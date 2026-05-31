Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🇷🇺🇩🇪 Maria Sacharowa spottet über deutsche Kriegswarnungen: „Deutschland sollte zuerst Merz besiegen“



In einem Interview mit dem deutschen Journalisten Patrick Baab wurde die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, gefragt, ob Russland Deutschland und die… pic.twitter.com/TNECit0lVy — Don (@Donuncutschweiz) May 31, 2026

🇺🇸🇮🇱Die Amerikaner werden nie erfahren, welche Waffen Israel bekommt, da der Pentagon-NDAA-Haushalt für 2027 Geschäfte in die „versteckte Kanäle” verlagert.



Das sagt CIA-Geheimdienst-Ex-Analyst Larry Johnson. pic.twitter.com/rE7PEyuNuv — Don (@Donuncutschweiz) May 31, 2026

🤖☠️„Sie sind das Ekelhafteste vom Ekligsten.“



⚡️ Whitney Webb: „Die KI-Konzerne sind Auftragnehmer von Militär und Geheimdiensten.“



Die Investigativjournalistin warnt vor der wachsenden Abhängigkeit von KI-Systemen wie ChatGPT oder Claude. In einer Diskussion beim „Corbett… pic.twitter.com/x6nZPsG38R — Don (@Donuncutschweiz) May 31, 2026

☝️"Wir wissen, wofür die ganze Hysterie" – Sacharowa zum Drohnenvorfall in Rumänien pic.twitter.com/O1L3vnraHG — Don (@Donuncutschweiz) May 31, 2026

🚨🇺🇸🇮🇷Al Jazeera bestätigt, dass der Iran von der Trump-Regierung eine atemberaubende Summe von 300 Milliarden Dollar als „Wiederaufbaukonto“ verlangt – und das nur, um den Krieg zu stoppen.



Zudem fordern sie, dass alle eingefrorenen Vermögenswerte sofort in bar zurückgegeben… pic.twitter.com/ZBP2NlfBKi — Don (@Donuncutschweiz) May 31, 2026

☝️Putin: "von der Leyen war weder in Rumänien noch hat sie die Drohne untersucht" pic.twitter.com/4l6oSVPhxW — Don (@Donuncutschweiz) May 31, 2026

☝️🇺🇸🇷🇺🇺🇦Der von der EU sanktionierte Oberst Jacques Baud sagt: „Das Problem ist, dass die USA aufgrund des Konflikts in der Ukraine – einem Konflikt gegen eine Atommacht – nicht geneigt waren, Russland direkt zu konfrontieren.“



Es gibt jedoch keine gleichzeitige Anpassung des… pic.twitter.com/ekQwzDj1O2 — Don (@Donuncutschweiz) May 31, 2026

⚠️🇺🇸🇮🇷Nur noch Stunden bis zur Einnahme der Hormus-Inseln durch US-Bodentruppen? – Ex-US-Elitesoldat Anthony Aguilar im Gespräch mit Mario Nawfal pic.twitter.com/xrcsxH2PBE — Don (@Donuncutschweiz) May 30, 2026

⚠️WEF-„Agenda Contributor vergleicht Covid mit der Hormuz-Blockade.



Die Folgend sind noch nicht abzusehen‼️



Ausgerechnet Martin Frick, Direktor des World Food Programme und offizieller WEF-„Agenda Contributor“, warnt nun im österreichischen Staatsfernsehen davor, dass eine… pic.twitter.com/bA3ZreB30z — Don (@Donuncutschweiz) May 29, 2026

🇷🇺 Lawrow rechnet mit dem Westen ab



Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte, die eigentliche Herausforderung bestehe nicht mehr in diplomatischen Fragen, sondern in der „Entlarvung des kollektiven Westens“. Dieser werde inzwischen nicht nur als „Tiefenstaat“, sondern… pic.twitter.com/iOD3djH1XQ — Don (@Donuncutschweiz) May 29, 2026

☝️Traoré zufolge ist die westliche Demokratie nicht das, was Burkina Faso braucht. Diese „Demokratie” wollen wir nicht.



