellt künstliche Intelligenz offiziell auf eine Stufe mit der katastrophalen Bedrohung durch Atomwaffen.



Er fordert eine sofortige weltweite Abrüstung, um die Tech-Eliten daran zu hindern, KI als Instrument absoluter Herrschaft und des Todes einzusetzen.



☝️Wir… pic.twitter.com/UwpXlEtpRX — Don (@Donuncutschweiz) May 25, 2026

🚨Papst XIV. kündigte an, dass die Kirche und Anthropic zusammenarbeiten werden, um „den Weg für die Menschheit in dieser Zeit der künstlichen Intelligenz zu finden“. Quelle: https://t.co/jqzxgS7kOC und https://t.co/9tNtXhTY8Q pic.twitter.com/uBQy6C206d — Don (@Donuncutschweiz) May 25, 2026

📢🚫🕵️‍♂️ Das Publikum schreit, als der Lügenbaron Pompeo, ehemaliger Direktor der CIA, als Lügner entlarvt wird.



Pompeo: Man kann ein radikales Regime nicht zulassen, dass es die Weltwirtschaft durch den Abschuss von Shaheed-Raketen lahmlegt.



Stephen Walt: Du weißt schon, Mike,… pic.twitter.com/4xqcELEVpl — Don (@Donuncutschweiz) May 25, 2026

⚠️ Ex-BlackRock-Manager Ed Dowd warnt: Die KI-Blase könnte spektakulär platzen — nicht wegen fehlender Chips, sondern weil der Westen weder genug Strom noch Wasser für den KI-Wahn hat.



Während Tech-Konzerne Milliarden in KI pumpen, stoßen die gigantischen Rechenzentren laut Dowd… pic.twitter.com/mFcCmDcfMs — Don (@Donuncutschweiz) May 25, 2026

⚠️🇮🇱Eine neue Webseite dokumentiert Israels mutmaßliche Kriegsverbrechen mit Geolokalisierung, Datumsangaben, Kategorien der Vorfälle und teils originalen Videoaufnahmen — ein riesiges digitales Archiv, das laut den Betreibern der späteren juristischen und historischen… pic.twitter.com/cMPHTC2ndZ — Don (@Donuncutschweiz) May 25, 2026