Denn diese Demokratie tötet. pic.twitter.com/3znDReXDsr — Don (@Donuncutschweiz) May 29, 2026

🇷🇺🇩🇪☝️Marija Sacharowa über Friedrich Merz und Deutschland,



Das komplette Interview hier….https://t.co/6rTlr1TGQe pic.twitter.com/f2CQmQCtBF — Don (@Donuncutschweiz) May 29, 2026

Die Menschheit steht vor einem existenziellen Zusammenbruch der Geburtenrate, da Operation Warp Speed als Massensterilisationsprogramm fungierte.



Zwei Studien, die in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, fanden heraus, dass die mRNA-Impfungen gegen das Coronavirus über 60 %… pic.twitter.com/eEkNra2VbT — Don (@Donuncutschweiz) May 29, 2026

🚨 Jetzt im US-TV: Die „zufällige“ Fleischallergie – und die Bill-Gates-Frage, die niemand stellen soll



Fast 500.000 Amerikaner sollen inzwischen unter dem Alpha-Gal-Syndrom leiden – einer Fleischallergie, die durch den Biss der Lone-Star-Zecke ausgelöst werden kann.



Zur… pic.twitter.com/MzDMebCBic — Don (@Donuncutschweiz) May 29, 2026

🇺🇦🇮🇱Douglas Macgregor befasst sich mit einer Theorie, über die sonst niemand spricht.



In der Ukraine gibt es Ortschaften, in die nur Juden Zutritt haben. pic.twitter.com/0PSQF9OASk — Don (@Donuncutschweiz) May 29, 2026

🚨Hāhona Ormsby, neuseeländischer Staatsbürger, Rugby-Spieler und Aktivist der Gaza-Flottille, berichtete, dass ein israelischer Soldat, der ihn festhielt, zu ihm sagte: „Ich bin ein verrückter MF. Ich werde dir jede Minute, die du bei mir bist, wehtun.“



Dieses Versprechen habe… pic.twitter.com/x8Eg4ZZD0A — Don (@Donuncutschweiz) May 29, 2026

🚨🇺🇸🇮🇱Candace Owens erhebt schwere Vorwürfe gegen Verbindungen zwischen israelischen Think Tanks, Ex-CIA-Netzwerken und westlichen Beratungsfirmen.



Sie behauptet, ehemalige CIA-Agenten seien an Operationen rund um Gaza-Hilfsprojekte beteiligt und stellt offen infrage, ob die… pic.twitter.com/9MIpt4Q1Lz — Don (@Donuncutschweiz) May 29, 2026

🚨☝️Scott Ritter warnt vor einer gefährlichen Eskalation gegen Kuba:



Der ehemalige UN-Waffeninspekteur erklärt, die USA unterschätzten die Verwundbarkeit ihres eigenen Territoriums völlig. Kuba kenne aus Zeiten des Kalten Krieges die asymmetrischen Strategien gegen die… pic.twitter.com/Mhh2dzYLvw — Don (@Donuncutschweiz) May 29, 2026

☝️Putin: „Ganze Berufe werden aussterben und durch künstliche Intelligenz ersetzt werden.“ – Wladimir Putin



„Dieser Prozess ist unumkehrbar und unvermeidbar.“ pic.twitter.com/HYmvGvoPii — Don (@Donuncutschweiz) May 29, 2026

🇺🇳 Die UN stuft Israel offiziell als einen der schlimmsten Sexualgewalt-Täter der Welt ein.



Auf der Schwarzen Liste der UN steht nun auch der israelische Gefängnisdienst.



Im vergangenen August fand die UN-Gesandte Pramila Patten belegbare Belege für Muster sexueller Gewalt und… pic.twitter.com/QPvp1QDugR — Don (@Donuncutschweiz) May 29, 2026

⚠️☠️🇮🇱Der bekannte Dr. Nick Maynard berichtet Unglaubliches.



Er bestätigt, dass das zionistische Militär ferngesteuerte Maschinengewehre und Kameras an lebende Hunde montiert.



Diese bewaffneten Hunde werden in Krankenhäuser geschickt, um Zivilisten zu töten. Das ist das reine… pic.twitter.com/qTlQW4H57u — Don (@Donuncutschweiz) May 28, 2026

⚠️🇮🇱Der in den USA geborene israelische Spion Jonathan Pollard gibt zu, dass Israel nach dem Ende des Iran, des Gazastreifens und des Libanon in den Krieg gegen die Türkei und Ägypten ziehen muss.



Er sagt: „Der Sturm naht“, der alles, was die Welt je zuvor gesehen hat, in den… pic.twitter.com/C7WLTpZVlv — Don (@Donuncutschweiz) May 28, 2026

⚠️🔥Scott Ritter warnt vor einer massiven Eskalation



Der ehemalige US-Marineoffizier und UN-Waffeninspekteur zufolge treiben vor allem die Briten gemeinsam mit dem Unternehmen Palantir die ukrainische Drohnenstrategie voran, um Russland psychologisch zu destabilisieren.



Die… pic.twitter.com/N8WMYbGLgI — Don (@Donuncutschweiz) May 28, 2026

💉❌Die ehemalige YouTube-CEO Susan Wojcicki gibt zu, mehr als eine Million Videos zum Thema Corona entfernt zu haben, um Impfgegner zum Schweigen zu bringen.



Menschen starben wegen dieser bösen Frau. pic.twitter.com/DqUt7RAiNf — Don (@Donuncutschweiz) May 28, 2026

☝️🇷🇺„Uns wird ständig gesagt, dass wir uns an die Regeln halten müssen. Doch die ehemalige stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland hat offen erklärt, dass die USA 2014 fünf Milliarden Dollar für den Staatsstreich in der Ukraine ausgegeben haben und dass ‚wir uns nicht… pic.twitter.com/ovwzLxN4ja — Don (@Donuncutschweiz) May 28, 2026

🚨Der renommierte Dr. Nick Maynard deckt auf, dass die britische Regierung heimlich täglich Aufklärungsflüge der Royal Air Force über dem Gazastreifen durchführt.



London liefert dem zionistischen Regime aktiv militärische Geheimdienstinformationen, um den Völkermord zu… pic.twitter.com/xWRWlySIR6 — Don (@Donuncutschweiz) May 28, 2026

⚠️🇩🇪Jeffrey Sachs: "Deutschland spielt eine außerordentlich gefährliche Rolle" pic.twitter.com/WFmpW0aK9o — Don (@Donuncutschweiz) May 28, 2026

▪️Venezuelas Öl ist so dick wie schwarzer Teer und kann kaum durch Pipelines fließen



▪️Der Iran liefert deshalb leichteres Öl, damit man beides mischen kann — wie wenn man Wasser zu zähem Sirup gibt.



▪️So wird das venezolanische Öl dünner, einfacher transportierbar und kann… pic.twitter.com/gaX3pO13lQ — Don (@Donuncutschweiz) May 27, 2026

🚨John Mearsheimer erklärt, dass Israel große Angst davor hat, dass der Iran eine Atombombe bekommt. Die Ukraine und Europa scheinen sich jedoch nicht vor einem bereits nuklear bewaffneten Russland zu fürchten, mit dem sie im Krieg sind. pic.twitter.com/W5LNmjW8TU — Don (@Donuncutschweiz) May 27, 2026

🚨 Die Iran-Bombe: Trump in der Falle



Professor Seyed Marandi warnt: Solange vier zentrale Forderungen Teherans nicht erfüllt werden, bleibt die Straße von Hormus für Öl- und Gastransporte aus dem Golf geschlossen.



Die Forderungen:

1️⃣ Freigabe eingefrorener iranischer… pic.twitter.com/C2b6EK9FKv — Don (@Donuncutschweiz) May 27, 2026

🇮🇱☠️Israelischer Minister- Für jede Kamikaze-Drohne werden wir zehn Gebäude in Beirut zerstören pic.twitter.com/7lyH2xXhi2 — Don (@Donuncutschweiz) May 27, 2026

☝️"Nein, Putin ist kein Monster" – John Mearsheimer konfrontiert Victoria Nuland pic.twitter.com/Otn8fhK5AL — Don (@Donuncutschweiz) May 27, 2026

⚠️ Catherine Austin Fitts warnt vor technokratischer KI-Weltordnung: „Die Eliten sehen uns nicht einmal mehr als dieselbe Spezies.“



Die ehemalige US-Regierungsbeamtin und Investmentbankerin Catherine Austin Fitts zeichnet ein düsteres Bild der globalen Entwicklung. In einem… pic.twitter.com/xOovmGILFt — Don (@Donuncutschweiz) May 27, 2026